Туры в Домбай из Владикавказа

Найдено 3 тура в категории «Домбай» во Владикавказе, цены от 39 658 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Встречи с чудесами Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Встречи с чудесами Кавказа
Начало: г. Пятигорск
10 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 56 300 за человека
Кавказ - погружение в историю и традиции
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Кавказ - погружение в историю и традиции
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 49 800 за человека
На склонах гор. Зимний тур по Кавказу
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
На склонах гор. Зимний тур по Кавказу
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
24 ноя в 10:00
8 дек в 10:00
от 39 658 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    31 мая 2024
    На склонах гор. Зимний тур по Кавказу
    Спасибо за прекрасную организацию тура. Всё получилось так, как и задумывалось. Надеюсь в будущем будут учитываться особенности питания туристов. Всего
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    лишь достаточно сообщать о предпочтениях на кухню. Связь прекрасная везде. Было красиво, комфортно и интересно. Путешествие удалось! С благодарностью желаю всей команде и спутникам счастья)

  • М
    Марина
    30 мая 2024
    На склонах гор. Зимний тур по Кавказу
    Большое спасибо организаторам, мы долго выбирали, долго сомневались и долго оплачивали. Приносим свои извинения. Благодарим за терпение и понимание.)))
  • А
    Анастасия
    29 мая 2024
    На склонах гор. Зимний тур по Кавказу
    Приятно удивилась уровню организованности!
  • Т
    Татьяна
    18 мая 2024
    Встречи с чудесами Кавказа
    Потрясающее путешествие по Кавказу провели с 6 по 12 мая 24г. Увидели, почувствовали на себе всю прелесть Кавказа.
    Потрясающее путешествие по Кавказу провели с 6 по 12 мая 24г. Увидели, почувствовали на себе всю прелесть КавказаПотрясающее путешествие по Кавказу провели с 6 по 12 мая 24г. Увидели, почувствовали на себе всю прелесть КавказаПотрясающее путешествие по Кавказу провели с 6 по 12 мая 24г. Увидели, почувствовали на себе всю прелесть КавказаПотрясающее путешествие по Кавказу провели с 6 по 12 мая 24г. Увидели, почувствовали на себе всю прелесть КавказаПотрясающее путешествие по Кавказу провели с 6 по 12 мая 24г. Увидели, почувствовали на себе всю прелесть КавказаПотрясающее путешествие по Кавказу провели с 6 по 12 мая 24г. Увидели, почувствовали на себе всю прелесть КавказаПотрясающее путешествие по Кавказу провели с 6 по 12 мая 24г. Увидели, почувствовали на себе всю прелесть КавказаПотрясающее путешествие по Кавказу провели с 6 по 12 мая 24г. Увидели, почувствовали на себе всю прелесть КавказаПотрясающее путешествие по Кавказу провели с 6 по 12 мая 24г. Увидели, почувствовали на себе всю прелесть КавказаПотрясающее путешествие по Кавказу провели с 6 по 12 мая 24г. Увидели, почувствовали на себе всю прелесть Кавказа
  • Н
    Нина
    12 мая 2024
    Встречи с чудесами Кавказа
    Хорошо насыщенный тур.
  • Е
    Екатерина
    25 июня 2023
    Кавказ - погружение в историю и традиции
    Очень понравилась организация тура, очень насыщенная программа, сплошной восторг🥰
    Очень понравилась организация тура, очень насыщенная программа, сплошной восторг🥰Очень понравилась организация тура, очень насыщенная программа, сплошной восторг🥰Очень понравилась организация тура, очень насыщенная программа, сплошной восторг🥰Очень понравилась организация тура, очень насыщенная программа, сплошной восторг🥰Очень понравилась организация тура, очень насыщенная программа, сплошной восторг🥰Очень понравилась организация тура, очень насыщенная программа, сплошной восторг🥰Очень понравилась организация тура, очень насыщенная программа, сплошной восторг🥰
  • Н
    Наталья
    20 июня 2023
    Встречи с чудесами Кавказа
    Тур замечательный. Восхитительная природа Кавказа. Прекрасные экскурсоводы Алена и Полина.
    Тур замечательный. Восхитительная природа Кавказа. Прекрасные экскурсоводы Алена и ПолинаТур замечательный. Восхитительная природа Кавказа. Прекрасные экскурсоводы Алена и ПолинаТур замечательный. Восхитительная природа Кавказа. Прекрасные экскурсоводы Алена и ПолинаТур замечательный. Восхитительная природа Кавказа. Прекрасные экскурсоводы Алена и ПолинаТур замечательный. Восхитительная природа Кавказа. Прекрасные экскурсоводы Алена и ПолинаТур замечательный. Восхитительная природа Кавказа. Прекрасные экскурсоводы Алена и ПолинаТур замечательный. Восхитительная природа Кавказа. Прекрасные экскурсоводы Алена и ПолинаТур замечательный. Восхитительная природа Кавказа. Прекрасные экскурсоводы Алена и Полина
  • Т
    Татьяна
    14 мая 2023
    Кавказ - погружение в историю и традиции
    Тур очень хорошо подобран, очень насыщенный, самые интересные места удалось посетить, получили много новой информации и незабываемые впечатления
  • Н
    Наталья
    12 мая 2023
    Кавказ - погружение в историю и традиции
    Все замечательно: гиды, организация, отели, программа. Удобное информирование в течении поездки в Ватсап. Северный Кавказ великолепен: история, природа, гостеприимный народ.

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Домбай»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
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  3. На склонах гор. Зимний тур по Кавказу
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Эгикал
  5. Вовнушки
  6. Город мертвых
  7. Эльбрус
  8. Сказский ледник
  9. Башня Согласия
  10. Аланский монастырь
Сколько стоит тур во Владикавказе в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Домбай" можно забронировать 3 тура от 39 658 до 56 300. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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