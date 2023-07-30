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и сыр, хинкали, шашлык, садж (это мясо с картошкой) и даже бургеры, чурчхела, домашнее вино, пиво, лимонады, минералка — все это в десятки раз вкуснее, чем в Москве, а стоит в два (а иногда и в три) раза дешевле. 2. Хорошие дороги. Но надо привыкнуть к манере местной езды, а чтобы быть пешеходом во Владикавказе — надо быть очень стрессоустойчивым 😅 3. Много арт-объектов — лавочек/качелей/дверь вникуда/памятники снежному барсу/танцу с кинжалами/букве æ и т. д. 4. Компактно — за один день можно посетить много достопримечательностей. 5. У осетин по-настоящему богатая история. Аланской государственности много сотен лет, аланы приняли христианство раньше Руси, а современные осетины годятся своим скифо-сарматским происхождением и принадлежностью к индоевропейской языковой группе. 6. Владикавказ как форпост Российской империи на Кавказе был богатым городом в XVIII-XIX вв., и здесь сохранилось много купеческих особняков и других памятников архитектуры. А в центре Владикавказа течет мощная река Терек, на берегу которой прекрасный парк, а за ним — широкий пешеходный проспект с обзорным видом на горы. 7. История современной Осетии напрямую связана с историей современной России. Теракт в Беслане, трагедия в Кармадонском ущелье, война в Южной Осетии — в этот раз мы были в Беслане только проездом, но Цхинвал и Кармадон я буду помнить всегда. От всей души благодарю Виталия Георгиевича, Викторию и Михаила за организацию нашего путешествия в сказочную Аланию 🙏🏽 Осетия навсегда в наших сердцах, и мы обязательно еще вернемся 🫶🏽