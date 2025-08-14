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Из Владикавказа в головокружительный Дагестан

Индивидуальная экскурсия по Дагестану: от Владикавказа до Сулакского каньона
Поездка в Дагестан — увлекательное приключение, в котором вы побываете в горах и с высоты птичьего полёта полюбуетесь завораживающей голубизной Сулакского водохранилища, надышитесь свежим воздухом, попробуете блюда дагестанской кухни и ароматный чай с «пах-пахом» на форелевом хозяйстве.
4.8
16 отзывов
Из Владикавказа в головокружительный Дагестан
Из Владикавказа в головокружительный Дагестан
Из Владикавказа в головокружительный Дагестан

Описание экскурсии

Мы отправимся в увлекательное путешествие, проезжая через Республику Ингушетию и Чеченскую Республику. Путь займет примерно 4,5 часа, но не переживайте, он будет наполнен живописными видами Кавказского хребта. Вы сможете узнать о жизни и традициях местных жителей, а также о достопримечательностях Дагестана.

Сулакский каньон

Сулакский каньон — одна из самых ярких природных достопримечательностей Дагестана. Его глубина достигает 1920 метров, что делает его более глубоким, чем знаменитый каньон Колорадо в США. Эта необыкновенная природная формация состоит из трех отдельных ущелий, разделенных террасами.

Смотровая площадка

Со смотровой площадки, нависающей над каньоном, открывается потрясающий вид на ярко-бирюзовую реку Сулак с каскадами гидроэлектростанций, среди которых — Чиркейская ГЭС, крупнейшая на Северном Кавказе. Пейзажи здесь действительно необыкновенны.

Водная прогулка

Позже мы оценим красоту каньона изнутри, совершив водную прогулку на катере по бирюзовой реке Сулак. В пути вас ждут поразительные виды на каньон, и для самых смелых есть возможность пролететь над ним на зиплайне.

Пещеры Нохъо

Далее мы посетим развлекательный комплекс "Нохъо", расположенный на Сулакском каньоне. Здесь вы сможете прогуляться по пещерам, насладившись видами на обрывистый склон каньона, а также пройти по подвесному мосту, откуда открываются захватывающие виды на водопад. Это одно из мест, где можно сделать удивительные фотографии.

Развлечения для всех

Любители экстрима могут попробовать такие аттракционы, как роуп-джампинг (тарзанка), зиплайн и Виа Феррата. А те, кто предпочитает более спокойный отдых, могут насладиться чашкой кофе на террасе с великолепным видом.

Бархан Сарыкум

По желанию мы можем посетить вторую по величине песчаную гору — Бархан Сарыкум, и прогуляться по местам, где снимали фильм "Белое солнце пустыни". Это отличная возможность сделать множество прекрасных фотографий.

Форелевое хозяйство

Завершим наше путешествие визитом в форелевое хозяйство «Главрыба», где вы сможете попробовать национальную кухню и насладиться настоящим чаем с «пах-пахом». Для детей здесь предусмотрена игровая зона с батутами и качелями, а также возможность покормить рыбок и птиц.

Дополнительно

На обратном пути мы можем устроить экскурсию по ночному Грозному, если вы этого пожелаете. Мы также можем скорректировать маршрут в соответствии с вашими предпочтениями!

Ежедневно в 7:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Республика Ингушетия
  • Чеченская Республика
  • Сулакский каньон
  • Чиркейская ГЭС
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Обед - 400-1000 руб. /чел,
  • Катание на катере - от 4000 до 8000 руб. (в зависимости от сезона) за группу
Место начала и завершения?
Владикавказ, по запросу
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Если Ваше путешествие возьмётся организовать Лиана, будьте уверены, Вы максимально оправдаете свои ожидания. Отклик Лианы, как организатора, ответы на все вопросы, рекомендации-оперативно, чётко. Что касается самой экскурсии-для семьи-индив тур-идеальное решение.
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Интересы будут только ваши удовлетворяться и почувствуете себя vip персонами. Гид-водитель Магодмед-интелегентный, спокойный, ненавязчиво и подробно сопроводит, расскажет и покажет все самые интересные места. У дочки был день рождения, Магомед порадовал ее ведерком персиков, это было очень приятно. Спасибо за этот день впечатлений!

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А
Выражаем огромную благодарность гиду Владимиру за проведение потрясающей экскурсии! Наслаждаться захватывающими видами вдвойне приятнее, слушая рассказы о местных истории, обычаях и традициях высоко эрудированного человека, сильного духом и прекрасно знающего
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своё дело. Владимир покажет вам такие места, о которых многие даже не знают, поможет сделать красивые кадры и посоветует, как незабываемо провести время. Путешествие, которое мы выбрали, оказалось таким многогранным: безлюдные виды на Сулакский каньон, катание на катере, купание в чистейшем, тёплом водоёме, прыжок с высоты и многое другое. Приятным завершением дня стала прогулка по вечернему Грозному, предложенная внимательными организаторами в качестве дополнительной экскурсии. Сделали однозначный вывод: будем приезжать на Кавказ ещё и ещё, теперь уже с уверенностью заказывая экскурсии у проверенных людей, таких как Лиана. Смело открывайте для себя новые места на этой экскурсии, не пожалеете!

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Т
Хотим выразить огромную благодарность Лиане - как организатору экскурсий и нашему гиду Владимиру. Ездили в Дагестан на Сулакский каньон с семьей. Потрясающе! Все было на высшем уровне, гид очень образован,
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эрудирован, знает исторю, обычаи, традиции народа и очень красиво преподносит. На все наши вопросы отвечал, показывал места для фотосессии и даже сам делал профессиональные кадры:) Очень насыщенная экскурсия, по дороге ещё и рассказывал и показывал Ингушетию и Чечню, даже те места, которые не были указаны в экскурсии. Ребята, спасибо вы молодцы!!!:) будем советовать друзьям только вас:)

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н
Ездили на экскурсию в Дагестан по Сулакскому каньону. Нас сопровождал гид Магомед, очень отзывчивый, учтивый, деликатный мужчина. Все показал, рассказал. Узнали много нового о народах, их обычаях. Всю дорогу Магомед
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нам что-то рассказывал, скучно не было от слова совсем. Время в пути пролетело незаметно. Провели увлекательный длинный, наполненный новыми эмоциями, картинками и впечатлениями день. Магомед учёл все наши пожелания, везде фотографировал нас, благодаря чему фотоальбом с нашего путешествия пополнился новыми фотографиями)
спасибо за экскурсию и эмоции)

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Н
Ездили на экскурсию в Дагестан по Сулакскому каньону. Нас сопровождал гид Магомед, очень отзывчивый, учтивый, деликатный мужчина. Все показал, рассказал. Узнали много нового о народах, их обычаях. Всю дорогу Магомед
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нам что-то рассказывал, скучно не было от слова совсем. Время в пути пролетело незаметно. Провели увлекательный длинный, наполненный новыми эмоциями, картинками и впечатлениями день. Магомед учёл все наши пожелания, везде фотографировал нас, благодаря чему фотоальбом с нашего путешествия пополнился новыми фотографиями)
спасибо за экскурсию и эмоции)

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Э
Хотели бы выразить особую благодарность Вдажимиру! Благодаря ему мы ещё больше влюбились в те места, которые посетили. Все четко, толково и по делу!!! При этом всегда был готов остановиться в
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любой интересующей нас точке и даже чуть продлил маршрут, от изначально заявленного, так высого в горы мы ещё не забирались! Кроме этого терпеливо ждал и слушал "охи-вздохи" наших жён 🤦 вот такая реакция у городских жителей на местных осликов, лошадей и коров))) Будем рекомендовать Вас и нашим друзьям)

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