Приглашаем познакомиться с живописной Северной Осетией! Вы увидите три горных ущелья, подниметесь по канатной дороге к Сказскому леднику и побываете в термальных источниках. Осмотрите Аланский женский православный монастырь и современные арт-объекты. Мы расскажем много интересного о местных традициях и обычаях.
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Описание экскурсии
На экскурсии вы:
- посетите Богоявленский Аланский женский монастырь
- полюбуетесь могучими Цейским и Алагирским ущельями
- оцените наскальный памятник Уастырджи
- рассмотрите арт-объекты «Рог изобилия» и «Берегите природу»
- прокатитесь по канатной дороге к Сказскому леднику
- увидите со смотровой площадки панораму Зарамагского ГЭС
- искупаетесь в термальных источниках на обратном пути (есть противопоказания)
А ещё пообедаете в аутентичном кафе в горном поселке.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на подготовленных внедорожниках Toyota, Lexus, Mitsubishi, Land Rover, Chevrolet, Nissan
- Канатная дорога не включена в стоимость — 800 ₽
- Вход на территорию термальных источников 500 ₽. Не забудьте купальные принадлежности, тапочки и полотенца
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- По понедельникам Богоявленский Аланский женский монастырь закрыт
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30 и 11:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У центрального входа в Олимпийский Парк
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30 и 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов во Владикавказе
Меня зовут Тимур, я представляю команду гидов во Владикавказе. Мы с радостью организуем и проведём для вас экскурсии по горам великолепной Северной Осетии. Вы посмотрите на неё нашими глазами и полюбите так же сильно, как любим её мы. Ждём встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ф
Филина
10 мар 2025
Это было ЧУДЕСНО!
Огромное спасибо Тимуру, за интересную, веселую и очень познавательную поездку.
Эту невероятную природу, еду, культуру и атмосферу мы запомним на всю жизнь!🫶🏻
Комфортабельный автомобиль, интересные беседы, музыкальное сопровождение - всему этому смело ставим 5+.
Это была наша первая, ознакомительная поездка в Северную Осетию, но с уверенностью можем сказать, что не последняя. ждите нас летом🙏🏻😇🔥
Огромное спасибо Тимуру, за интересную, веселую и очень познавательную поездку.
Эту невероятную природу, еду, культуру и атмосферу мы запомним на всю жизнь!🫶🏻
Комфортабельный автомобиль, интересные беседы, музыкальное сопровождение - всему этому смело ставим 5+.
Это была наша первая, ознакомительная поездка в Северную Осетию, но с уверенностью можем сказать, что не последняя. ждите нас летом🙏🏻😇🔥
Жанна
22 ноя 2024
Тимур отличный гид! Мы практически всё об Осетии узнали во время экскурсии! Интересные локации, яркие эмоции, незабываемые впечатления! Комфортный внедорожник, уверенный водитель и прекрасная погода сделали наше путешествие в горы
Т
Татьяна
11 ноя 2024
Огромное спасибо Тимуру за экскурсию в Северную Осетию! 🏔⛰️ Комфортная подача информации, удобный транспорт, опытный водитель. И вообще очень приятный человек. Думаю обращусь ещё не раз и буду рекомендовать другим. 🤩 Спасибо Вам Тимур за то, что раскрасили мой день рождения! 🎂🤩
Похожие экскурсии из Владикавказа
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Владикавказа в Цейское ущелье: культура и природа
Откройте тайны Цейского ущелья, насладитесь красотой гор, святилищ и термальных источников в уникальной экскурсии
Начало: По договоренности
Завтра в 06:00
17 мар в 06:00
9810 ₽
10 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-тур по перевалам Осетии
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по горным перевалам Северной Осетии. Виды на высоте 2500 метров и традиции горцев вас удивят
Завтра в 08:00
17 мар в 08:00
13 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
По горам и ущельям Северной Осетии
Путешествие по Северной Осетии обещает удивительные открытия. Кармадонское и Куртатинское ущелья, Даргавский некрополь и древнее селение Цмити ждут вас
19 мар в 09:00
20 мар в 09:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.