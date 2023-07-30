Туры на лошадях во Владикавказе

Найдено 3 тура в категории «Конные прогулки» во Владикавказе, цены от 30 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Осетию: башни, пироги и горы
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Путешествие в Осетию: башни, пироги и горы
Побывать в селе-призраке, увидеть заснеженные вершины и прогуляться по ущелью на лошадях
Начало: Аэропорт Владикавказа, рейсы с прибытием до 13:00 ...
«Посетим живописное Тагаурское ущелье, где вас ждёт часовая прогулка на лошадях»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
30 000 за человека
Невероятная Алания с послом республики и профессиональным фотографом
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
6 отзывов
Невероятная Алания с послом республики и профессиональным фотографом
Исследовать древние селения со знатоком, покататься на лошадях и узнать секреты фотосъёмки у мастера
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
«Вы побываете в шести ущельях, полюбуетесь водопадом, ледниками и озёрами, погуляете по заповеднику, где посмотрите на зубров и диких лошадей»
10 июня в 08:00
8 июля в 08:00
100 000 за человека
Осетия и Ингушетия. В гости к горцам на 5 дней
🛣 Джиппинг
🐴 Конные прогулки
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
Осетия и Ингушетия. В гости к горцам на 5 дней
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Правобережный...
«Вы посетите затерянный город Даргавс и окутанные тайнами пещерные крепости, насладитесь пикником на перевале Цей-Лоам, прокатитесь на лошади в горах и отдохнёте с комфортом в красивейшем отеле с согревающей баней»
46 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анастасия
    30 июля 2023
    Невероятная Алания с послом республики и профессиональным фотографом
    Друзья!!! Это не просто НЕВЕРОЯТНАЯ АЛАНИЯ! Это ЛЮБОВЬ И ВОСТОРГ! Низкий поклон Виталию Георгиевичу за наше путешествие в СКАЗКУ КАВКАЗА!
    читать дальше

    Вы открыли нам место, у которого столь интересная история, добрые и отзывчивые люди, которые столько пережили, но остаются людьми до сих пор. Нестандартные маршруты, пунктуальность, Вы чувствуете гостей с первой минуты, и как-то получилось, что уезжая мы уже не гости, а ДРУЗЬЯ! Сказать СПАСИБО - ничего не сказать! Всё с душой и от сердца! Святейшие места, которые мы посетили, действительно что-то переворачивают внутри нас! С Вами мы узнали и увидели очень-очень многое! Поездки в разные ущелья, много истории, которая передастся нашим детям, экскурсия по Владикавказу, а природа сшибает с ног и захватывает дух, а какая вкуснейшая еда- Осетинские пироги… мммм, а хинкали, а салат, а мед с лепешкой и сыром у Индиры! Ох, а наш пикник на склоне гор, дорогая Фати свалила нас своими изысками, со вкусом накрытым столом и интереснейшими рассказами. Очень душевно посидели! Удовольствий масса! Команда Михаила и Виталия Георгиевича- каждый талантлив, добр, умен, мы так влюблены в вас всех, с кем повезло пообщаться. Ваш труд и вклад в ОТКРЫТИЕ гостям СКАЗОЧНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ее ИСТОРИИ, ее НАРОДА неоценим! Настолько все интересно, трогательно и прям в душу. Прошла неделя, а мы уже скучаем и хотим обратно!!! Виталий Георгиевич до встречи осенью! Ждем с нетерпением нашего следующего приключения! #вышегор 🔥🔥🔥 Рекомендуем всем АЛАНИЮ ВМЕСТЕ МИХАИЛОМ, ВИТАЛИЕМ ГЕОРГИЕВИЧЕМ И ИХ КОМАНДОЙ!!!

  • Л
    Людмила
    13 июня 2023
    Невероятная Алания с послом республики и профессиональным фотографом
    Мне очень понравилось в Осетии. Даже не так: Мне ОЧЕНЬ понравилось в Осетии. Потому что здесь: 1. Вкусно и недорого! Овощные салаты, осетинские пироги
    читать дальше

    и сыр, хинкали, шашлык, садж (это мясо с картошкой) и даже бургеры, чурчхела, домашнее вино, пиво, лимонады, минералка — все это в десятки раз вкуснее, чем в Москве, а стоит в два (а иногда и в три) раза дешевле. 2. Хорошие дороги. Но надо привыкнуть к манере местной езды, а чтобы быть пешеходом во Владикавказе — надо быть очень стрессоустойчивым 😅 3. Много арт-объектов — лавочек/качелей/дверь вникуда/памятники снежному барсу/танцу с кинжалами/букве æ и т. д. 4. Компактно — за один день можно посетить много достопримечательностей. 5. У осетин по-настоящему богатая история. Аланской государственности много сотен лет, аланы приняли христианство раньше Руси, а современные осетины годятся своим скифо-сарматским происхождением и принадлежностью к индоевропейской языковой группе. 6. Владикавказ как форпост Российской империи на Кавказе был богатым городом в XVIII-XIX вв., и здесь сохранилось много купеческих особняков и других памятников архитектуры. А в центре Владикавказа течет мощная река Терек, на берегу которой прекрасный парк, а за ним — широкий пешеходный проспект с обзорным видом на горы. 7. История современной Осетии напрямую связана с историей современной России. Теракт в Беслане, трагедия в Кармадонском ущелье, война в Южной Осетии — в этот раз мы были в Беслане только проездом, но Цхинвал и Кармадон я буду помнить всегда. От всей души благодарю Виталия Георгиевича, Викторию и Михаила за организацию нашего путешествия в сказочную Аланию 🙏🏽 Осетия навсегда в наших сердцах, и мы обязательно еще вернемся 🫶🏽

    Мне очень понравилось в ОсетииМне очень понравилось в ОсетииМне очень понравилось в Осетии
  • Я
    Яна
    7 июня 2023
    Невероятная Алания с послом республики и профессиональным фотографом
    Была в туре, организованном командой Михаила, в период с 30 мая по 05 июня 2023 года Сказать, что мне понравилось путешествовать
    читать дальше

    по Осетии с его командой - это ничего не сказать) Интересные маршруты, прекрасные сопровождающие, внимание к деталям, комфорту и пожеланиям каждого гостя, вкусная еда и душевная, теплая атмосфера, все это сделало поездку просто незабываемой. Невероятные горные виды от которых захватывает дух, дикие лошади, ослики, закат на лавочке в горах, поход к леднику и водопадам - вот лишь малая часть того, что вам подарит Алания. Приезжайте в Осетию к Михаилу и его команде! Вам точно понравиться)) Я обязательно вернусь еще 🙂

    Была в туре, организованном командой Михаила, в период с 30 мая по 05 июня 2023 года
  • А
    Алина
    14 февраля 2023
    Путешествие в Осетию: башни, пироги и горы
    Ездили в тур с мужем и остались в полном восторге. В туре было всё: история, мифология, невероятные виды, горы, хребты,
    читать дальше

    ущелья, средневековые башни, склепы. Везде ездили на комфортабельном и везде проходимом джипе, у которого ещё и крыша открывается😁 поэтому можно было ехать и любоваться видами со всех ракурсов. Наш гид Ахсарбек - это кладезь исторических фактов, просто удивительно, как человек держит в голове такое количество информации и трудно произносимых имён, как настоящих персонажей, так и мифических. Все три дня очень насыщенные, на мой взгляд был идеальный баланс: вроде и много чего посмотрели, но нигде не спешили и не бежали, все было в нашем ритме. В общем, впредь, если в Северную Осетию, то только к Ахсарбеку!

  • Е
    Елена
    12 января 2023
    Путешествие в Осетию: башни, пироги и горы
    Мы в Осетии впервые. Для нас главное - новые впечатления, открытия при ОБЫЧНОМ уровне комфорта. График поездки решали через Tripster за
    читать дальше

    2 недели заранее. Гид Ахсарбек смог согласовать поездки и привязать их к нашим билетам. Размещались мы самостоятельно, поскольку прибыли на день раньше. Есть смысл согласовывать выбор гостиницы с гидом для сокращения пробега через загруженные городские улицы. Гид водит автомобиль аккуратно, грамотно и быстро. Рассказ по истории народа и языка нам понравился, беседа постоянно возвращалась к этому вопросу. Самое главное впечатление для новых гостей - мы попали (и вы попадёте) в горный лечебный воздух. Чем дольше гулять наверху, тем больше вы им напитаетесь. Поэтому планы на вечер могут не состояться. Мы не ужинали по вечерам с учётом сытного обеда с пирогом, а просто отдыхали; кого-то сморил сон до утра. Мы посетили за 3 дня 3 ущелья с одним ответвлением. На пути было 2 монастыря, ещё 10 остановок в интересных местах (от 15мин до полутора часов) + 2 кафе/1ресторан. Нам понравилось, что гид оставлял достаточно времени на прогулку и осмотр в каждом месте остановки. Особенно понравились высокие места - Цамад, Згид - и долгие прогулки в звенящей горной тишине; наш мальчик - в восторге от посещения заброшенного шахтёрского посёлка Садон. Отдельное спасибо гиду Ахсарбеку, что он может предложить места для посещений по интересам гостей. Это человек достойный, честный и выдержанный. Нам понравилась эта поездка.

    Мы в Осетии впервые. Для нас главное - новые впечатления, открытия при ОБЫЧНОМ уровне комфорта

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Конные прогулки»

Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Путешествие в Осетию: башни, пироги и горы
  2. Невероятная Алания с послом республики и профессиональным фотографом
  3. Осетия и Ингушетия. В гости к горцам на 5 дней
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Эгикал
  5. Вовнушки
  6. Город мертвых
  7. Эльбрус
  8. Сказский ледник
  9. Башня Согласия
  10. Аланский монастырь
Сколько стоит тур во Владикавказе в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Конные прогулки" можно забронировать 3 тура от 30 000 до 100 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Обзорные туры с верховой ездой на лошадях во Владикавказе. Максимально сближение с природой Владикавказа, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам