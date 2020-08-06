Знакомство с Осетией: загадочный «Город мертвых» и Геналдонское ущелье

Знакомство с Осетией
Обзорная экскурсия, охватывающая наиболее известные туристические объекты в Северной Осетии.

За одну экскурсию вы увидите три ущелья, с которыми связаны самые разные события в истории республики.

Здесь находится знаменитый «Город мертвых», крепость на скале и место, где погибла съемочная группа Сергея Бодрова.
5
7 отзывов
Знакомство с Осетией: загадочный «Город мертвых» и Геналдонское ущелье
Знакомство с Осетией: загадочный «Город мертвых» и Геналдонское ущелье
Знакомство с Осетией: загадочный «Город мертвых» и Геналдонское ущелье
Ближайшие даты:
27
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мая
Время начала: 09:00, 10:00

Описание экскурсии

Геналдонское ущелье: место с историей

Геналдонское ущелье, где трагически погиб Сергей Бодров, впечатляет своими масштабами и природной красотой. Это место стало печально известным после схода ледника Колка в 2002 году, который унес жизни съемочной группы. Несмотря на трагические события, ущелье продолжает привлекать туристов, желающих увидеть его величие и атмосферу.

Натуральная минеральная вода Кармадон

Во время вашего путешествия у вас будет возможность попробовать натуральную минеральную воду Кармадон. Это не только освежает, но и дарит уникальные вкусовые ощущения, которые позволят вам насладиться природными дарами этого региона.

Крупнейший некрополь на Кавказе

Вы также посетите село Даргавс, где находится крупнейший на Кавказе некрополь, известный как «Город мертвых». Здесь вы сможете узнать о его размерах и причинах появления, что сделает вашу экскурсию не только интересной, но и познавательной.

Средневековые крепости и уникальные пейзажи

Куртатинское ущелье предложит вам множество впечатлений:

  • Средневековые башни, которые хранят в себе историю этих мест;
  • Наскальная крепость, поражающая своим величием;
  • Самый высокогорный мужской монастырь России;
  • Головокружительный каньон, который завораживает своим видом;
  • Настоящие осетинские пироги, которые подарят вам незабываемые гастрономические впечатления.

Полезные советы для путешественников

Перед отправлением в путешествие, учтите несколько важных моментов:

  • Экскурсия будет индивидуальной, проводимой только для вашей компании, что обеспечит комфорт и удобство.
  • Одевайтесь удобно, чтобы ваша поездка прошла с максимальным комфортом.

Путешествие по этим живописным местам подарит вам множество ярких эмоций и впечатлений, которые останутся с вами на долгие годы!

Указанное время экскурсии, это время, в которое нужно выезжать в связи с коротким световым днем. Продолжительность экскурсии указана в соответствующем разделе.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кармадонские ворота
  • Некрополь Город мертвых
  • Башня Курта
  • Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
  • Дзивгисская наскальная крепость
  • Кадаргаванский каньон
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Билеты в некрополь (100руб/чел)
  • Обед в кафе
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Указанное время экскурсии, это время, в которое нужно выезжать в связи с коротким световым днем. Продолжительность экскурсии указана в соответствующем разделе.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
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2
1
В
6 авг 2020
Спасибо большое за экскурсию! Мы в восторге! Такое большое количество впечатлений за один день. Теперь мы навсегда влюблены в горы! Экскурсия действительно подойдёт почти всем. Главное не забудьте надеть удобную обувь.
Н
27 июл 2020
Отличная экскурсия, узнала много прекрасных и интересных мест
А
16 мар 2020
Мы с мужем в восторге!!!!! Горы, ущелья, водопад! Красота не обыкновенная. Маршрут👍 Гид просто 💣 Обязательно вернёмся летом, когда все будет в зелени) спасибо за экскурсию 😊
А
10 окт 2019
Спасибо за экскурсию! Марат - очень интересный рассказчик,а еще отзывчивый и приветливый человек:) Увидели даже больше, чем было запланировано! Очень красивые и завораживающие места!
o
10 сен 2019
Никогда ранее не встречала нетипичных гидов. А жаль… И ранее не было у меня экскурсий, длившихся около 10 часов, которые промчались как один миг. Это при том, что Осетия всячески
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прятала от меня свои красоты в тумане и облаках. Виктория - это супер гид-экскурсовод, географ, историк, водитель, фотограф, видеограф и просто замечательный собеседник, который покажет вам всю Осетию, все красоты, расскажет всю историю, все легенды и влюбит вас в эту республику. Кстати, парни, она не замужем. Конечно же, одного дня для всех мест мало, но когда ты их уже узнал, то непременно ставишь цель себе туда вернуться.

j
28 авг 2019
Это Вика - восхитительная девушка из Северной Осетии, которая влюблена в свою Республику. Благодаря ей я увидела маленькую часть красот этого края, узнала традиции и отведала вкуснейших осетинских пирогов. Завораживающие
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виды Куртатинского ущелья. Мрачное Кармадонское ущелье. Когда видишь своими глазами масштабы схода ледника - стынет кровь и понимаешь, что мы такая маленькая частичка этой вселенной. Удивительно, что скала о которую остановилась селевая масса, похожа на морду животного, упершегося головой о камень. Открыть для себя жемчужины Северной Осетии, узнать все о традициях, легендах, совершить восхождение на одну из гор - это все к Вике. Это был восхитительный день, насыщенный впечатлениями. Вика,тебе удалось влюбить меня в твою Республику.

d
21 июл 2019
Виктория… мои родные до позднего вечера не могли отойти от поездки, включали видео, про ледник, искали исторические факты про крепость в скале… и т. д спасибо тебе большое!

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