По проспекту Мира и дальше
Откройте для себя культурное наследие Владикавказа, гуляя по его центральным улицам и узнавая удивительные истории
Начало: На площади Штыба
Владикавказ - первое свидание
Владикавказ удивит вас своими храмами, парками и историей. Погрузитесь в атмосферу города и узнайте о его знаменитых жителях
Начало: Ул. Миллера, 34
Мини-путешествие «Знакомство с Северной Осетией»
Город мёртвых Даргавс, Кармадонское ущелье и Суаргомский перевал на автомобильной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Главное в Северной Осетии - из Владикавказа
Добро пожаловать в Северную Осетию! Откройте для себя Даргавс, арт-объекты и ледник Колка. Узнайте о традициях и насладитесь осетинской кухней
Начало: У Олимпийского парка
2 главных музея Владикавказа (билеты включены)
Побывать в доме режиссёра Евгения Вахтангова и в Национальном музее Осетии
Начало: У музея Вахтангова
Последние отзывы на экскурсии
Отличный гид, хороший тур. Минимум ходьбы, для тех кто любит ездить, а не ходить пешком в горы, чтобы восхищаться красивыми пейзажами
Крутая экскурсия, большое спасибо гиду.
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Тимуру, за бомбовую экскурсию - «Главное в Северной Осетии». Было интересно, познавательно, душевно, прониклись
- ДДина6 ноября 2025Очень интересная и легкая экскурсия.
Были с детьми, детям тоже понравилось.
Жанна прекрасный рассказчик, приятно слушать. Отвечает на все вопросы, проводит по красивым и значимым местам города.
Зарина провела интересную обзорную экскурсию Не смотря на личный форс-мажор.
Поездка организована замечательно, было очень интересно и комфортно. Осетинская земля который раз раскрыла своё гостеприимство. Вся наша большая семья очень довольна!
Алина - это экскурсовод, в котором совмещаются энциклопедические краеведческие знания и любовь к родной земле и её традициям.
Прекрасно проведенный день. Побывали над облаками, посетели красивые места. Погода днем наладилось, вышло солнце. Благодарю за хороший день и прекрасную экскурсию
Благодарю за хороший день и прекрасную экскурсию
Спасибо Зарине за проведенную экскурсию. Это было познавательно, легко, непринуждённо, душевно! Проспект Мира с Зариной стал для нас приятным открытием Владикавказа!
- ООксана18 октября 2025Очень комфортная и интересная экскурсия.
Моим гидом был Зелимхан. Могу рекомендовать его как отличного рассказчика и очень приятного человека, который знает и любит историю и культуру своей Родины.
Первое знакомство с городом вместе с Алиной прошло очень увлекательно, познавательно и впечатлительно 😁 Очень приятная девушка, знает и любит свой город и его историю.
Очень приятная девушка, знает и любит свой город и его историю.
Очень душевная поездка получилась!!! Наш гид Мангия очень замечательный, внимательный, заботливый, интересно все рассказывал. Поездка прошла непринуждённо, все посмотрели, везде успели, вкусно пообедали по его рекомендации. Очень рекомендую эту компанию, и Мангия в частности!
Все очень понравилось! Спасибо!
Я попал не совсем на эту экскурсию, но мне пошли на встречу в некоторых моментах и гидом была Зарина
Зарина поздравляем Вас со Всемирным днём туризма! Желаем, чтобы каждый новый проект открывал горизонты не только на карте, но и в профессии. Спасибо за подробный и красивый рассказ о Вашей Родине и внимание к нам.
Было здорово! К сожалению погода была пасмурной и горы не было видно. Но все локации по программе увидели и вкусно пообедали.
Познавательная экскурсия, насыщенный маршрут. Гид Тимур интересно все рассказывал. Всем рекомендую.
Отличная экскурсия: интересно, познавательно, красиво! Неспешная приятная прогулка и рассказ Зарины прекрасно дополняют атмосферу и колорит Владикавказа. Я первый раз здесь, и мне очень захотелось вернуться… Спасибо большое Зарине, очень рекомендую экскурсию).
Экскурсию Зарина провела изобретательно, красноречиво. Был заметени высокий уровень эрудиции,понимания в области истории, литературы, искусства республики. Рекоменду.
Экскурсия с акцентом на историю и архитектуру Владикавказа. Есть возможность задать Зарине любые вопросы о городе и культуре.
