Что вас ожидает

Чудеса двух ущелий

Из столицы наш путь проложен по Куртатинскому (Фиагдон), а затем по Кобанскому ущельям. Такой маршрут подарит вам захватывающие виды вершин и долин, а также ключевые достопримечательности региона:

Кадаргаванский каньон , который известен как место примирения кровников. Вы услышите эту историю и найдете наш первый арт-объект, зеркального барса. В Республике активно восстанавливают популяцию этих грациозных животных.

, который известен как место примирения кровников. Вы услышите эту историю и найдете наш первый арт-объект, зеркального барса. В Республике активно восстанавливают популяцию этих грациозных животных. Дзивгисская пещерная крепость : исследуем ее наскальные сооружения и представим, как люди жили здесь в Средневековье.

: исследуем ее наскальные сооружения и представим, как люди жили здесь в Средневековье. Башня Курта и Тага . В ауле Уаллагсых вы узнаете о двух братьях-алагирцах, по имени одного из которых названо ущелье.

. В ауле Уаллагсых вы узнаете о двух братьях-алагирцах, по имени одного из которых названо ущелье. Высокогорные качели — место для ваших самых инстаграмных фото из Северной Осетии.

— место для ваших самых инстаграмных фото из Северной Осетии. Арт-объект «Осетинская буква Æ» , к которому мы поднимемся по перевалу на высоту 1800 метров.

, к которому мы поднимемся по перевалу на высоту 1800 метров. Даргавс — город мертвых . Кого, почему и как здесь хоронили? Вы услышите об этом, исследуя визитную карточку Осетии.

. Кого, почему и как здесь хоронили? Вы услышите об этом, исследуя визитную карточку Осетии. Арт-объект «Колеса Балсага» : здесь затронем тему нартского эпоса.

: здесь затронем тему нартского эпоса. Гизельдонская ГЭС и ее бассейн — это единственная в России ГЭС , которая не прекращала работу во время ВОВ . Рядом вы также увидите заброшенную турбазу Кахтисар.

— это единственная в России , которая не прекращала работу во время . Рядом вы также увидите заброшенную турбазу Кахтисар. Водопад Фырыдон, зажатый меж скал.

Всё, что вы хотели знать об Осетии

Я родилась и выросла в этом живописном гордом крае — расскажу о нем со знанием и любовью. Мы углубимся в те времена, когда горцы спускались жить на равнины. Поговорим о традициях, живых и ушедших в прошлое. О правилах местного застолья и вкусностях. О географии, фауне, флоре — кстати, я угощу вас чаем из собранных мною трав.

🧀 Особым впечатлениям этого дня станет обед в доме горца с домашним сыром и осетинскими пирогами. Их испекут при вас, а по желанию вы поучаствуете в процессе приготовления.

Организационные детали

Я с радостью сделаю ваши профессиональные фотографии. После экскурсии вы получите 30-50 обработанных кадров.

Как проходит экскурсия

На комфортабельном автомобиле-кроссовере Hyundai Creta

Я заберу вас из отеля во Владикавказе или сразу из аэропорта (г. Беслан). После экскурсии привезу в любое удобное вам место во Владикавказе.

Экскурсия проводится круглый год. Погода в горах непредсказуема, поэтому возьмите с собой ветровки и дождевики, головные уборы и солнцезащитный крем. Надевайте удобную обувь.

Дополнительные расходы