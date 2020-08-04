8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Из Владикавказа — в неизведанную Ингушетию!

Таргимская котловина, древние дольмены, башенные комплексы и горные храмы за один день

Мурад
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Мурад – экскурсионное агентство
Приглашаю в захватывающее путешествие по настоящей Ингушетии! Вы рассмотрите загадочные старинные башни, насладитесь потрясающими видами с высоты Цей-Лоамского горного перевала и увидите старейший христианский храм России.

А я расскажу историю 📖 ингушей — великолепных воинов и строителей.

7500 за экскурсию

У этой экскурсии8 отзывов
5
Из Владикавказа — в неизведанную Ингушетию!
Из Владикавказа — в неизведанную Ингушетию!

Что вас ожидает

Невероятная Таргимская котловина
Вы посетите Таргимскую котловину — сердце горной Ингушетии. Я расскажу, какие племена жили здесь со времен эпохи неолита, и покажу древние башенные комплексы: Таргим, Эгикал, Хамхи и Вовнушки. Кроме того, вы расшифруете изображения на фасаде старейшего христианского храма страны Тхаба-Ерды и рассмотрите более поздний, но не менее интересный храм Альби-Ерды.

Цей-Лоамский горный перевал и чарующие виды
На обратном пути во Владикавказ вы увидите башенные комплексы Эрзи, Фалхан, Мецхал, Хули и Эбан и раскроете секреты их строительства и принципы расположения как единой цепи оборонительных сооружений. А также сделаете привал на вершине Цей-Лоамского горного перевала и отведаете местные блюда в очень живописном месте.

Организационные детали

  • Все транспортные расходы включены в стоимость
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • По желанию время и программа экскурсии могут быть скорректированы
Из Владикавказа — в неизведанную Ингушетию!
Из Владикавказа — в неизведанную Ингушетию!
Из Владикавказа — в неизведанную Ингушетию!
Из Владикавказа — в неизведанную Ингушетию!
Из Владикавказа — в неизведанную Ингушетию!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Мурад
Мурад
Добрый день, дорогие путешественники! Наше агентство с 2015 года организует экскурсии, походы и туры по горной Ингушетии. Мы с удовольствием познакомим вас с самыми удаленными уголками Кавказа и раскроем местные тайны и легенды.
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 августа 2020
Мурад - приятный собеседник и кладезь знаний, прекрасно знает историю, время в дороге между достопримечательности с ним пролетало незаметно. Ингушетия мне очень понравилась, прекрасные горы с множеством башенных комплексов. Путешествие наше началось с небольшого трека в горах по экотропе к водопадам - советую не пропускать эту возможность погулять по лесу и горам. Обедали в кафе в горах (суп шурпа, салат, шашлык не достался, потому что его скормили какой-то другой группе туристов). Могу уверенно посоветовать эту экскурсию абсолютно всем.
3 августа 2020
Сказать что экскурсия хороша-это не сказать ничего! Потрясающие, завораживающие виды. Экскурсавод Мурад обстоятельно расскажет и покажет всю прелесть Горной Ингушетии. Советую 100 процентов
2 августа 2020
Спасибо большое за экскурсию, горная Ингушетия потрясающая. Очень красивый лесной водопад и живописная тропа к нему, Башни и родовые имения, красивейшие ущелья и пейзажи. Мурад - интеллигентный образованный человек, очень добрый и терпеливый, замечательный рассказчик, благодаря ему мы очень многое узнали и поняли).
1 августа 2020
Огромное спасибо Мураду! Мы были вдвоём с подругой, Мурад забрал нас прямо от отеля. Это была индивидуальная экскурсия - по запросу Мурад останавливался или мог немного изменить маршрут. Мурад очень располагает к себе, его безумно интересно слушать - он рассказывает об историях и легендах ингушского народа. Он знает самые красивые места своей республики. От красот Горной Ингушетии захватывает дух!
25 июля 2020
Прекрасная и очень информативная экскурсия. Горная Ингушетия удивительно красива. Обязательно проконсультируйтесь с гидом относительно еды, поскольку места мало населенные и по дороге только одно кафе, где дорого и не очень вкусно.
22 июля 2020
Потрясающие пейзажи, захватывающие легенды и при этом самые что ни на есть правдивые истории. Выбрали экскурсию по фотографиям и добрым глазам экскурсовода, ни капли не пожалели. Гид очень красиво и складно рассказывал с любовью к своему краю. Легко заинтересовывал своим рассказом. Возил по очень живописным местам. И это целых 8 часов! Еду можно взять с собой, так как по пути много мест, где можно было бы в хорошую погоду устроить пикник и время экскурсии позволило, что мы и сделали. Можно и не брать, так как по пути есть пара мест, где можно поесть. Огромное спасибо Мураду за экскурсию! Что-что, а она нам надолго запомнится.
22 июля 2020
Ингушетия великолепна своей богатой природой и глубоким, хоть и наполненным трагедиями, историческим наследием Ни с одной экскурсией вы не попадете в те места, в которые удалось пробраться нам на надежной и устойчивой машине гида. Мурад показал мне самые потаённые места своей маленькой Родины - там, где и машины-то не ходят Вид боевых башен на фоне живописных гор завораживает Мурад, пожалуй, лучший гид из тех, с кем довелось встретиться в этой поездке. Он очень интеллигентный, воспитанный, образованный человек. Он не только прекрасный рассказчик, но еще и хороший слушатель Я многое узнала об истории его народа, о древних и современных традициях и ценностях Безусловно, рекомендую включить поездку с Мурадом по Ингушетии в программу вашего отдыха. Разочарованы вы точно не будете
Ещё 1 отзыв

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