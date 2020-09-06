Прибытие в аэропорт Беслан утренними рейсами (рекомендуемый рейс – а/к Победа в 12.00).
12.30 – Встреча группы с местным гидом. Выезд в новую столицу республики Ингушетия-Магас.
Магас – молодой город, строящийся специально для того, чтобы стать столицей.
Интерес гостей города вызывают остановки общественного транспорта, оснащенные теплым полом, солнечными батареями, кондиционером, скамейками с подогревом и обдувом ног.
На них даже имеется кофейный автомат, телевизор и электронная библиотека!
Также одной из достопримечательностей города является аллея «Матери России», посвящённая всем женщинам-матерям.
Деревья на ней были высажены от каждого субъекта Российской Федерации.
Обед с нац кухней в местном кафе, где вы попробуете национальные лепешки чIаьпилгаш и хынгалыш.
Также вы посетите арку "Аланские ворота" – символ столицы Ингушетии, её древней и героической истории.
Она представляет собой две боковые и одну центральную башни высотой 15 метров. С древних времён ингушские тейпы строили свои родовые башни.
Родовая башня являлась надёжным домом, защитой и олицетворением единства всего рода. Посещение 100-метровой Башни Согласия с подъемом на смотровую площадку.
Во время экскурсии вы посетите мастерскую войлочных ковров, где вы познакомитесь с искусством коврового мастерства – одного из народных промыслов, выражающих неповторимость традиционной ингушской культуры.
Заглянете в мастерскую фабрики рыбьей кожи, где узнаете об уникальной технологии производства кожи, разработанной в Ингушетии.
Выезд в Горную Ингушетию.
Проезд через погранпост, проверка документов.
Вечерний переезд на курорт Армхи, заселение в гостиницу «Чайка», отдых.
Ужин включен.
Ингушетия авто-пеший блок
Завтрак в отеле. Встреча с гидом.
Начнет программу пешая прогулка к Ляжгинскому водопаду (1,5 часа).
Ляжгинский водопад – крупнейший в горной Ингушетии, он широкой струёй падает вниз с высоты 20 метров тремя каскадами, поднимая облака серебристых брызг и тончайшей водяной пыли.
Продолжит программу посещение Фуртоугского водопада, который посетил в свое время Д. И. Менделеев, а также увидите музей революционера Гапура Ахриева (быт народа 19-20 века), открытый еще в советское время.
По дороге осмотрите реставрированный замок Духургишт, откуда откроется вид на легендарный Казбек.
Узнаете историю замка Харпе, Бейни и отдохнете во время обеда-пикника на природе.
После отдыха вам предстоит двухчасовая пешая прогулка к замковому комплексу Эрзи.
В переводе с ингушского "эрзи" означает "орёл". Эрзи – это прекрасно сохранившиеся девять башен на склоне горы над рекой Армхи.
Башни и стены комплекса сложены из речных валунов и стоят без фундамента, непосредственно на скалах.
Высота боевых башен достигает 25-30 метров, ширина стен у подножия – 6 метров.
Историки датируют строительство боевых башен XV-XVII веком. Заезд в гости к местному охотнику (по возможности).
После насыщенной программы возращение в отель, ужин включен.
Свободное время на курорте: посещение оздоровительного комплекса (сауна, баня, бассейн) по желанию.
Завтрак в отеле. Выселение из отеля. Встреча с гидом.
Ранний выезд по маршруту: Цей-лоамский перевал – Эгикал – Вовнушки – храм Тхаба-ерды.
Дорога проходит через Цей-лоамский перевал (высота 2100м), с которого открывается великолепная панорама Главного Кавказского хребта с видом на гору Казбек.
На спуске с перевала, слева во всей красе откроется Священная гора Цей-Лоам (3171м) – «Ингушский Олимп».
Посещение реставрированного башенного поселения Бишт. Прогулка к храму-святилищу Дялите.
Остановка на смотровой площадке, откуда вы увидите средневековый центр Ингушетии – Эгикал.
Считается, что он был культурным, политическим и экономическим центром Средневековья.
Продолжит программу посещение одного из самых ярких и экзотических башенных комплексов среди оборонительных строений древней Ингушетии.
Башни Вовнушки издалека привлекают к себе внимание, они расположены в живописном ущелье реки Гулой Хи на фоне впечатляющих скал и хребтов Кавказ.
Обед –пикник в пути.
После обеда знакомство с древнейшим христианским храмом России – Тхаба-Ерды в Ассинском ущелье, на правом притоке реки Ассы, недалеко от границы с Грузией.
Дата сооружения этого храма в различных исследованиях «плавает» в рамках 700 лет, от VIII и до XIV века включительно.
Храм Тхаба-Ерды — своеобразное послание древних обитателей этих мест своим потомкам, редкое свидетельство существовавших на Северном Кавказе исторических связей.
Трансфер в аэропорт Владикавказа к рейсу а/к после 19.00
Тур предполагает проживание в гостинице «Чайка». 2-х местное размещение.
Доплата за одноместное размещение – 5200руб.
Скидка на 3-го человека в номере: 3700 руб. (кол-во номеров ограничено, сложно подтвердить 3-местное размещение).
Скидка на ребенка с 9-12 лет на основное место: 5% с 1-м взрослым.
Отель «Чайка Ингушетия» с рестораном, сезонным открытым бассейном, баром и общим лаунджем расположены на курорте Армхи.
Во всех номерах установлен письменный стол, обустроена собственная ванная комната с душем и тапочками, гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
Важно иметь комфортную и теплую одежду и обувь (по погоде). Кавказ многогранный и контрастный регион, особенно горные районы. Вечером и ночью снижение температуры в горах до +8/12, днём температура может прогреться до 20/25°. Головные уборы, шарф (снуд), солнечные очки, солнцезащитный крем, крем от ожогов (по необходимости) рекомендуется иметь как важные аксессуары при выезде в горы. Высокая вероятность порывистого ветра и дождя, спасёт куртка-штормовка (дождевик). Обувь важно иметь комфортную для небольших пеших прогулок по горам, рекомендуется с амортизирующей и водоотталкивающей подошвой. Сменную на случай промокания.
Документы:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В случае личных заболеваний важно иметь индивидуальные лекарственные препараты. Напоминаем, назначение препарата может произвести только мед. работник. Маршруты мед. работник не сопровождает. В случае необходимости кураторы организуют посещение ближайшего медицинского учреждения. Рекомендуется наличие полиса ОМС.
Ингушетия добрый и открытый регион, но это в первую очередь мусульманский регион. Важно уважать традиции и людей. И мужчинам, и женщинам не следует облачаться в откровенные и вульгарные одежды (короткие шорты, короткие юбки, декольте и разрезы, одежды с провокационными надписями и др.). Девушкам рекомендуем (в нашем случае для удобства) быть в брюках (не обтягивающих), не обязательно одевать платок на голову и другие традиционные атрибуты, только по вашему желанию. К туристам относятся очень хорошо. Главное оставаться человеком:) Просьба воздержаться от нецензурной лексики и буйного поведения. Обсуждение тем религии и политики также рекомендуем исключить. Если Вы пара, важно воздержаться от поцелуев, объятий и других ярких выражений симпатии прилюдно и в общественных местах. На борту каждого автомобиля запрещено распитие алкогольных напитков и курение