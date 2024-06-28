Туры из аэропорта Владикавказа

Найдено 43 тура в категории «Из аэропорта» во Владикавказе, цены от 16 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Северная Осетия и Чечня за 4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Северная Осетия и Чечня за 4 дня
Полазать по ущельям Северной Осетии и увидеть самую большую в Европе мечеть
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, до...
4 июля в 08:00
6 июля в 08:00
44 900 за человека
Путешествие в Осетию: башни, пироги и горы
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Путешествие в Осетию: башни, пироги и горы
Побывать в селе-призраке, увидеть заснеженные вершины и прогуляться по ущелью на лошадях
Начало: Аэропорт Владикавказа, рейсы с прибытием до 13:00 ...
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
30 000 за человека
Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
4 отзыва
Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
Погулять по трём столицам, сравнить кухню республик и узнать, что скрывают горы
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
5 июля в 13:00
12 июля в 13:00
55 000 за человека
Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия
Искупаться в горячих источниках и исследовать древние башни
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, ср...
6 июля в 08:00
10 июля в 08:00
54 900 за человека
Релакс в горах Северной Осетии
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Релакс в горах Северной Осетии
Совместить полезные процедуры с увлекательными экскурсиями
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
3 июля в 08:00
6 июля в 08:00
54 900 за человека
Экстрим и горы Северной Осетии: полёты, источники Бирагзанг и ущелья
🚗 На машине
🪂 На параплане
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
Экстрим и горы Северной Осетии: полёты, источники Бирагзанг и ущелья
Полетать на параплане или планере в горах и узнать все об осетинских пирогах
Начало: Владикавказ - аэропорт или ж/д вокзал, до 13 часов
3 июля в 08:00
6 июля в 08:00
49 900 за человека
Яркие краски Северной Осетии и современный облик Чечни
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Яркие краски Северной Осетии и современный облик Чечни
Отведать настоящие осетинские пироги и погулять по современным улицам Грозного
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал
Завтра в 08:00
5 июля в 08:00
38 900 за человека
Этот головокружительный Кавказ: Северная Осетия и Ингушетия
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Этот головокружительный Кавказ: Северная Осетия и Ингушетия
Посетить знаковые места двух республик и влюбиться в горы
Начало: Аэропорт «Владикавказ», 14:00
28 июля в 08:00
18 авг в 08:00
59 700 за человека
Кавказский трип: из Северной Осетии в Грузию, Армению и обратно
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
4 отзыва
Кавказский трип: из Северной Осетии в Грузию, Армению и обратно
Познакомиться со столицами, сравнить кухню трёх регионов и в каждом полюбоваться горами
Начало: Владикавказ, аэропорт
5 авг в 08:00
24 авг в 08:00
57 000 за человека
Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
Увидеть рассвет над Казбеком, испечь традиционный пури в тандыре и пообедать на берегу Севана
Начало: Аэропорт Владикавказа до 14:30 или на ж. - д. вокз...
Сегодня в 14:30
14 июля в 14:30
8690073 865 за человека
3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
10 отзывов
3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
Прикоснуться к тайнам прошлого, полюбоваться Эльбрусом и проверить, омолаживает ли горячий источник
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00-14:00
5 июля в 12:00
12 июля в 12:00
36 000 за человека
Невероятная Алания с послом республики и профессиональным фотографом
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
6 отзывов
Невероятная Алания с послом республики и профессиональным фотографом
Исследовать древние селения со знатоком, покататься на лошадях и узнать секреты фотосъёмки у мастера
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
8 июля в 08:00
12 авг в 08:00
100 000 за человека
В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
Подняться на внедорожнике к горному храму и исследовать грузинскую столицу
Начало: Аэропорт Владикавказа, 14:00
7 июля в 14:00
11 авг в 14:00
59 900 за человека
Лучшее в Северной Осетии: ущелья, древности и высокогорные селения
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Лучшее в Северной Осетии: ущелья, древности и высокогорные селения
Приготовить осетинский пирог, полюбоваться пейзажами Дигории и отыскать в горах рыцарский замок
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, время за...
8 июля в 10:00
15 июля в 10:00
43 000 за человека
Осень в Осетии: вершины, ущелья и затерянные в горах селения
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Осень в Осетии: вершины, ущелья и затерянные в горах селения
Осмотреть древние башни и Город мёртвых, взлететь над пропастью на качелях и посетить Беслан
Начало: Аэропорт Владикавказа, время зависит от вашего рей...
13 окт в 10:00
58 500 за человека
«Та самая Северная Осетия»: джип-тур
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
«Та самая Северная Осетия»: джип-тур
Начало: Владикавказ или аэропорт в Беслане
4 июля в 14:00
5 июля в 09:00
16 000 за человека
Релакс-тур на Кавказ
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Релакс-тур на Кавказ
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, аэроп...
5 июля в 10:00
19 июля в 10:00
45 000 за человека
Три дня в Северной Осетии: горные ущелья, горячие источники и осетинские пироги
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Три дня в Северной Осетии: горные ущелья, горячие источники и осетинские пироги
Прогуляться по узким горным ущельям и попасть в Город мертвых
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, пя...
5 июля в 08:00
6 июля в 08:00
32 900 за человека
Загадочные древности Кавказа: Северная Осетия и Ингушетия
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Загадочные древности Кавказа: Северная Осетия и Ингушетия
Погулять по аулам-призракам и заглянуть в древние родовые башни
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, че...
4 июля в 08:00
6 июля в 08:00
42 900 за человека
Палитра вкусов и скорость: джипинг и кавказская кухня
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Палитра вкусов и скорость: джипинг и кавказская кухня
Попробовать осетинские блюда и испытать острые ощущения от езды по горам
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
4 июля в 08:00
6 июля в 08:00
49 900 за человека
Самые романтичные места в горах: лавочки и качели Северной Осетии
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Самые романтичные места в горах: лавочки и качели Северной Осетии
Загадать желание на «лавочке счастья» и пронестись на горных качелях
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13 или 14 часов (с учетом а...
5 июля в 08:00
6 июля в 08:00
34 900 за человека
Осетинское приключение в горах на джипах
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Осетинское приключение в горах на джипах
Промчаться по осетинским ущельям на внедорожнике и насладиться свежестью горного воздуха
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал
Завтра в 08:00
4 июля в 08:00
23 900 за человека
Осетинское гостеприимство и башни Ингушетии
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Осетинское гостеприимство и башни Ингушетии
Вдоволь насладиться настоящими осетинскими пирогами и познакомиться с традициями горных народов
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж. - д. вокзал
Завтра в 13:00
5 июля в 13:00
38 900 за человека
Северная Осетия: максимальное разнообразие впечатлений
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Северная Осетия: максимальное разнообразие впечатлений
Насладиться горными пейзажами и узнать тайны Даргавса
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, до 13:00
4 июля в 08:00
6 июля в 08:00
54 900 за человека
Вип-тур по Северной Осетии: лучшие места с комфортом и невероятными видами
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
4 дня
Вип-тур по Северной Осетии: лучшие места с комфортом и невероятными видами
Насладиться осетинскими пирогами и местным вином и покататься на джипах в горах
Начало: Аэропорт или ж/д Владикавказа, до 14:00
4 июля в 08:00
6 июля в 08:00
59 900 за человека
Налегке по Северной Осетии: прогулки по горам Дигории
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Популярное предложение
Налегке по Северной Осетии: прогулки по горам Дигории
Вдохновиться видами Кавказского хребта, водопадов и цветочных лугов, совершая ежедневные треккинги
Начало: В первый день тура в аэропорту «Владикавказ» (г. Б...
14 июля в 08:00
21 июля в 08:00
55 900 за человека
Индивидуальный трип: перезагрузка в Северной Осетии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Индивидуальный трип: перезагрузка в Северной Осетии
Подняться на Сказский ледник, посидеть на «лавочке счастья» и расслабиться в термальных бассейнах
Начало: Владикавказ, аэропорт, с 13:00 до 14:00
4 июля в 08:00
11 июля в 08:00
105 000 за человека
Горная Ингушетия и знакомство со столицей республики
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Горная Ингушетия и знакомство со столицей республики
Рассмотреть старинные башни на фоне неприступных гор и погулять по Магасу
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
12 июля в 13:00
26 июля в 13:00
29 500 за человека
По горным тропам и улицам Владикавказа: 3 дня в Северной Осетии
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
По горным тропам и улицам Владикавказа: 3 дня в Северной Осетии
Погулять по уютной столице, искупаться в горячих источниках и полюбоваться горами
Начало: Владикавказ, аэропорт, время - по договорённости. ...
19 июля в 08:00
9 авг в 08:00
37 000 за человека
Отдых в горах Ингушетии и знакомство с Северной Осетией
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Отдых в горах Ингушетии и знакомство с Северной Осетией
Пожить в сосновом бору в окружении гор и посетить достопримечательности двух республик
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00-14:00
5 июля в 13:00
12 июля в 13:00
45 000 за человека
Уехать в горы, чтобы прийти к себе: йога и медитации в Ингушетии
Авторский тур
5 дней
Уехать в горы, чтобы прийти к себе: йога и медитации в Ингушетии
Попрактиковаться с тренерами в энергетически сильных местах и почувствовать единение с природой
Начало: Владикавказ, аэропорт, до 15:00
19 июля в 13:00
23 авг в 13:00
41 500 за человека
Отдых в термальных ваннах и знакомство с двумя республиками
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Отдых в термальных ваннах и знакомство с двумя республиками
Укрепить здоровье в целебных источниках и полюбоваться пейзажами Ингушетии и Северной Осетии
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
12 июля в 13:00
26 июля в 13:00
58 000 за человека
По ущельям Северной Осетии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
По ущельям Северной Осетии
Погулять по живописным горам, исследовать древние крепости и искупаться в термальных источниках
Начало: Аэропорт «Владикавказ» (г. Беслан), 14:00
1 ноя в 08:00
34 200 за человека
Горы, архитектура и кавказская кухня: главные жемчужины Ингушетии, Осетии и Чечни
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Горы, архитектура и кавказская кухня: главные жемчужины Ингушетии, Осетии и Чечни
Проникнуться самобытностью горцев, услышать местные легенды и посетить три столицы
Начало: Аэропорт Владикавказа или Магаса, с 13:00 до 14:00
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
49 000 за человека
Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
Побродить среди ингушских башен, познакомиться с мечетями Чечни и насладиться бирюзой реки Сулак
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа с 13:00 д...
1 ноя в 13:00
69 000 за человека
Осетия и Ингушетия. В гости к горцам на 5 дней
🛣 Джиппинг
🐴 Конные прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Осетия и Ингушетия. В гости к горцам на 5 дней
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Правобережный...
46 900 за человека
Горный край: природа и наследие Северной Осетии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Горный край: природа и наследие Северной Осетии
Побывать в Кавказской Швейцарии, устроить пикник у водопадов и научиться народным танцам
Начало: Владикавказ, аэропорт, 14:00
15 авг в 14:00
10 окт в 14:00
50 600 за человека
Выходные в Дигории
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Выходные в Дигории
Погулять по эко-тропам заповедной Алании и прокатиться с ветерком по Дигорскому ущелью
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал
3 июля в 08:00
6 июля в 08:00
24 900 за человека
Северная Осетия: на джипах по горам и знакомство с Владикавказом
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Северная Осетия: на джипах по горам и знакомство с Владикавказом
Посетить высокогорные сёла, прокатиться с ветерком и прогуляться по столице
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
5 июля в 08:00
6 июля в 08:00
42 900 за человека
Путешествие по Осетии с поездкой в Грозный и к Эльбрусу
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Путешествие по Осетии с поездкой в Грозный и к Эльбрусу
Посетить Город мёртвых, провести вечер в сердце Чечни и надышаться воздухом Приэльбрусья
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, время за...
8 июля в 10:00
15 июля в 10:00
5900053 100 за человека
Осетинские выходные: уютный Владикавказ и впечатляющие ущелья
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Осетинские выходные: уютный Владикавказ и впечатляющие ущелья
Поучаствовать в национальном застолье, увидеть «Рог изобилия» и взлететь над пропастью на качелях
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, время за...
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
2700024 300 за человека
5 ущелий Северной Осетии и столица Алании
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
5 ущелий Северной Осетии и столица Алании
Посетить must-see природные локации республики и увидеть знаковые места Владикавказа
Начало: Г. Владикавказ, аэропорт и ж. - д. вокзал, до 14:0...
5 июля в 10:00
8 июля в 10:00
19 800 за человека
Жемчужины Северной Осетии и Ингушетии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Жемчужины Северной Осетии и Ингушетии
Рассмотреть главные башенные комплексы, побывать в царстве ледников и найти петроглифы
Начало: Г. Владикавказ, аэропорт и ж. - д. вокзал, до 14:0...
4 июля в 10:00
8 июля в 10:00
21 750 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    28 июня 2024
    Осень в Осетии: вершины, ущелья и затерянные в горах селения
    Вот и подошло моё путешествие по Северной Осетии к концу 😊 Всего неделя, а каждый день по ощущениям вмещает целый год Эту
    читать дальше

    поездку я не планировала. От слова""совсем"". Но увидела Авторские туры l Туры по России и миру и спонтанно решила Пожалуй, из впечатлений на первом месте - это дружелюбие и гостеприимство людей. Нас сопровождали удивительные гиды - Мадина и Тимур, а неизменным водителем был Ибрагим. Там, где мы были, в первую очередь важна безопасность. Все-таки, это горы 😊 А сами горы - удивительная мощь и красота природы. Возможно, кто-то бы сказал, что нам не повезло с погодой. Было холодно, и шли дожди. На верхушки гор наползал туман. Но именно это создало ту атмосферу сюра, в которую мы погружались день ото дня 🙃Каждая поездка в разные ущелья сопровождалась интересным рассказом Мадины об истории страны, о её народе, о знаменитых людях и событиях. Я обогатилась этими знаниями 🔥 И, конечно, Осетия славится своей изумительно вкусной кухней. Пироги!!!!! Это что-то особенное 😊 И чистейшая вода, которую можно пить не только из-под крана, но и в каждой горной реке))) Наверное, сейчас все мои впечатления не описать 😏 Скорее всего, напишу ещё Отдельно хотела бы выделить и выразить огромную благодарность Ирине и Михаилу Воробьевым - которые воплощают не только свои мечты, но и помогают другим путешествовать с комфортом и по красивым и удивительным местами Планеты 🌹🌺👋 Организация тура - это то, что создаёт атмосферу лёгкости и приятности путешествия 🥰 Северная Осетия останется в моем ❤ навсегда

    Вот и подошло моё путешествие по Северной Осетии к концу 😊
  • Р
    Роман
    19 июня 2024
    3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
    Незабываемая поездка! Море эмоций и впечатлений, визуальных и вкусовых! Размещение хорошее: два дня жили в апартаментах в горах, два дня
    читать дальше

    в гостинице во Владикавказе. Завтраки стандартные: в горах шведский стол, во Владикавказе по заказу накануне. Обеды в разных местах и в горах, и в городах. Очень вкусные национальные блюда, порции огромные! Обходились без ужина, так как обеды были очень сытными. Вечернего кофе с пирожным было достаточно. Виды в течение поездки восхитительные! Очень хочется поблагодарить сопровождающую Марем - самый позитивный и отзывчивый человек! Не жалела ни сил, ни времени, чтобы всем сделать открыточные фото. Гиды Рамзан и Бузжигит просто бездонный кладезь знаний. Очень интересные рассказчики с профессиональным высшим образованием и прекрасным чувством юмора. Спасибо большое, вы сделали нашу поездку незабываемой! Перемещения между локациями на комфортных автомобилях. Наши водители Ваха и Магомед были очень аккуратными и ответственными, за что им отдельное спасибо! Абсолютно искренне рекомендуем данный тур и компанию!

  • М
    Мария
    16 июня 2024
    Лучшее в Северной Осетии: ущелья, древности и высокогорные селения
    Северная Осетия - это место обязательное для посещения. Мы получили массу незабываемых впечатлений. Необыкновенное великолепие природы, завараживаюшая красота гор, рек,
    читать дальше

    вводопадов и, конечно, прекрасные люди. Все это мы смогли увидеть только благодаря Николаю и его команде. Любовь к Осетии была видна в каждом рассказе нашего гида и мы не могли не влюбиться в этот благословенный край. Мы провели там всего лишь 5 дней, но впечатления от пребывания измерить нельзя. Обязательно приедем ещё и только к Николаю.

  • О
    Оксана
    6 мая 2024
    3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
    Отличныц тур!!!!! Рекомендую!!!!
  • О
    Ольга
    6 мая 2024
    Релакс в горах Северной Осетии
    Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!! Наталья благодарна вам за организацию поздравления моему супругу, все
    читать дальше

    получилось просто отлично. Место проведения поздравления, артисты СУПЕР, блюда за праздничным столом. Атмосфера праздника на УРА!!! И спасибо за подарок). Очень хочется отметить нашего гида Константина: его пунктуальность, внимательность (есть с чем сравнивать), за чистое авто и за настроение, которое он поддерживал на протяжение всего тура. Проехали и прошли много километров по красивым местам. Так же хочется отметить экскурсовода Елену (пешая экскурсия по Владикавказу) за ее богатый и интересный рассказ о Владикавказе. Много вопросов было с нашей стороны, на которые мы получили очень подробные ответы. Экскурсия прошла в очень хорошем темпе, это даже больше познавательная прогулка, в которой сделано много красивых фотографий, за что так же благодарны Елене. Поэтому с удовольствием рекомендую ваш тур и вашу команду.

    Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!!Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!!Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!!Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!!Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!!Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!!
  • И
    Ирина
    5 мая 2024
    Кавказский трип: из Северной Осетии в Грузию, Армению и обратно
    Всем привет! Ночью вернулась с тура по Кавказу. Наверное, надо дать себе время упорядочить эмоции, но есть вероятность, что будничная
    читать дальше

    рутина отодвинет воспоминания о путешествии на дальний план и не успеешь высказаться и, поблагодарить Александра за прекрасную организацию программы. Путешествие было лёгким и позитивным, в дороге много веселого, интересного, разнообразного. Могу только догадываться, что этому предшествует кропотливая и трудная подготовительная работа организатора. В авторском туре (нашла на Tripster) я впервые, и был риск получить совсем не то, что представляешь заранее. Друзья, кто ещё не решается на подобные путешествия, можете смело собираться с Александром в дорогу на Кавказ: Осетия, Грузия, Армения. Оказалось, он делает разные программы: и Карелию, и Узбекистан, и Норвегию и др. При этом он учитывает не только об'ем и разнообразие достопримечательностей, но и комфорт в местах ночлегов. Дает советы, куда можно сходить в свободное время, находит самые вкусные точки для "подкрепиться". Александр внимательный коммуникабельный человек. Он начинает общаться задолго до тура, отвечает на все вопросы, гасит сомнения. Скоро снова захочется в дорогу и без сомнения туры Александра в приоритете. Но работа "ревнует" и требует уделять ей больше времени. А тем, кто только собирается отдохнуть, рекомендую путешествовать с Александром. Всем удачи!

    Всем привет! Ночью вернулась с тура по Кавказу. Наверное, надо дать себе время упорядочить эмоции, ноВсем привет! Ночью вернулась с тура по Кавказу. Наверное, надо дать себе время упорядочить эмоции, ноВсем привет! Ночью вернулась с тура по Кавказу. Наверное, надо дать себе время упорядочить эмоции, но
  • Л
    Людмила
    26 апреля 2024
    В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
    Профессионально организованный и проведенный тур по Грузии командой Фест тур. Все продуманно до мелочей. К каждому участнику тура индивидуальный подход.
    читать дальше

    На протяжении всего тура группу сопровождал сотрудник Фест тура. Высокопрофессиональный гид по всему маршруту. Транспортное обслуживание было организовано без единой задержки. Рекомендую Фест тур как надежную и профессиональную компанию.

  • И
    Ирина
    16 апреля 2024
    Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия
    С 09.04 по 15.04 мы с семьёй (дети 9 и 14 лет) путешествовали в туре Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня
    читать дальше

    и Ингушетия. Организация тура была на отлично! Комфортное размещение в гостинице Владикавказ в самом центре города в номерах Конекшн, которые я попросила организовать с учётом прилета на день раньше и вылета на день позже. С нами был гид Сергей - он отлично владеет информацией и подаёт ее в лёгкой и интересной форме. Всегда шел на встречу нашим пожеланиям, корректировал программу в зависимости от погоды. Потрясающие пейзажи, много интересной и новой для нас информации, вечерние огни Грозного - все это останется в нашей памяти и на тысячах фото!) А ещё пара килограмм от вкусных и сытных обедов в туре)) У нас было свободное время и мы посетили Национальный музей Владикавказа и Конный театр Нарты. Советую к посещению! Апрель - начало сезона и народу на локациях минимальное кол-во. Это огромный плюс. Однако захотелось увидеть пейзажи в красках лета и альпийские луга! Обязательно вернёмся!)

  • О
    Ольга
    3 апреля 2024
    3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
    Огромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилось. Особенно Рамзану. Это просто ходячая энциклопедия 👍. Немного подпортило впечатление еда около Голубых озёр (шашлык не для человеческих зубов 🙂). А в остальном всё на 5+!!!
    Огромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилось
  • В
    Вахтанг
    28 февраля 2024
    Релакс-тур на Кавказ
    Доброго дня! Хотелось бы поблагодарить Вас за наш тур❤️Мы остались в таком восторге👌 Отдельную благодарность выражаю нашим гидам❤️ И нашему водителю, он вытерпел все наши капризы😂👌

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Из аэропорта»

Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 43
  1. Северная Осетия и Чечня за 4 дня
  2. Путешествие в Осетию: башни, пироги и горы
  3. Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
  4. Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия
  5. Релакс в горах Северной Осетии
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Эгикал
  5. Вовнушки
  6. Город мертвых
  7. Эльбрус
  8. Сказский ледник
  9. Башня Согласия
  10. Аланский монастырь
Сколько стоит тур во Владикавказе в июле 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Из аэропорта" можно забронировать 43 тура от 16 000 до 105 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Купите самый интересный из 43 туров во Владикавказе на 2024 год по теме «Из аэропорта», 49 ⭐ отзывов, цены от 16000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам