Запредельная Ингушетия

Это будет очень красивое и захватывающее путешествие в страну 1000 башен

5
1 отзыв
Это будет очень красивое и захватывающее путешествие в "страну 1000 башен и легенд" (так называют горную часть Ингушетии), которое подарит вам неповторимые по красоте пейзажи, невероятное количество стройных средневековых башен, общение с гостеприимными местными жителями и настоящее гастрономическое удовольствие.
Запредельная Ингушетия
Запредельная Ингушетия
Запредельная Ингушетия
Запредельная Ингушетия
Запредельная Ингушетия
Запредельная Ингушетия
Запредельная Ингушетия
Запредельная Ингушетия
Запредельная Ингушетия
Запредельная Ингушетия
Запредельная Ингушетия
Запредельная Ингушетия
Запредельная Ингушетия
Запредельная Ингушетия
Запредельная Ингушетия
Запредельная Ингушетия
Запредельная Ингушетия
Запредельная Ингушетия
Запредельная Ингушетия
Запредельная Ингушетия
Запредельная Ингушетия
Запредельная Ингушетия
Запредельная Ингушетия
Запредельная Ингушетия
Запредельная Ингушетия
Запредельная Ингушетия
Запредельная Ингушетия
Запредельная Ингушетия
Запредельная Ингушетия
Запредельная Ингушетия
Запредельная Ингушетия
Запредельная Ингушетия
Запредельная Ингушетия
Запредельная Ингушетия
Запредельная Ингушетия
Запредельная Ингушетия
Ближайшие даты:
4
мая
3
июн
24
июн

Что вас ожидает 🤩

Ляжгинский водопад
Ляжгинский водопад
Крупнейший в горной Ингушетии, он широкой струёй падает вниз с высоты 20 метров тремя каскадами, поднимая облака серебристых брызг и тончайшей водяной пыли
Замковый комплекс Эрзи
Замковый комплекс Эрзи
Это прекрасно сохранившиеся девять башен на склоне горы над рекой Армхи
Храм Тхаба-Ерды
Храм Тхаба-Ерды
Своеобразное послание древних обитателей этих мест своим потомкам, редкое свидетельство существовавших на Северном Кавказе исторических связей

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия в г. Магас. Аланские ворота. 100-м. Башни Согласия. Переезд на курорт Армхи

Прибытие в аэропорт Беслан утренними рейсами (рекомендуемый рейс – а/к Победа в 12.00).

12.30 – Встреча группы с местным гидом. Выезд в новую столицу республики Ингушетия-Магас.

Магас – молодой город, строящийся специально для того, чтобы стать столицей.

Интерес гостей города вызывают остановки общественного транспорта, оснащенные теплым полом, солнечными батареями, кондиционером, скамейками с подогревом и обдувом ног.

На них даже имеется кофейный автомат, телевизор и электронная библиотека!

Также одной из достопримечательностей города является аллея «Матери России», посвящённая всем женщинам-матерям.

Деревья на ней были высажены от каждого субъекта Российской Федерации.

Обед с нац кухней в местном кафе, где вы попробуете национальные лепешки чIаьпилгаш и хынгалыш.

Также вы посетите арку "Аланские ворота" – символ столицы Ингушетии, её древней и героической истории.

Она представляет собой две боковые и одну центральную башни высотой 15 метров. С древних времён ингушские тейпы строили свои родовые башни.

Родовая башня являлась надёжным домом, защитой и олицетворением единства всего рода. Посещение 100-метровой Башни Согласия с подъемом на смотровую площадку.

Во время экскурсии вы посетите мастерскую войлочных ковров, где вы познакомитесь с искусством коврового мастерства – одного из народных промыслов, выражающих неповторимость традиционной ингушской культуры.

Заглянете в мастерскую фабрики рыбьей кожи, где узнаете об уникальной технологии производства кожи, разработанной в Ингушетии.

Выезд в Горную Ингушетию.

Проезд через погранпост, проверка документов.

Вечерний переезд на курорт Армхи, заселение в гостиницу «Чайка», отдых.

Ужин включен.

2 день

Ляжгинский и Фуртоугский водопады. Замки Эрзи

Ингушетия авто-пеший блок

Завтрак в отеле. Встреча с гидом.

Начнет программу пешая прогулка к Ляжгинскому водопаду (1,5 часа).

Ляжгинский водопад – крупнейший в горной Ингушетии, он широкой струёй падает вниз с высоты 20 метров тремя каскадами, поднимая облака серебристых брызг и тончайшей водяной пыли.

Продолжит программу посещение Фуртоугского водопада, который посетил в свое время Д. И. Менделеев, а также увидите музей революционера Гапура Ахриева (быт народа 19-20 века), открытый еще в советское время.

По дороге осмотрите реставрированный замок Духургишт, откуда откроется вид на легендарный Казбек.

Узнаете историю замка Харпе, Бейни и отдохнете во время обеда-пикника на природе.

После отдыха вам предстоит двухчасовая пешая прогулка к замковому комплексу Эрзи.

В переводе с ингушского "эрзи" означает "орёл". Эрзи – это прекрасно сохранившиеся девять башен на склоне горы над рекой Армхи.

Башни и стены комплекса сложены из речных валунов и стоят без фундамента, непосредственно на скалах.

Высота боевых башен достигает 25-30 метров, ширина стен у подножия – 6 метров.

Историки датируют строительство боевых башен XV-XVII веком. Заезд в гости к местному охотнику (по возможности).

После насыщенной программы возращение в отель, ужин включен.

Свободное время на курорте: посещение оздоровительного комплекса (сауна, баня, бассейн) по желанию.

3 день

Цей-лоамский перевал - Эгикал - Вовнушки - храм Тхаба-ерды

Завтрак в отеле. Выселение из отеля. Встреча с гидом.

Ранний выезд по маршруту: Цей-лоамский перевал – Эгикал – Вовнушки – храм Тхаба-ерды.

Дорога проходит через Цей-лоамский перевал (высота 2100м), с которого открывается великолепная панорама Главного Кавказского хребта с видом на гору Казбек.

На спуске с перевала, слева во всей красе откроется Священная гора Цей-Лоам (3171м) – «Ингушский Олимп».

Посещение реставрированного башенного поселения Бишт. Прогулка к храму-святилищу Дялите.

Остановка на смотровой площадке, откуда вы увидите средневековый центр Ингушетии – Эгикал.

Считается, что он был культурным, политическим и экономическим центром Средневековья.

Продолжит программу посещение одного из самых ярких и экзотических башенных комплексов среди оборонительных строений древней Ингушетии.

Башни Вовнушки издалека привлекают к себе внимание, они расположены в живописном ущелье реки Гулой Хи на фоне впечатляющих скал и хребтов Кавказ.

Обед –пикник в пути.

После обеда знакомство с древнейшим христианским храмом России – Тхаба-Ерды в Ассинском ущелье, на правом притоке реки Ассы, недалеко от границы с Грузией.

Дата сооружения этого храма в различных исследованиях «плавает» в рамках 700 лет, от VIII и до XIV века включительно.

Храм Тхаба-Ерды — своеобразное послание древних обитателей этих мест своим потомкам, редкое свидетельство существовавших на Северном Кавказе исторических связей.

Трансфер в аэропорт Владикавказа к рейсу а/к после 19.00

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице «Чайка». 2-х местное размещение.

Доплата за одноместное размещение – 5200руб.

Скидка на 3-го человека в номере: 3700 руб. (кол-во номеров ограничено, сложно подтвердить 3-местное размещение).

Скидка на ребенка с 9-12 лет на основное место: 5% с 1-м взрослым.

Варианты проживания

Гостиница «Чайка»

1 ночь

Отель «Чайка Ингушетия» с рестораном, сезонным открытым бассейном, баром и общим лаунджем расположены на курорте Армхи.

Во всех номерах установлен письменный стол, обустроена собственная ванная комната с душем и тапочками, гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

Гостиница «Чайка»Гостиница «Чайка»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги по программе, включая групповые трансферы аэропорт Владикавказ – отель «курорт Армхи» – аэропорт Владикавказ
  • Услуги местного гида
  • Размещение в отеле «Чайка»*** в номере категории стандарт питание включенное в программу (завтраки, 3 обеда, 2 ужина)
  • Эко-сбор
  • Вода 0,5 л/чел в день
  • Посещение общей сауны (1 час), бассейна (1час)
  • Билет на канатную дорогу на курорте
Что не входит
  • Авиа или ж/д билеты до г. Владикавказ и обратно
  • Дополнительные услуги на месте размещения
  • Индивидуальные трансферы
  • Ужин в день 3
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Правобережный район, аэропорт Владикавказ (Беслан)
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Важно иметь комфортную и теплую одежду и обувь (по погоде). Кавказ многогранный и контрастный регион, особенно горные районы. Вечером и ночью снижение температуры в горах до +8/12, днём температура может прогреться до 20/25°. Головные уборы, шарф (снуд), солнечные очки, солнцезащитный крем, крем от ожогов (по необходимости) рекомендуется иметь как важные аксессуары при выезде в горы. Высокая вероятность порывистого ветра и дождя, спасёт куртка-штормовка (дождевик). Обувь важно иметь комфортную для небольших пеших прогулок по горам, рекомендуется с амортизирующей и водоотталкивающей подошвой. Сменную на случай промокания.

Документы:

  • паспорт;
  • полис ОМС.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка и медицина

В случае личных заболеваний важно иметь индивидуальные лекарственные препараты. Напоминаем, назначение препарата может произвести только мед. работник. Маршруты мед. работник не сопровождает. В случае необходимости кураторы организуют посещение ближайшего медицинского учреждения. Рекомендуется наличие полиса ОМС.

Данные о стране

Ингушетия добрый и открытый регион, но это в первую очередь мусульманский регион. Важно уважать традиции и людей. И мужчинам, и женщинам не следует облачаться в откровенные и вульгарные одежды (короткие шорты, короткие юбки, декольте и разрезы, одежды с провокационными надписями и др.). Девушкам рекомендуем (в нашем случае для удобства) быть в брюках (не обтягивающих), не обязательно одевать платок на голову и другие традиционные атрибуты, только по вашему желанию. К туристам относятся очень хорошо. Главное оставаться человеком:) Просьба воздержаться от нецензурной лексики и буйного поведения. Обсуждение тем религии и политики также рекомендуем исключить. Если Вы пара, важно воздержаться от поцелуев, объятий и других ярких выражений симпатии прилюдно и в общественных местах. На борту каждого автомобиля запрещено распитие алкогольных напитков и курение

Ответственность
  • в случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура;
  • фирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы;
  • фирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную;
  • в случае неявки туристов к назначенному времени возврат денег за неиспользованные экскурсии не производится;
  • необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в противном случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста;
  • экскурсионная программа зависит от погодных условия, возможны изменения;
  • ежедневное расписание программы является ориентировочным и может быть скорректировано в зависимости от сложившихся обстоятельств или погодных условий. Изменение расписания не является предметом предъявления претензий!
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек было зарезервировано, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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Б
6 сен 2020
Наш организатор - Елена и на восхождении - Чатур. Удивительные люди! Для них - это образ жизни. Как Елене удается не о чем не забыть, предложить именно то, что нужно, вовремя перестроится под каждого участника? Человек на своем месте. Чатур просто человек-легенда. У него, наверное, все восхождения стопроцентные! В лагере мы видели и других гидов, но нам повезло больше всех и все завидовали. Именно такие люди делают тур незабываемым и с ними хочется в горы снова и еще выше!

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