Республиканский музей – экскурсии во Владикавказе

Найдено 5 экскурсий в категории «Республиканский музей» во Владикавказе, цены от 1000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
По проспекту Мира и дальше: история и культура Владикавказа
Пешая
2 часа
8 отзывов
Групповая
По проспекту Мира и дальше
Откройте для себя культурное наследие Владикавказа, гуляя по его центральным улицам и узнавая удивительные истории
Начало: На площади Штыба
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1000 ₽ за человека
Владикавказ - первое свидание
Пешая
2.5 часа
128 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Владикавказ - первое свидание
Владикавказ удивит вас своими храмами, парками и историей. Погрузитесь в атмосферу города и узнайте о его знаменитых жителях
Начало: Ул. Миллера, 34
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 8 чел.
Мини-путешествие «Знакомство с Северной Осетией»
На машине
4 часа
92 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Мини-путешествие «Знакомство с Северной Осетией»
Город мёртвых Даргавс, Кармадонское ущелье и Суаргомский перевал на автомобильной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
7900 ₽ за всё до 4 чел.
Главное в Северной Осетии - из Владикавказа
На машине
6 часов
9 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Главное в Северной Осетии - из Владикавказа
Добро пожаловать в Северную Осетию! Откройте для себя Даргавс, арт-объекты и ледник Колка. Узнайте о традициях и насладитесь осетинской кухней
Начало: У Олимпийского парка
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5000 ₽ за человека
2 главных музея Владикавказа (билеты включены)
2 часа
-
5%
Билеты
2 главных музея Владикавказа (билеты включены)
Побывать в доме режиссёра Евгения Вахтангова и в Национальном музее Осетии
Начало: У музея Вахтангова
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5700 ₽6000 ₽ за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    22 ноября 2025
    Главное в Северной Осетии - из Владикавказа
    Отличный гид, хороший тур. Минимум ходьбы, для тех кто любит ездить, а не ходить пешком в горы, чтобы восхищаться красивыми пейзажами
  • Р
    Рамазан
    21 ноября 2025
    Главное в Северной Осетии - из Владикавказа
    Крутая экскурсия, большое спасибо гиду.
  • Н
    Наиль
    20 ноября 2025
    Главное в Северной Осетии - из Владикавказа
    Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Тимуру, за бомбовую экскурсию - «Главное в Северной Осетии». Было интересно, познавательно, душевно, прониклись
    читать дальше

    атмосферой региона. Понравилась не навязчивость и легкость гида! Не устаешь и не перегружаешься от информации, подавал информацию в виде историй, оживляя каждое место и каждое событие. Спасибо за ваш профессионализм, не пожалели!!! Увезли с собой самые яркие впечатления, записали номер - чтобы вновь обратиться в следующий приезд!

  • Д
    Дина
    6 ноября 2025
    Владикавказ - первое свидание
    Очень интересная и легкая экскурсия.
    Были с детьми, детям тоже понравилось.
    Жанна прекрасный рассказчик, приятно слушать. Отвечает на все вопросы, проводит по красивым и значимым местам города.
  • В
    Виктор
    3 ноября 2025
    По проспекту Мира и дальше: история и культура Владикавказа
    Зарина провела интересную обзорную экскурсию Не смотря на личный форс-мажор.
  • И
    Игорь
    30 октября 2025
    Главное в Северной Осетии - из Владикавказа
    Поездка организована замечательно, было очень интересно и комфортно. Осетинская земля который раз раскрыла своё гостеприимство. Вся наша большая семья очень довольна!
  • И
    Игорь
    26 октября 2025
    Владикавказ - первое свидание
    Алина - это экскурсовод, в котором совмещаются энциклопедические краеведческие знания и любовь к родной земле и её традициям. Это очень
    читать дальше

    подкупает. Прогулка по городу проходит на одном дыхании. Её внимательность к деталям помогла нам почувствовать себя почти жителями Владикавказа в первый же день пребывания в городе.

  • К
    Кирилл
    18 октября 2025
    Главное в Северной Осетии - из Владикавказа
    Прекрасно проведенный день. Побывали над облаками, посетели красивые места. Погода днем наладилось, вышло солнце.
    Благодарю за хороший день и прекрасную экскурсию
  • С
    Светлана
    18 октября 2025
    По проспекту Мира и дальше: история и культура Владикавказа
    Спасибо Зарине за проведенную экскурсию. Это было познавательно, легко, непринуждённо, душевно! Проспект Мира с Зариной стал для нас приятным открытием Владикавказа!
  • О
    Оксана
    18 октября 2025
    Мини-путешествие «Знакомство с Северной Осетией»
    Очень комфортная и интересная экскурсия.
    Моим гидом был Зелимхан. Могу рекомендовать его как отличного рассказчика и очень приятного человека, который знает и любит историю и культуру своей Родины.
  • О
    Оксана
    13 октября 2025
    Владикавказ - первое свидание
    Первое знакомство с городом вместе с Алиной прошло очень увлекательно, познавательно и впечатлительно 😁
    Очень приятная девушка, знает и любит свой город и его историю.
  • О
    Ольга
    13 октября 2025
    Главное в Северной Осетии - из Владикавказа
    Очень душевная поездка получилась!!! Наш гид Мангия очень замечательный, внимательный, заботливый, интересно все рассказывал. Поездка прошла непринуждённо, все посмотрели, везде успели, вкусно пообедали по его рекомендации. Очень рекомендую эту компанию, и Мангия в частности!
  • Е
    Елена
    3 октября 2025
    По проспекту Мира и дальше: история и культура Владикавказа
    Все очень понравилось! Спасибо!
  • М
    Михаил
    30 сентября 2025
    По проспекту Мира и дальше: история и культура Владикавказа
    Я попал не совсем на эту экскурсию, но мне пошли на встречу в некоторых моментах и гидом была Зарина, поэтому
    читать дальше

    отзыв больше о ее работе, чем о самом маршруте. Мне очень понравился ее рассказ, все было понятно, интересно, сопровождалось дополнительными материалами. Одним словом - чувствовался профессионализм! Было приятно провести несколько часов, гуляя по разным городским достопримечательностям. Так что рекомендую)

  • Р
    Руслан
    28 сентября 2025
    По проспекту Мира и дальше: история и культура Владикавказа
    Зарина поздравляем Вас со Всемирным днём туризма! Желаем, чтобы каждый новый проект открывал горизонты не только на карте, но и в профессии. Спасибо за подробный и красивый рассказ о Вашей Родине и внимание к нам.
  • Т
    Татьяна
    26 сентября 2025
    Главное в Северной Осетии - из Владикавказа
    Было здорово! К сожалению погода была пасмурной и горы не было видно. Но все локации по программе увидели и вкусно пообедали.
  • О
    Олег
    11 сентября 2025
    Главное в Северной Осетии - из Владикавказа
    Познавательная экскурсия, насыщенный маршрут. Гид Тимур интересно все рассказывал. Всем рекомендую.
  • Л
    Лариса
    9 сентября 2025
    По проспекту Мира и дальше: история и культура Владикавказа
    Отличная экскурсия: интересно, познавательно, красиво! Неспешная приятная прогулка и рассказ Зарины прекрасно дополняют атмосферу и колорит Владикавказа. Я первый раз здесь, и мне очень захотелось вернуться… Спасибо большое Зарине, очень рекомендую экскурсию).
  • А
    Алан
    29 августа 2025
    По проспекту Мира и дальше: история и культура Владикавказа
    Экскурсию Зарина провела изобретательно, красноречиво. Был заметени высокий уровень эрудиции,понимания в области истории, литературы, искусства республики. Рекоменду.
  • В
    Валерия
    28 августа 2025
    По проспекту Мира и дальше: история и культура Владикавказа
    Экскурсия с акцентом на историю и архитектуру Владикавказа. Есть возможность задать Зарине любые вопросы о городе и культуре.

