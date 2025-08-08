В сердце Осетии Мы начнем наше путешествие с Кармадонского ущелья, где вместе с вами пройдем весь путь схода ледника Колка и узнаем подробности страшной трагедии 2002 года, унесшей жизни 125 человек, в том числе съемочной группы Сергея Бодрова. Затем погрузимся в историю Даргавского некрополя «Город мертвых», развеем легенды и мифы, связанные с этим местом. На Кахтисарском перевале оценим творчество молодых талантов из разных городов нашей страны. Каждый поворот на маршруте открывает неповторимые пейзажи с уникальными наскальными картинами. Арт-объект «Колесо Балсага» приобщит нас к нартскому эпосу — важной составляющей культуры осетин. В рамках экскурсии посетим долину Мидаграбинских водопадов, увидим самый высокий водопад Европы — Зейгалан и не только. После обеда самыми вкусными пирогами в Осетии, увидим еще ряд ключевых достопримечательностей:

арт-объект, олицетворяющий язык Осетии;

башню Курта и Тага;

самый высокогорный монастырь;

«Тропу чудес»;

Кадаргаванский каньон. Помимо основной программы мы подготовили места для шикарных фото, видео или размышлений о великом. По времени ограничений нет: как им распоряжаться — ваш выбор. Важная информация:.

Мидаграбинская долина водопадов доступна с июня по сентябрь.