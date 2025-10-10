На этой экскурсии мы увидим водопады с кристально чистой талой водой, величественные сторожевые башни, покинутые городища древних жителей, удивительные и запоминающиеся природные пейзажи.
Описание экскурсии
Горная Ингушетия: водопады и древние башни Экскурсия проходит в горном туристическом районе Ингушетии — Джейрахском районе. Мы увидим водопад, названный Менделеевским, в честь ученого, посетившего его во время своей экспедиции в горную Ингушетию. Посетим живописный Ляжгинский и Эки-Чожинский водопады.
А по пути осмотрим исторические башенные комплексы с боевыми башнями — Эрзи, Эги
Кал, Таргим. Погрузимся в историю этого края, обычаи и культуру местного этноса. Посетим руины древнего христианского храма Альби Ерды, осмотрим по пути пещеру. Важная информация:
Обязательно возьмите с собой паспорт — Иностранным гражданам необходимо заблаговременно обратиться в пограничную службу для получения пропуска в Джейрахский район Ингушетии.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопад Менделеевский
- Сторожевая башня Цуровых
- Водопад Ляжгинский
- Башенный комплекс Эрзи со смотровой площадкой
- Смотровая на Цейломском перевале (высота 2170 м над уровнем моря)
- Древний башенный город ЭгиКал со смотровой площадкой
- Башенный комплекс Таргим
- Руины древнего христианского храма Альби Ерды (VII-VIII ВВ.Н. э.)
- Пещера у дороги в окрестностях горного села Алкун
- Водопад Эка-Чожинский
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед
Место начала и завершения?
Г. Владикавказ, ул. Ватутина, 50
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Обязательно возьмите с собой паспорт
- Иностранным гражданам необходимо заблаговременно обратиться в пограничную службу для получения пропуска в Джейрахский район Ингушетии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
10 окт 2025
Огромная благодарность гиду Магомеду! Он прекрасно знает все места, очень эрудирован и с отличным чувством юмора, благодаря чему его рассказы об истории были невероятно увлекательными. Очень доброжелательный и уважительный человек.
о
оксана
1 июн 2025
Идеальная поездка, все было спокойно, без спешки. Гид Ахмед — вежливый, внимательный и очень интересный рассказчик об обычаях и достопримечательностях. К тому же, он аккуратный водитель. Мы остались очень довольны.
Е
Егор
1 июн 2025
Спасибо за интересную и познавательную поездку. Отдельная благодарность гиду Ахмеду. Он как живая энциклопедия - всё рассказал, показал, от души.
О
Ольга
1 мая 2025
Поездка с гидом Ахмедом по Ингушетии была великолепна! Благодаря ему я открыла для себя эту небольшую, но невероятно красивую республику. Он с такой любовью рассказывал о родине своих предков, не
А
Алексей
1 мая 2025
Отличный гид и водитель. Интересно рассказывает, без лишней воды и заученных монологов. Конкретно объясняет про культуру и местность, приводя свои примеры. На остановках никуда не торопит - можно спокойно фотографироваться и изучать всё вокруг.
