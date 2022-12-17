Горная Дигория: путешествие из Владикавказа

Посетить древние горные села, полюбоваться фантастическими пейзажами и попробовать осетинскую кухню

Горная Дигория — это край водопадов, каньонов, рек, ущелий и величественных гор. Кроме того, это место с многовековой историей.

Вы рассмотрите старинные святилища и склепы, отыщете камни с петроглифами и погуляете по средневековым оборонительным комплексам. А я расскажу много интересного об осетинских традициях, эпосе и культуре.
Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
Ближайшие даты:
20
фев
27
фев
6
мар
13
мар
20
мар
27
мар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прошлое в настоящем

Вы посетите дом-музей Наны Задалески, посвященный спасительнице осиротевших аланских детей в период монгольского нашествия. В селении Ханаз прогуляетесь до средневекового замка Фрегат и увидите руины неприступной крепости братьев Седановых. А в Махческе подниметесь к башне Абисаловых, откуда открывается красивый вид на всю Восточную Дигорию.

Долина Уаллагком

Мы отправимся в живописную долину Уаллагком, где расположены три древних села: Дунта, Камунта и Галиат. В них сохранился не только дух ушедших времен, но и настоящие артефакты древности: камни с загадочными надписями, руины замков и горные средневековые «многоэтажки». Всё это вы увидите! На обратном пути я покажу склеп нарта Сослана и живописные развалины обогатительной фабрики, построенной бельгийцами.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • В стоимость не включен обед в живописном месте в горах — 350 руб. /чел. (оплачивается наличными на месте)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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