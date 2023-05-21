Экскурсия в Дарьяльское ущелье и башенные комплексы Ингушетии из Владикавказа
Ваше путешествие по Ингушетии будет не только погружением в историю, но и возможностью насладиться неповторимыми пейзажами. Горные вершины, окутанные туманом, создадут впечатление волшебства и загадочности.
Зеленые долины и прозрачные реки пригласят вас на прогулку, чтобы вы смогли ощутить прикосновение к природе и насладиться ее великолепием.
Зеленые долины и прозрачные реки пригласят вас на прогулку, чтобы вы смогли ощутить прикосновение к природе и насладиться ее великолепием.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Въездная арка в Джейрах
- Башня Цуровых
- Ляжгинский Водопад (трекинг 20 минут по эко-тропе)
- Цей-Лоамский перевал (высота 2100)
- Башенный комплекс Эрзи и Эгикал
- Главный кавказский хребет
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Слияние природы и истории: Ингушетия и ее удивительные достопримечательности
Наш маршрут начинается с захватывающей Военно-Грузинской дороги, которая заслуженно считается одной из самых красивых дорог в России. По пути мы будем восхищаться непревзойденной красотой горных пейзажей и встретим примерно 50 впечатляющих башенных комплексов, которые олицетворяют богатую историю региона.
Пересекая мощный реку Терек, мы окунемся в очарование Дарьяльского ущелья, одного из самых популярных природных достопримечательностей Ингушетии. Здесь, величественно возвышаясь, стоит Эрзи - один из самых больших башенных комплексов Средних веков. Его монументальные стены и красивая архитектура привлекут ваше внимание и перенесут вас в далекое прошлое.
Продолжая путь вдоль горы Мят-Лоам, мы будем наслаждаться завораживающими видами главного кавказского хребта, который будет сопровождать нас на протяжении всего путешествия. Время обеда наступит, и мы остановимся на горном перевале, где вас ожидает потрясающий вид, открывающийся перед вами.
При подъезде к Цей-Лоамскому перевалу, перед нами откроется захватывающая панорама, где снежные вершины Казбека будут казаться почти настолько неприступными, насколько величественными они являются.
Следующая остановка — Эгикал, самый крупный башенный комплекс, украшенный сотнями каменных построек. Прогулявшись по его территории, мы отправимся к башенному комплексу Таргим. Здесь вас ждут четыре башни, которые сохранились от древних замков влиятельных ингушских родов. Эти башни будут свидетельством богатой и красочной истории этого удивительного места. Вы сможете проникнуться атмосферой древности и почувствовать дух великих предков, которые возводили эти каменные крепости.
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Важно! Въезд в республику разрешен только по Российскому паспорту.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортно–экскурсионное обслуживание
- Обед
- Что не входит
- Расходы вне программы
- Место начала и завершения?
- Владикавказ, Суннитская мечеть
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Важно! Въезд в республику разрешен только по Российскому паспорту
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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