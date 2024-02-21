4 день

Дигорское ущелье, развалины замка «Фрегат», Верхний Згид, Галиат, обед-дегустация осетинских блюд

Завтрак в отеле Олимп.

Нас ждет самое труднодоступное и удалённое от Владикавказа Дигорское ущелье.

Вы увидите развалины замка «Фрегат», аналогов которому нет во всем мире, шикарные горные виды самого высокого села Северной Осетии – Верхнего Згида (2047 м над уровнем моря).

Одно из самых загадочных поселений Кавказа – Галиат. Нас там встретит гостеприимный хозяин дома и угостит обедом, предложит попробовать осетинскую араку и множество вкусной традиционной еды!

Ночуем в отеле Олимп.