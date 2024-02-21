фев
мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Гизельдонская ГЭС, с. Даргавс, Кармадонское ущелье
Встречаемся в аэропорту Владикавказа не позднее 13:30 и стартуем навстречу новым впечатлениям.
Обед в национальном кафе.
Увидим одну из старейших электростанций России – Гизельдонскую ГЭС. Идеальная локация для крутых фото, которые украсят ленты ваших соцсетей.
Затем отправимся в село Даргавс. Этовизитная карточка Осетии, здесь всё окутано ореолом тайн и легенд.
Также посетим одно из красивейших мест в республике – Кармадонское ущелье.
Ужин, баня и ночь в отеле Ирбис.
Джейрахское ущелье: средневековые башки Вовнушки и комплекс Эрзи, пикник на перевале Цей-Лоам
Завтрак в отеле, выезд.
Уникальные, величественные башни – ничто не сравнится с Вовнушками в диком Джейрахском ущелье. Это символ Ингушетии, финалист конкурса «7 чудес России».
Средневековый башенный комплекс Эрзи на оконечности горного кряжа в Джейрахском ущелье. Бескрайние ингушские просторы, старинные постройки – всю эту красоту вы увидите в Эрзи.
Пикник на перевале Цей-Лоам с шикарным видом.
Ночуем в отеле Олимп.
Фиагдонское ущелье, Дзивгисская пещерная крепость, горячие источники Бирагзанг
Завтрак в отеле Олимп.
Сегодня вы увидите одно из самых удивительных и больших по размеру ущелий, длиной порядка 50 км – Фиагдонское ущелье.
Посетите неприступную Дзивгисскую пещерную крепость, образованную природными выемками прямо в скале.
Вас ждут головокружительные качели над горной пропастью Фиагдон.
Самый высокогорный монастырь на территории России – Аланский Свято-Успенский мужской монастырь.
Полюбуетесь видами и сделаете снимки на лавочке «Счастье не за горами…» на высоте 2650 метров!
Отдых в горячих источниках Бирагзанг.
Дигорское ущелье, развалины замка «Фрегат», Верхний Згид, Галиат, обед-дегустация осетинских блюд
Завтрак в отеле Олимп.
Нас ждет самое труднодоступное и удалённое от Владикавказа Дигорское ущелье.
Вы увидите развалины замка «Фрегат», аналогов которому нет во всем мире, шикарные горные виды самого высокого села Северной Осетии – Верхнего Згида (2047 м над уровнем моря).
Одно из самых загадочных поселений Кавказа – Галиат. Нас там встретит гостеприимный хозяин дома и угостит обедом, предложит попробовать осетинскую араку и множество вкусной традиционной еды!
Ночуем в отеле Олимп.
Отдых у бассейна, трансфер, окончание программы
Завтрак в отеле Олимп.
В этот день у вас есть время на отдых и релакс возле бассейна.
Трансфер на вокзал или в аэропорт к вашему рейсу в любое время.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях «Ирбис» и «Олимп Плаза».
Варианты проживания
Горный отель «Ирбис»
Одна из главных фишек в нашем туре – это горный отель «Ирбис» с умопомрачительными видами вокруг и отличным спа, баней и купелью. Вы не забудете пребывание там ещё очень долго.
Вы будете проживать в двухместных номерах с 2 отдельными кроватями и видом на горы.
К удобствам в номерах относятся санузел, полотенца, тапочки, фен, телевизор со спутниковыми каналами, бесплатные туалетно-косметические принадлежности, отдельный вход, москитная сетка.
Отель «Олимп Плаза» Владикавказ
Прекрасный отель «Олимп Плаза», где вы забудете о суете городской жизни.
Двухместные номера с двумя отдельными кроватями оснащены всеми необходимыми удобствами: собственный санузел, кондиционер, электрический чайник, телевизор с плоским экраном, бесплатный Wi-Fi.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- 2-местное проживание в отелях «Ирбис» и «Олимп Плаза»
- Все переезды на комфортных и безопасных джипах
- Сопровождение классных гидов
- Баня в первый вечер
- Завтраки каждый день, обед в первый и четвертый день
- Приветственный ужин в 1-й день
- Катание на лошадях
- Пикники и частично алкоголь
- Трансфер в аэропорт/вокзал к любому времени
- Что не входит
- Авиабилеты до Владикавказа и обратно
- Сувениры и личные расходы
- Питание не по программе тура
- Место начала и завершения?
- Республика Северная Осетия - Алания, Правобережный район, аэропорт Владикавказ (Беслан)
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Мы будем посещать множество интересных локаций, расположенных на возвышенностях. Поэтому нужно предусмотреть одежду по погоде и для защиты от ветра:
- термобелье – оно хорошо отводит влагу и не позволяет телу охлаждаться после прекращения движения;
- кофта и штаны из флиса;
- тёплая куртка (обязательно с капюшоном) и водоотталкивающие штаны;
- обувь – самое главное (она должна быть прочной, удобной, непромокаемой и с нескользящей подошвой);
- 2 пары носков – тонкие и теплые;
- перчатки или варежки с откидывающимся верхом для удобства сделать фото;
- теплая шапка (можно надеть самую забавную шапку: с помпонами, кисточками, но не забывайте про материал).
Помните, друзья, вам гарантированы частые смены локаций: горные заснеженные пейзажи, национальные сёла, впечатляющие ущелья.
Также вам пригодятся:
- купальник/плавки, тапочки для отдыха в номере и на горячих источниках;
- предметы личной гигиены и индивидуальная аптечка (на всякий случай);
- платья (вас ждут потрясающие локации для фото, поэтому возьмите самые красивые платья для отличной атмосферы и ярких фотографий).
- Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Что будет, если я не смогу поехать?
Если вы по каким-то причинам не можете участвовать в путешествии, пожалуйста, сообщайте нам заранее – не позднее, чем за 30 дней до начала путешествия. Все условия будут прописаны в договоре, а также при необходимости обсуждаются индивидуально.
- Как забронировать тур?
Все наше взаимодействие происходит онлайн, т. е. вам не нужно приезжать лично для оформления договора:
- вы оставляете заявку;
- мы связываемся с вами, отвечаем на вопросы, подбираем даты, обсуждаем детали поездки;
- вы заполняете форму бронирования и на основании этих данных мы формируем договор;
- после подписания договора вы вносите предоплату и за вами бронируется место в группе;
- за 5-7 дней до начала тура добавляем в чат с группой;
- оставшиеся средства можете привезти с собой и рассчитаться в первый день тура наличными, либо перевести нам за день до начала тура удобным для вас способом.
- Я еду одна/один – как быть с размещением?
В туре предусмотрено двухместное размещение в номере на раздельных кроватях. Это удобно и выгодно, если едете один или одна.
Мы не селим парней с девушками в один номер.
Если вы хотите жить отдельно, необходимо будет доплатить за вторую часть номера.
- Можно ли поехать в тур с ребенком?
Многие туры требуют особенной физической подготовки, поэтому мы не рекомендуем брать детей младше 16 лет.
- Сколько человек в туре и какой возраст участников?
Количество участников группы – не более 12 человек.
Средний возраст участников 25-45 лет.
- Можно ли приехать заранее, до начала тура?
Вы можете приехать в любое удобное время до начала тура, выбрав оптимальный вариант по времени. А также остаться после.
- Какую ещё информацию о туре нужно знать?
Организатор вправе заменить отель/базу отдыха на равнозначный вариант или на вариант лучше.
Программа может незначительно изменяться от заявленной на усмотрение организаторов в связи с погодными и другими условиями, способными повлиять на ее качество. В таких случаях организуется равноценная замена.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.