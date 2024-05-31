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Авторский тур
7 дней
Встречи с чудесами Кавказа
Начало: г. Пятигорск
10 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 56 300₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Кавказ - погружение в историю и традиции
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 49 800₽ за человека
Авторский тур
8 дней
На склонах гор. Зимний тур по Кавказу
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
24 ноя в 10:00
8 дек в 10:00
от 39 658₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия31 мая 2024Спасибо за прекрасную организацию тура. Всё получилось так, как и задумывалось. Надеюсь в будущем будут учитываться особенности питания туристов. Всего
- ММарина30 мая 2024Большое спасибо организаторам, мы долго выбирали, долго сомневались и долго оплачивали. Приносим свои извинения. Благодарим за терпение и понимание.)))
- ААнастасия29 мая 2024Приятно удивилась уровню организованности!
- ТТатьяна18 мая 2024Потрясающее путешествие по Кавказу провели с 6 по 12 мая 24г. Увидели, почувствовали на себе всю прелесть Кавказа.
- ННина12 мая 2024Хорошо насыщенный тур.
- ЕЕкатерина25 июня 2023Очень понравилась организация тура, очень насыщенная программа, сплошной восторг🥰
- ННаталья20 июня 2023Тур замечательный. Восхитительная природа Кавказа. Прекрасные экскурсоводы Алена и Полина.
- ТТатьяна14 мая 2023Тур очень хорошо подобран, очень насыщенный, самые интересные места удалось посетить, получили много новой информации и незабываемые впечатления
- ННаталья12 мая 2023Все замечательно: гиды, организация, отели, программа. Удобное информирование в течении поездки в Ватсап. Северный Кавказ великолепен: история, природа, гостеприимный народ.
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Домбай»
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