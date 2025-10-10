Горная Ингушетия: водопады и древние башни Экскурсия проходит в горном туристическом районе Ингушетии — Джейрахском районе. Мы увидим водопад, названный Менделеевским, в честь ученого, посетившего его во время своей экспедиции в горную Ингушетию. Посетим живописный Ляжгинский и Эки-Чожинский водопады.

А по пути осмотрим исторические башенные комплексы с боевыми башнями — Эрзи, Эги

Кал, Таргим. Погрузимся в историю этого края, обычаи и культуру местного этноса. Посетим руины древнего христианского храма Альби Ерды, осмотрим по пути пещеру. Важная информация:

Обязательно возьмите с собой паспорт — Иностранным гражданам необходимо заблаговременно обратиться в пограничную службу для получения пропуска в Джейрахский район Ингушетии.