Горная Дигория — это край водопадов, каньонов, рек, ущелий и величественных гор. Кроме того, это место с многовековой историей. Вы рассмотрите старинные святилища и склепы, отыщете камни с петроглифами и погуляете по средневековым оборонительным комплексам. А я расскажу много интересного об осетинских традициях, эпосе и культуре.

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Описание экскурсии

Прошлое в настоящем

Вы посетите дом-музей Наны Задалески, посвященный спасительнице осиротевших аланских детей в период монгольского нашествия. А в Махческе подниметесь к башне Абисаловых, откуда открывается красивый вид на всю Восточную Дигорию.

Долина Уаллагком

Мы отправимся в живописную долину Уаллагком, где расположены три древних села: Дунта, Камунта и Галиат. В них сохранился не только дух ушедших времен, но и настоящие артефакты древности: камни с загадочными надписями, руины замков и горные средневековые «многоэтажки». Всё это вы увидите! На обратном пути я покажу склеп нарта Сослана и живописные развалины обогатительной фабрики, построенной бельгийцами.

Организационные детали