1 день

Экскурсия в г. Магас. Аланские ворота. 100-м. Башни Согласия. Переезд на курорт Армхи

Прибытие в аэропорт Беслан утренними рейсами (рекомендуемый рейс – а/к Победа в 12.00).

12.30 – Встреча группы с местным гидом. Выезд в новую столицу республики Ингушетия-Магас.

Магас – молодой город, строящийся специально для того, чтобы стать столицей.

Интерес гостей города вызывают остановки общественного транспорта, оснащенные теплым полом, солнечными батареями, кондиционером, скамейками с подогревом и обдувом ног.

На них даже имеется кофейный автомат, телевизор и электронная библиотека!

Также одной из достопримечательностей города является аллея «Матери России», посвящённая всем женщинам-матерям.

Деревья на ней были высажены от каждого субъекта Российской Федерации.

Обед с нац кухней в местном кафе, где вы попробуете национальные лепешки чIаьпилгаш и хынгалыш.

Также вы посетите арку "Аланские ворота" – символ столицы Ингушетии, её древней и героической истории.

Она представляет собой две боковые и одну центральную башни высотой 15 метров. С древних времён ингушские тейпы строили свои родовые башни.

Родовая башня являлась надёжным домом, защитой и олицетворением единства всего рода. Посещение 100-метровой Башни Согласия с подъемом на смотровую площадку.

Во время экскурсии вы посетите мастерскую войлочных ковров, где вы познакомитесь с искусством коврового мастерства – одного из народных промыслов, выражающих неповторимость традиционной ингушской культуры.

Заглянете в мастерскую фабрики рыбьей кожи, где узнаете об уникальной технологии производства кожи, разработанной в Ингушетии.

Выезд в Горную Ингушетию.

Проезд через погранпост, проверка документов.

Вечерний переезд на курорт Армхи, заселение в гостиницу «Чайка», отдых.

Ужин включен.