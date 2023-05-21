Горная Ингушетия - страна башен из Владикавказа

Экскурсия в Дарьяльское ущелье и башенные комплексы Ингушетии из Владикавказа

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Ваше путешествие по Ингушетии будет не только погружением в историю, но и возможностью насладиться неповторимыми пейзажами. Горные вершины, окутанные туманом, создадут впечатление волшебства и загадочности.

Зеленые долины и прозрачные реки пригласят вас на прогулку, чтобы вы смогли ощутить прикосновение к природе и насладиться ее великолепием.
Горная Ингушетия - страна башен из Владикавказа
Горная Ингушетия - страна башен из Владикавказа
Горная Ингушетия - страна башен из Владикавказа
Горная Ингушетия - страна башен из Владикавказа
Горная Ингушетия - страна башен из Владикавказа
Горная Ингушетия - страна башен из Владикавказа
Ближайшие даты:
21
мая
22
мая
23
мая
24
мая
25
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26
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мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Въездная арка в Джейрах
  • Башня Цуровых
  • Ляжгинский Водопад (трекинг 20 минут по эко-тропе)
  • Цей-Лоамский перевал (высота 2100)
  • Башенный комплекс Эрзи и Эгикал
  • Главный кавказский хребет
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Слияние природы и истории: Ингушетия и ее удивительные достопримечательности
Наш маршрут начинается с захватывающей Военно-Грузинской дороги, которая заслуженно считается одной из самых красивых дорог в России. По пути мы будем восхищаться непревзойденной красотой горных пейзажей и встретим примерно 50 впечатляющих башенных комплексов, которые олицетворяют богатую историю региона.
Пересекая мощный реку Терек, мы окунемся в очарование Дарьяльского ущелья, одного из самых популярных природных достопримечательностей Ингушетии. Здесь, величественно возвышаясь, стоит Эрзи - один из самых больших башенных комплексов Средних веков. Его монументальные стены и красивая архитектура привлекут ваше внимание и перенесут вас в далекое прошлое.
Продолжая путь вдоль горы Мят-Лоам, мы будем наслаждаться завораживающими видами главного кавказского хребта, который будет сопровождать нас на протяжении всего путешествия. Время обеда наступит, и мы остановимся на горном перевале, где вас ожидает потрясающий вид, открывающийся перед вами.
При подъезде к Цей-Лоамскому перевалу, перед нами откроется захватывающая панорама, где снежные вершины Казбека будут казаться почти настолько неприступными, насколько величественными они являются.
Следующая остановка — Эгикал, самый крупный башенный комплекс, украшенный сотнями каменных построек. Прогулявшись по его территории, мы отправимся к башенному комплексу Таргим. Здесь вас ждут четыре башни, которые сохранились от древних замков влиятельных ингушских родов. Эти башни будут свидетельством богатой и красочной истории этого удивительного места. Вы сможете проникнуться атмосферой древности и почувствовать дух великих предков, которые возводили эти каменные крепости.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Важно! Въезд в республику разрешен только по Российскому паспорту.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
  • Обед
Что не входит
  • Расходы вне программы
Место начала и завершения?
Владикавказ, Суннитская мечеть
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Важно! Въезд в республику разрешен только по Российскому паспорту
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Выездные
На весь день
История и культура
Ингушетия
Природа и пейзажи
Горы

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