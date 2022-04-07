Из Владикавказа в головокружительный Дагестан

Из столицы Северной Осетии, мы проедем через Республику Ингушетию и Чеченскую Республику

Индивидуальная
Из столицы Северной Осетии, мы проедем через Республику Ингушетию и Чеченскую Республику.

Дорога займет примерно 4,5 часа, но она не будет скучной, на всем протяжении пути вы будете любоваться из окна величественным Кавказским хребтом, вы узнаете о жизни, традициях местных жителей, также поговорим о достопримечательностях Дагестана.
Из Владикавказа в головокружительный Дагестан
Из Владикавказа в головокружительный Дагестан
Из Владикавказа в головокружительный Дагестан
Из Владикавказа в головокружительный Дагестан
Из Владикавказа в головокружительный Дагестан
Из Владикавказа в головокружительный Дагестан
Из Владикавказа в головокружительный Дагестан

Что вас ожидает 🤩

  • Республика Ингушетия
  • Чеченская Республика
  • Сулакский каньон
  • Чиркейская ГЭС
Сулакский каньон – это одна из самых ярких и захватывающих природных достопримечательностей Дагестана. Своей глубиной, достигающей 1920 метров, он превосходит знаменитый каньон Колорадо в США. Великое творение природы состоит из трех отдельных ущелий, разделенных террасами.
Со смотровой, нависшей над каньоном, видна ярко-бирюзовая река Сулак с каскадом гидроэлектростанций, в числе которых Чиркейская ГЭС – крупнейшая на Северном Кавказе. Пейзажи необыкновенной красоты. С другой стороны горного плато открывается панорама города Кизилюрт. На плато пахнет степными травами и дуют каспийские бризы.
А затем вы оцените каньон изнутри, увидите множество безумных водопадов, отправившись на водную прогулку на катере по бирюзовой реке Сулак. По дороге Вас ожидают сумасшедшие виды на каньон. Желающие могут опробовать свои возможности пролететь над каньоном на зиплайне.
В завершении, мы отправимся на шикарное форелевое хозяйство “Главрыба”, где вы отведаете национальную кухню и попробуете настоящий чай с “пах-пахом”. Здесь можно будет посетить детскую зону с батутами, качелями, колесом обозрения, детским зиплайном… и дети смогут покормить рыбок и птиц. Отличное место для отдыха всей семьей!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Обед - 400-1000 руб/чел
  • Катание на катере - от 4000 до 8000 (в зависимости от сезона) за группу
Место начала и завершения?
Владикавказ. По запросу
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 7.00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 7.00

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