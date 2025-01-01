2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Исторические тайны Владикавказа
Познакомьтесь с богатым наследием Владикавказа: от площади Штыба до Пушкинского сквера, каждый уголок города хранит свои тайны и легенды
Начало: На площади Штыба
«Если в пути нас застигнет дождь, то мы сможем зайти в Художественный музей им»
14 фев в 10:00
15 фев в 10:00
4800₽ за всё до 15 чел.
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Владикавказ: альма-матер Северного Кавказа
Увидеть ключевые достопримечательности города и погрузиться в культурную жизнь горцев
Начало: У мечети им. Мухтарова
«Посещение Национального художественного музея имени М»
Расписание: в воскресенье в 10:00, 14:00 и 16:30
16 фев в 10:00
23 фев в 10:00
800₽ за человека
скидка
50%
2 часа
Билеты
Два главных музея Владикавказа (билеты включены)
Побывать в доме режиссёра Евгения Вахтангова и в национальном музее Осетии
Начало: У музея Вахтангова
«Между музеями перемещаемся пешком около 15–20 минут»
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Завтра в 09:00
14 фев в 09:00
60003000₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей1 января 2025Чудесно провели время. Наталья отличный экскурсовод. Узнали много нового и интересного.
- ТТатьяна27 ноября 2024На экскурсии был сын 11 лет с супругом. Наталья познакомила с городом и рассказала его историю. Полный восторг. Очень интересная, динамичная и живая экскурсия. Благодарим.
- ММарина2 ноября 2024А вот замечательно прошла экскурсия! Легко и увлекательно звучал рассказ! Смотрели какие-то неожиданные локации. Как жаль, что время пролетело почти
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Музеи»
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