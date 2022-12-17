Вы посетите дом-музей Наны Задалески, посвященный спасительнице осиротевших аланских детей в период монгольского нашествия. В селении Ханаз прогуляетесь до средневекового замка Фрегат и увидите руины неприступной крепости братьев Седановых. А в Махческе подниметесь к башне Абисаловых, откуда открывается красивый вид на всю Восточную Дигорию.
Мы отправимся в живописную долину Уаллагком, где расположены три древних села: Дунта, Камунта и Галиат. В них сохранился не только дух ушедших времен, но и настоящие артефакты древности: камни с загадочными надписями, руины замков и горные средневековые «многоэтажки». Всё это вы увидите! На обратном пути я покажу склеп нарта Сослана и живописные развалины обогатительной фабрики, построенной бельгийцами.