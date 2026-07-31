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Горная Дигория: путешествие из Владикавказа

Посетить древние горные села, полюбоваться фантастическими пейзажами и попробовать осетинскую кухню
Горная Дигория — это край водопадов, каньонов, рек, ущелий и величественных гор. Кроме того, это место с многовековой историей.

Вы рассмотрите старинные святилища и склепы, отыщете камни с петроглифами и погуляете по средневековым оборонительным комплексам. А я расскажу много интересного об осетинских традициях, эпосе и культуре.
4.9
64 отзыва
Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
Горная Дигория: путешествие из Владикавказа

Описание экскурсии

Прошлое в настоящем

Вы посетите дом-музей Наны Задалески, посвященный спасительнице осиротевших аланских детей в период монгольского нашествия. А в Махческе подниметесь к башне Абисаловых, откуда открывается красивый вид на всю Восточную Дигорию.

Долина Уаллагком

Мы отправимся в живописную долину Уаллагком, где расположены три древних села: Дунта, Камунта и Галиат. В них сохранился не только дух ушедших времен, но и настоящие артефакты древности: камни с загадочными надписями, руины замков и горные средневековые «многоэтажки». Всё это вы увидите! На обратном пути я покажу склеп нарта Сослана и живописные развалины обогатительной фабрики, построенной бельгийцами.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается обед по сет-меню (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными на месте):
  • На экскурсию допускаются дети от 7 лет
  • Пожалуйста, соблюдайте правила дресс-кода: закрытая одежда (брюки, платье или юбка ниже колен кофта, футболка с закрытыми плечами), мужчинам не следует надевать шорты
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет3200 ₽
Дети до 12 лет2600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алана
Алана — Организатор во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 9856 туристов
Мы с коллегами — гидами, влюблёнными в свой край, увлечёнными историей и традициями наших предков, — готовы повести вас за собой. Познакомим с удивительным миром суровых горных вершин, чистейших рек
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и водопадов, откроем виды, от которых захватывает дух. Хотим поделиться гостеприимной атмосферой наших городов и сёл, раскрыть секреты приготовления традиционных национальных блюд и передать их неповторимый вкус. Именно с нами вы полюбите нашу родину так, как любим её мы. Также организуем авторские путешествия в другие страны — присоединяйтесь!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 64 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
54
4
8
3
2
2
1
Кызьюрова
Благодарю за невероятное путешествие по горной Дигории. Полный восторг!

Природа неописуема красива и живописна. Ехала изначально без особых ожиданий, но увидев буйство красок и пейзажи, удивили и впечатлили меня.
Благодарю нашего прекрасного
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и юморного гида Алана, подробно рассказывал историю края, отвечал на возникшие вопросы и работал бесплатно моим личным фотографом 😅

Благодарю нашего водителя за душевные беседы и безопасность во время дороги. После экскурсии отвез меня до отеля, хотя мог бы этого не делать).

Также понравилась еда, останавливались в поселении на обед (пироги божественные просто, хозяйка доброжелательная женщина).

На обратном пути нас повезли другой дорогой, просто чтобы мы увидели новый маршрут (к сожалению забыла название). Невероятной красоты виды, впервые вижу настолько живописный маршрут посреди гор. Чуть не расплакалась от увиденного.

Еще раз благодарю организаторов и всех кто был со мной в этот день 🩷 Однозначно рекомендую, не пожалеете.

Хочу теперь по данному маршруту вернуться только уже в трекинговое путешествие с палатками.

Благодарю за невероятное путешествие по горной Дигории. Полный восторг!
Благодарю за невероятное путешествие по горной Дигории. Полный восторг!
Благодарю за невероятное путешествие по горной Дигории. Полный восторг!
Благодарю за невероятное путешествие по горной Дигории. Полный восторг!
Благодарю за невероятное путешествие по горной Дигории. Полный восторг!
Благодарю за невероятное путешествие по горной Дигории. Полный восторг!
Благодарю за невероятное путешествие по горной Дигории. Полный восторг!
Благодарю за невероятное путешествие по горной Дигории. Полный восторг!+7
Благодарю за невероятное путешествие по горной Дигории. Полный восторг!
Благодарю за невероятное путешествие по горной Дигории. Полный восторг!
Благодарю за невероятное путешествие по горной Дигории. Полный восторг!
Благодарю за невероятное путешествие по горной Дигории. Полный восторг!
Благодарю за невероятное путешествие по горной Дигории. Полный восторг!
Благодарю за невероятное путешествие по горной Дигории. Полный восторг!
Благодарю за невероятное путешествие по горной Дигории. Полный восторг!
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К
Выражаю благодарность нашему гиду Алану и водителю Сергею, с ними мы отправились изведовать Горную Дигорию, восхищаться необъятными панорамами и красотами мест. Всё прошло отлично, было интересно и классно. Приезжайте сами всегда заряженными, и в ответ будете получать этот же заряд от окружающих, в Осетию-только так!
Выражаю благодарность нашему гиду Алану и водителю Сергею, с ними мы отправились изведовать Горную Дигорию, восхищаться
Выражаю благодарность нашему гиду Алану и водителю Сергею, с ними мы отправились изведовать Горную Дигорию, восхищаться
Выражаю благодарность нашему гиду Алану и водителю Сергею, с ними мы отправились изведовать Горную Дигорию, восхищаться
Выражаю благодарность нашему гиду Алану и водителю Сергею, с ними мы отправились изведовать Горную Дигорию, восхищаться
Выражаю благодарность нашему гиду Алану и водителю Сергею, с ними мы отправились изведовать Горную Дигорию, восхищаться
Выражаю благодарность нашему гиду Алану и водителю Сергею, с ними мы отправились изведовать Горную Дигорию, восхищаться
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Л
Очень интересная, познавательная, с невероятными видами экскурсия! Огромная благодарность экскурсоводу Олегу! Деликатно, содержательно, с любовью к Осетии! И спасибо за стихи и горную тропу!
Очень интересная, познавательная, с невероятными видами экскурсия! Огромная благодарность экскурсоводу Олегу! Деликатно, содержательно, с любовью к
Очень интересная, познавательная, с невероятными видами экскурсия! Огромная благодарность экскурсоводу Олегу! Деликатно, содержательно, с любовью к
Очень интересная, познавательная, с невероятными видами экскурсия! Огромная благодарность экскурсоводу Олегу! Деликатно, содержательно, с любовью к
Очень интересная, познавательная, с невероятными видами экскурсия! Огромная благодарность экскурсоводу Олегу! Деликатно, содержательно, с любовью к
Очень интересная, познавательная, с невероятными видами экскурсия! Огромная благодарность экскурсоводу Олегу! Деликатно, содержательно, с любовью к
Очень интересная, познавательная, с невероятными видами экскурсия! Огромная благодарность экскурсоводу Олегу! Деликатно, содержательно, с любовью к
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Т
Экскурсия очень понравилась! Дигория восхитительна!!! Большое спасибо нашему гиду Ахшару и водителю Валере👍👍👍
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Майя
Осталась под впечатлением😍 живописная природа, невероятные горы и люди) Очень вкусно пообедали у прекрасной, добродушной и гостеприимной хозяйке☺️
Осталась под впечатлением😍 живописная природа, невероятные горы и люди) Очень вкусно пообедали у прекрасной, добродушной и гостеприимной хозяйке☺️
Осталась под впечатлением😍 живописная природа, невероятные горы и люди) Очень вкусно пообедали у прекрасной, добродушной и гостеприимной хозяйке☺️
Осталась под впечатлением😍 живописная природа, невероятные горы и люди) Очень вкусно пообедали у прекрасной, добродушной и гостеприимной хозяйке☺️
Осталась под впечатлением😍 живописная природа, невероятные горы и люди) Очень вкусно пообедали у прекрасной, добродушной и гостеприимной хозяйке☺️
Осталась под впечатлением😍 живописная природа, невероятные горы и люди) Очень вкусно пообедали у прекрасной, добродушной и гостеприимной хозяйке☺️
Осталась под впечатлением😍 живописная природа, невероятные горы и люди) Очень вкусно пообедали у прекрасной, добродушной и гостеприимной хозяйке☺️
Осталась под впечатлением😍 живописная природа, невероятные горы и люди) Очень вкусно пообедали у прекрасной, добродушной и гостеприимной хозяйке☺️
Осталась под впечатлением😍 живописная природа, невероятные горы и люди) Очень вкусно пообедали у прекрасной, добродушной и гостеприимной хозяйке☺️+1
Осталась под впечатлением😍 живописная природа, невероятные горы и люди) Очень вкусно пообедали у прекрасной, добродушной и гостеприимной хозяйке☺️
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Р
Экскурсиь очень понравилась. Был очень насыщенный день. Спасибо Нодару и Юре, все прошло хорошо.
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Входит в следующие категории Владикавказа

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