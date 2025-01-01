Музеи и искусство Владикавказа

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» во Владикавказе, цены от 800 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Архитектурные коды Владикавказа
Пешая
11 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Исторические тайны Владикавказа
Познакомьтесь с богатым наследием Владикавказа: от площади Штыба до Пушкинского сквера, каждый уголок города хранит свои тайны и легенды
Начало: На площади Штыба
«Если в пути нас застигнет дождь, то мы сможем зайти в Художественный музей им»
14 фев в 10:00
15 фев в 10:00
4800 за всё до 15 чел.
Владикавказ: альма-матер Северного Кавказа
Пешая
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Владикавказ: альма-матер Северного Кавказа
Увидеть ключевые достопримечательности города и погрузиться в культурную жизнь горцев
Начало: У мечети им. Мухтарова
«Посещение Национального художественного музея имени М»
Расписание: в воскресенье в 10:00, 14:00 и 16:30
16 фев в 10:00
23 фев в 10:00
800 за человека
Два главных музея Владикавказа (билеты включены)
скидка
50%
2 часа
Билеты
Два главных музея Владикавказа (билеты включены)
Побывать в доме режиссёра Евгения Вахтангова и в национальном музее Осетии
Начало: У музея Вахтангова
«Между музеями перемещаемся пешком около 15–20 минут»
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Завтра в 09:00
14 фев в 09:00
60003000 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    1 января 2025
    Архитектурные коды Владикавказа
    Чудесно провели время. Наталья отличный экскурсовод. Узнали много нового и интересного.
  • Т
    Татьяна
    27 ноября 2024
    Архитектурные коды Владикавказа
    На экскурсии был сын 11 лет с супругом. Наталья познакомила с городом и рассказала его историю. Полный восторг. Очень интересная, динамичная и живая экскурсия. Благодарим.
    На экскурсии был сын 11 лет с супругом. Наталья познакомила с городом и рассказала его историюНа экскурсии был сын 11 лет с супругом. Наталья познакомила с городом и рассказала его историю
  • М
    Марина
    2 ноября 2024
    Архитектурные коды Владикавказа
    А вот замечательно прошла экскурсия! Легко и увлекательно звучал рассказ! Смотрели какие-то неожиданные локации. Как жаль, что время пролетело почти
    читать дальше

    что незаметно. Но экскурсия не прошла бесследно. Я, оказывается, столько всего запомнила! И теперь иду по городу с чувством знатока и в восхитительном настроении!

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Музеи»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Крепость Дзивгис
  6. Кадаргаванский каньон
  7. Цейское ущелье
  8. Город мертвых
  9. Самое главное
  10. Мидаграбинские водопады
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в феврале 2025
Сейчас во Владикавказе в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 4800 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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