1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Древняя и загадочная Северная Осетия: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Северной Осетии: Куртатинское, Даргавское и Кармадонское ущелья, водопады, каньоны, башни и некрополи. Узнайте о кавказских традициях
Начало: У места вашего проживания во Владикавказе
Завтра в 09:00
7 июля в 17:00
10 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
В тренде
Мини-тур «Знакомство с Северной Осетией»
Северная Осетия удивит вас своими горными перевалами, древними некрополями и величественными ущельями. Узнайте о жизни региона и его традициях
Начало: У вашего отеля
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
6 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Каменные истории Ингушетии: от Таргимской котловины до Цей-Лоам
Откройте для себя удивительный мир Ингушетии: от древних башен до величественных гор в компании опытного гида
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Владикавказа в возрожденный Грозный: экскурсия по городу-фениксу
Погрузитесь в удивительный мир Грозного, где история и современность переплетаются в едином танце. Вас ждет незабываемое путешествие
6 июля в 17:00
7 июля в 09:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Горы зовут! Из Северной в Южную Осетию
Индивидуальная экскурсия из Северной в Южную Осетию подарит вам незабываемые впечатления и познакомит с колоритом и историей этих регионов
Начало: На улице Коцоева
6 июля в 08:00
8 июля в 08:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения24 июня 2024Ездили с сыном в индивидуальный тур по Южной Осетии с Аланом. Все понравилось. Видели древние храмы и крепости, обнимали 800
- ЕЕкатерина23 июня 2024Спасибо Алану за интересную поездку. Все было здорово!!!
- РРоман21 июня 2024Отлично провели день в туре из Северной в Южную Осетию с Аланом. Алан - интересный собеседник, хорошо знающий историю своего края. Программа тура насыщенная, скучать не придётся. В итоге остались очень довольны. Спасибо, Алан!
- ММаргарита6 июня 2024Отлично провели день с гидом Асланом. Посмотрели много красивых локаций, послушали интересные и познавательные истории. День прошёл позитивно. Всем членам семьи, включая детей 12 и 15 лет, очень понравилось.
- ЮЮлия5 июня 2024ГЕНА!!! ЭТО ПРОСТО САМЫЙ КРУТОЙ, САМЫЙ НЕВЕРОЯТНЫЙ, САМЫЙ ТАЛАНТЛИВЫЙ ГИД, О КОТОРОМ ТОЛЬКО МОЖНО БЫЛО МЕЧТАТЬ!!! СПАСИБОООООО! МЫ ПОД ВПЕЧАТЛЕНИЕМ ДО
- ААнна19 мая 2024Это была прекрасная экскурсия, потрясающая красота,получили море эмоций! Очень рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «На выходные»
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