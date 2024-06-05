А Айгуль Один день в Ингушетии: горы, башни, водопады читать дальше видами, ароматами и интересными рассказами нашего гида Магомеда. Комфортабельный автомобиль и осторожное вождение добавило плюсов к этой поездке. Обязательно хотя бы раз надо посетить Ингушетию. Благодарим за замечательный день!!! Ингушетия поразила своей природой и горами. Очень понравилось, хотя вроде и не так много мест к посещению, но мы наслаждались

С Сергей Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью Все очень понравилось. Интересные места, поражающие виды

В Валерия Джип-тур «В сердце Осетии» После этой поездки только море положительных впечатлений,которые запомнятся на всю жизнь! Мы рады,что с Осетией нас познакомил именно Давид Прекрасный гид, настоящий профессионал и очень приятный человек От всей души благодарю Давида за незабываемую экскурсию! Отдельное спасибо за шикарные фото и видео)

Д Дарья Лучшее в Северной Осетии: ущелья, горы, зиплайн Экскурсия действительно очень хорошая, прекрасные виды, пешая прогулка к водопадам. Осетия прекрасна! Отдельное спасибо Магомеду, все было очень содержательно, и спасибо за хорошие фотографии)))

Н Наталья Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью читать дальше мест и восхитительных пейзажей. В день нашего путешествия шел дождь, но это не помешало нам получить макимальное удовольствие от поездки. Отдельное спасибо нашему гиду Георгию за создание легкой, приятной во всех отношениях, дружеской атмосферы. Оберегал в течение всего тура и посоветовал маршруты для следующих путешествий. В Осетии и Владикавказе были впервые. Тур отлично подходит для первого знакомства с этим удивительным краем! Включает большое количество знаковых

Л Лариса Лучшее в Северной Осетии: ущелья, горы, зиплайн Это был замечательный день и отличная экскурсия! День полетел незаметно, но положительных впечатлений очень много. Спасибо большое Владимиру за экскурсию, нам обязательно захочется вернуться, чтобы посмотреть красоты Осетии уже летом или зимой

С Сергей Джип-тур «В сердце Осетии» Говорят, что гид - это проводник в неизведанное. Но это не так. Давид на эти 8 часов стал нам батей, другом и братом. Поездка фонтанировала увлекательными историями, захватывающими легендами и чередой впечатлений, которые невозможно получить в одиночку! Всем рекомендуем!

Н Наталия Лучшее в Северной Осетии: ущелья, горы, зиплайн читать дальше красоте пейзажами. Несмотря на не самую благоприятную погоду, экскурсия удалась и оставила яркие впечатления. Огромное спасибо организатору Лиане и нашему гиду Магомеду, внимательному, благожелательному, знающему и интеллигентному человеку. Экскурсия "Лучшее в Северной Осетии" - прекрасно организованный круговой маршрут по живописным ущельям с очень интересными памятниками и необыкновенными по

В Всеволод Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии Буря положительных эмоций и новых знаний. Большое спасибо сайту и Гиду Георгию. Всё, начиная от бронирования и оплаты, до завершения тура на высоте! Не смотря на дождливую погоду,Экскурсия получилась интересная и увлекательная. Желаю успехов и дальнейшего процветания! 👍🏼👍🏼👍🏼