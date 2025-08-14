Поездка в Дагестан — увлекательное приключение, в котором вы побываете в горах и с высоты птичьего полёта полюбуетесь завораживающей голубизной Сулакского водохранилища, надышитесь свежим воздухом, попробуете блюда дагестанской кухни и ароматный чай с «пах-пахом» на форелевом хозяйстве.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы отправимся в увлекательное путешествие, проезжая через Республику Ингушетию и Чеченскую Республику. Путь займет примерно 4,5 часа, но не переживайте, он будет наполнен живописными видами Кавказского хребта. Вы сможете узнать о жизни и традициях местных жителей, а также о достопримечательностях Дагестана.

Сулакский каньон

Сулакский каньон — одна из самых ярких природных достопримечательностей Дагестана. Его глубина достигает 1920 метров, что делает его более глубоким, чем знаменитый каньон Колорадо в США. Эта необыкновенная природная формация состоит из трех отдельных ущелий, разделенных террасами.

Смотровая площадка

Со смотровой площадки, нависающей над каньоном, открывается потрясающий вид на ярко-бирюзовую реку Сулак с каскадами гидроэлектростанций, среди которых — Чиркейская ГЭС, крупнейшая на Северном Кавказе. Пейзажи здесь действительно необыкновенны.

Водная прогулка

Позже мы оценим красоту каньона изнутри, совершив водную прогулку на катере по бирюзовой реке Сулак. В пути вас ждут поразительные виды на каньон, и для самых смелых есть возможность пролететь над ним на зиплайне.

Пещеры Нохъо

Далее мы посетим развлекательный комплекс "Нохъо", расположенный на Сулакском каньоне. Здесь вы сможете прогуляться по пещерам, насладившись видами на обрывистый склон каньона, а также пройти по подвесному мосту, откуда открываются захватывающие виды на водопад. Это одно из мест, где можно сделать удивительные фотографии.

Развлечения для всех

Любители экстрима могут попробовать такие аттракционы, как роуп-джампинг (тарзанка), зиплайн и Виа Феррата. А те, кто предпочитает более спокойный отдых, могут насладиться чашкой кофе на террасе с великолепным видом.

Бархан Сарыкум

По желанию мы можем посетить вторую по величине песчаную гору — Бархан Сарыкум, и прогуляться по местам, где снимали фильм "Белое солнце пустыни". Это отличная возможность сделать множество прекрасных фотографий.

Форелевое хозяйство

Завершим наше путешествие визитом в форелевое хозяйство «Главрыба», где вы сможете попробовать национальную кухню и насладиться настоящим чаем с «пах-пахом». Для детей здесь предусмотрена игровая зона с батутами и качелями, а также возможность покормить рыбок и птиц.

Дополнительно

На обратном пути мы можем устроить экскурсию по ночному Грозному, если вы этого пожелаете. Мы также можем скорректировать маршрут в соответствии с вашими предпочтениями!