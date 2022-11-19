За счастьем к небесам

Несколько лет назад в горах Осетии энтузиасты и любители родного края

Несколько лет назад в горах Осетии энтузиасты и любители родного края, на высоте 2500 метров над уровнем моря, установили «Скамью Желаний» – скамейку, украшенную национальным осетинским орнаментом и снабжённую философской надписью, под которой, вероятно, подпишется каждый, побывавший в горах: «Счастье не за горами – счастье в горах»!
За счастьем к небесам
За счастьем к небесам
За счастьем к небесам
За счастьем к небесам
За счастьем к небесам
За счастьем к небесам
За счастьем к небесам
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Скамейка счастья
  • Архонский перевал (перевал Кора)
  • Дзивгисская наскальная крепость
  • Кадаргаванский каньон
  • Башни Курта и Тага
  • Мужской Аланский монастырь
  • Пос. Верхний Фиагдон
  • С. Харисджин
  • Аул КораНа
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Подробнее

На высоте 2500 метров над уровнем моря погода имеет собственный крутой нрав: с октября по май тут лежит снег, в остальное время года – то безоблачное небо, то непроглядный туман, а то и белоснежные облака под ногами.
Дорога к скамье непроста – или полтора часа пешком от перевала, или же необходим хороший внедорожник (что при отсутствии должных навыков езды по горному бездорожью не гарантирует подъём на самый верх).
Однако, как не сложен путь, красоты, виды и пейзажи вершин и ледников, открывающиеся с самого верха, гарантируют просто незабываемые впечатления и ощущения!
Данная экскурсия позволит Вам не только полюбоваться видами Осетии Поднебесной, но и увидеть много иных достопримечательностей, включая Тропу чудес Кадаргаванского каньона, знаменитую Дзивгисскую крепость в скале, высокогорный мужской Аланский монастырь, а также полюбоваться пейзажами Куртатинского ущелья, по которому будет пролегать наш путь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида (я или один из гидов команды)
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
  • Посещение частного зоопарка (100 руб. /чел.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, по договоренности
Завершение: Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Вне зависимости от сезона необходимо взять ветровку (или тёплую вещь)
  • Головной убор. Наверху практически всегда прохладно и ветрено. Обувь – удобная (кроссовки или иная спортивная). По дороге возможно посещение «Качелей над пропастью». При желании – посещение частного зоопарка (100 руб. /чел.
  • Оплачивается отдельно)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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😎Индивидуальные🧒Можно с детьми⚙️Необычные🍀Природа и пейзажиГоры🏡Выездные☀️На весь день📜История и культураСеверная Осетия

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