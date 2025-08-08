Получите незабываемые впечатления во время джип-тура в сердце Осетии.
Мы посетим таинственное Кармадонское ущелье, Даргавский некрополь «Город мертвых», Кахтисарский перевал с неповторимыми пейзажами, величественную долину Мидаграбинских водопадов, пообедаем вкуснейшими осетинскими пирогами, приобщимся к культуре и истории и многое-многое другое. Откроем удивительную и захватывающую Северную Осетию прямо сейчас.
Описание экскурсии
В сердце Осетии Мы начнем наше путешествие с Кармадонского ущелья, где вместе с вами пройдем весь путь схода ледника Колка и узнаем подробности страшной трагедии 2002 года, унесшей жизни 125 человек, в том числе съемочной группы Сергея Бодрова. Затем погрузимся в историю Даргавского некрополя «Город мертвых», развеем легенды и мифы, связанные с этим местом. На Кахтисарском перевале оценим творчество молодых талантов из разных городов нашей страны. Каждый поворот на маршруте открывает неповторимые пейзажи с уникальными наскальными картинами. Арт-объект «Колесо Балсага» приобщит нас к нартскому эпосу — важной составляющей культуры осетин. В рамках экскурсии посетим долину Мидаграбинских водопадов, увидим самый высокий водопад Европы — Зейгалан и не только. После обеда самыми вкусными пирогами в Осетии, увидим еще ряд ключевых достопримечательностей:
- арт-объект, олицетворяющий язык Осетии;
- башню Курта и Тага;
- самый высокогорный монастырь;
- «Тропу чудес»;
Кадаргаванский каньон. Помимо основной программы мы подготовили места для шикарных фото, видео или размышлений о великом. По времени ограничений нет: как им распоряжаться — ваш выбор. Важная информация:.
Мидаграбинская долина водопадов доступна с июня по сентябрь.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кармадонское ущелье
- Даргавский некрополь «Город мертвых»
- Арт-пространство на Кахтисарском перевале
- Арт-объект «Колесо Балсага»
- Мидаграбинскую долину водопадов (доступна с июня по сентябрь)
- Арт-объект «Скифский акинак»
- Пообедаем самыми вкусными пирогами в Осетии
- Арт-объект «æ»
- Башня Курта и Тага
- Аланский мужской монастырь
- Дзивгисская наскальная крепость
- Тропа чудес
- Кадаргаванский каньон
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт (экскурсии проводятся на подготовленных для горных дорог внедорожниках)
Что не входит в цену
- Обед - в среднем 500р. на человека.
- Входные билеты: Даргавский некрополь "Город мертвых" - 100р. с человека, смотровая площадка "Тропа чудес" - 100р. с человека
Место начала и завершения?
Ваш адрес во Владикавказе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Мидаграбинская долина водопадов доступна с июня по сентябрь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
8 авг 2025
Золотое кольцо Северной Осетии чистая потрясающая природа, люди доброй души, вкусно готовят национальные блюда. Экскурсия на уровне (отличный сервис) комфортный автомобиль с кондиционером (Лексус), гид (сопровождение) на уровне, интересно рассказывает, внимательный к деталям. Рекомендую ребят цена качества на уровне!
И
Инна
16 июл 2025
Уважаемые путешественники и гости Осетии!
Хочу поделиться с вами своим честным отзывом о поездке Джип-тур «В сердце Осетии», с гидом Давидом.
Давид максимально подготовленный профессионал своего дела. Расскажет о всех вещах и
Входит в следующие категории Владикавказа
