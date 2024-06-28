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лучше разобраться в культуре, традициях, истории и увидеть красивые места, т к жених осетин. Лучшей экскурсии в жизни не видела, Артур очень много всего рассказывал(самое главное интересно!), отвечал на все вопросы, и мы проехались по таким превосходным местам! Также мы пообедали во вкусном месте по рекомендации гида (потрясающе) Даже моему жениху, который был в этих местах множество раз, оказалось безумно интересно и познавательно (многое он и сам не знал) Еще наш гид Артур нам сделал великолепные фотографии, которые останутся с нами на всю жизнь! Хочу отметить, что все происходило не в спешке, у нас было время погулять по горам, полюбоваться видами, пофотографироваться, никто нас никуда не гнал) В общем, одни эмоции, места завораживающие, такой красоты нигде больше не увидишь Очень рекомендуем гида Артура!!!! Такой вежливый, интересно рассказывает, подсказывает где надо обязательно сфотографироваться, куда потом сходить, что попробовать, везде поможет пройти/забраться) Когда приедем в следующий раз обязательно сходим к нему на еще какую нибудь экскурсию!!!