Ингушетия - одна из самых живописных и колоритных республик Кавказа.Участники экскурсии увидят необычные башенные комплексы в горах, древний храм Тхаба-Ерды и замок-крепость Гагиевых. Полюбоваться реками, ущельями и скалами, оценить Цейламский

перевал и Военно-Грузинскую дорогу. Гид поделится интересными историческими фактами, легендами и преданиями. Маршрут включает посещение живописного Ассинского ущелья, Девичьей башни, башенных поселений Таргим, Хамхи, Эгикал, Вовнушки и Эрзи. После Цейламского перевала экскурсия продолжится в Джейрахском ущелье, известном как «Солнечная долина». Здесь можно увидеть множество боевых башен и узнать о причинах возникновения укрепленных поселений. Экскурсия также охватывает культурные особенности и менталитет ингушей. Въезд в природный заповедник Эрзи оплачивается отдельно. Еда и напитки не включены в стоимость

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Ингушетии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться красотой горных пейзажей и исторических достопримечательностей без лишних забот. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать возможность дождей и прохладных вечеров. Зимой экскурсия возможна, но холодная погода и снег могут усложнить передвижение и ограничить доступ к некоторым местам.

Сейчас август — это идеальное время.