Лучшее время для посещения Северной Осетии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее благоприятна для прогулок и экскурсий. В это время года природа радует своей красотой, а горные дороги доступны для путешествий. Октябрь и апрель также подходят для поездки, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В зимние месяцы, с ноября по март, путешествие возможно, но может быть ограничено из-за снегопадов и низких температур.

В путешествии по Северной Осетии можно увидеть уникальные природные и культурные достопримечательности.Три перевала и два ущелья откроют перед вами великолепные виды, а посещение города мертвых Даргавс и Дзивгисской пещерной крепости

позволит окунуться в историю региона. Обед с осетинскими пирогами в доме горца станет особым моментом этого дня. Экскурсия проходит на внедорожнике, что обеспечивает комфорт и безопасность. Путешествие подходит для всех, кто хочет открыть для себя богатую культуру и природу Осетии

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Чудеса двух ущелий

Из столицы наш путь проложен по Куртатинскому (Фиагдон), а затем по Кобанскому ущельям. Такой маршрут подарит вам захватывающие виды вершин и долин, а также ключевые достопримечательности региона:

Кадаргаванский каньон , который известен как место примирения кровников. Вы услышите эту историю и найдете наш первый арт-объект, зеркального барса. В Республике активно восстанавливают популяцию этих грациозных животных.

, который известен как место примирения кровников. Вы услышите эту историю и найдете наш первый арт-объект, зеркального барса. В Республике активно восстанавливают популяцию этих грациозных животных. Дзивгисская пещерная крепость : исследуем ее наскальные сооружения и представим, как люди жили здесь в Средневековье.

: исследуем ее наскальные сооружения и представим, как люди жили здесь в Средневековье. Башня Курта и Тага . Вы узнаете о двух братьях-алагирцах, по имени одного из которых названо ущелье.

. Вы узнаете о двух братьях-алагирцах, по имени одного из которых названо ущелье. Высокогорные качели — место для ваших самых головокружительных фото из Северной Осетии.

— место для ваших самых головокружительных фото из Северной Осетии. Арт-объект «Осетинская буква Æ» , к которому мы поднимемся по перевалу на высоту 1800 метров.

, к которому мы поднимемся по перевалу на высоту 1800 метров. Даргавс — город мертвых . Кого, почему и как здесь хоронили? Вы услышите об этом, исследуя визитную карточку Осетии.

. Кого, почему и как здесь хоронили? Вы услышите об этом, исследуя визитную карточку Осетии. Арт-объект «Колесо Балсага» : здесь затронем тему нартского эпоса.

: здесь затронем тему нартского эпоса. Гизельдонская ГЭС и ее бассейн — это единственная в России ГЭС, которая не прекращала работу во время ВОВ. Рядом вы также увидите заброшенную турбазу Кахтисар.

— это единственная в России ГЭС, которая не прекращала работу во время ВОВ. Рядом вы также увидите заброшенную турбазу Кахтисар. Водопад Фырыдон, зажатый меж скал.

Всё, что вы хотели знать об Осетии

Я родилась и выросла в этом живописном гордом крае — расскажу о нем со знанием и любовью. Мы углубимся в те времена, когда горцы спускались жить на равнины. Поговорим о традициях, живых и ушедших в прошлое. О правилах местного застолья и вкусностях. О географии, фауне, флоре.

🧀 Особым впечатлениям этого дня станет обед в доме горца с домашним сыром и осетинскими пирогами. Их испекут при вас, а по желанию вы поучаствуете в процессе приготовления!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсия проходит на внедорожнике TANK 300

300 Я заберу вас из отеля во Владикавказе или сразу из аэропорта (г. Беслан). После экскурсии привезу в любое удобное вам место во Владикавказе.

Экскурсия проводится круглый год. Погода в горах непредсказуема, поэтому возьмите с собой ветровки и дождевики, головные уборы и солнцезащитный крем. Надевайте удобную обувь.

Дополнительные расходы