1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Из Владикавказа в головокружительный Дагестан
Познакомиться с традициями Северного Кавказа и вдохновиться видами Сулакского каньона
«Захватывающий Сулакский каньон»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
27 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие в Сулакский каньон из Владикавказа
Увидеть природные символы Дагестана, проплыть по реке на катере и подняться на бархан Сарыкум
Начало: у места вашего проживания
«Сулакский каньон как на ладони»
11 июня в 08:30
14 июня в 08:30
26 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в Дагестан из Владикавказа
Увидеть невероятный Сулакский каньон, проплыть по нему по катере и узнать, чем славится республика
Начало: В любом районе Владикавказа
«Сулакский каньон — глубочайший в Европе»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
39 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Владикавказа - в невероятный Сулакский каньон
Отправиться в загадочную республику Дагестан и восхититься ее природной красотой
«Сулакский каньон — «визитная карточка» Дагестана»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
25 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Владикавказ-Дагестан: горное приключение
Откройте для себя красоту Дагестана: от Сулакского каньона до гастрономических удовольствий на форелевом хозяйстве
Начало: Владикавказ, по запросу
«Сулакский каньон Сулакский каньон — это одна из самых ярких и захватывающих природных достопримечательностей Дагестана»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
26 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
Путешествие к Сулакскому каньону - красивейшему каньону Европы
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
25 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Фантастические пейзажи Сулакского каньона
Начало: Владикавказ, ул. Барбашова, 46
«Сулакский каньон — глубочайший в Европе Он существенно уступает Гранд-Каньону в США по длине, но глубже на 63 метра и точно не менее живописен»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
35 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил2 мая 2024Замечательная экскурсия, гид прекрасный, виды шикарные, гид останавливал где мы просили, плюсом обратно заезжали в Грозный
- ИИрина23 апреля 2024Дорога достаточно долгая, но гид Валерий прекрасно водит машину, поэтому дорога не утомила. По дороге Валерий рассказал об осетинских традициях,
- ТТатьяна18 октября 2023Валерий очень интересный человек, прекрасный собеседник, отлично владеет всеми особенностями этого маршрута, благодаря чему время в пути пролетело незаметно и
- ННиколай5 сентября 2023Всем доброго времени суток! Ездили с детьми на большой машине, всем было комфортно. Дорога отличная, виды неописуемые. Останавливались для фото
- ККатя26 августа 2023Добрый день! Не хочу писать банальный отзыв! Слов просто нет. От организаторов до гида было все на высшем уровне! Я
- ВВалентина16 августа 2023Вперные приехав на Кавказ мы с мамой решили заказать разные туры. Времени было мало, но всё равно хотелось прсетить многие
- ННатали5 октября 2022Огромное спасибо году Магомеду! Знает красивые виды, лучшие дополнительные развлечения, с ним было спокойно и надежно 2м девушкам. Он ответил
- ННадежда19 сентября 2022Сегодня мы посетили Дагестан с самым замечательным гидом Магомедом, который любит и свою Родину и свою работу! Много знает об
- ДДарья20 августа 2022В апреле были с мужем на индивидуальной экскурсии в Дагестан. Нашим гидом был невероятно крутой Вадим, который сразу создал очень
- ЕЕлена25 июля 2022Хотела выразить огромную благодарность Вадиму,наша поездка в Дагестан вышла на 10из 10! .5 часов дороги в одну и другую сторону пролетели
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Сулакский каньон»
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