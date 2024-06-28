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поездку я не планировала. От слова""совсем"". Но увидела Авторские туры l Туры по России и миру и спонтанно решила Пожалуй, из впечатлений на первом месте - это дружелюбие и гостеприимство людей. Нас сопровождали удивительные гиды - Мадина и Тимур, а неизменным водителем был Ибрагим. Там, где мы были, в первую очередь важна безопасность. Все-таки, это горы 😊 А сами горы - удивительная мощь и красота природы. Возможно, кто-то бы сказал, что нам не повезло с погодой. Было холодно, и шли дожди. На верхушки гор наползал туман. Но именно это создало ту атмосферу сюра, в которую мы погружались день ото дня 🙃Каждая поездка в разные ущелья сопровождалась интересным рассказом Мадины об истории страны, о её народе, о знаменитых людях и событиях. Я обогатилась этими знаниями 🔥 И, конечно, Осетия славится своей изумительно вкусной кухней. Пироги!!!!! Это что-то особенное 😊 И чистейшая вода, которую можно пить не только из-под крана, но и в каждой горной реке))) Наверное, сейчас все мои впечатления не описать 😏 Скорее всего, напишу ещё Отдельно хотела бы выделить и выразить огромную благодарность Ирине и Михаилу Воробьевым - которые воплощают не только свои мечты, но и помогают другим путешествовать с комфортом и по красивым и удивительным местами Планеты 🌹🌺👋 Организация тура - это то, что создаёт атмосферу лёгкости и приятности путешествия 🥰 Северная Осетия останется в моем ❤ навсегда