Что вас ожидает
Чудеса двух ущелий
Из столицы наш путь проложен по Куртатинскому (Фиагдон), а затем по Кобанскому ущельям. Такой маршрут подарит вам захватывающие виды вершин и долин, а также ключевые достопримечательности региона:
- Кадаргаванский каньон, который известен как место примирения кровников. Вы услышите эту историю и найдете наш первый арт-объект, зеркального барса. В Республике активно восстанавливают популяцию этих грациозных животных.
- Дзивгисская пещерная крепость: исследуем ее наскальные сооружения и представим, как люди жили здесь в Средневековье.
- Башня Курта и Тага. В ауле Уаллагсых вы узнаете о двух братьях-алагирцах, по имени одного из которых названо ущелье.
- Высокогорные качели — место для ваших самых инстаграмных фото из Северной Осетии.
- Арт-объект «Осетинская буква Æ», к которому мы поднимемся по перевалу на высоту 1800 метров.
- Даргавс — город мертвых. Кого, почему и как здесь хоронили? Вы услышите об этом, исследуя визитную карточку Осетии.
- Арт-объект «Колеса Балсага»: здесь затронем тему нартского эпоса.
- Гизельдонская ГЭС и ее бассейн — это единственная в России ГЭС, которая не прекращала работу во время ВОВ. Рядом вы также увидите заброшенную турбазу Кахтисар.
- Водопад Фырыдон, зажатый меж скал.
Всё, что вы хотели знать об Осетии
Я родилась и выросла в этом живописном гордом крае — расскажу о нем со знанием и любовью. Мы углубимся в те времена, когда горцы спускались жить на равнины. Поговорим о традициях, живых и ушедших в прошлое. О правилах местного застолья и вкусностях. О географии, фауне, флоре — кстати, я угощу вас чаем из собранных мною трав.
🧀 Особым впечатлениям этого дня станет обед в доме горца с домашним сыром и осетинскими пирогами. Их испекут при вас, а по желанию вы поучаствуете в процессе приготовления.
Организационные детали
Я с радостью сделаю ваши профессиональные фотографии. После экскурсии вы получите 30-50 обработанных кадров.
Как проходит экскурсия
- На комфортабельном автомобиле-кроссовере Hyundai Creta
- Я заберу вас из отеля во Владикавказе или сразу из аэропорта (г. Беслан). После экскурсии привезу в любое удобное вам место во Владикавказе.
- Экскурсия проводится круглый год. Погода в горах непредсказуема, поэтому возьмите с собой ветровки и дождевики, головные уборы и солнцезащитный крем. Надевайте удобную обувь.
Дополнительные расходы
- Билеты в Даргавс — 150 руб. с человека (билет для гида не нужен)
- Обед в доме горца (около 400 руб. на человека) + мастер-класс по выпечке осетинских пирогов (по желанию; 1500 руб. за группу)