читать дальше что незаметно. Но экскурсия не прошла бесследно. Я, оказывается, столько всего запомнила! И теперь иду по городу с чувством знатока и в восхитительном настроении!

А вот замечательно прошла экскурсия! Легко и увлекательно звучал рассказ! Смотрели какие-то неожиданные локации. Как жаль, что время пролетело почти