Экскурсии выходного дня во Владикавказе

Найдено 5 экскурсий в категории «На выходные» во Владикавказе, цены от 6 800 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древняя и загадочная Северная Осетия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
40 отзывов
Древняя и загадочная Северная Осетия: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Северной Осетии: Куртатинское, Даргавское и Кармадонское ущелья, водопады, каньоны, башни и некрополи. Узнайте о кавказских традициях
Начало: У места вашего проживания во Владикавказе
Завтра в 09:00
7 июля в 17:00
10 900 за всё до 4 чел.
Мини-тур «Знакомство с Северной Осетией»
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
63 отзыва
В тренде
Мини-тур «Знакомство с Северной Осетией»
Северная Осетия удивит вас своими горными перевалами, древними некрополями и величественными ущельями. Узнайте о жизни региона и его традициях
Начало: У вашего отеля
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
6 800 за всё до 4 чел.
Каменные истории Ингушетии: Таргимская котловина, долина Дорхе и Цей-Лоам
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
29 отзывов
Популярное предложение
Каменные истории Ингушетии: от Таргимской котловины до Цей-Лоам
Откройте для себя удивительный мир Ингушетии: от древних башен до величественных гор в компании опытного гида
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа - в возрожденный Грозный
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
39 отзывов
Из Владикавказа в возрожденный Грозный: экскурсия по городу-фениксу
Погрузитесь в удивительный мир Грозного, где история и современность переплетаются в едином танце. Вас ждет незабываемое путешествие
6 июля в 17:00
7 июля в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.
Горы зовут! Из Северной в Южную Осетию
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
26 отзывов
Горы зовут! Из Северной в Южную Осетию
Индивидуальная экскурсия из Северной в Южную Осетию подарит вам незабываемые впечатления и познакомит с колоритом и историей этих регионов
Начало: На улице Коцоева
6 июля в 08:00
8 июля в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    24 июня 2024
    Горы зовут! Из Северной в Южную Осетию
    Ездили с сыном в индивидуальный тур по Южной Осетии с Аланом. Все понравилось. Видели древние храмы и крепости, обнимали 800
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    летнее дерево, видели как местные жители отмечают Троицу, поджигали воду 🫣, пили разные по составу вкусные минеральные воды. Ну и конечно "альпийские луга" с пасущимися коровами на фоне гор, покрытых зеленью отдельный отдых для моих глаз. Алан хорошо знает историю и традиции своего народа, легко договаривался с местными о каких-то вопросах, знает "тайные места страны", без него мы бы не посмотрели столько всего.

    Ездили с сыном в индивидуальный тур по Южной Осетии с Аланом. Все понравилось. Видели древние храмыЕздили с сыном в индивидуальный тур по Южной Осетии с Аланом. Все понравилось. Видели древние храмыЕздили с сыном в индивидуальный тур по Южной Осетии с Аланом. Все понравилось. Видели древние храмыЕздили с сыном в индивидуальный тур по Южной Осетии с Аланом. Все понравилось. Видели древние храмыЕздили с сыном в индивидуальный тур по Южной Осетии с Аланом. Все понравилось. Видели древние храмыЕздили с сыном в индивидуальный тур по Южной Осетии с Аланом. Все понравилось. Видели древние храмыЕздили с сыном в индивидуальный тур по Южной Осетии с Аланом. Все понравилось. Видели древние храмыЕздили с сыном в индивидуальный тур по Южной Осетии с Аланом. Все понравилось. Видели древние храмыЕздили с сыном в индивидуальный тур по Южной Осетии с Аланом. Все понравилось. Видели древние храмыЕздили с сыном в индивидуальный тур по Южной Осетии с Аланом. Все понравилось. Видели древние храмы
  • Е
    Екатерина
    23 июня 2024
    Горы зовут! Из Северной в Южную Осетию
    Спасибо Алану за интересную поездку. Все было здорово!!!
  • Р
    Роман
    21 июня 2024
    Горы зовут! Из Северной в Южную Осетию
    Отлично провели день в туре из Северной в Южную Осетию с Аланом. Алан - интересный собеседник, хорошо знающий историю своего края. Программа тура насыщенная, скучать не придётся. В итоге остались очень довольны. Спасибо, Алан!
  • М
    Маргарита
    6 июня 2024
    Древняя и загадочная Северная Осетия
    Отлично провели день с гидом Асланом. Посмотрели много красивых локаций, послушали интересные и познавательные истории. День прошёл позитивно. Всем членам семьи, включая детей 12 и 15 лет, очень понравилось.
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Древняя и загадочная Северная Осетия
    ГЕНА!!! ЭТО ПРОСТО САМЫЙ КРУТОЙ, САМЫЙ НЕВЕРОЯТНЫЙ, САМЫЙ ТАЛАНТЛИВЫЙ ГИД, О КОТОРОМ ТОЛЬКО МОЖНО БЫЛО МЕЧТАТЬ!!! СПАСИБОООООО! МЫ ПОД ВПЕЧАТЛЕНИЕМ ДО
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    СИХ ПОР! БРОНИРУЙТЕ ТУР С ГЕНОЙ И ВЫ БУДЕТЕ ПРОСТО В ВОСТОРГЕ! ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ФОТО И ВИДЕО, ВЫ СУПЕР-ПРОФИ! НАМ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ! ВСЕМ РЕКОМЕНДУЕМ!

    ГЕНА!!! ЭТО ПРОСТО САМЫЙ КРУТОЙ, САМЫЙ НЕВЕРОЯТНЫЙ, САМЫЙ ТАЛАНТЛИВЫЙ ГИД, О КОТОРОМ ТОЛЬКО МОЖНО БЫЛО МЕЧТАТЬ!!!ГЕНА!!! ЭТО ПРОСТО САМЫЙ КРУТОЙ, САМЫЙ НЕВЕРОЯТНЫЙ, САМЫЙ ТАЛАНТЛИВЫЙ ГИД, О КОТОРОМ ТОЛЬКО МОЖНО БЫЛО МЕЧТАТЬ!!!
  • А
    Анна
    19 мая 2024
    Древняя и загадочная Северная Осетия
    Это была прекрасная экскурсия, потрясающая красота,получили море эмоций! Очень рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Древняя и загадочная Северная Осетия
  2. Мини-тур «Знакомство с Северной Осетией»
  3. Каменные истории Ингушетии: Таргимская котловина, долина Дорхе и Цей-Лоам
  4. Из Владикавказа - в возрожденный Грозный
  5. Горы зовут! Из Северной в Южную Осетию
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Город мертвых
  6. Цейское ущелье
  7. Мидаграбинские водопады
  8. Крепость Дзивгис
  9. Кадаргаванский каньон
  10. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июле 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "На выходные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 6 800 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 197 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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