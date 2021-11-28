Из Владикавказа — в Горную Ингушетию!

Средневековая башенная архитектура, величественные горные пейзажи и древняя история края за 1 день

Ингушетия — одна из самых живописных и колоритных республик Кавказа.

Вы увидите необычные башенные комплексы в горах, древний храм Тхаба-Ерды и замок-крепость Гагиевых.

Полюбуетесь реками, ущельями и скалами, оцените Цейламский перевал и Военно-Грузинскую дорогу.

А я поделюсь интересными историческими фактами, легендами и преданиями.
Из Владикавказа — в Горную Ингушетию!
Из Владикавказа — в Горную Ингушетию!
Из Владикавказа — в Горную Ингушетию!
Из Владикавказа — в Горную Ингушетию!
Из Владикавказа — в Горную Ингушетию!
Из Владикавказа — в Горную Ингушетию!
Из Владикавказа — в Горную Ингушетию!
Из Владикавказа — в Горную Ингушетию!
Из Владикавказа — в Горную Ингушетию!
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Фантастическая Ингушетия

Мы проедем по живописному Ассинскому ущелью, наслаждаясь величественными скалами и бирюзовыми перекатами реки. Я покажу вам Девичью башню, замок-крепость Гагиевых и древний христианский храм Тхаба-Ерды. А также колоритные башенные поселения: Таргим, Хамхи, Эгикал, Вовнушки и Эрзи. Кроме того, мы остановимся на Цейламском перевале и насладимся видами многокилометрового Бокового хребта, отделяющего Грузию от России.

Занимательные рассказы

После перевала мы спустимся в Джейрахское ущелье, издревле называемое «Солнечной долиной». Вы увидите в нем множество боевых башен и услышите причины возникновения в горах такого количества укрепленных поселений. А еще я расскажу о том, как развивалась Ингушетия и чем живет сегодня, в чем ее культурные особенности и что характерно для менталитета ингушей.

Организационные детали

  • Отдельно оплачивается въезд в природный заповедник Эрзи — 150 руб.
  • Еда и напитки не включены в стоимость

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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