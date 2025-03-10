Северная Осетия во всём великолепии (джип-тур из Владикавказа)

Полюбоваться горными ущельями, посетить древний монастырь и увидеть Сказский ледник
Приглашаем познакомиться с живописной Северной Осетией! Вы увидите три горных ущелья, подниметесь по канатной дороге к Сказскому леднику и побываете в термальных источниках. Осмотрите Аланский женский православный монастырь и современные арт-объекты. Мы расскажем много интересного о местных традициях и обычаях.
5
3 отзыва
Северная Осетия во всём великолепии (джип-тур из Владикавказа)
Северная Осетия во всём великолепии (джип-тур из Владикавказа)
Северная Осетия во всём великолепии (джип-тур из Владикавказа)
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Описание экскурсии

На экскурсии вы:

  • посетите Богоявленский Аланский женский монастырь
  • полюбуетесь могучими Цейским и Алагирским ущельями
  • оцените наскальный памятник Уастырджи
  • рассмотрите арт-объекты «Рог изобилия» и «Берегите природу»
  • прокатитесь по канатной дороге к Сказскому леднику
  • увидите со смотровой площадки панораму Зарамагского ГЭС
  • искупаетесь в термальных источниках на обратном пути (есть противопоказания)

А ещё пообедаете в аутентичном кафе в горном поселке.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на подготовленных внедорожниках Toyota, Lexus, Mitsubishi, Land Rover, Chevrolet, Nissan
  • Канатная дорога не включена в стоимость — 800 ₽
  • Вход на территорию термальных источников 500 ₽. Не забудьте купальные принадлежности, тапочки и полотенца
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • По понедельникам Богоявленский Аланский женский монастырь закрыт
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Остались вопросы?

ежедневно в 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30 и 11:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У центрального входа в Олимпийский Парк
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30 и 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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10 мар 2025
Это было ЧУДЕСНО!
Огромное спасибо Тимуру, за интересную, веселую и очень познавательную поездку.
Эту невероятную природу, еду, культуру и атмосферу мы запомним на всю жизнь!🫶🏻
Комфортабельный автомобиль, интересные беседы, музыкальное сопровождение - всему этому смело ставим 5+.
Это была наша первая, ознакомительная поездка в Северную Осетию, но с уверенностью можем сказать, что не последняя. ждите нас летом🙏🏻😇🔥
Это было ЧУДЕСНО!
Жанна
22 ноя 2024
Тимур отличный гид! Мы практически всё об Осетии узнали во время экскурсии! Интересные локации, яркие эмоции, незабываемые впечатления! Комфортный внедорожник, уверенный водитель и прекрасная погода сделали наше путешествие в горы
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по-настоящему удивительным!
Мы были в Аланском женском монастыре, увидели:
Наскальный конный монумент покровителю мужчин
Алагирское ущелье
Нузальская часовня
Канатная дорога к Сказскому леднику
Цейское ущелье
Мамисонское ущелье
Источник минеральной воды Тиб
Селение Лисри
Спасибо большое Тимуру, надеемся, что вновь вернёмся в Осетию и отправимся в очередное приключение!

Тимур отличный гид! Мы практически всё об Осетии узнали во время экскурсии! Интересные локации, яркие эмоции,Тимур отличный гид! Мы практически всё об Осетии узнали во время экскурсии! Интересные локации, яркие эмоции,Тимур отличный гид! Мы практически всё об Осетии узнали во время экскурсии! Интересные локации, яркие эмоции,Тимур отличный гид! Мы практически всё об Осетии узнали во время экскурсии! Интересные локации, яркие эмоции,Тимур отличный гид! Мы практически всё об Осетии узнали во время экскурсии! Интересные локации, яркие эмоции,Тимур отличный гид! Мы практически всё об Осетии узнали во время экскурсии! Интересные локации, яркие эмоции,Тимур отличный гид! Мы практически всё об Осетии узнали во время экскурсии! Интересные локации, яркие эмоции,Тимур отличный гид! Мы практически всё об Осетии узнали во время экскурсии! Интересные локации, яркие эмоции,
Т
11 ноя 2024
Огромное спасибо Тимуру за экскурсию в Северную Осетию! 🏔⛰️ Комфортная подача информации, удобный транспорт, опытный водитель. И вообще очень приятный человек. Думаю обращусь ещё не раз и буду рекомендовать другим. 🤩 Спасибо Вам Тимур за то, что раскрасили мой день рождения! 🎂🤩

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