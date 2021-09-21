Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Была несколько раз в Северной Осетии «набегом». Но в этот раз решили с мужем подойти серьёзно к отдыху в этой потрясающе красивой республике. Остался самый главный вопрос — выбор гида. Ведь самостоятельно можно смотреть, но не увидеть, а если и увидеть, то почти ничего не узнать. Много лет отдаю предпочтение индивидуальным экскурсиям. Очень тщательно выбираю гида. Интернет или местный житель не могут заменить опыт и знания профессионала. Пересмотрев многочисленные предложения, остановила свой выбор на экскурсиях Руслана и не ошиблась. Встретившись в 8:30 у отеля, вечером мы с лёгкой грустью расставались друзьями. День был интересным и очень насыщенным. Руслан нам показал водопады Большой и Малый Зейгалан, Кормадон, Кани, Древний город и Некрополь, водопад Кольцо и много-много других мест по маршруту. Руслан классный водитель, все маршруты детально продуманы. За кажущейся лёгкостью стоит большая работа, Горные дороги за красотой пейзажей скрывают множество опасностей.

Обед в Кани — пища Богов! Отдельной спасибо волшебнице Анжеле.

Теперь благодаря Руслану у нас много фотографий в самых красивых местах.

Уже планируем очередную поездку, в Цей.

Руслан, желаю и дальше влюблять в Северную Осетию путешественников!

До встречи!