Индивидуальная экскурсия в Ингушетию из Владикавказа: башенные комплексы, храм Тхаба-Ерды, замок-крепость Гагиевых, реки, ущелья, скалы, Цейламский перевал
Ингушетия - одна из самых живописных и колоритных республик Кавказа.
Участники экскурсии увидят необычные башенные комплексы в горах, древний храм Тхаба-Ерды и замок-крепость Гагиевых. Полюбоваться реками, ущельями и скалами, оценить Цейламский читать дальшеуменьшить
перевал и Военно-Грузинскую дорогу. Гид поделится интересными историческими фактами, легендами и преданиями.
Маршрут включает посещение живописного Ассинского ущелья, Девичьей башни, башенных поселений Таргим, Хамхи, Эгикал, Вовнушки и Эрзи.
После Цейламского перевала экскурсия продолжится в Джейрахском ущелье, известном как «Солнечная долина». Здесь можно увидеть множество боевых башен и узнать о причинах возникновения укрепленных поселений. Экскурсия также охватывает культурные особенности и менталитет ингушей. Въезд в природный заповедник Эрзи оплачивается отдельно. Еда и напитки не включены в стоимость
Лучшее время для посещения Ингушетии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться красотой горных пейзажей и исторических достопримечательностей без лишних забот. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать возможность дождей и прохладных вечеров. Зимой экскурсия возможна, но холодная погода и снег могут усложнить передвижение и ограничить доступ к некоторым местам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Ассинское ущелье
Девичья башня
Замок-крепость Гагиевых
Храм Тхаба-Ерды
Башенные поселения Таргим, Хамхи, Эгикал, Вовнушки, Эрзи
Цейламский перевал
Боковой хребет
Джейрахское ущелье
Описание экскурсии
Фантастическая Ингушетия
Мы проедем по живописному Ассинскому ущелью, наслаждаясь величественными скалами и бирюзовыми перекатами реки. Я покажу вам Девичью башню, замок-крепость Гагиевых и древний христианский храм Тхаба-Ерды. А также колоритные башенные поселения: Таргим, Хамхи, Эгикал, Вовнушки и Эрзи. Кроме того, мы остановимся на Цейламском перевале и насладимся видами многокилометрового Бокового хребта, отделяющего Грузию от России.
Занимательные рассказы
После перевала мы спустимся в Джейрахское ущелье, издревле называемое «Солнечной долиной». Вы увидите в нем множество боевых башен и услышите причины возникновения в горах такого количества укрепленных поселений. А еще я расскажу о том, как развивалась Ингушетия и чем живет сегодня, в чем ее культурные особенности и что характерно для менталитета ингушей.
Организационные детали
Отдельно оплачивается въезд в природный заповедник Эрзи — 150 руб.
Еда и напитки не включены в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рамзан — ваш гид во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 356 туристов
Меня зовут Рамзан, я филолог, литератор, член Союза писателей России. Интересуюсь природой, историей и этнографией Кавказа. С радостью покажу вам местные достопримечательности и расскажу о них любопытные факты.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 59 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
59
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3
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2
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Анна
Горная Ингушетия — это про тишину, высоту и историю, которая буквально стоит в камнях. Когда стоишь у башен Вовнушек и смотришь на скалы, кажется, что время замирает. Туман то накрывает читать дальшеуменьшить
ущелья, то сползает, открывая новые виды — и каждый раз это как другой мир. Немного напрягала логистика: дорога узкая, указателей мало, а в некоторых местах телефон вообще не ловит. Но именно эта «дикость» и делает место особенным. Если любите места, где можно почувствовать масштаб гор и глубину истории — Ингушетия точно для вас.
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Евгения
Хочу поделиться впечатлениями от поездки в Горную Ингушетию — это было настоящее приключение, полное открытий и ярких эмоций. С первых минут путешествия нас окружили величественные горы, живописные ущелья и кристально читать дальшеуменьшить
чистые реки. Маршрут был продуман до мелочей: мы увидели знаменитые родовые башенные комплексы, которые словно вырастают из скал, побывали в древнем храме Тхаба-Ерды и у стен таинственного замка-крепости Гагиевых. Особенно запомнились виды с Цейламского перевала и поездка по легендарной Военно-Грузинской дороге — пейзажи здесь просто завораживают. Отдельно хочу отметить организацию тура. Изначально экскурсию должен был проводить гид Рамзан, но, к сожалению, он не смог поехать. Вместо него с нами работал другой замечательный гид Ислам, который сделал поездку по-настоящему душевной. Он с огромной любовью к своей республике и знанием дела рассказывал об истории, традициях и легендах этих мест, отвечал на все вопросы. Если вы ищете настоящее, непафосное путешествие по Кавказу, хотите прикоснуться к древней истории и насладиться потрясающей природой — смело выбирайте этот тур. Горная Ингушетия оставляет неизгладимый след в сердце.
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Анастасия
Ингушетия - потрясающе красивый регион. Рамзан показал нам множество удивительных мест, столько невероятных видов, это просто восторг! Хочется сюда вернуться😊
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Г
Григорий
Отличная поездка, эмоций набрались на целый год. Рамзану большое спасибо! Приятный человек и потрясающий гид!
+2
Рамзан
Ответ организатора:
Спасибо, Григорий! С такими гостями несложно быть хорошим гидом.
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А
Анастасия
Ездили с Рамзаном в горную Ингушетию и остались в полном восторге! Видно, что человек любит свою Республику и очень много о ней знает.
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Ольга
Сегодня были на экскурсии 'Из Владикавказа в горную Ингушетию'. Сказать, что нам понравилось, это ничего не сказать. Нас сопровождал Рамазан, прекрасный гид, эрудированный, интеллигентный, очень приятный в общении человек, посмотрели даже больше, чем заявлено в программе экскурсии. Виды совершенно фантастические, их не передать фотографиями, это нужно увидеть своими глазами, наслаждаясь каждым мгновением.
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