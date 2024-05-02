читать дальше

позитивную дружественную атмосферу. И нам очень повезло. Вадим прекрасный человек, веселый, тактичный и честный. Он нам сразу предложил несколько вариантов, как можно добраться до Сулакского каньона, честно рассказал, где будут какие траты,предложил альтернативные варианты видовых мест и честно рассказал про тайминг (где сколько потратим времени, доп. траты и куда есть вероятность не успеть, если будем долго гулять). При этом мы спокойно гуляли, делали фотографии, нас никто не торопил. За день до поездки у нас уточнили, не хотим ли мы разделить экскурсию еще с одной парой, но с возможностью посетить сам Грозный на обратном пути, а не просто проездом. И это было идеально дополнение. Машину была достаточно вместительной и нам было комфортно даже вчетвером. Вадим очень ответственно подошел к организации. Мы не только успели посетить все запланированное в Дагестане, проехать большинство панорамных мест, сплавиться по самому каньону, покататься на качелях, пообедать и посетить красочный ночной Грозный со всеми основными достопримечательностями. Также на обратном пути Вадим, несмотря на свою усталость, предложил еще заехать на смотровую площадку во Владикавказе и встретить рассвет. Это было очень доброжелательно с его стороны и стало волшебным завершением путешествия. Да, поездка увеличилась по времени, но мы были в восторге. Вадим, спасибо вам. Лучший гид из всех, с кем мы были на экскурсиях по Кавказу. Мы приезжаем уже четвертый год подряд.