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На высоте 2500 метров над уровнем моря погода имеет собственный крутой нрав: с октября по май тут лежит снег, в остальное время года – то безоблачное небо, то непроглядный туман, а то и белоснежные облака под ногами.

Дорога к скамье непроста – или полтора часа пешком от перевала, или же необходим хороший внедорожник (что при отсутствии должных навыков езды по горному бездорожью не гарантирует подъём на самый верх).

Однако, как не сложен путь, красоты, виды и пейзажи вершин и ледников, открывающиеся с самого верха, гарантируют просто незабываемые впечатления и ощущения!

Данная экскурсия позволит Вам не только полюбоваться видами Осетии Поднебесной, но и увидеть много иных достопримечательностей, включая Тропу чудес Кадаргаванского каньона, знаменитую Дзивгисскую крепость в скале, высокогорный мужской Аланский монастырь, а также полюбоваться пейзажами Куртатинского ущелья, по которому будет пролегать наш путь.