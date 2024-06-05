Экскурсии на водопады из Владикавказа

Найдено 25 экскурсий в категории «Водопады» во Владикавказе, цены от 7 500 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
205 отзывов
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
Проведите день в горах Северной Осетии, исследуя Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
Начало: У вашего отеля. С собой возьмите паспорт гражданин...
«Оставив машину, совершим небольшую прогулку к самому высокому водопаду Европы — Большому Зейгелану»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 900 за всё до 4 чел.
Джип-тур «В сердце Осетии»
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
373 отзыва
Популярное предложение
Джип-тур «В сердце Осетии»: Незабываемое приключение по Северной Осетии
Погрузитесь в мир природной красоты и исторических сокровищ Северной Осетии с эксклюзивным джип-туром
Начало: По договоренности
«Крепость, монастырь, водопады и не только»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1500011 250 за всё до 3 чел.
Один день в Ингушетии: горы, башни, водопады
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
29 отзывов
Один день в Ингушетии: горы, башни, водопады
Проведите день в Ингушетии, изучая старинные башни, древние храмы и живописные водопады. Узнайте о жизни ингушей в Средние века
Начало: У места вашего проживания
«На обратной дороге будет пешая прогулка к крупнейшему водопаду горной Ингушетии — Ляжгинскому»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 900 за всё до 4 чел.
Лучшее в Северной Осетии: ущелья, горы, зиплайн
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
89 отзывов
Путешествие по Владикавказу: сокровища Северной Осетии
Погрузитесь в удивительный мир Владикавказа, где каждый шаг открывает страницы истории и красоты природы Северной Осетии
Начало: У вашего отеля по городу
«По одной из таких стен, Мидаграбинской подкове, струятся заповедные водопады с высочайшим потоком Европы»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 800 за всё до 4 чел.
Большое путешествие по Северной Осетии
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
21 отзыв
Путешествие по Северной Осетии: культура и природа
Исследуйте уникальные красоты и древние традиции Северной Осетии в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: По месту проживания
«Мидаграбинская долина водопадов»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
99009 405 за всё до 4 чел.
В горы Северной Осетии - к самым облакам
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
23 отзыва
В горы Северной Осетии - к самым облакам
Путешествие в горы Северной Осетии - это незабываемые эмоции и захватывающие виды. Окунитесь в атмосферу величия и красоты природы
Начало: Забираем от места Вашего размещения
«На первой остановке вы полюбуетесь без преувеличения уникальным водопадом Кольцо, где речная вода пробила отверстие в скале»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1340012 060 за всё до 3 чел.
Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
48 отзывов
Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
Индивидуальная экскурсия по горной Алании: захватывающие панорамы, уникальные природные и рукотворные памятники, древние некрополи и легенды
Начало: Ваша гостиница
«Кольцо — водопад редкой красоты в Карцинском ущелье, который абсолютно по-разному выглядит зимой и летом, но всегда покоряет необычной формой»
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
1189910 710 за всё до 3 чел.
Путешествие по Восточной Осетии - древней Тагаурии
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
29 отзывов
Путешествие по Восточной Осетии: от древней Тагаурии до гастрономии
Вас ждет захватывающее путешествие по трём ущельям, визит к водопаду и мастер-класс по приготовлению традиционных блюд
Начало: Г. Владикавказ или по договоренности
«Город мертвых и Мидаграбинские водопады»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.
Джип-тур в Дигорию «Неспящие водопады»
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Джип-тур в Дигорию «Неспящие водопады»
Душевное путешествие по одному из живописных маршрутов национального парка Алания
«Три стремительных водных потока берут начало в леднике на вершине горного массива Таймази, и их официальное название — Таймазинские водопады, но сейчас чаще их зовут просто Три сестры»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 990 за всё до 4 чел.
Головокружительная Северная Осетия
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Головокружительная Северная Осетия: от водопада Фырыдон до Даргавского некрополя
Погрузитесь в мир удивительных ландшафтов и древних традиций Северной Осетии вместе с нашей экскурсией
Начало: У места вашего проживания в пределах Владикавказа....
«Живописный водопад Фырыдон, нашедший для себя лазейку в узкой расщелине»
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
11 100 за всё до 4 чел.
Незабываемое путешествие по Северной Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Незабываемое путешествие по Северной Осетии
Горы, водопады, древний некрополь и высокогорный монастырь за 1 день
«Водопады, ущелья и «город мертвых»»
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
от 15 600 за всё до 8 чел.
Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
Полюбоваться захватывающими горными пейзажами, увидеть водопад Кольцо и искупаться в термах
Начало: У вашего отеля
«Путешествие начнется с прогулки по живописному ущелью к водопаду Кольцо — невысокому, но необычному»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 500 за всё до 4 чел.
По живописной дороге: урочище Джилы-Су и пикник
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
По живописной дороге: урочище Джилы-Су и пикник
Побывать в Долине нарзанов, впечатлиться силой водопадов и услышать о легендах этого края
Начало: У места вашего проживания в пределах Владикавказа....
«Водопады Каракая-Су, Султан и Эмир — окруженные зелеными скалами, эти красавцы впечатлят вас своей мощью и силой»
11 июня в 07:30
14 июня в 07:30
27 220 за всё до 3 чел.
Из Владикавказа - в старинную Северную Осетию
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
15 отзывов
Из Владикавказа в Северную Осетию: красота горных сел и древних мест
Погрузитесь в атмосферу старинной Северной Осетии: уникальные горные села, древние склепы и захватывающие виды ждут вас
Начало: Владикавказ
«Даргавс — перед вами предстанут волшебные горные озера, водопады Большой и Малый Зейгалан»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
10 499 за всё до 4 чел.
Необычная Кабардино-Балкария
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Необычная Кабардино-Балкария
Полюбоваться Чегемскими водопадами и посетить роскошную винодельню за один день
Начало: В любом районе Владикавказа
«Вы увидите три водопада: 30-метровый Адай-Су, похожий на огромный желоб Сакал-Туп и «плачущий» Главный Чегемский водопад»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
25 000 за всё до 4 чел.
Самое-самое в Северной Осетии + пикник
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Самое-самое в Северной Осетии + пикник
Водопады, каньоны, ущелья, скальная крепость, «город мертвых» и древний монастырь за 1 день
«Я покажу вам водопад Кольцо и знаменитый Кадаргаванский каньон»
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
16 940 за всё до 4 чел.
День чудес в горах Кавказа. Черекская теснина, Голубые озёра и Язык Тролля
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
День чудес в горах Кавказа. Черекская теснина, Голубые озёра и Язык Тролля
Первозданная природа Балкарии: отвесные скалы, водопады и термальные источники
«Рядом с этим высокогорным поселком находится водопад Тыжынты («вода, выдавливаемая из скал»)»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
18 000 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа к Чегемским водопадам и озеру Гижгит + пикник
Индивидуальная
11 часов
4 отзыва
Из Владикавказа к Чегемским водопадам и озеру Гижгит + пикник
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
«После отправимся к грандиозному комплексу Чегемских водопадов, который стоит увидеть в любое время года»
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
21 900 за всё до 3 чел.
Жемчужина Кавказских гор - Мидаграбинские водопады
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Жемчужина Кавказских гор - Мидаграбинские водопады
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
«Двенадцать водопадов, спадающих со склонов гор Зейгалан, Шау и Дончента в естественном горном цирке не оставят равнодушным не одного из путешественников»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 500 за всё до 4 чел.
Долина водопадов
Индивидуальная
8 часов
Долина водопадов
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
«Водопад «Большой Зейгалан» (750 м) занимает по величине пятое место в мире, являясь, по сути, высочайшим водопадом Европы»
Расписание: Ежедневно в 9:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Мидагрибинские водопады
Индивидуальная
8 часов
Мидагрибинские водопады
Начало: Владикавказ Барбашова 46
«Мидаграбинские водопады непременно причисляются к чудесам природы»
Расписание: Ежедневно в 9,00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Фантастическая Северная Осетия
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Фантастическая Северная Осетия
«Город мертвых» Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью за 1 день
Начало: у вашего отеля
«Вы увидите горы, водопады, ущелья и таинственный древний некрополь»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Под звёздами Кавказа: ночь у озера в горах
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Под звёздами Кавказа: ночь у озера в горах
Побывать в Кармадонском ущелье и Даргавсе, посидеть у костра и отдохнуть у водопадов
Начало: Во Владикавказе
«Мы поедем к подножью Мидаграбинских водопадов, разобьем палатки у горного озера и поговорим о традициях края»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
30 000 за всё до 2 чел.
Долина водопадов - горная Дигория
Индивидуальная
8 часов
Долина водопадов - горная Дигория
Начало: Ваше место пребывания во Владикавказе
«Вы увидите реликтовые леса, водопады, а также уникальные памятники архитектуры с интересной историей»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
В поисках долины водопадов: Куртатинское ущелье и долина Мидаграбин
Индивидуальная
9 часов
В поисках долины водопадов: Куртатинское ущелье и долина Мидаграбин
Начало: Памятник Исса Плиеву
«Нас ждут Мидаграбинские водопады— в Мидаграбинском ущелье насчитывается более 50 водопадов, среди них есть мелкие и крупные каскады, сезонные и постоянные»
Расписание: ежедневно, начало 9.00-10.00 (по согласованию)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 700 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Айгуль
    5 июня 2024
    Один день в Ингушетии: горы, башни, водопады
    Ингушетия поразила своей природой и горами. Очень понравилось, хотя вроде и не так много мест к посещению, но мы наслаждались
    читать дальше

    видами, ароматами и интересными рассказами нашего гида Магомеда. Комфортабельный автомобиль и осторожное вождение добавило плюсов к этой поездке. Обязательно хотя бы раз надо посетить Ингушетию. Благодарим за замечательный день!!!

  • С
    Сергей
    5 июня 2024
    Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
    Все очень понравилось. Интересные места, поражающие виды
  • В
    Валерия
    4 июня 2024
    Джип-тур «В сердце Осетии»
    После этой поездки только море положительных впечатлений,которые запомнятся на всю жизнь! Мы рады,что с Осетией нас познакомил именно Давид Прекрасный гид, настоящий профессионал и очень приятный человек От всей души благодарю Давида за незабываемую экскурсию! Отдельное спасибо за шикарные фото и видео)
    После этой поездки только море положительных впечатлений,которые запомнятся на всю жизнь!После этой поездки только море положительных впечатлений,которые запомнятся на всю жизнь!После этой поездки только море положительных впечатлений,которые запомнятся на всю жизнь!
  • Д
    Дарья
    3 июня 2024
    Лучшее в Северной Осетии: ущелья, горы, зиплайн
    Экскурсия действительно очень хорошая, прекрасные виды, пешая прогулка к водопадам. Осетия прекрасна! Отдельное спасибо Магомеду, все было очень содержательно, и спасибо за хорошие фотографии)))
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
    В Осетии и Владикавказе были впервые. Тур отлично подходит для первого знакомства с этим удивительным краем! Включает большое количество знаковых
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    мест и восхитительных пейзажей. В день нашего путешествия шел дождь, но это не помешало нам получить макимальное удовольствие от поездки. Отдельное спасибо нашему гиду Георгию за создание легкой, приятной во всех отношениях, дружеской атмосферы. Оберегал в течение всего тура и посоветовал маршруты для следующих путешествий.

  • Л
    Лариса
    25 мая 2024
    Лучшее в Северной Осетии: ущелья, горы, зиплайн
    Это был замечательный день и отличная экскурсия! День полетел незаметно, но положительных впечатлений очень много. Спасибо большое Владимиру за экскурсию, нам обязательно захочется вернуться, чтобы посмотреть красоты Осетии уже летом или зимой
  • С
    Сергей
    25 мая 2024
    Джип-тур «В сердце Осетии»
    Говорят, что гид - это проводник в неизведанное. Но это не так. Давид на эти 8 часов стал нам батей, другом и братом. Поездка фонтанировала увлекательными историями, захватывающими легендами и чередой впечатлений, которые невозможно получить в одиночку! Всем рекомендуем!
  • Н
    Наталия
    24 мая 2024
    Лучшее в Северной Осетии: ущелья, горы, зиплайн
    Экскурсия "Лучшее в Северной Осетии" - прекрасно организованный круговой маршрут по живописным ущельям с очень интересными памятниками и необыкновенными по
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    красоте пейзажами. Несмотря на не самую благоприятную погоду, экскурсия удалась и оставила яркие впечатления. Огромное спасибо организатору Лиане и нашему гиду Магомеду, внимательному, благожелательному, знающему и интеллигентному человеку.

    Экскурсия "Лучшее в Северной Осетии" - прекрасно организованный круговой маршрут по живописным ущельям с очень интереснымиЭкскурсия "Лучшее в Северной Осетии" - прекрасно организованный круговой маршрут по живописным ущельям с очень интереснымиЭкскурсия "Лучшее в Северной Осетии" - прекрасно организованный круговой маршрут по живописным ущельям с очень интереснымиЭкскурсия "Лучшее в Северной Осетии" - прекрасно организованный круговой маршрут по живописным ущельям с очень интересными
  • В
    Всеволод
    24 мая 2024
    Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
    Буря положительных эмоций и новых знаний. Большое спасибо сайту и Гиду Георгию. Всё, начиная от бронирования и оплаты, до завершения тура на высоте! Не смотря на дождливую погоду,Экскурсия получилась интересная и увлекательная. Желаю успехов и дальнейшего процветания! 👍🏼👍🏼👍🏼
  • А
    Анастасия
    24 мая 2024
    Из Владикавказа - в старинную Северную Осетию
    Ездили на экскурсию, у нас был гид Денис 😻 Очень душевный и добрый мужчина. Рассказывает очень интересно, проводит по пустым безлюдным
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    местам, я словила свой отдельный восторг 😁 Как собеседник хороший, и на все вопросы получили внятные развернутые ответы, также аккуратный водитель. Прилетела домой и по фотографиям родным пересказывала все то, что получила на экскурсии) Спасибо!! Мы еще вернемся и будем обязательно снова обращаться ❤️ Денис очень хорошо располагает к себе, за весь день я очень привыкла к этому человеку, потому что все проходило максимально комфортно 🔥

    Ездили на экскурсию, у нас был гид Денис 😻Ездили на экскурсию, у нас был гид Денис 😻Ездили на экскурсию, у нас был гид Денис 😻Ездили на экскурсию, у нас был гид Денис 😻Ездили на экскурсию, у нас был гид Денис 😻Ездили на экскурсию, у нас был гид Денис 😻Ездили на экскурсию, у нас был гид Денис 😻Ездили на экскурсию, у нас был гид Денис 😻

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Водопады»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 25
  1. Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
  2. Джип-тур «В сердце Осетии»
  3. Один день в Ингушетии: горы, башни, водопады
  4. Лучшее в Северной Осетии: ущелья, горы, зиплайн
  5. Большое путешествие по Северной Осетии
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Водопады" можно забронировать 25 экскурсий и билетов от 7 500 до 30 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 911 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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