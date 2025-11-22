Р Роман Главное в Северной Осетии - из Владикавказа Отличный гид, хороший тур. Минимум ходьбы, для тех кто любит ездить, а не ходить пешком в горы, чтобы восхищаться красивыми пейзажами

Р Рамазан Главное в Северной Осетии - из Владикавказа Крутая экскурсия, большое спасибо гиду.

Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Тимуру, за бомбовую экскурсию - «Главное в Северной Осетии». Было интересно, познавательно, душевно, прониклись атмосферой региона. Понравилась не навязчивость и легкость гида! Не устаешь и не перегружаешься от информации, подавал информацию в виде историй, оживляя каждое место и каждое событие. Спасибо за ваш профессионализм, не пожалели!!! Увезли с собой самые яркие впечатления, записали номер - чтобы вновь обратиться в следующий приезд!

Д Дина Владикавказ - первое свидание Очень интересная и легкая экскурсия.

Были с детьми, детям тоже понравилось.

Жанна прекрасный рассказчик, приятно слушать. Отвечает на все вопросы, проводит по красивым и значимым местам города.

В Виктор По проспекту Мира и дальше: история и культура Владикавказа Зарина провела интересную обзорную экскурсию Не смотря на личный форс-мажор.

И Игорь Главное в Северной Осетии - из Владикавказа Поездка организована замечательно, было очень интересно и комфортно. Осетинская земля который раз раскрыла своё гостеприимство. Вся наша большая семья очень довольна!

Алина - это экскурсовод, в котором совмещаются энциклопедические краеведческие знания и любовь к родной земле и её традициям. Это очень подкупает. Прогулка по городу проходит на одном дыхании. Её внимательность к деталям помогла нам почувствовать себя почти жителями Владикавказа в первый же день пребывания в городе.

К Кирилл Главное в Северной Осетии - из Владикавказа Прекрасно проведенный день. Побывали над облаками, посетели красивые места. Погода днем наладилось, вышло солнце.

Благодарю за хороший день и прекрасную экскурсию

С Светлана По проспекту Мира и дальше: история и культура Владикавказа Спасибо Зарине за проведенную экскурсию. Это было познавательно, легко, непринуждённо, душевно! Проспект Мира с Зариной стал для нас приятным открытием Владикавказа!

О Оксана Мини-путешествие «Знакомство с Северной Осетией» Очень комфортная и интересная экскурсия.

Моим гидом был Зелимхан. Могу рекомендовать его как отличного рассказчика и очень приятного человека, который знает и любит историю и культуру своей Родины.

О Оксана Владикавказ - первое свидание Первое знакомство с городом вместе с Алиной прошло очень увлекательно, познавательно и впечатлительно 😁

Очень приятная девушка, знает и любит свой город и его историю.

О Ольга Главное в Северной Осетии - из Владикавказа Очень душевная поездка получилась!!! Наш гид Мангия очень замечательный, внимательный, заботливый, интересно все рассказывал. Поездка прошла непринуждённо, все посмотрели, везде успели, вкусно пообедали по его рекомендации. Очень рекомендую эту компанию, и Мангия в частности!

Е Елена По проспекту Мира и дальше: история и культура Владикавказа Все очень понравилось! Спасибо!

Я попал не совсем на эту экскурсию, но мне пошли на встречу в некоторых моментах и гидом была Зарина, поэтому отзыв больше о ее работе, чем о самом маршруте. Мне очень понравился ее рассказ, все было понятно, интересно, сопровождалось дополнительными материалами. Одним словом - чувствовался профессионализм! Было приятно провести несколько часов, гуляя по разным городским достопримечательностям. Так что рекомендую)

Р Руслан По проспекту Мира и дальше: история и культура Владикавказа Зарина поздравляем Вас со Всемирным днём туризма! Желаем, чтобы каждый новый проект открывал горизонты не только на карте, но и в профессии. Спасибо за подробный и красивый рассказ о Вашей Родине и внимание к нам.

Т Татьяна Главное в Северной Осетии - из Владикавказа Было здорово! К сожалению погода была пасмурной и горы не было видно. Но все локации по программе увидели и вкусно пообедали.

О Олег Главное в Северной Осетии - из Владикавказа Познавательная экскурсия, насыщенный маршрут. Гид Тимур интересно все рассказывал. Всем рекомендую.

Л Лариса По проспекту Мира и дальше: история и культура Владикавказа Отличная экскурсия: интересно, познавательно, красиво! Неспешная приятная прогулка и рассказ Зарины прекрасно дополняют атмосферу и колорит Владикавказа. Я первый раз здесь, и мне очень захотелось вернуться… Спасибо большое Зарине, очень рекомендую экскурсию).

А Алан По проспекту Мира и дальше: история и культура Владикавказа Экскурсию Зарина провела изобретательно, красноречиво. Был заметени высокий уровень эрудиции,понимания в области истории, литературы, искусства республики. Рекоменду.