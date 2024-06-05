Ю Юлия Древняя и загадочная Северная Осетия читать дальше СИХ ПОР! БРОНИРУЙТЕ ТУР С ГЕНОЙ И ВЫ БУДЕТЕ ПРОСТО В ВОСТОРГЕ! ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ФОТО И ВИДЕО, ВЫ СУПЕР-ПРОФИ! НАМ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ! ВСЕМ РЕКОМЕНДУЕМ! ГЕНА!!! ЭТО ПРОСТО САМЫЙ КРУТОЙ, САМЫЙ НЕВЕРОЯТНЫЙ, САМЫЙ ТАЛАНТЛИВЫЙ ГИД, О КОТОРОМ ТОЛЬКО МОЖНО БЫЛО МЕЧТАТЬ!!! СПАСИБОООООО! МЫ ПОД ВПЕЧАТЛЕНИЕМ ДО

С Сергей Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью Все очень понравилось. Интересные места, поражающие виды

Д Дарья Лучшее в Северной Осетии: ущелья, горы, зиплайн Экскурсия действительно очень хорошая, прекрасные виды, пешая прогулка к водопадам. Осетия прекрасна! Отдельное спасибо Магомеду, все было очень содержательно, и спасибо за хорошие фотографии)))

Н Наталья Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью читать дальше мест и восхитительных пейзажей. В день нашего путешествия шел дождь, но это не помешало нам получить макимальное удовольствие от поездки. Отдельное спасибо нашему гиду Георгию за создание легкой, приятной во всех отношениях, дружеской атмосферы. Оберегал в течение всего тура и посоветовал маршруты для следующих путешествий. В Осетии и Владикавказе были впервые. Тур отлично подходит для первого знакомства с этим удивительным краем! Включает большое количество знаковых

А Анастасия Северная Осетия по максимуму Огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Взяли доп. локацию-лавочку в горах. Дорога на лавочку была непростая, но она того стоила. Нашим гидом был Артур. Внимательный, отзывчивый, добрый человек. Северная Осетия навсегда в наших сердцах)

З Зульфира Северная Осетия по-максимуму Лучшая экскурсия с лучшим гидом!

А Анна Северная Осетия по максимуму Потрясающее и запоминающее знакомство с Осетией! Роланд очень интересный собеседник! Видно, что любит свою родину, старается показать самое интересное!))

Б Богомолова Северная Осетия по-максимуму Ездили группой 4 чел, очень понравилась экскурсия, душевно, камерно и не перегружено информацией. Спасибо за индивидуальный и уютный подход к своей работе. Однозначно рекомендую!!!

V Vasilisa Три ущелья и море эмоций за 8 часов Очень благодарна нашему гиду, который после экскурсии смог стать олицетворением настоящих Осетинских мужчин. наша поездка была не просто увлекательна, но и познавательна!!! Алан огромное Вам спасибо! надеемся вернуться в Осетию, чтобы еще больше увидеть и узнать с Вашей помощью!