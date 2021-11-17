Об экскурсии

«Владей Кавказом» — именно такой смысл отражен в названии русской военной крепости, которая должна была охранять два главных пути России в Закавказье. Но судьба уготовила городу совсем иное предназначенье, он стал крупным торговым, промышленным и культурным центром субъекта Российской империи, носившего название Терской области. Самый почитаемый поэт в Осетии Коста Хетагуров описывал Владикавказ: «Окрестность — дивные картины, а город — новый Петербург. ».

Экскурсия познакомит вас с этим удивительным городом, с его историей, гостеприимными жителями, архитектурой, горными панорамами. Мы прогуляемся по его центру, увидим памятники местных скульпторов, храмы многих религий и конфессий, дома-музеи, где начинали свой путь некоторые знаменитые личности, парк, некогда считавшийся лучшим на Кавказе. Вы увидите здания местных музеев, по желанию и предварительному согласованию, можем даже посетить их. По пути следования нам попадутся исторические, художественные и даже театральные музеи! Не пропустим и старейший драмтеатр на Кавказе. Мы послушаем истории горожан и приезжих, поймем, почему город назван новым Петербургом, изучим его историю и географию.

Помимо всего прочего, можем познакомиться с местной кухней, которая не нуждается в представлении, либо есть смысл познакомиться с местным фастфудом. Уверяю вас, после таких чебуреков и шаурмы вам больше никогда не захочется в Макдональдс! Ну и, конечно же, нас ждет большой выбор сувениров на любой вкус и кошелек.

Ждем вас в самой настоящей Жемчужине Кавказа!