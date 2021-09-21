Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Из Владикавказа — в старинную Северную Осетию

Наскальная крепость, «город мертвых», водопады, озера и величественные горы за 1 день

5
9 отзывов
Северная Осетия — край потрясающей красоты.

Вы увидите самый высокогорный действующий монастырь в стране, исследуете знаменитый Даргавский некрополь и покачаетесь на фиагдонских качелях.

Кроме того, узнаете много интересного о традициях осетин и услышите местные легенды.
Из Владикавказа — в старинную Северную Осетию
Из Владикавказа — в старинную Северную Осетию
Из Владикавказа — в старинную Северную Осетию
Из Владикавказа — в старинную Северную Осетию
Из Владикавказа — в старинную Северную Осетию
Из Владикавказа — в старинную Северную Осетию
Из Владикавказа — в старинную Северную Осетию
Из Владикавказа — в старинную Северную Осетию
Из Владикавказа — в старинную Северную Осетию
Из Владикавказа — в старинную Северную Осетию
Из Владикавказа — в старинную Северную Осетию
Из Владикавказа — в старинную Северную Осетию
Из Владикавказа — в старинную Северную Осетию
Из Владикавказа — в старинную Северную Осетию
Из Владикавказа — в старинную Северную Осетию

Что вас ожидает

Три колоритных горных села

Вы посетите старинные осетинские поселения и их живописные окрестности. В программе экскурсии:

  • Фиагдон — мы осмотрим наскальную крепость Дзивгис, Аланский мужской монастырь и древний город Цмити. Пройдем по Тропе чудес и покачаемся на качелях над пропастью. Я раскрою, как складывалась история этих мест на протяжении столетий и чем они живут сегодня. И, если захотите, вы совершите здесь часовую конную прогулку.
  • Даргавс — перед вами предстанут волшебные горные озера, водопады Большой и Малый Зейгалан. А в таинственном «Городе мертвых» вы увидите дошедшие до наших дней семейные склепы.
  • Кармадон — мы проедем через скальное образование Кармадонские ворота, полюбуемся видом на ледники Майли и Колка, побываем на месте гибели съемочной группы Сергея Бодрова.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: Даргавский некрополь — 100 р. с человека, тропа Чудес — 100 р. с человека
  • Конная прогулка в селе Фиагдон оплачивается отдельно: 1000 рублей с человека, длительность 1 час (по желанию)
  • По желанию можно устроить пикник. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
🚩 Начало и место завершения: Владикавка
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Руслан
Руслан
Всем привет! Меня зовут Руслан, я родился и вырос в Осетии. С большим удовольствием познакомлю вас с местной природой и достопримечательностями, расскажу о традициях и обычаях осетин. Жду вас в гости.
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9 реальных отзывов от туристов

Е
21 сен 2021
Спасибо огромное Руслану за проведенную экскурсию, за наши эмоции и впечатления, мы в полном восторге. Туристы Дальнего Востока были поражены красотой мест показанных Русланом, и еще раз благодарят от всей души за эту прекрасную поездку. Сделали массу фотографий и видео, но невозможно все запечатлеть. При следующей поездке обязательно обратимся к Руслану. Спасибо Вам!
Е
19 сен 2021
Если вы хотите умопомрачительных видов вкупе с дружелюбным, располагающим к себе собеседником, то Вам с Русланом) Руслан очень легко и непринужденно как фокусник из шляпы доставал одну потрясающую точку за другой-то потрясающую вершину в дымке облаков, то быструю речку на фоне вековых скал, то умопомрачительное ущелье, а из рукава-целый водопад))) да еще оказался отличным фотографом-и сам предлагал всегда сделать фото-и за всю поездку фотографии с той экскурсии оказались самыми удачными-ракурсы были выбраны очень умело, и тот миллион хороших фото я очень долго перебирала)))
И
7 сен 2021
Экскурсия нам очень понравилась! Очередной раз хотим выразить свою благодарность гиду Руслану за отзывчивость, дружелюбие и его желание создать максимально комфортные условия в поездке! После проведённой экскурсии мы ещё больше влюбилось в Северную Осетию благодаря тому, что нам ее показали любящими глазами! Думаю мы ещё долго будем вспоминать прожитые моменты и любоваться сделанными фотографиями!
М
23 авг 2021
Это было наше первое посещение Северной Осетии, поэтому было большое желание увидеть по максимуму красивых мест.
Маршрут Русланом был составлен грамотно, мы увидели все основные достопримечательности. Вместо заявленных 8ч экскурсия была все 10ч, за что огромное спасибо Руслану. Он нигде не торопил, делал остановки в тех местах, где вряд ли бы остановили другие гиды, давал возможность насладиться потрясающими горными пейзажами. А они действительно незабываемые.
Отдельное спасибо за остановку, где можно было отведать осетинский пирог с сыром уалибах и горный чай! Это что-то!
С
26 июля 2021
Поездка очень понравилась. Нам было важно успеть в аэропорт в день экскурсии, Руслан скорректировал маршрут, чтобы мы и увидели главные достопримечательности, и нам было достаточно времени спокойно все осмотреть. Природа в Осетии невероятная, нас вкусно покормили в гостевом дворе и напоили настоящим горным чаем. Поездка прошла легко и увлекательно. Спасибо Руслану!
Д
29 июня 2021
Если вы хотите узнать какие-то исторические факты, услышать легенды, увидеть красоту природы и гор, увидеть движение облаков и самим в них искупаться, попробовать чистой ледниковой воды или попить минеральной воды, побывать на перевалах и долинах, оценить память о героях войны, тогда это сюда. Прекрасный рассказчик, знаток истории, любитель гор и просто прекрасный человек, наш гид Руслан дал столько информации, что переваривать ещё будем долго. И, конечно, не забудем свежесваренный кофе в Верхнем Фиагдоне на Архонском перевале с видом на плывущие облака и горы. Необыкновенные виды, воздух, запах трав и цветов, это всё эта экскурсия. Рекомендую всем любителям природы, небольшого экстрима и желающим увидеть красоту своей страны.
А
16 июня 2021
Была несколько раз в Северной Осетии «набегом». Но в этот раз решили с мужем подойти серьёзно к отдыху в этой потрясающе красивой республике. Остался самый главный вопрос — выбор гида. Ведь самостоятельно можно смотреть, но не увидеть, а если и увидеть, то почти ничего не узнать. Много лет отдаю предпочтение индивидуальным экскурсиям. Очень тщательно выбираю гида. Интернет или местный житель не могут заменить опыт и знания профессионала. Пересмотрев многочисленные предложения, остановила свой выбор на экскурсиях Руслана и не ошиблась. Встретившись в 8:30 у отеля, вечером мы с лёгкой грустью расставались друзьями. День был интересным и очень насыщенным. Руслан нам показал водопады Большой и Малый Зейгалан, Кормадон, Кани, Древний город и Некрополь, водопад Кольцо и много-много других мест по маршруту. Руслан классный водитель, все маршруты детально продуманы. За кажущейся лёгкостью стоит большая работа, Горные дороги за красотой пейзажей скрывают множество опасностей.
Обед в Кани — пища Богов! Отдельной спасибо волшебнице Анжеле.
Теперь благодаря Руслану у нас много фотографий в самых красивых местах.
Уже планируем очередную поездку, в Цей.
Руслан, желаю и дальше влюблять в Северную Осетию путешественников!
До встречи!
О
16 июня 2021
Руслан, спасибо за прекрасную экскурсию в горы, за интересную и познавательную информацию, за внимание, пунктуальность и умение подстроиться под клиента. Экскурсия на целый день в компании Руслана была насыщена, и совсем не утомительна.
Руслан, спасибо большое за яркие впечатления, лёгкость общения и дружескую атмосферу.
А
30 мая 2021
Это было что-то нереальное. Огромное спасибо, Руслан, Вам, за то, что показали нам эту красоту. За Вашу любовь своего дела.
Спасибо, что хотели рассказать и показать нам как можно больше!Благодаря Вам мы увидели всю красоту природы и хочется вернуться!Мы будем Вас рекомендовать всем друзьям и знакомым!!!

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