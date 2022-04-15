Осетинское гостеприимство и башни Ингушетии

Вдоволь насладиться настоящими осетинскими пирогами и исследовать самую маленькую республику России

Авторский тур
В этом путешествии вы познакомитесь сразу с двумя республиками Северного Кавказа — Северной Осетией и Ингушетией.

Чтобы лучше узнать быт и традиции местных народов, будем жить в осетинском доме и каждый день куда-нибудь выезжать: разгадаем тайны заброшенного курорта в Кармадонском ущелье и исследуем Даргавский некрополь.

А потом отправимся в горную Ингушетию, будем любоваться древними башнями и живописными долинами.
Осетинское гостеприимство и башни Ингушетии
Осетинское гостеприимство и башни Ингушетии
Осетинское гостеприимство и башни Ингушетии
Осетинское гостеприимство и башни Ингушетии
Осетинское гостеприимство и башни Ингушетии
Осетинское гостеприимство и башни Ингушетии
Осетинское гостеприимство и башни Ингушетии
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Не забудьте взять теплые вещи — мы будем много времени проводить в горах, температура там обычно на несколько градусов ниже, чем в городе. Также пригодятся купальники, полотенца и шлепки — во второй день программы будут горячие источники.

Обязательно возьмите с собой полис ОМС и немного наличных, чтобы можно было купить что-то в горах. Особого шоппинга там нет, но вдруг вам приглянется баночка с местным вареньем или горный чай.

Мы за безопасность, поэтому в случае неблагоприятных погодных условий и сложностей с преодолением перевалов, оставляем право за собой изменять маршрут.

Можно участвовать с детьми от 6 лет.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Аэропорт Владикавказа или ж / д вокзал
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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