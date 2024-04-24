В 1919 году Михаил Афанасьевич Булгаков приехал на Кавказ и до 1921 года прожил во Владикавказе. Эти годы прошли для него словно страшный сон… Но именно здесь начался его литературный

путь. Знаете ли вы, как будущий писатель попал в наш город? Чем он занимался и каким его запомнили современники? На прогулке по центральным улицам мы отыщем ответы на эти и другие вопросы.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Фактов, о которых я рассказываю на своей экскурсии, нет ни в одном официальном издании для широкого круга читателей! Прогулка по булгаковским местам Владикавказа раскроет вам тайны первых лет творческого пути Мастера. Мы пройдём по городу маршрутами Михаила Афанасьевича Булгакова и посетим места, которые перенеслись на страницы его произведений.

Вы увидите:

Дом, в котором жил Булгаков

Подотдел искусств, где работал будущий писатель, и лестницу, которая помнит его шаги

Бульвар с трамваем и аллеей лип, которая напомнит о сцене встречи Воланда с Берлиозом и Бездомным

Парк, куда неведомая сила перенесла Стёпу Лиходеева

Вы узнаете:

Кто сопровождал Булгакова в начале его творческого пути

Что подтолкнуло бывшего врача обратиться к литературе и драматургии

Какие произведения были написаны во Владиказказе и можно ли найти их в собрании сочинений писателя

Чем запомнилась Булгакову культурная жизнь города

Дополнят мой рассказ воспоминания Булгакова, а также сохранившиеся архивные документы, театральные афиши и личные вещи Мастера. И конечно, не обойдётся без элементов мистики — они будут незримо сопровождать нас на протяжении всей экскурсии.

Организационные детали