Владикавказ - город контрастов

Владей Кавказом« - именно такой смысл отражен в названии русской военной крепости, которая должна...

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1 отзыв
«Владей Кавказом» — именно такой смысл отражен в названии русской военной крепости, которая должна была охранять два главных пути России в Закавказье.

Но судьба уготовила городу совсем иное предназначенье, он стал крупным торговым, промышленным и культурным центром субъекта Российской империи, носившего название Терской области.

Самый почитаемый поэт в Осетии Коста Хетагуров описывал Владикавказ: «Окрестность — дивные картины, а город — новый Петербург. ».
Владикавказ - город контрастов
Владикавказ - город контрастов
Владикавказ - город контрастов
Владикавказ - город контрастов
Владикавказ - город контрастов
Владикавказ - город контрастов

Что вы увидите 🤩

  • Памятник И. Плиеву
  • Чугунный мост
  • Площадь Штыба
  • Дом Вахтангова
  • Армяно-Григорианская церковь
  • Площадь Свободы
  • Парк им. К. Хетагурова
  • Суннитская мечеть
  • Национальный музей Алания
  • Проспект Мира
  • Художественный музей им. М. Туганова
  • Академический Русский театр
  • Дом Булгакова
  • Государственная филармония (Лютеранская Кирха)
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Об экскурсии

«Владей Кавказом» — именно такой смысл отражен в названии русской военной крепости, которая должна была охранять два главных пути России в Закавказье. Но судьба уготовила городу совсем иное предназначенье, он стал крупным торговым, промышленным и культурным центром субъекта Российской империи, носившего название Терской области. Самый почитаемый поэт в Осетии Коста Хетагуров описывал Владикавказ: «Окрестность — дивные картины, а город — новый Петербург. ».
Экскурсия познакомит вас с этим удивительным городом, с его историей, гостеприимными жителями, архитектурой, горными панорамами. Мы прогуляемся по его центру, увидим памятники местных скульпторов, храмы многих религий и конфессий, дома-музеи, где начинали свой путь некоторые знаменитые личности, парк, некогда считавшийся лучшим на Кавказе. Вы увидите здания местных музеев, по желанию и предварительному согласованию, можем даже посетить их. По пути следования нам попадутся исторические, художественные и даже театральные музеи! Не пропустим и старейший драмтеатр на Кавказе. Мы послушаем истории горожан и приезжих, поймем, почему город назван новым Петербургом, изучим его историю и географию.
Помимо всего прочего, можем познакомиться с местной кухней, которая не нуждается в представлении, либо есть смысл познакомиться с местным фастфудом. Уверяю вас, после таких чебуреков и шаурмы вам больше никогда не захочется в Макдональдс! Ну и, конечно же, нас ждет большой выбор сувениров на любой вкус и кошелек.
Ждем вас в самой настоящей Жемчужине Кавказа!

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Экскурсионное сопровождение и много интересной информации.
Что не входит?
  • Входные билеты в музеи (100 руб. /чел.)
  • Обед (примерно 1500 руб. /чел. на блюда национальной кухни, 500 руб. /чел. на местный фастфуд).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Коцоева, 15, Владикавказ
Завершение: Улица Миллера, 34, Владикавказ (здание гос. филармонии)
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день по желанию гостя
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

В любой день по желанию гостя

Отзывы от посетивших эту экскурсию

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