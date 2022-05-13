Горы & Сити

За три дня вы погрузитесь в культуру, историю и традиции Ингушетии, наполнитесь горным воздухом

5
3 отзыва
За три дня вы погрузитесь в культуру, историю и традиции Ингушетии, наполнитесь горным воздухом и наберетесь сил и энергии.
Горы & Сити
Горы & Сити
Горы & Сити
Горы & Сити
Горы & Сити
Горы & Сити
Горы & Сити
Горы & Сити
Горы & Сити
Горы & Сити
Ближайшие даты:
18
фев
11
мар
25
мар
8
апр
1
мая
13
мая

Что вас ожидает 🤩

Кавказская природа
Кавказская природа
Увидим горы, насладимся природой, вкусим экологически чистые продукты и воду
Культура Кавказа
Культура Кавказа
Посетим музеи и попробуем станцевать национальный танец в Магасе
Владикавказ
Владикавказ
Посетим гостеприимную и уютную столицу республики Северная Осетия

Программа тура по дням

1 день

Встреча,

Встреча группы в аэропорту г. Беслан "Владикавказ".

Рекомендованные рейсы: 

  • из Москвы до Владикавказа, S7 (10:30-13:00); Победа (13:10-15:40);
  • из Санкт-Петербурга до Владикавказа, а/к Победа (10:45-14:05).

Трансфер до Магаса.

Обед в ресторане «Панорама».

Мастер-класс национального танца. Это не просто изящное и виртуозное исполнение, но и выражение традиций, характера народа.

Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы», посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.

Посещение этнографического музея в «Башне Согласия», самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.

Групповой трансфер до Владикавказа.

Заселение в гостиницу «Планета-Люкс» (альтернатива: гостиница «Владикавказ», гостиница «Люкс»).

Ужин (за доп. плату).

2 день

Экскурсия по горной Ингушетии

Завтрак в отеле.

Выезд в горную часть. 

Экскурсия по горной Ингушетии.

Джейрахо-Ассинский заповедник, башни и крепости средневековой Горной Ингушетии.

Башенный комплекс "Эрзи"- один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. Именно здесь в XIX веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком.

Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид  на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.

13:00 Обед в этническом кафе "Легенды Гор". Вы попробуете национальные ингушские блюда.

Продолжение экскурсии:

Заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии – Сунженском и Джейрахском.

Эгикал — крупнейшее башенное селение в горной Ингушетии,

Таргим относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV-XVII веках

Башенный комплекс "Хамхи" – башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.

Древний христианский храм Тхаба-Ерды. Этот старинный храм был возведен примерно в VIII ст. Существуют сведения, что приказ о строительстве храма отдала царица Тамара,

Заезд к знаменитым башням Вовнушки — победитель конкурса «7 чудес России»,
Башенный комплекс "Эгикал", который является колыбелью нации, где находятся самые древние постройки и захоронения XII-XVII века.

Люди здесь жили много веков, здесь же хоронили мертвых – не только под землей, но и в наземных склепах. 

Некоторых из склепов достигают 3 этажей в высоту и содержат останки более 200 человек.

Возвращение во Владикавказ.

Ужин (за доп. плату).

3 день

Пешеходная экскурсия по г. Владикавказ, трансфер

Завтрак в отеле.

Выезд с вещами. 

Пешеходная экскурсия по г. Владикавказ.

Групповой трансфер до аэропорта или  ж/д.

Прощание с группой (фото на память, обмен контактами).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Планета-Люкс».

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер «аэропорт-отель-аэропорт»проживание в отелепитание (полный пансион)экскурсии с гидоммастер-класс по приготовлению национальных блюдбочонок горного меда в подарок
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Владикавказ и обратномедицинская страховкапитание
  • Не указанное в программе турапроживание в одноместном номере (по запросу)доплата за одноместное проживание – 5 000 руб. канатная дорога на территории комплекса «Архми»бассейн и спортзал на территории комплекса «Архми»конная прогулка
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
13 мая 2022
Спасибо Прекрасная организация встречающих Хороший отель и очень интересная поездка
М
19 июня 2022
Спасибо. Все было хорошо.
С
19 ноя 2021
Яркий, насыщенный тур. Красивейшие места, которые не оставят никого равнодушным. Истинное кавказское гостеприимство! Однозначно рекомендую к посещению!

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🧳Экскурсионные туры3-дневные туры🍀Природа и пейзажиГоры

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