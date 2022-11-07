1 день

Обзорная экскурсия в Пятигорске

Прибытие в аэропорт Минеральные Воды или ж. д. вокзал Пятигорска до 12:30.

В 13:00 встреча и сбор группы, трансфер в отель в Пятигорске.

Размещение в гостиницах: Бештау 3* или Интурист 3*.

15:00 Обзорная экскурсия в Пятигорске.

Программа дня: знакомство с Пятигорском – парк «Цветник» - грот Дианы – пещера Провал.

Обзорная по Пятигорску, который по праву считается городом-памятником, ведь он видел множество исторических событий и великих людей. Прогуляемся по парку «Цветник» – излюбленному месту отдыха туристов.

Посетим особенно знаменитые места – гору со скульптурой «Орел», грот Дианы, вдохновлявший Лермонтова, Академическую Елизаветинскую галерею.

Полюбуемся видом на город, на горы Машук и Бештау, открывающимся у беседки Эолова арфа.

После нас ждёт Провал — так называется подземная пещера в Пятигорске с дивным озером.