Осетия и Ингушетия. В гости к горцам на 5 дней

Групповой тур во Владикавказе
Откройте для себя две живописные республики Северного Кавказа в нашем захватывающем путешествии на джипах! Вы посетите затерянный город Даргавс и окутанные тайнами пещерные крепости, насладитесь пикником на перевале Цей-Лоам, прокатитесь на лошади в горах и отдохнёте с комфортом в красивейшем отеле с согревающей баней. Вас ждут головокружительные виды со смотровых площадок и качели над пропастью ущелья Фиагдон. И, наконец, вас примут с традиционным гостеприимством на обеде-дегустации осетинских блюд.
Осетия и Ингушетия. В гости к горцам на 5 дней
Осетия и Ингушетия. В гости к горцам на 5 дней
Осетия и Ингушетия. В гости к горцам на 5 дней
Осетия и Ингушетия. В гости к горцам на 5 дней
Осетия и Ингушетия. В гости к горцам на 5 дней
Осетия и Ингушетия. В гости к горцам на 5 дней
Осетия и Ингушетия. В гости к горцам на 5 дней
Осетия и Ингушетия. В гости к горцам на 5 дней
Осетия и Ингушетия. В гости к горцам на 5 дней
Ближайшие даты:
21
фев
6
мар

Что вас ожидает:

Прочувствуете красоту и дух двух горных республик
Прочувствуете красоту и дух двух горных республик
Руины затерянных городов, пещерные крепости и живописные ущелья таят много секретов…
Обед-дегустация в гостях у местного жителя
Обед-дегустация в гостях у местного жителя
Впечатлитесь изобилием блюд и гостеприимством народов Северной Осетии
Захватывающие дух качели над пропастью
Захватывающие дух качели над пропастью
Вас ждет головокружительное катание над пропастью ущелья Фиагдон
Конная прогулка посреди гор
Конная прогулка посреди гор
Конная прогулка в горном ущелье погрузит вас в атмосферу Аланского царства
Пикник на перевале Цей-Лоам
Пикник на перевале Цей-Лоам
Вкуснейшие осетинские блюда заиграют новыми красками на фоне волшебной красоты «ингушского Олимпа»
Релакс в горном отеле с баней
Релакс в горном отеле с баней
Согреетесь в бане с купелью и шикарным видом, а в третий день отправитесь на горячие источники

Программа тура по дням

1 день

Гизельдонская ГЭС, с. Даргавс, Кармадонское ущелье

Встречаемся в аэропорту Владикавказа не позднее 13:30 и стартуем навстречу новым впечатлениям.

Обед в национальном кафе.

Увидим одну из старейших электростанций России – Гизельдонскую ГЭС. Идеальная локация для крутых фото, которые украсят ленты ваших соцсетей.

Затем отправимся в село Даргавс. Этовизитная карточка Осетии, здесь всё окутано ореолом тайн и легенд.

Также посетим одно из красивейших мест в республике – Кармадонское ущелье.

Ужин, баня и ночь в отеле Ирбис.

Гизельдонская ГЭС, с. Даргавс, Кармадонское ущельеГизельдонская ГЭС, с. Даргавс, Кармадонское ущельеГизельдонская ГЭС, с. Даргавс, Кармадонское ущелье
2 день

Джейрахское ущелье: средневековые башки Вовнушки и комплекс Эрзи, пикник на перевале Цей-Лоам

Завтрак в отеле, выезд.

Уникальные, величественные башни – ничто не сравнится с Вовнушками в диком Джейрахском ущелье. Это символ Ингушетии, финалист конкурса «7 чудес России».

Средневековый башенный комплекс Эрзи на оконечности горного кряжа в Джейрахском ущелье. Бескрайние ингушские просторы, старинные постройки – всю эту красоту вы увидите в Эрзи.

Пикник на перевале Цей-Лоам с шикарным видом.

Ночуем в отеле Олимп.

Джейрахское ущелье: средневековые башки Вовнушки и комплекс Эрзи, пикник на перевале Цей-ЛоамДжейрахское ущелье: средневековые башки Вовнушки и комплекс Эрзи, пикник на перевале Цей-ЛоамДжейрахское ущелье: средневековые башки Вовнушки и комплекс Эрзи, пикник на перевале Цей-Лоам
3 день

Фиагдонское ущелье, Дзивгисская пещерная крепость, горячие источники Бирагзанг

Завтрак в отеле Олимп.

Сегодня вы увидите одно из самых удивительных и больших по размеру ущелий, длиной порядка 50 км – Фиагдонское ущелье.

Посетите неприступную Дзивгисскую пещерную крепость, образованную природными выемками прямо в скале.

Вас ждут головокружительные качели над горной пропастью Фиагдон.

Самый высокогорный монастырь на территории России – Аланский Свято-Успенский мужской монастырь.

Полюбуетесь видами и сделаете снимки на лавочке «Счастье не за горами…» на высоте 2650 метров!

Отдых в горячих источниках Бирагзанг.

Фиагдонское ущелье, Дзивгисская пещерная крепость, горячие источники БирагзангФиагдонское ущелье, Дзивгисская пещерная крепость, горячие источники БирагзангФиагдонское ущелье, Дзивгисская пещерная крепость, горячие источники Бирагзанг
4 день

Дигорское ущелье, развалины замка «Фрегат», Верхний Згид, Галиат, обед-дегустация осетинских блюд

Завтрак в отеле Олимп.

Нас ждет самое труднодоступное и удалённое от Владикавказа Дигорское ущелье.

Вы увидите развалины замка «Фрегат», аналогов которому нет во всем мире, шикарные горные виды самого высокого села Северной Осетии – Верхнего Згида (2047 м над уровнем моря).

Одно из самых загадочных поселений Кавказа – Галиат. Нас там встретит гостеприимный хозяин дома и угостит обедом, предложит попробовать осетинскую араку и множество вкусной традиционной еды!

Ночуем в отеле Олимп.

Дигорское ущелье, развалины замка «Фрегат», Верхний Згид, Галиат, обед-дегустация осетинских блюдДигорское ущелье, развалины замка «Фрегат», Верхний Згид, Галиат, обед-дегустация осетинских блюдДигорское ущелье, развалины замка «Фрегат», Верхний Згид, Галиат, обед-дегустация осетинских блюд
5 день

Отдых у бассейна, трансфер, окончание программы

Завтрак в отеле Олимп.

В этот день у вас есть время на отдых и релакс возле бассейна.

Трансфер на вокзал или в аэропорт к вашему рейсу в любое время.

Отдых у бассейна, трансфер, окончание программыОтдых у бассейна, трансфер, окончание программыОтдых у бассейна, трансфер, окончание программы

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях «Ирбис» и «Олимп Плаза».

Варианты проживания

Горный отель «Ирбис»

1 ночь

Одна из главных фишек в нашем туре – это горный отель «Ирбис» с умопомрачительными видами вокруг и отличным спа, баней и купелью. Вы не забудете пребывание там ещё очень долго.

Вы будете проживать в двухместных номерах с 2 отдельными кроватями и видом на горы.

К удобствам в номерах относятся санузел, полотенца, тапочки, фен, телевизор со спутниковыми каналами, бесплатные туалетно-косметические принадлежности, отдельный вход, москитная сетка.

Горный отель «Ирбис»Горный отель «Ирбис»Горный отель «Ирбис»Горный отель «Ирбис»Горный отель «Ирбис»Горный отель «Ирбис»

Отель «Олимп Плаза» Владикавказ

3 ночи

Прекрасный отель «Олимп Плаза», где вы забудете о суете городской жизни.

Двухместные номера с двумя отдельными кроватями оснащены всеми необходимыми удобствами: собственный санузел, кондиционер, электрический чайник, телевизор с плоским экраном, бесплатный Wi-Fi.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • 2-местное проживание в отелях «Ирбис» и «Олимп Плаза»
  • Все переезды на комфортных и безопасных джипах
  • Сопровождение классных гидов
  • Баня в первый вечер
  • Завтраки каждый день, обед в первый и четвертый день
  • Приветственный ужин в 1-й день
  • Катание на лошадях
  • Пикники и частично алкоголь
  • Трансфер в аэропорт/вокзал к любому времени
Что не входит
  • Авиабилеты до Владикавказа и обратно
  • Сувениры и личные расходы
  • Питание не по программе тура
Место начала и завершения?
Республика Северная Осетия - Алания, Правобережный район, аэропорт Владикавказ (Беслан)
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Мы будем посещать множество интересных локаций, расположенных на возвышенностях. Поэтому нужно предусмотреть одежду по погоде и для защиты от ветра:

  • термобелье – оно хорошо отводит влагу и не позволяет телу охлаждаться после прекращения движения;
  • кофта и штаны из флиса;
  • тёплая куртка (обязательно с капюшоном) и водоотталкивающие штаны;
  • обувь – самое главное (она должна быть прочной, удобной, непромокаемой и с нескользящей подошвой);
  • 2 пары носков – тонкие и теплые;
  • перчатки или варежки с откидывающимся верхом для удобства сделать фото;
  • теплая шапка (можно надеть самую забавную шапку: с помпонами, кисточками, но не забывайте про материал).

Помните, друзья, вам гарантированы частые смены локаций: горные заснеженные пейзажи, национальные сёла, впечатляющие ущелья.

Также вам пригодятся:

  • купальник/плавки, тапочки для отдыха в номере и на горячих источниках;
  • предметы личной гигиены и индивидуальная аптечка (на всякий случай);
  • платья (вас ждут потрясающие локации для фото, поэтому возьмите самые красивые платья для отличной атмосферы и ярких фотографий).
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Что будет, если я не смогу поехать?

Если вы по каким-то причинам не можете участвовать в путешествии, пожалуйста, сообщайте нам заранее – не позднее, чем за 30 дней до начала путешествия. Все условия будут прописаны в договоре, а также при необходимости обсуждаются индивидуально.

Как забронировать тур?

Все наше взаимодействие происходит онлайн, т. е. вам не нужно приезжать лично для оформления договора:

  • вы оставляете заявку;
  • мы связываемся с вами, отвечаем на вопросы, подбираем даты, обсуждаем детали поездки;
  • вы заполняете форму бронирования и на основании этих данных мы формируем договор;
  • после подписания договора вы вносите предоплату и за вами бронируется место в группе;
  • за 5-7 дней до начала тура добавляем в чат с группой;
  • оставшиеся средства можете привезти с собой и рассчитаться в первый день тура наличными, либо перевести нам за день до начала тура удобным для вас способом.
Я еду одна/один – как быть с размещением?

В туре предусмотрено двухместное размещение в номере на раздельных кроватях. Это удобно и выгодно, если едете один или одна.

Мы не селим парней с девушками в один номер.

Если вы хотите жить отдельно, необходимо будет доплатить за вторую часть номера.

Можно ли поехать в тур с ребенком?

Многие туры требуют особенной физической подготовки, поэтому мы не рекомендуем брать детей младше 16 лет.

Сколько человек в туре и какой возраст участников?

Количество участников группы – не более 12 человек.

Средний возраст участников 25-45 лет.

Можно ли приехать заранее, до начала тура?

Вы можете приехать в любое удобное время до начала тура, выбрав оптимальный вариант по времени. А также остаться после.

Какую ещё информацию о туре нужно знать?

Организатор вправе заменить отель/базу отдыха на равнозначный вариант или на вариант лучше.

Программа может незначительно изменяться от заявленной на усмотрение организаторов в связи с погодными и другими условиями, способными повлиять на ее качество. В таких случаях организуется равноценная замена.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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