Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Зовём испытать яркие эмоции! Пройдя постепенную акклиматизацию и курс начальной горной подготовки, вместе с опытными инструкторами покорим величественную вершину. Полюбуемся живописным Кармадонским ущельем, невероятными закатами и пиками Кавказских гор. Попробуем освежающий нарзан, бьющий из-под земли, и почувствуем, как уходит будничная усталость, окунувшись в целебные Кармадонские источники. Впереди — 9 дней жизни, полной приключений и вдохновляющих побед!

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Описание

Организационные детали

Возможно участие с 18 лет.

Восхождение доступно для среднего уровня физподготовки взрослого человека. Желателен опыт походов, но не обязателен. В день мы будем проходить максимум до 10-12 километров с рюкзаком. Самый сложный день — день штурма. Мы выйдем ночью и будем в пути 8-12 часов. Если вы в состоянии пробежать 10 километров за час, то это достаточная форма. Самое главное в восхождении — это правильная тактическая подготовка, грамотная акклиматизация и благосклонная погода.

Путь пролегает по приграничной территории, для посещения которой пропуска оформляются за месяц до выхода на маршрут.

Список необходимого снаряжения: рюкзак на 70-85 литров, коврик (каремат), спальник, треккинговые палки, ледоруб, страховочная система, динамическая верёвка 10 мм — 2 метра, два муфтованных карабина, кошки, каска, сидушка, очки солнцезащитные, маска лыжная, фонарик налобный с запасным комплектом батареек, ботинки альпинистские, бахилы (фонарики на ботинки), маска от ветра (балаклава), одежда ветрозащитная, одежда тёплая, перчатки тёплые — 1-2 пара, перчатки-верхонки, носки тёплые (шерсть или полар) — 2 пары, носки х/б — 2 пары, шапка тёплая, куртка теплая (пуховка), термобельё, запасная обувь, перчатки рабочие (перчатки нитяные), накидка от дождя, несколько плотных мусорных мешков, или гермомешок, или компрессионные мешки для вещей, нож, ложка, миска, кружка), термос на 1 литр, ёмкость для воды на 1 литр, индивидуальная аптечка (бинт стерильный, бинт эластичный, лейкопластырь бактерицидный, лейкопластырь в бобине, личные лекарственные препараты, крем от солнца (фактор 50), помада гигиеническая, зубная паста, зубная щётка, влажные салфетки, спички или зажигалка, защищенные от влаги, паспорт, деньги.

Если у вас не хватает чего-то из снаряжения, поможем подобрать, купить или взять в аренду.