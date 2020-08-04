8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Невероятная Таргимская котловина

Вы посетите Таргимскую котловину — сердце горной Ингушетии. Я расскажу, какие племена жили здесь со времен эпохи неолита, и покажу древние башенные комплексы: Таргим, Эгикал, Хамхи и Вовнушки. Кроме того, вы расшифруете изображения на фасаде старейшего христианского храма страны Тхаба-Ерды и рассмотрите более поздний, но не менее интересный храм Альби-Ерды.

Цей-Лоамский горный перевал и чарующие виды

На обратном пути во Владикавказ вы увидите башенные комплексы Эрзи, Фалхан, Мецхал, Хули и Эбан и раскроете секреты их строительства и принципы расположения как единой цепи оборонительных сооружений. А также сделаете привал на вершине Цей-Лоамского горного перевала и отведаете местные блюда в очень живописном месте.