Сулакский каньон – это одна из самых ярких и захватывающих природных достопримечательностей Дагестана. Своей глубиной, достигающей 1920 метров, он превосходит знаменитый каньон Колорадо в США. Великое творение природы состоит из трех отдельных ущелий, разделенных террасами.

Со смотровой, нависшей над каньоном, видна ярко-бирюзовая река Сулак с каскадом гидроэлектростанций, в числе которых Чиркейская ГЭС – крупнейшая на Северном Кавказе. Пейзажи необыкновенной красоты. С другой стороны горного плато открывается панорама города Кизилюрт. На плато пахнет степными травами и дуют каспийские бризы.

А затем вы оцените каньон изнутри, увидите множество безумных водопадов, отправившись на водную прогулку на катере по бирюзовой реке Сулак. По дороге Вас ожидают сумасшедшие виды на каньон. Желающие могут опробовать свои возможности пролететь над каньоном на зиплайне.

В завершении, мы отправимся на шикарное форелевое хозяйство “Главрыба”, где вы отведаете национальную кухню и попробуете настоящий чай с “пах-пахом”. Здесь можно будет посетить детскую зону с батутами, качелями, колесом обозрения, детским зиплайном… и дети смогут покормить рыбок и птиц. Отличное место для отдыха всей семьей!