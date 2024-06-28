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Авторский тур
4 дня
Северная Осетия и Чечня за 4 дня
Полазать по ущельям Северной Осетии и увидеть самую большую в Европе мечеть
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, до...
4 июля в 08:00
6 июля в 08:00
44 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Путешествие в Осетию: башни, пироги и горы
Побывать в селе-призраке, увидеть заснеженные вершины и прогуляться по ущелью на лошадях
Начало: Аэропорт Владикавказа, рейсы с прибытием до 13:00 ...
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
30 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
Погулять по трём столицам, сравнить кухню республик и узнать, что скрывают горы
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
5 июля в 13:00
12 июля в 13:00
55 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия
Искупаться в горячих источниках и исследовать древние башни
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, ср...
6 июля в 08:00
10 июля в 08:00
54 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Релакс в горах Северной Осетии
Совместить полезные процедуры с увлекательными экскурсиями
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
3 июля в 08:00
6 июля в 08:00
54 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Экстрим и горы Северной Осетии: полёты, источники Бирагзанг и ущелья
Полетать на параплане или планере в горах и узнать все об осетинских пирогах
Начало: Владикавказ - аэропорт или ж/д вокзал, до 13 часов
3 июля в 08:00
6 июля в 08:00
49 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Яркие краски Северной Осетии и современный облик Чечни
Отведать настоящие осетинские пироги и погулять по современным улицам Грозного
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал
Завтра в 08:00
5 июля в 08:00
38 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Этот головокружительный Кавказ: Северная Осетия и Ингушетия
Посетить знаковые места двух республик и влюбиться в горы
Начало: Аэропорт «Владикавказ», 14:00
28 июля в 08:00
18 авг в 08:00
59 700₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Кавказский трип: из Северной Осетии в Грузию, Армению и обратно
Познакомиться со столицами, сравнить кухню трёх регионов и в каждом полюбоваться горами
Начало: Владикавказ, аэропорт
5 авг в 08:00
24 авг в 08:00
57 000₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
6 дней
Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
Увидеть рассвет над Казбеком, испечь традиционный пури в тандыре и пообедать на берегу Севана
Начало: Аэропорт Владикавказа до 14:30 или на ж. - д. вокз...
Сегодня в 14:30
14 июля в 14:30
8690073 865₽ за человека
Авторский тур
5 дней
3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
Прикоснуться к тайнам прошлого, полюбоваться Эльбрусом и проверить, омолаживает ли горячий источник
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00-14:00
5 июля в 12:00
12 июля в 12:00
36 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Невероятная Алания с послом республики и профессиональным фотографом
Исследовать древние селения со знатоком, покататься на лошадях и узнать секреты фотосъёмки у мастера
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
8 июля в 08:00
12 авг в 08:00
100 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
Подняться на внедорожнике к горному храму и исследовать грузинскую столицу
Начало: Аэропорт Владикавказа, 14:00
7 июля в 14:00
11 авг в 14:00
59 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Лучшее в Северной Осетии: ущелья, древности и высокогорные селения
Приготовить осетинский пирог, полюбоваться пейзажами Дигории и отыскать в горах рыцарский замок
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, время за...
8 июля в 10:00
15 июля в 10:00
43 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Осень в Осетии: вершины, ущелья и затерянные в горах селения
Осмотреть древние башни и Город мёртвых, взлететь над пропастью на качелях и посетить Беслан
Начало: Аэропорт Владикавказа, время зависит от вашего рей...
13 окт в 10:00
58 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
«Та самая Северная Осетия»: джип-тур
Начало: Владикавказ или аэропорт в Беслане
4 июля в 14:00
5 июля в 09:00
16 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Релакс-тур на Кавказ
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, аэроп...
5 июля в 10:00
19 июля в 10:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Три дня в Северной Осетии: горные ущелья, горячие источники и осетинские пироги
Прогуляться по узким горным ущельям и попасть в Город мертвых
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, пя...
5 июля в 08:00
6 июля в 08:00
32 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Загадочные древности Кавказа: Северная Осетия и Ингушетия
Погулять по аулам-призракам и заглянуть в древние родовые башни
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, че...
4 июля в 08:00
6 июля в 08:00
42 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Палитра вкусов и скорость: джипинг и кавказская кухня
Попробовать осетинские блюда и испытать острые ощущения от езды по горам
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
4 июля в 08:00
6 июля в 08:00
49 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Самые романтичные места в горах: лавочки и качели Северной Осетии
Загадать желание на «лавочке счастья» и пронестись на горных качелях
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13 или 14 часов (с учетом а...
5 июля в 08:00
6 июля в 08:00
34 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Осетинское приключение в горах на джипах
Промчаться по осетинским ущельям на внедорожнике и насладиться свежестью горного воздуха
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал
Завтра в 08:00
4 июля в 08:00
23 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Осетинское гостеприимство и башни Ингушетии
Вдоволь насладиться настоящими осетинскими пирогами и познакомиться с традициями горных народов
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж. - д. вокзал
Завтра в 13:00
5 июля в 13:00
38 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Северная Осетия: максимальное разнообразие впечатлений
Насладиться горными пейзажами и узнать тайны Даргавса
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, до 13:00
4 июля в 08:00
6 июля в 08:00
54 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Вип-тур по Северной Осетии: лучшие места с комфортом и невероятными видами
Насладиться осетинскими пирогами и местным вином и покататься на джипах в горах
Начало: Аэропорт или ж/д Владикавказа, до 14:00
4 июля в 08:00
6 июля в 08:00
59 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Популярное предложение
Налегке по Северной Осетии: прогулки по горам Дигории
Вдохновиться видами Кавказского хребта, водопадов и цветочных лугов, совершая ежедневные треккинги
Начало: В первый день тура в аэропорту «Владикавказ» (г. Б...
14 июля в 08:00
21 июля в 08:00
55 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Индивидуальный трип: перезагрузка в Северной Осетии
Подняться на Сказский ледник, посидеть на «лавочке счастья» и расслабиться в термальных бассейнах
Начало: Владикавказ, аэропорт, с 13:00 до 14:00
4 июля в 08:00
11 июля в 08:00
105 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Горная Ингушетия и знакомство со столицей республики
Рассмотреть старинные башни на фоне неприступных гор и погулять по Магасу
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
12 июля в 13:00
26 июля в 13:00
29 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
По горным тропам и улицам Владикавказа: 3 дня в Северной Осетии
Погулять по уютной столице, искупаться в горячих источниках и полюбоваться горами
Начало: Владикавказ, аэропорт, время - по договорённости. ...
19 июля в 08:00
9 авг в 08:00
37 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Отдых в горах Ингушетии и знакомство с Северной Осетией
Пожить в сосновом бору в окружении гор и посетить достопримечательности двух республик
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00-14:00
5 июля в 13:00
12 июля в 13:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Уехать в горы, чтобы прийти к себе: йога и медитации в Ингушетии
Попрактиковаться с тренерами в энергетически сильных местах и почувствовать единение с природой
Начало: Владикавказ, аэропорт, до 15:00
19 июля в 13:00
23 авг в 13:00
41 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Отдых в термальных ваннах и знакомство с двумя республиками
Укрепить здоровье в целебных источниках и полюбоваться пейзажами Ингушетии и Северной Осетии
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
12 июля в 13:00
26 июля в 13:00
58 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
По ущельям Северной Осетии
Погулять по живописным горам, исследовать древние крепости и искупаться в термальных источниках
Начало: Аэропорт «Владикавказ» (г. Беслан), 14:00
1 ноя в 08:00
34 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Горы, архитектура и кавказская кухня: главные жемчужины Ингушетии, Осетии и Чечни
Проникнуться самобытностью горцев, услышать местные легенды и посетить три столицы
Начало: Аэропорт Владикавказа или Магаса, с 13:00 до 14:00
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
49 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
Побродить среди ингушских башен, познакомиться с мечетями Чечни и насладиться бирюзой реки Сулак
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа с 13:00 д...
1 ноя в 13:00
69 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Осетия и Ингушетия. В гости к горцам на 5 дней
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Правобережный...
46 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Горный край: природа и наследие Северной Осетии
Побывать в Кавказской Швейцарии, устроить пикник у водопадов и научиться народным танцам
Начало: Владикавказ, аэропорт, 14:00
15 авг в 14:00
10 окт в 14:00
50 600₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные в Дигории
Погулять по эко-тропам заповедной Алании и прокатиться с ветерком по Дигорскому ущелью
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал
3 июля в 08:00
6 июля в 08:00
24 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Северная Осетия: на джипах по горам и знакомство с Владикавказом
Посетить высокогорные сёла, прокатиться с ветерком и прогуляться по столице
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
5 июля в 08:00
6 июля в 08:00
42 900₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Путешествие по Осетии с поездкой в Грозный и к Эльбрусу
Посетить Город мёртвых, провести вечер в сердце Чечни и надышаться воздухом Приэльбрусья
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, время за...
8 июля в 10:00
15 июля в 10:00
5900053 100₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Осетинские выходные: уютный Владикавказ и впечатляющие ущелья
Поучаствовать в национальном застолье, увидеть «Рог изобилия» и взлететь над пропастью на качелях
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, время за...
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
2700024 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
5 ущелий Северной Осетии и столица Алании
Посетить must-see природные локации республики и увидеть знаковые места Владикавказа
Начало: Г. Владикавказ, аэропорт и ж. - д. вокзал, до 14:0...
5 июля в 10:00
8 июля в 10:00
19 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Жемчужины Северной Осетии и Ингушетии
Рассмотреть главные башенные комплексы, побывать в царстве ледников и найти петроглифы
Начало: Г. Владикавказ, аэропорт и ж. - д. вокзал, до 14:0...
4 июля в 10:00
8 июля в 10:00
21 750₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина28 июня 2024Вот и подошло моё путешествие по Северной Осетии к концу 😊 Всего неделя, а каждый день по ощущениям вмещает целый год Эту
- РРоман19 июня 2024Незабываемая поездка! Море эмоций и впечатлений, визуальных и вкусовых! Размещение хорошее: два дня жили в апартаментах в горах, два дня
- ММария16 июня 2024Северная Осетия - это место обязательное для посещения. Мы получили массу незабываемых впечатлений. Необыкновенное великолепие природы, завараживаюшая красота гор, рек,
- ООксана6 мая 2024Отличныц тур!!!!! Рекомендую!!!!
- ООльга6 мая 2024Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!! Наталья благодарна вам за организацию поздравления моему супругу, все
- ИИрина5 мая 2024Всем привет! Ночью вернулась с тура по Кавказу. Наверное, надо дать себе время упорядочить эмоции, но есть вероятность, что будничная
- ЛЛюдмила26 апреля 2024Профессионально организованный и проведенный тур по Грузии командой Фест тур. Все продуманно до мелочей. К каждому участнику тура индивидуальный подход.
- ИИрина16 апреля 2024С 09.04 по 15.04 мы с семьёй (дети 9 и 14 лет) путешествовали в туре Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня
- ООльга3 апреля 2024Огромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилось. Особенно Рамзану. Это просто ходячая энциклопедия 👍. Немного подпортило впечатление еда около Голубых озёр (шашлык не для человеческих зубов 🙂). А в остальном всё на 5+!!!
- ВВахтанг28 февраля 2024Доброго дня! Хотелось бы поблагодарить Вас за наш тур❤️Мы остались в таком восторге👌 Отдельную благодарность выражаю нашим гидам❤️ И нашему водителю, он вытерпел все наши капризы😂👌
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Из аэропорта»
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