Несколько лет назад в горах Осетии энтузиасты и любители родного края, на высоте 2500 метров над уровнем моря, установили «Скамью Желаний» – скамейку, украшенную национальным осетинским орнаментом и снабжённую философской надписью, под которой, вероятно, подпишется каждый, побывавший в горах: «Счастье не за горами – счастье в горах»!
Описание экскурсииПодробнее На высоте 2500 метров над уровнем моря погода имеет собственный крутой нрав: с октября по май тут лежит снег, в остальное время года – то безоблачное небо, то непроглядный туман, а то и белоснежные облака под ногами. Дорога к скамье непроста – или полтора часа пешком от перевала, или же необходим хороший внедорожник (что при отсутствии должных навыков езды по горному бездорожью не гарантирует подъём на самый верх). Однако, как не сложен путь, красоты, виды и пейзажи вершин и ледников, открывающиеся с самого верха, гарантируют просто незабываемые впечатления и ощущения! Данная экскурсия позволит Вам не только полюбоваться видами Осетии Поднебесной, но и увидеть много иных достопримечательностей, включая Тропу чудес Кадаргаванского каньона, знаменитую Дзивгисскую крепость в скале, высокогорный мужской Аланский монастырь, а также полюбоваться пейзажами Куртатинского ущелья, по которому будет пролегать наш путь.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Скамейка счастья
- Архонский перевал (перевал Кора)
- Дзивгисская наскальная крепость
- Кадаргаванский каньон
- Башни Курта и Тага
- Мужской Аланский монастырь
- Пос. Верхний Фиагдон
- С. Харисджин
- Аул Кора
Что включено
- Услуги гида (я или один из гидов команды)
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Питание
- Посещение частного зоопарка (100 руб. /чел.).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, по договоренности
Завершение: Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Владикавказа
16 000 ₽ за экскурсию