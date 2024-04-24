В 1919 году Михаил Афанасьевич Булгаков приехал на Кавказ и до 1921 года прожил во Владикавказе. Эти годы прошли для него словно страшный сон… Но именно здесь начался его литературный
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Фактов, о которых я рассказываю на своей экскурсии, нет ни в одном официальном издании для широкого круга читателей! Прогулка по булгаковским местам Владикавказа раскроет вам тайны первых лет творческого пути Мастера. Мы пройдём по городу маршрутами Михаила Афанасьевича Булгакова и посетим места, которые перенеслись на страницы его произведений.
Вы увидите:
- Дом, в котором жил Булгаков
- Подотдел искусств, где работал будущий писатель, и лестницу, которая помнит его шаги
- Бульвар с трамваем и аллеей лип, которая напомнит о сцене встречи Воланда с Берлиозом и Бездомным
- Парк, куда неведомая сила перенесла Стёпу Лиходеева
Вы узнаете:
- Кто сопровождал Булгакова в начале его творческого пути
- Что подтолкнуло бывшего врача обратиться к литературе и драматургии
- Какие произведения были написаны во Владиказказе и можно ли найти их в собрании сочинений писателя
- Чем запомнилась Булгакову культурная жизнь города
Дополнят мой рассказ воспоминания Булгакова, а также сохранившиеся архивные документы, театральные афиши и личные вещи Мастера. И конечно, не обойдётся без элементов мистики — они будут незримо сопровождать нас на протяжении всей экскурсии.
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
- Все объекты осматриваем снаружи
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваш гид во Владикавказе
Провёл экскурсии для 23 туристов
Приветствую вас, путешественники! Меня зовут Вячеслав, мне посчастливилось родиться в городе Владикавказ. Мое детство прошло в окружении величественных гор и в тени вековых деревьев, растущих на уютных улочках города. МнеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Irina
24 апр 2024
Интересный,хорошо продуманный и структурированный рассказ с немедленной демонстрацией тех мест,о которых идет речь. Довольно много нам неизвестных фактов. Что немаловажно,рассказчик сам увлечён данной темой и старается поделиться своими чувствами и восхищением к гению Булгакова с соотечественниками. Вячеславу это удалось,и сразу после экскурсии мы нашли аудиокнигу Мариэтты Чудаковой "Жизнеописание Михаила Булгакова" и готовимся с наслаждением к новым открытиям))Спасибо
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