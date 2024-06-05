1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
Проведите день в горах Северной Осетии, исследуя Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
Начало: У вашего отеля. С собой возьмите паспорт гражданин...
«Оставив машину, совершим небольшую прогулку к самому высокому водопаду Европы — Большому Зейгелану»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Джип-тур «В сердце Осетии»: Незабываемое приключение по Северной Осетии
Погрузитесь в мир природной красоты и исторических сокровищ Северной Осетии с эксклюзивным джип-туром
Начало: По договоренности
«Крепость, монастырь, водопады и не только»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1500011 250₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Один день в Ингушетии: горы, башни, водопады
Проведите день в Ингушетии, изучая старинные башни, древние храмы и живописные водопады. Узнайте о жизни ингушей в Средние века
Начало: У места вашего проживания
«На обратной дороге будет пешая прогулка к крупнейшему водопаду горной Ингушетии — Ляжгинскому»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Владикавказу: сокровища Северной Осетии
Погрузитесь в удивительный мир Владикавказа, где каждый шаг открывает страницы истории и красоты природы Северной Осетии
Начало: У вашего отеля по городу
«По одной из таких стен, Мидаграбинской подкове, струятся заповедные водопады с высочайшим потоком Европы»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 800₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
Путешествие по Северной Осетии: культура и природа
Исследуйте уникальные красоты и древние традиции Северной Осетии в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: По месту проживания
«Мидаграбинская долина водопадов»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
99009 405₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
В горы Северной Осетии - к самым облакам
Путешествие в горы Северной Осетии - это незабываемые эмоции и захватывающие виды. Окунитесь в атмосферу величия и красоты природы
Начало: Забираем от места Вашего размещения
«На первой остановке вы полюбуетесь без преувеличения уникальным водопадом Кольцо, где речная вода пробила отверстие в скале»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1340012 060₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
Индивидуальная экскурсия по горной Алании: захватывающие панорамы, уникальные природные и рукотворные памятники, древние некрополи и легенды
Начало: Ваша гостиница
«Кольцо — водопад редкой красоты в Карцинском ущелье, который абсолютно по-разному выглядит зимой и летом, но всегда покоряет необычной формой»
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
1189910 710₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Путешествие по Восточной Осетии: от древней Тагаурии до гастрономии
Вас ждет захватывающее путешествие по трём ущельям, визит к водопаду и мастер-класс по приготовлению традиционных блюд
Начало: Г. Владикавказ или по договоренности
«Город мертвых и Мидаграбинские водопады»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур в Дигорию «Неспящие водопады»
Душевное путешествие по одному из живописных маршрутов национального парка Алания
«Три стремительных водных потока берут начало в леднике на вершине горного массива Таймази, и их официальное название — Таймазинские водопады, но сейчас чаще их зовут просто Три сестры»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Головокружительная Северная Осетия: от водопада Фырыдон до Даргавского некрополя
Погрузитесь в мир удивительных ландшафтов и древних традиций Северной Осетии вместе с нашей экскурсией
Начало: У места вашего проживания в пределах Владикавказа....
«Живописный водопад Фырыдон, нашедший для себя лазейку в узкой расщелине»
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
11 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Незабываемое путешествие по Северной Осетии
Горы, водопады, древний некрополь и высокогорный монастырь за 1 день
«Водопады, ущелья и «город мертвых»»
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
от 15 600₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
Полюбоваться захватывающими горными пейзажами, увидеть водопад Кольцо и искупаться в термах
Начало: У вашего отеля
«Путешествие начнется с прогулки по живописному ущелью к водопаду Кольцо — невысокому, но необычному»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
По живописной дороге: урочище Джилы-Су и пикник
Побывать в Долине нарзанов, впечатлиться силой водопадов и услышать о легендах этого края
Начало: У места вашего проживания в пределах Владикавказа....
«Водопады Каракая-Су, Султан и Эмир — окруженные зелеными скалами, эти красавцы впечатлят вас своей мощью и силой»
11 июня в 07:30
14 июня в 07:30
27 220₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Владикавказа в Северную Осетию: красота горных сел и древних мест
Погрузитесь в атмосферу старинной Северной Осетии: уникальные горные села, древние склепы и захватывающие виды ждут вас
Начало: Владикавказ
«Даргавс — перед вами предстанут волшебные горные озера, водопады Большой и Малый Зейгалан»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
10 499₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Необычная Кабардино-Балкария
Полюбоваться Чегемскими водопадами и посетить роскошную винодельню за один день
Начало: В любом районе Владикавказа
«Вы увидите три водопада: 30-метровый Адай-Су, похожий на огромный желоб Сакал-Туп и «плачущий» Главный Чегемский водопад»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Самое-самое в Северной Осетии + пикник
Водопады, каньоны, ущелья, скальная крепость, «город мертвых» и древний монастырь за 1 день
«Я покажу вам водопад Кольцо и знаменитый Кадаргаванский каньон»
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
16 940₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
День чудес в горах Кавказа. Черекская теснина, Голубые озёра и Язык Тролля
Первозданная природа Балкарии: отвесные скалы, водопады и термальные источники
«Рядом с этим высокогорным поселком находится водопад Тыжынты («вода, выдавливаемая из скал»)»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Из Владикавказа к Чегемским водопадам и озеру Гижгит + пикник
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
«После отправимся к грандиозному комплексу Чегемских водопадов, который стоит увидеть в любое время года»
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
21 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Жемчужина Кавказских гор - Мидаграбинские водопады
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
«Двенадцать водопадов, спадающих со склонов гор Зейгалан, Шау и Дончента в естественном горном цирке не оставят равнодушным не одного из путешественников»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Долина водопадов
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
«Водопад «Большой Зейгалан» (750 м) занимает по величине пятое место в мире, являясь, по сути, высочайшим водопадом Европы»
Расписание: Ежедневно в 9:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Мидагрибинские водопады
Начало: Владикавказ Барбашова 46
«Мидаграбинские водопады непременно причисляются к чудесам природы»
Расписание: Ежедневно в 9,00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Фантастическая Северная Осетия
«Город мертвых» Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью за 1 день
Начало: у вашего отеля
«Вы увидите горы, водопады, ущелья и таинственный древний некрополь»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Под звёздами Кавказа: ночь у озера в горах
Побывать в Кармадонском ущелье и Даргавсе, посидеть у костра и отдохнуть у водопадов
Начало: Во Владикавказе
«Мы поедем к подножью Мидаграбинских водопадов, разобьем палатки у горного озера и поговорим о традициях края»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
30 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Долина водопадов - горная Дигория
Начало: Ваше место пребывания во Владикавказе
«Вы увидите реликтовые леса, водопады, а также уникальные памятники архитектуры с интересной историей»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
В поисках долины водопадов: Куртатинское ущелье и долина Мидаграбин
Начало: Памятник Исса Плиеву
«Нас ждут Мидаграбинские водопады— в Мидаграбинском ущелье насчитывается более 50 водопадов, среди них есть мелкие и крупные каскады, сезонные и постоянные»
Расписание: ежедневно, начало 9.00-10.00 (по согласованию)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 700₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААйгуль5 июня 2024Ингушетия поразила своей природой и горами. Очень понравилось, хотя вроде и не так много мест к посещению, но мы наслаждались
- ССергей5 июня 2024Все очень понравилось. Интересные места, поражающие виды
- ВВалерия4 июня 2024После этой поездки только море положительных впечатлений,которые запомнятся на всю жизнь! Мы рады,что с Осетией нас познакомил именно Давид Прекрасный гид, настоящий профессионал и очень приятный человек От всей души благодарю Давида за незабываемую экскурсию! Отдельное спасибо за шикарные фото и видео)
- ДДарья3 июня 2024Экскурсия действительно очень хорошая, прекрасные виды, пешая прогулка к водопадам. Осетия прекрасна! Отдельное спасибо Магомеду, все было очень содержательно, и спасибо за хорошие фотографии)))
- ННаталья2 июня 2024В Осетии и Владикавказе были впервые. Тур отлично подходит для первого знакомства с этим удивительным краем! Включает большое количество знаковых
- ЛЛариса25 мая 2024Это был замечательный день и отличная экскурсия! День полетел незаметно, но положительных впечатлений очень много. Спасибо большое Владимиру за экскурсию, нам обязательно захочется вернуться, чтобы посмотреть красоты Осетии уже летом или зимой
- ССергей25 мая 2024Говорят, что гид - это проводник в неизведанное. Но это не так. Давид на эти 8 часов стал нам батей, другом и братом. Поездка фонтанировала увлекательными историями, захватывающими легендами и чередой впечатлений, которые невозможно получить в одиночку! Всем рекомендуем!
- ННаталия24 мая 2024Экскурсия "Лучшее в Северной Осетии" - прекрасно организованный круговой маршрут по живописным ущельям с очень интересными памятниками и необыкновенными по
- ВВсеволод24 мая 2024Буря положительных эмоций и новых знаний. Большое спасибо сайту и Гиду Георгию. Всё, начиная от бронирования и оплаты, до завершения тура на высоте! Не смотря на дождливую погоду,Экскурсия получилась интересная и увлекательная. Желаю успехов и дальнейшего процветания! 👍🏼👍🏼👍🏼
- ААнастасия24 мая 2024Ездили на экскурсию, у нас был гид Денис 😻 Очень душевный и добрый мужчина. Рассказывает очень интересно, проводит по пустым безлюдным
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Водопады»
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