Ф Филина

Это было ЧУДЕСНО!

Огромное спасибо Тимуру, за интересную, веселую и очень познавательную поездку.

Эту невероятную природу, еду, культуру и атмосферу мы запомним на всю жизнь!🫶🏻

Комфортабельный автомобиль, интересные беседы, музыкальное сопровождение - всему этому смело ставим 5+.

Это была наша первая, ознакомительная поездка в Северную Осетию, но с уверенностью можем сказать, что не последняя. ждите нас летом🙏🏻😇🔥