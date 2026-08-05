В путешествии по Северной Осетии можно увидеть уникальные природные и культурные достопримечательности.
Три перевала и два ущелья откроют перед вами великолепные виды, а посещение города мертвых Даргавс и Дзивгисской пещерной крепости
Три перевала и два ущелья откроют перед вами великолепные виды, а посещение города мертвых Даргавс и Дзивгисской пещерной крепости
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Захватывающие виды гор и ущелий
- 🏰 Исторические памятники и легенды
- 🥧 Вкусные осетинские пироги
- 🚙 Комфортное путешествие на внедорожнике
- 🗺️ Уникальные арт-объекты
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Северной Осетии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее благоприятна для прогулок и экскурсий. В это время года природа радует своей красотой, а горные дороги доступны для путешествий. Октябрь и апрель также подходят для поездки, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В зимние месяцы, с ноября по март, путешествие возможно, но может быть ограничено из-за снегопадов и низких температур.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Кадаргаванский каньон
- Дзивгисская пещерная крепость
- Башня Курта и Тага
- Даргавс - город мертвых
- Арт-объект «Колесо Балсага»
- Гизельдонская ГЭС
- Водопад Фырыдон
Описание экскурсии
Чудеса двух ущелий
Из столицы наш путь проложен по Куртатинскому (Фиагдон), а затем по Кобанскому ущельям. Такой маршрут подарит вам захватывающие виды вершин и долин, а также ключевые достопримечательности региона:
- Кадаргаванский каньон, который известен как место примирения кровников. Вы услышите эту историю и найдете наш первый арт-объект, зеркального барса. В Республике активно восстанавливают популяцию этих грациозных животных.
- Дзивгисская пещерная крепость: исследуем ее наскальные сооружения и представим, как люди жили здесь в Средневековье.
- Башня Курта и Тага. Вы узнаете о двух братьях-алагирцах, по имени одного из которых названо ущелье.
- Высокогорные качели — место для ваших самых головокружительных фото из Северной Осетии.
- Арт-объект «Осетинская буква Æ», к которому мы поднимемся по перевалу на высоту 1800 метров.
- Даргавс — город мертвых. Кого, почему и как здесь хоронили? Вы услышите об этом, исследуя визитную карточку Осетии.
- Арт-объект «Колесо Балсага»: здесь затронем тему нартского эпоса.
- Гизельдонская ГЭС и ее бассейн — это единственная в России ГЭС, которая не прекращала работу во время ВОВ. Рядом вы также увидите заброшенную турбазу Кахтисар.
- Водопад Фырыдон, зажатый меж скал.
Всё, что вы хотели знать об Осетии
Я родилась и выросла в этом живописном гордом крае — расскажу о нем со знанием и любовью. Мы углубимся в те времена, когда горцы спускались жить на равнины. Поговорим о традициях, живых и ушедших в прошлое. О правилах местного застолья и вкусностях. О географии, фауне, флоре.
🧀 Особым впечатлениям этого дня станет обед в доме горца с домашним сыром и осетинскими пирогами. Их испекут при вас, а по желанию вы поучаствуете в процессе приготовления!
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Экскурсия проходит на внедорожнике TANK 300
- Я заберу вас из отеля во Владикавказе или сразу из аэропорта (г. Беслан). После экскурсии привезу в любое удобное вам место во Владикавказе.
- Экскурсия проводится круглый год. Погода в горах непредсказуема, поэтому возьмите с собой ветровки и дождевики, головные уборы и солнцезащитный крем. Надевайте удобную обувь.
Дополнительные расходы
- Билеты в Даргавс — 150 руб. с человека (билет для гида не нужен)
- Обед в доме горца (около 400 руб. на человека) + мастер-класс по выпечке осетинских пирогов (по желанию; 1500 руб. за группу)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 231 туриста
Привет, меня зовут Ольга. Я ваш гид по Кавказу. Квалифицированный альпинист, спасатель. 10 лет по горам. Занимаюсь фотографией и рисую. Люблю животных, природу во всех её проявлениях. Безумно люблю свою
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 34 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Отличный маршрут, вроде по карте все объекты недалеко от Владикавказа, однако маршрут составлен так, что в каждой точке видишь что-то свое, непохожее на увиденное ранее. Дзивгисская крепость сливается с окружающими
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С
Все очень понравилось Спасибо Ольге за интересную экскурсию😊
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О
Огромное спасибо Ольге за увлекательное путешествие в горы Северной Осетии! Незабываемые пейзажи, погружение в традиции и историю осетин! Все восхитительно! . Особая благодарность Марине за мастер-класс по выпечке осетинских пирогов! Уже по возвращении домой повторили этот необычный опыт. Мира и процветания Вашей республике!
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Оля, спасибо!!!
Оля была тем самым гидом, который не отказался взять нас в составе 5 человек и собака))) Мы посетили самые известные локации Северной Осетии. Для первого и положительного впечатления от республики - этого достаточно!!!
Ольга очень комфортный гид! С полнотой информативных данных. От базы до любых вопросов, которые возникают по ходу пути!
добрая, чуткая, открытая!!!
Спасибо за чудесный день!!! 🕊️
Оля была тем самым гидом, который не отказался взять нас в составе 5 человек и собака))) Мы посетили самые известные локации Северной Осетии. Для первого и положительного впечатления от республики - этого достаточно!!!
Ольга очень комфортный гид! С полнотой информативных данных. От базы до любых вопросов, которые возникают по ходу пути!
добрая, чуткая, открытая!!!
Спасибо за чудесный день!!! 🕊️
+1
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М
Встретили вовремя, хорошая профессиональная организация, безопасная и комфортная поездка, шикарные локации, вкусные места и красивые виды, увлекательные рассказы. Даже местами в плохую погоду все прошло великолепно. Рекомендуем организатора всем!
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Д
Всей нашей большой компании (включая подростков 🙂) понравилась поездка.
Спасибо за грамотную организацию и индивидуальный подход! Очень опытные и душевные гиды-водители.
Спасибо за грамотную организацию и индивидуальный подход! Очень опытные и душевные гиды-водители.
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Входит в следующие категории Владикавказа
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