Встреча группы в аэропорту г. Беслан "Владикавказ".
Рекомендованные рейсы:
Трансфер до Магаса.
Обед в ресторане «Панорама».
Мастер-класс национального танца. Это не просто изящное и виртуозное исполнение, но и выражение традиций, характера народа.
Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы», посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.
Посещение этнографического музея в «Башне Согласия», самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.
Групповой трансфер до Владикавказа.
Заселение в гостиницу «Планета-Люкс» (альтернатива: гостиница «Владикавказ», гостиница «Люкс»).
Ужин (за доп. плату).
Завтрак в отеле.
Выезд в горную часть.
Экскурсия по горной Ингушетии.
Джейрахо-Ассинский заповедник, башни и крепости средневековой Горной Ингушетии.
Башенный комплекс "Эрзи"- один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. Именно здесь в XIX веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком.
Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.
13:00 Обед в этническом кафе "Легенды Гор". Вы попробуете национальные ингушские блюда.
Продолжение экскурсии:
Заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии – Сунженском и Джейрахском.
Эгикал — крупнейшее башенное селение в горной Ингушетии,
Таргим относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV-XVII веках
Башенный комплекс "Хамхи" – башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.
Древний христианский храм Тхаба-Ерды. Этот старинный храм был возведен примерно в VIII ст. Существуют сведения, что приказ о строительстве храма отдала царица Тамара,
Заезд к знаменитым башням Вовнушки — победитель конкурса «7 чудес России»,
Башенный комплекс "Эгикал", который является колыбелью нации, где находятся самые древние постройки и захоронения XII-XVII века.
Люди здесь жили много веков, здесь же хоронили мертвых – не только под землей, но и в наземных склепах.
Некоторых из склепов достигают 3 этажей в высоту и содержат останки более 200 человек.
Возвращение во Владикавказ.
Ужин (за доп. плату).
Завтрак в отеле.
Выезд с вещами.
Пешеходная экскурсия по г. Владикавказ.
Групповой трансфер до аэропорта или ж/д.
Прощание с группой (фото на память, обмен контактами).
Тур предусматривает проживание в гостинице «Планета-Люкс».
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».