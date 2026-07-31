Горная Дигория — это край водопадов, каньонов, рек, ущелий и величественных гор. Кроме того, это место с многовековой историей.
Вы рассмотрите старинные святилища и склепы, отыщете камни с петроглифами и погуляете по средневековым оборонительным комплексам. А я расскажу много интересного об осетинских традициях, эпосе и культуре.
Вы рассмотрите старинные святилища и склепы, отыщете камни с петроглифами и погуляете по средневековым оборонительным комплексам. А я расскажу много интересного об осетинских традициях, эпосе и культуре.
Описание экскурсии
Прошлое в настоящем
Вы посетите дом-музей Наны Задалески, посвященный спасительнице осиротевших аланских детей в период монгольского нашествия. А в Махческе подниметесь к башне Абисаловых, откуда открывается красивый вид на всю Восточную Дигорию.
Долина Уаллагком
Мы отправимся в живописную долину Уаллагком, где расположены три древних села: Дунта, Камунта и Галиат. В них сохранился не только дух ушедших времен, но и настоящие артефакты древности: камни с загадочными надписями, руины замков и горные средневековые «многоэтажки». Всё это вы увидите! На обратном пути я покажу склеп нарта Сослана и живописные развалины обогатительной фабрики, построенной бельгийцами.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается обед по сет-меню (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными на месте):
- На экскурсию допускаются дети от 7 лет
- Пожалуйста, соблюдайте правила дресс-кода: закрытая одежда (брюки, платье или юбка ниже колен кофта, футболка с закрытыми плечами), мужчинам не следует надевать шорты
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|3200 ₽
|Дети до 12 лет
|2600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алана — Организатор во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 9856 туристов
Мы с коллегами — гидами, влюблёнными в свой край, увлечёнными историей и традициями наших предков, — готовы повести вас за собой. Познакомим с удивительным миром суровых горных вершин, чистейших рек
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 64 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Благодарю за невероятное путешествие по горной Дигории. Полный восторг!
Природа неописуема красива и живописна. Ехала изначально без особых ожиданий, но увидев буйство красок и пейзажи, удивили и впечатлили меня.
Благодарю нашего прекрасного
Природа неописуема красива и живописна. Ехала изначально без особых ожиданий, но увидев буйство красок и пейзажи, удивили и впечатлили меня.
Благодарю нашего прекрасного
+7
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К
Выражаю благодарность нашему гиду Алану и водителю Сергею, с ними мы отправились изведовать Горную Дигорию, восхищаться необъятными панорамами и красотами мест. Всё прошло отлично, было интересно и классно. Приезжайте сами всегда заряженными, и в ответ будете получать этот же заряд от окружающих, в Осетию-только так!
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Л
Очень интересная, познавательная, с невероятными видами экскурсия! Огромная благодарность экскурсоводу Олегу! Деликатно, содержательно, с любовью к Осетии! И спасибо за стихи и горную тропу!
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Т
Экскурсия очень понравилась! Дигория восхитительна!!! Большое спасибо нашему гиду Ахшару и водителю Валере👍👍👍
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Осталась под впечатлением😍 живописная природа, невероятные горы и люди) Очень вкусно пообедали у прекрасной, добродушной и гостеприимной хозяйке☺️
+1
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Р
Экскурсиь очень понравилась. Был очень насыщенный день. Спасибо Нодару и Юре, все прошло хорошо.
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Входит в следующие категории Владикавказа
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