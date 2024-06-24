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летнее дерево, видели как местные жители отмечают Троицу, поджигали воду 🫣, пили разные по составу вкусные минеральные воды. Ну и конечно "альпийские луга" с пасущимися коровами на фоне гор, покрытых зеленью отдельный отдых для моих глаз. Алан хорошо знает историю и традиции своего народа, легко договаривался с местными о каких-то вопросах, знает "тайные места страны", без него мы бы не посмотрели столько всего.