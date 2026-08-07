Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Несколько лет назад в горах Осетии энтузиасты и любители родного края, на высоте 2500 метров над уровнем моря, установили «Скамью Желаний» – скамейку, украшенную национальным осетинским орнаментом и снабжённую философской надписью, под которой, вероятно, подпишется каждый, побывавший в горах: «Счастье не за горами – счастье в горах»!

Юрий Ваш гид во Владикавказе Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 16 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 7 часов 1-4 человека Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Подробнее На высоте 2500 метров над уровнем моря погода имеет собственный крутой нрав: с октября по май тут лежит снег, в остальное время года – то безоблачное небо, то непроглядный туман, а то и белоснежные облака под ногами. Дорога к скамье непроста – или полтора часа пешком от перевала, или же необходим хороший внедорожник (что при отсутствии должных навыков езды по горному бездорожью не гарантирует подъём на самый верх). Однако, как не сложен путь, красоты, виды и пейзажи вершин и ледников, открывающиеся с самого верха, гарантируют просто незабываемые впечатления и ощущения! Данная экскурсия позволит Вам не только полюбоваться видами Осетии Поднебесной, но и увидеть много иных достопримечательностей, включая Тропу чудес Кадаргаванского каньона, знаменитую Дзивгисскую крепость в скале, высокогорный мужской Аланский монастырь, а также полюбоваться пейзажами Куртатинского ущелья, по которому будет пролегать наш путь.

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