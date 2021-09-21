Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Если вы хотите узнать какие-то исторические факты, услышать легенды, увидеть красоту природы и гор, увидеть движение облаков и самим в них искупаться, попробовать чистой ледниковой воды или попить минеральной воды, побывать на перевалах и долинах, оценить память о героях войны, тогда это сюда. Прекрасный рассказчик, знаток истории, любитель гор и просто прекрасный человек, наш гид Руслан дал столько информации, что переваривать ещё будем долго. И, конечно, не забудем свежесваренный кофе в Верхнем Фиагдоне на Архонском перевале с видом на плывущие облака и горы. Необыкновенные виды, воздух, запах трав и цветов, это всё эта экскурсия. Рекомендую всем любителям природы, небольшого экстрима и желающим увидеть красоту своей страны.