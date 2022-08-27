Посетить знаковые места двух республик и влюбиться в горы
Мы покажем вам уютный и притягательный Владикавказ, угостим ароматными осетинскими пирогами и расскажем о местной культуре и традициях.
июл
окт
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|59 700 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет в сопровождении родителей.
На маршруте будем передвигаться на арендованных микроавтобусах. Дороги в основном асфальтированные, часто бывают серпантины, поэтому рекомендуем взять таблетки от укачивания.
Территория горной Ингушетии находится в пограничной зоне, без ограничений допускаются только граждане РФ. Для иностранных граждан и граждан стран СНГ необходимо оформление пограничного пропуска с подачей документов за 40 дней.
Маршрут не имеет ограничений, доступен всем людям, не имеющим медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам и без противопоказаний к высоте (2000-3000 м над уровнем моря).
Проживание. Все ночи будем ночевать в гостиницах в 2-3-местных номерах с удобствами (в отдалённых горных посёлках удобства могут быть на несколько номеров). При размещении в гостиницах с 3-местными номерами мы можем поселить вас с другими туристами любого пола. Если вы отправляетесь один/одна, во время размещения в гостиницах с 2-местными номерами мы постараемся найти вам пару для совместного размещения среди участников нашей группы. Но если в группе не окажется такого туриста, вам необходимо будет доплатить за одноместное размещение.
Питание. Кухня Кавказа отличается обилием острых и печёных блюд, молочных продуктов. Завтраки и ужины в гостиницах входят в стоимость тура. Обеды и перекусы на маршруте оплачиваются самостоятельно. Продукты для перекусов мы будем вместе покупать в магазинах утром перед началом
маршрута — каждый сможет выбрать то, что ему захочется.
Программа тура по дням
Прогулка по Владикавказу
Встречаемся и отправляемся знакомиться с живописной и уютной столицей Северной Осетии-Алании у подножия Кавказских гор. Полюбуемся исторической архитектурой центральных улиц на фоне заснеженных склонов. Пройдёмся по набережной Терека и по Драконьему мосту, прогуляемся по парку им. Косты Хетагурова, который считается самым старым парком на Северном Кавказе. Посмотрим на беседки, искусственные мостики и дом-особняк осетинского барона.
После заселения в гостиницу вас ждёт рассказ гида о местных традициях и культуре, а на ужин вы попробуете ароматные осетинские пироги.
Куртатинское ущелье, Даргавс, Мидаграбинские водопады
Сегодня утром едем в Куртатинское ущелье, образованное рекой Фиагдон, где среди зелёных холмов, стремительных водопадов и рек спрятаны таинственные пещеры и древняя крепость Дзивгис. Попьём водички из прохладного родника и по прогулочному маршруту «Тропа чудес» дойдём до смотровой площадки над каньоном Кадаргаван. Осмотрим крепость и побываем с экскурсией в Аланском Свято-Успенском мужском монастыре, самом высокогорном в России, являющимся копией храма византийского стиля 10 века.
Затем поедем в Даргавс — некрополь 17 века, в котором сохранились около 100 каменных склепов-башенок. В них до сих пор можно увидеть предметы быта, остатки одежды. Если позволит погода, посетим Мидаграбинские водопады и насладимся игрой света и брызг.
Ингушетия: водопад Менделеева или Ляжгинский, Эрзи, Тхаба-Ерды, Вовнушки
В этот день исследуем горную Ингушетию. Побываем у Фуртоугского водопада, второго по величине в республике, имеющего два названия. Мы расскажем, вам почему его ещё называют водопадом Менделеева. Второй вариант – посещение Ляжгинского водопада. Посетим село Эрзи, где расположен крупный башенный комплекс.
Затем отправимся к старинному христианскому храму Тхаба-Ерды («Храм Веры»), соединившему в себе черты архитектур Грузии, Армении и Византии.
Осмотрим уникальный комплекс Вовнушки — три позднесредневековые оборонно-сторожевые башни, органично вписанные в живописное ущелье реки Гулой-Хи на фоне впечатляющих скал.
Дигория: водопады Три сестры и Жемчужный, река Урух
Утром отправляемся на запад Северной Осетии, в удивительную Дигорию, с невероятными горными ландшафтами и множеством водопадов. Увидим известный водопад Три сестры из трёх шумных потоков 300-метровой высоты.
Затем направимся к каньону реки Урух. Полюбуемся его высокими отвесными скалами, сложенными известняком, нависающими над бурлящим водоёмом.
Далее по ароматным альпийским лугам дойдём до мощного каскадного водопада Жемчужный. По пути увидим каменные глыбы необычных форм и попробуем угадать, на что они похожи. В завершении дня заедем в высокогорное село и посетим святилище Наны Задалеской.
Цейское ущелье: святилище Реком, Сказский ледник, г. Монах, горячие источники
Позавтракав, направимся в живописное Цейское ущелье. По дороге остановимся, чтобы полюбоваться скульптурой, установленной прямо в скале. Памятник посвящён Уастырджи (Святому Георгию) — герою осетинской мифологии, покровителю путников и воинов.
Затем посетим святилище Реком — реконструированный памятник деревянного зодчества, сложенный из брёвен местной сосны. Это место силы для осетин: в древние времена здесь совершали жертвоприношения, а сейчас отмечают традиционные религиозные праздники.
Далее отправимся к Сказскому леднику: можем подняться пешком (около 1,5 км) или воспользоваться канатной дорогой — решим на месте. На его вершине посмотрим на большую пушку, которой сбивают снега с вершин, и насладимся пейзажами с высоты. Увидим гору Монах и подышим чистым горным воздухом.
По дороге у нас будет возможность окунуться в горячие источники в селе Верхний Бирагзанг (за доплату). Говорят, что их воды, прогретые до 40 °C, благотворно влияют на здоровье и, конечно, способствуют отдыху и расслаблению.
Прогулка по Владикавказу
Утром исследуем новые уголки Владикавказа. Поднимемся на Осетинскую горку, откуда открывается красивый вид на город. Полюбуемся расположенным наверху храмом и отправимся гулять по городскому парку и Дендрарию. На обед заглянем в уютный ресторанчик (за доплату). После у вас останется свободное время, чтобы пройтись по проспекту Мира, сходить на центральный рынок и выбрать сувениры. К вечеру вернёмся в гостиницу.
Отъезд
После завтрака — выезд в аэропорт (самостоятельно).
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Ответы на вопросы
Что включено
- Работа гида
- Трансфер из аэропорта в 1-й день
- Все переезды по программе
- Проживание в гостиницах в 2-3-местных номерах по всему маршруту
- Завтраки и ужины
- Дегустация осетинских пирогов в 1-й день
- Билеты на канатную дорогу на Сказский ледник
- Входные билеты по программе
- Помощь во время подготовки к путешествию и в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты до точки старта и обратно
- Трансфер в аэропорт и на ж. - д. вокзал в 7-й день тура
- Все обеды и перекусы на маршруте
- Посещение термальных источников
- Доплата за одноместное размещение