Северная Осетия. Топ-10 и осетинские пироги!

Башни, горные пейзажи, арт-объекты, обед в доме горца — познать край и получить яркие фото

В этом путешествии собрано всё, что нужно увидеть, узнать и попробовать, чтобы полюбить Северную Осетию! Мы проедем по трем перевалам и двум ущельям, мимо ярких арт-объектов и горных башен, окутанных легендами.

Вы изучите город мертвых Даргавс, покатаетесь на высокогорных качелях, пообедаете пирогами в доме горца.

Обещаю, будет комфортно, безопасно и увлекательно.
Северная Осетия. Топ-10 и осетинские пироги!
Северная Осетия. Топ-10 и осетинские пироги!
Северная Осетия. Топ-10 и осетинские пироги!
Северная Осетия. Топ-10 и осетинские пироги!
Северная Осетия. Топ-10 и осетинские пироги!
Северная Осетия. Топ-10 и осетинские пироги!
Северная Осетия. Топ-10 и осетинские пироги!
Северная Осетия. Топ-10 и осетинские пироги!
Северная Осетия. Топ-10 и осетинские пироги!
Северная Осетия. Топ-10 и осетинские пироги!
Северная Осетия. Топ-10 и осетинские пироги!

Что вас ожидает

Чудеса двух ущелий

Из столицы наш путь проложен по Куртатинскому (Фиагдон), а затем по Кобанскому ущельям. Такой маршрут подарит вам захватывающие виды вершин и долин, а также ключевые достопримечательности региона:

  • Кадаргаванский каньон, который известен как место примирения кровников. Вы услышите эту историю и найдете наш первый арт-объект, зеркального барса. В Республике активно восстанавливают популяцию этих грациозных животных.
  • Дзивгисская пещерная крепость: исследуем ее наскальные сооружения и представим, как люди жили здесь в Средневековье.
  • Башня Курта и Тага. В ауле Уаллагсых вы узнаете о двух братьях-алагирцах, по имени одного из которых названо ущелье.
  • Высокогорные качели — место для ваших самых инстаграмных фото из Северной Осетии.
  • Арт-объект «Осетинская буква Æ», к которому мы поднимемся по перевалу на высоту 1800 метров.
  • Даргавс — город мертвых. Кого, почему и как здесь хоронили? Вы услышите об этом, исследуя визитную карточку Осетии.
  • Арт-объект «Колеса Балсага»: здесь затронем тему нартского эпоса.
  • Гизельдонская ГЭС и ее бассейн — это единственная в России ГЭС, которая не прекращала работу во время ВОВ. Рядом вы также увидите заброшенную турбазу Кахтисар.
  • Водопад Фырыдон, зажатый меж скал.

Всё, что вы хотели знать об Осетии

Я родилась и выросла в этом живописном гордом крае — расскажу о нем со знанием и любовью. Мы углубимся в те времена, когда горцы спускались жить на равнины. Поговорим о традициях, живых и ушедших в прошлое. О правилах местного застолья и вкусностях. О географии, фауне, флоре — кстати, я угощу вас чаем из собранных мною трав.

🧀 Особым впечатлениям этого дня станет обед в доме горца с домашним сыром и осетинскими пирогами. Их испекут при вас, а по желанию вы поучаствуете в процессе приготовления.

Организационные детали

Я с радостью сделаю ваши профессиональные фотографии. После экскурсии вы получите 30-50 обработанных кадров.

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном автомобиле-кроссовере Hyundai Creta
  • Я заберу вас из отеля во Владикавказе или сразу из аэропорта (г. Беслан). После экскурсии привезу в любое удобное вам место во Владикавказе.
  • Экскурсия проводится круглый год. Погода в горах непредсказуема, поэтому возьмите с собой ветровки и дождевики, головные уборы и солнцезащитный крем. Надевайте удобную обувь.

Дополнительные расходы

  • Билеты в Даргавс — 150 руб. с человека (билет для гида не нужен)
  • Обед в доме горца (около 400 руб. на человека) + мастер-класс по выпечке осетинских пирогов (по желанию; 1500 руб. за группу)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Ольга
Ольга
Привет, меня зовут Ольга. Я ваш гид по Кавказу. Квалифицированный альпинист, спасатель. 10 лет по горам. Занимаюсь фотографией и рисую. Люблю животных, природу во всех ее проявлениях. Безумно люблю свою Родину — Осетию. Всегда в тренде. Покажу самые крутые места, расскажу про быт, культуру, традиции народа. Также интересные факты про наши дни и события. Влюбляю в горы и провожу вашу полную перезагрузку. Со мной безопасно, надежно и душевно.
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