Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Покорение Казбека со стороны Северной Осетии

Совершить восхождение на «пятитысячник» Кавказа и расслабиться в горячих природных ваннах

Зовём испытать яркие эмоции! Пройдя постепенную акклиматизацию и курс начальной горной подготовки, вместе с опытными инструкторами покорим величественную вершину. Полюбуемся живописным Кармадонским ущельем, невероятными закатами и пиками Кавказских гор.

Попробуем освежающий нарзан, бьющий из-под земли, и почувствуем, как уходит будничная усталость, окунувшись в целебные Кармадонские источники. Впереди — 9 дней жизни, полной приключений и вдохновляющих побед!
Покорение Казбека со стороны Северной Осетии
Покорение Казбека со стороны Северной Осетии
Покорение Казбека со стороны Северной Осетии
Покорение Казбека со стороны Северной Осетии
Покорение Казбека со стороны Северной Осетии
Покорение Казбека со стороны Северной Осетии
Покорение Казбека со стороны Северной Осетии
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с 18 лет.
Восхождение доступно для среднего уровня физподготовки взрослого человека. Желателен опыт походов, но не обязателен. В день мы будем проходить максимум до 10-12 километров с рюкзаком. Самый сложный день — день штурма. Мы выйдем ночью и будем в пути 8-12 часов. Если вы в состоянии пробежать 10 километров за час, то это достаточная форма. Самое главное в восхождении — это правильная тактическая подготовка, грамотная акклиматизация и благосклонная погода.

Путь пролегает по приграничной территории, для посещения которой пропуска оформляются за месяц до выхода на маршрут.

Список необходимого снаряжения: рюкзак на 70-85 литров, коврик (каремат), спальник, треккинговые палки, ледоруб, страховочная система, динамическая верёвка 10 мм — 2 метра, два муфтованных карабина, кошки, каска, сидушка, очки солнцезащитные, маска лыжная, фонарик налобный с запасным комплектом батареек, ботинки альпинистские, бахилы (фонарики на ботинки), маска от ветра (балаклава), одежда ветрозащитная, одежда тёплая, перчатки тёплые — 1-2 пара, перчатки-верхонки, носки тёплые (шерсть или полар) — 2 пары, носки х/б — 2 пары, шапка тёплая, куртка теплая (пуховка), термобельё, запасная обувь, перчатки рабочие (перчатки нитяные), накидка от дождя, несколько плотных мусорных мешков, или гермомешок, или компрессионные мешки для вещей, нож, ложка, миска, кружка), термос на 1 литр, ёмкость для воды на 1 литр, индивидуальная аптечка (бинт стерильный, бинт эластичный, лейкопластырь бактерицидный, лейкопластырь в бобине, личные лекарственные препараты, крем от солнца (фактор 50), помада гигиеническая, зубная паста, зубная щётка, влажные салфетки, спички или зажигалка, защищенные от влаги, паспорт, деньги.
Если у вас не хватает чего-то из снаряжения, поможем подобрать, купить или взять в аренду.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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