Друзья!!! Это не просто НЕВЕРОЯТНАЯ АЛАНИЯ! Это ЛЮБОВЬ И ВОСТОРГ! Низкий поклон Виталию Георгиевичу за наше путешествие в СКАЗКУ КАВКАЗА! читать дальше
Вы открыли нам место, у которого столь интересная история, добрые и отзывчивые люди, которые столько пережили, но остаются людьми до сих пор. Нестандартные маршруты, пунктуальность, Вы чувствуете гостей с первой минуты, и как-то получилось, что уезжая мы уже не гости, а ДРУЗЬЯ! Сказать СПАСИБО - ничего не сказать! Всё с душой и от сердца! Святейшие места, которые мы посетили, действительно что-то переворачивают внутри нас! С Вами мы узнали и увидели очень-очень многое! Поездки в разные ущелья, много истории, которая передастся нашим детям, экскурсия по Владикавказу, а природа сшибает с ног и захватывает дух, а какая вкуснейшая еда- Осетинские пироги… мммм, а хинкали, а салат, а мед с лепешкой и сыром у Индиры! Ох, а наш пикник на склоне гор, дорогая Фати свалила нас своими изысками, со вкусом накрытым столом и интереснейшими рассказами. Очень душевно посидели! Удовольствий масса! Команда Михаила и Виталия Георгиевича- каждый талантлив, добр, умен, мы так влюблены в вас всех, с кем повезло пообщаться. Ваш труд и вклад в ОТКРЫТИЕ гостям СКАЗОЧНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ее ИСТОРИИ, ее НАРОДА неоценим! Настолько все интересно, трогательно и прям в душу.
Прошла неделя, а мы уже скучаем и хотим обратно!!! Виталий Георгиевич до встречи осенью! Ждем с нетерпением нашего следующего приключения! #вышегор 🔥🔥🔥
Рекомендуем всем АЛАНИЮ ВМЕСТЕ МИХАИЛОМ, ВИТАЛИЕМ ГЕОРГИЕВИЧЕМ И ИХ КОМАНДОЙ!!!
Мне очень понравилось в Осетии.
Даже не так:
Мне ОЧЕНЬ понравилось в Осетии.
Потому что здесь:
1. Вкусно и недорого! Овощные салаты, осетинские пироги читать дальше
и сыр, хинкали, шашлык, садж (это мясо с картошкой) и даже бургеры, чурчхела, домашнее вино, пиво, лимонады, минералка — все это в десятки раз вкуснее, чем в Москве, а стоит в два (а иногда и в три) раза дешевле.
2. Хорошие дороги. Но надо привыкнуть к манере местной езды, а чтобы быть пешеходом во Владикавказе — надо быть очень стрессоустойчивым 😅
3. Много арт-объектов — лавочек/качелей/дверь вникуда/памятники снежному барсу/танцу с кинжалами/букве æ и т. д.
4. Компактно — за один день можно посетить много достопримечательностей.
5. У осетин по-настоящему богатая история. Аланской государственности много сотен лет, аланы приняли христианство раньше Руси, а современные осетины годятся своим скифо-сарматским происхождением и принадлежностью к индоевропейской языковой группе.
6. Владикавказ как форпост Российской империи на Кавказе был богатым городом в XVIII-XIX вв., и здесь сохранилось много купеческих особняков и других памятников архитектуры. А в центре Владикавказа течет мощная река Терек, на берегу которой прекрасный парк, а за ним — широкий пешеходный проспект с обзорным видом на горы.
7. История современной Осетии напрямую связана с историей современной России. Теракт в Беслане, трагедия в Кармадонском ущелье, война в Южной Осетии — в этот раз мы были в Беслане только проездом, но Цхинвал и Кармадон я буду помнить всегда.
От всей души благодарю Виталия Георгиевича, Викторию и Михаила за организацию нашего путешествия в сказочную Аланию 🙏🏽 Осетия навсегда в наших сердцах, и мы обязательно еще вернемся 🫶🏽
Была в туре, организованном командой Михаила, в период с 30 мая по 05 июня 2023 года
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по Осетии с его командой - это ничего не сказать)
Интересные маршруты, прекрасные сопровождающие, внимание к деталям, комфорту и пожеланиям каждого гостя, вкусная еда и душевная, теплая атмосфера, все это сделало поездку просто незабываемой. Невероятные горные виды от которых захватывает дух, дикие лошади, ослики, закат на лавочке в горах, поход к леднику и водопадам - вот лишь малая часть того, что вам подарит Алания.
Приезжайте в Осетию к Михаилу и его команде! Вам точно понравиться))
Я обязательно вернусь еще 🙂
Ездили в тур с мужем и остались в полном восторге. В туре было всё: история, мифология, невероятные виды, горы, хребты, читать дальше
ущелья, средневековые башни, склепы. Везде ездили на комфортабельном и везде проходимом джипе, у которого ещё и крыша открывается😁 поэтому можно было ехать и любоваться видами со всех ракурсов. Наш гид Ахсарбек - это кладезь исторических фактов, просто удивительно, как человек держит в голове такое количество информации и трудно произносимых имён, как настоящих персонажей, так и мифических.
Все три дня очень насыщенные, на мой взгляд был идеальный баланс: вроде и много чего посмотрели, но нигде не спешили и не бежали, все было в нашем ритме.
В общем, впредь, если в Северную Осетию, то только к Ахсарбеку!
Мы в Осетии впервые. Для нас главное - новые впечатления, открытия при ОБЫЧНОМ уровне комфорта.
График поездки решали через Tripster за читать дальше
2 недели заранее. Гид Ахсарбек смог согласовать поездки и привязать их к нашим билетам. Размещались мы самостоятельно, поскольку прибыли на день раньше. Есть смысл согласовывать выбор гостиницы с гидом для сокращения пробега через загруженные городские улицы.
Гид водит автомобиль аккуратно, грамотно и быстро.
Рассказ по истории народа и языка нам понравился, беседа постоянно возвращалась к этому вопросу.
Самое главное впечатление для новых гостей - мы попали (и вы попадёте) в горный лечебный воздух. Чем дольше гулять наверху, тем больше вы им напитаетесь. Поэтому планы на вечер могут не состояться. Мы не ужинали по вечерам с учётом сытного обеда с пирогом, а просто отдыхали; кого-то сморил сон до утра.
Мы посетили за 3 дня 3 ущелья с одним ответвлением. На пути было 2 монастыря, ещё 10 остановок в интересных местах (от 15мин до полутора часов) + 2 кафе/1ресторан. Нам понравилось, что гид оставлял достаточно времени на прогулку и осмотр в каждом месте остановки. Особенно понравились высокие места - Цамад, Згид - и долгие прогулки в звенящей горной тишине; наш мальчик - в восторге от посещения заброшенного шахтёрского посёлка Садон.
Отдельное спасибо гиду Ахсарбеку, что он может предложить места для посещений по интересам гостей.
Это человек достойный, честный и выдержанный.
Нам понравилась эта поездка.
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Животные»
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