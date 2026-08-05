Северная Осетия. Топ-10 и осетинские пироги

Насладитесь захватывающими видами и осетинскими пирогами, путешествуя по перевалам и ущельям Северной Осетии. Это будет незабываемо
В путешествии по Северной Осетии можно увидеть уникальные природные и культурные достопримечательности.

Три перевала и два ущелья откроют перед вами великолепные виды, а посещение города мертвых Даргавс и Дзивгисской пещерной крепости
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позволит окунуться в историю региона. Обед с осетинскими пирогами в доме горца станет особым моментом этого дня. Экскурсия проходит на внедорожнике, что обеспечивает комфорт и безопасность. Путешествие подходит для всех, кто хочет открыть для себя богатую культуру и природу Осетии

5
34 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Захватывающие виды гор и ущелий
  • 🏰 Исторические памятники и легенды
  • 🥧 Вкусные осетинские пироги
  • 🚙 Комфортное путешествие на внедорожнике
  • 🗺️ Уникальные арт-объекты

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Северной Осетии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее благоприятна для прогулок и экскурсий. В это время года природа радует своей красотой, а горные дороги доступны для путешествий. Октябрь и апрель также подходят для поездки, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В зимние месяцы, с ноября по март, путешествие возможно, но может быть ограничено из-за снегопадов и низких температур.
Сейчас август — это идеальное время.
Северная Осетия. Топ-10 и осетинские пироги
Северная Осетия. Топ-10 и осетинские пироги
Северная Осетия. Топ-10 и осетинские пироги

Что можно увидеть

  • Кадаргаванский каньон
  • Дзивгисская пещерная крепость
  • Башня Курта и Тага
  • Даргавс - город мертвых
  • Арт-объект «Колесо Балсага»
  • Гизельдонская ГЭС
  • Водопад Фырыдон

Описание экскурсии

Чудеса двух ущелий

Из столицы наш путь проложен по Куртатинскому (Фиагдон), а затем по Кобанскому ущельям. Такой маршрут подарит вам захватывающие виды вершин и долин, а также ключевые достопримечательности региона:

  • Кадаргаванский каньон, который известен как место примирения кровников. Вы услышите эту историю и найдете наш первый арт-объект, зеркального барса. В Республике активно восстанавливают популяцию этих грациозных животных.
  • Дзивгисская пещерная крепость: исследуем ее наскальные сооружения и представим, как люди жили здесь в Средневековье.
  • Башня Курта и Тага. Вы узнаете о двух братьях-алагирцах, по имени одного из которых названо ущелье.
  • Высокогорные качели — место для ваших самых головокружительных фото из Северной Осетии.
  • Арт-объект «Осетинская буква Æ», к которому мы поднимемся по перевалу на высоту 1800 метров.
  • Даргавс — город мертвых. Кого, почему и как здесь хоронили? Вы услышите об этом, исследуя визитную карточку Осетии.
  • Арт-объект «Колесо Балсага»: здесь затронем тему нартского эпоса.
  • Гизельдонская ГЭС и ее бассейн — это единственная в России ГЭС, которая не прекращала работу во время ВОВ. Рядом вы также увидите заброшенную турбазу Кахтисар.
  • Водопад Фырыдон, зажатый меж скал.

Всё, что вы хотели знать об Осетии

Я родилась и выросла в этом живописном гордом крае — расскажу о нем со знанием и любовью. Мы углубимся в те времена, когда горцы спускались жить на равнины. Поговорим о традициях, живых и ушедших в прошлое. О правилах местного застолья и вкусностях. О географии, фауне, флоре.

🧀 Особым впечатлениям этого дня станет обед в доме горца с домашним сыром и осетинскими пирогами. Их испекут при вас, а по желанию вы поучаствуете в процессе приготовления!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проходит на внедорожнике TANK 300
  • Я заберу вас из отеля во Владикавказе или сразу из аэропорта (г. Беслан). После экскурсии привезу в любое удобное вам место во Владикавказе.
  • Экскурсия проводится круглый год. Погода в горах непредсказуема, поэтому возьмите с собой ветровки и дождевики, головные уборы и солнцезащитный крем. Надевайте удобную обувь.

Дополнительные расходы

  • Билеты в Даргавс — 150 руб. с человека (билет для гида не нужен)
  • Обед в доме горца (около 400 руб. на человека) + мастер-класс по выпечке осетинских пирогов (по желанию; 1500 руб. за группу)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 231 туриста
Привет, меня зовут Ольга. Я ваш гид по Кавказу. Квалифицированный альпинист, спасатель. 10 лет по горам. Занимаюсь фотографией и рисую. Люблю животных, природу во всех её проявлениях. Безумно люблю свою
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Родину — Осетию. Всегда в тренде. Покажу самые крутые места, расскажу про быт, культуру, традиции народа. Также интересные факты про наши дни и события. Влюбляю в горы и провожу вашу полную перезагрузку. Со мной безопасно, надёжно и душевно.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
32
4
3
2
2
1
С
Отличный маршрут, вроде по карте все объекты недалеко от Владикавказа, однако маршрут составлен так, что в каждой точке видишь что-то свое, непохожее на увиденное ранее. Дзивгисская крепость сливается с окружающими
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скалами, около диграфа нас накрыло облако, а от башни над Даргавским некрополем открывается просто волшебный вид на долину и окружающие горы. Ольга отличный рассказчик, поездка воспринимается не как экскурсия, а как дружеский выезд на природу. При этом мы узнали много нового как о древней, так и о современной Осетии. Машина удобная, дорога на перевалах кажется сложной, но Ольга уверенный и спокойный водитель. Огромное спасибо.

Отличный маршрут, вроде по карте все объекты недалеко от Владикавказа, однако маршрут составлен так, что в
Отличный маршрут, вроде по карте все объекты недалеко от Владикавказа, однако маршрут составлен так, что в
Отличный маршрут, вроде по карте все объекты недалеко от Владикавказа, однако маршрут составлен так, что в
Отличный маршрут, вроде по карте все объекты недалеко от Владикавказа, однако маршрут составлен так, что в
Отличный маршрут, вроде по карте все объекты недалеко от Владикавказа, однако маршрут составлен так, что в
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С
Все очень понравилось Спасибо Ольге за интересную экскурсию😊
Все очень понравилось Спасибо Ольге за интересную экскурсию😊
Все очень понравилось Спасибо Ольге за интересную экскурсию😊
Все очень понравилось Спасибо Ольге за интересную экскурсию😊
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О
Огромное спасибо Ольге за увлекательное путешествие в горы Северной Осетии! Незабываемые пейзажи, погружение в традиции и историю осетин! Все восхитительно! . Особая благодарность Марине за мастер-класс по выпечке осетинских пирогов! Уже по возвращении домой повторили этот необычный опыт. Мира и процветания Вашей республике!
Огромное спасибо Ольге за увлекательное путешествие в горы Северной Осетии! Незабываемые пейзажи, погружение в традиции и
Огромное спасибо Ольге за увлекательное путешествие в горы Северной Осетии! Незабываемые пейзажи, погружение в традиции и
Огромное спасибо Ольге за увлекательное путешествие в горы Северной Осетии! Незабываемые пейзажи, погружение в традиции и
Огромное спасибо Ольге за увлекательное путешествие в горы Северной Осетии! Незабываемые пейзажи, погружение в традиции и
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Тамара
Оля, спасибо!!!
Оля была тем самым гидом, который не отказался взять нас в составе 5 человек и собака))) Мы посетили самые известные локации Северной Осетии. Для первого и положительного впечатления от республики - этого достаточно!!!
Ольга очень комфортный гид! С полнотой информативных данных. От базы до любых вопросов, которые возникают по ходу пути!
добрая, чуткая, открытая!!!
Спасибо за чудесный день!!! 🕊️
Оля, спасибо!!!
Оля, спасибо!!!
Оля, спасибо!!!
Оля, спасибо!!!
Оля, спасибо!!!
Оля, спасибо!!!
Оля, спасибо!!!
Оля, спасибо!!!+1
Оля, спасибо!!!
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М
Встретили вовремя, хорошая профессиональная организация, безопасная и комфортная поездка, шикарные локации, вкусные места и красивые виды, увлекательные рассказы. Даже местами в плохую погоду все прошло великолепно. Рекомендуем организатора всем!
Встретили вовремя, хорошая профессиональная организация, безопасная и комфортная поездка, шикарные локации, вкусные места и красивые виды,
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Д
Всей нашей большой компании (включая подростков 🙂) понравилась поездка.
Спасибо за грамотную организацию и индивидуальный подход! Очень опытные и душевные гиды-водители.
Всей нашей большой компании (включая подростков 🙂) понравилась поездка.
Всей нашей большой компании (включая подростков 🙂) понравилась поездка.
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