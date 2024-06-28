1 чел.
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Индивидуальная
8 часов
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
Проведите день в горах Северной Осетии, исследуя Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
Начало: У вашего отеля. С собой возьмите паспорт гражданин...
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Владикавказу: сокровища Северной Осетии
Погрузитесь в удивительный мир Владикавказа, где каждый шаг открывает страницы истории и красоты природы Северной Осетии
Начало: У вашего отеля по городу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
По древней земле Ингушетии: башни, храмы и природа
Погрузитесь в древнюю историю Ингушетии, посетив башенные комплексы и неприступный замок Вовнушки
Начало: С вашего отеля по городу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
В тренде
Мини-тур «Знакомство с Северной Осетией»
Северная Осетия удивит вас своими горными перевалами, древними некрополями и величественными ущельями. Узнайте о жизни региона и его традициях
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 800₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
Индивидуальная экскурсия по горной Алании: захватывающие панорамы, уникальные природные и рукотворные памятники, древние некрополи и легенды
Начало: Ваша гостиница
9 июля в 10:00
14 июля в 10:00
1189910 710₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Горная Дигория: Путешествие по Задалеску, Камунте и Галиату
Приглашаем вас в путешествие по волшебной Горной Дигории, где история и природа переплетаются в едином танце
Начало: У вашего отеля/апартаментов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
К сказочным панорамам Цейского ущелья - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу величественных гор и древних селений на индивидуальной экскурсии по Цейскому ущелью
Начало: Ваша гостиница
9 июля в 10:30
14 июля в 10:30
1190010 710₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Северная Осетия - рай на земле: индивидуальная экскурсия по Владикавказу
Приглашаем в насыщенное путешествие по Северной Осетии! Вас ждут горные виды, древние крепости, водопады и уникальные легенды. Ощутите самобытность края
Начало: Ваша гостиница
9 июля в 09:30
14 июля в 09:30
1400012 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в Цейское ущелье: экскурсия для вас
Индивидуальная экскурсия по Цейскому ущелью. Откройте для себя хвойные леса, величественные горы, ледники и святилища. Незабываемое путешествие
Начало: От вашего отеля по городу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 800₽ за всё до 4 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Северной Осетии: от Голубого озера до вершин
Приглашаем на уникальное путешествие по Северной Осетии. Откройте для себя древние башни, арт-объекты и потрясающие природные красоты
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1900011 400₽ за всё до 4 чел.
скидка
35%
Индивидуальная
7.5 часов
В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день
Откройте для себя красоту Северной Осетии в однодневной экскурсии с личным гидом. Путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 17:00
1620010 530₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие на высокогорный курорт Цей
Прокатиться по канатной дороге, оценить Сказский ледник и искупаться в горячих источниках
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Вояж в самое сердце Осетии
Посетить Даргавский некрополь и проехать по Кармадонскому ущелью и Военно-Грузинской дороге
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Влюбиться в Осетию с первого взгляда
Проехать по незабываемому маршруту и познакомиться с наследием Куртатинского ущелья
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие из Владикавказа в Грозный
Посетить главные достопримечательности чеченской столицы и полюбоваться великолепными мечетями
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Чегемская сказка Кабардино-Балкарии
Поразиться красоте природного памятника, сделать яркие снимки и отведать блюда традиционной кухни
Начало: Возле вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
Полюбоваться захватывающими горными пейзажами, увидеть водопад Кольцо и искупаться в термах
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
Полюбоваться бирюзовым озером и подняться по канатной дороге на «вершину мира»
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
24 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Северная Осетия: мини-тур с местным жителем
Побывать в аутентичном горном селе, увидеть ледник и заглянуть в старинную церковь
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
70005 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Горная Ингушетия по максимуму
Увидеть не только главные достопримечательности, но и посетить труднодоступные
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Мини-тур «Знаковые места Алании»
Начало: Владикавказ, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Топ-места Осетии за один день
Начало: Мы встретим вас у вашего отеля/апартаментов
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Задалеск, Камунта, Галиат: путешествие в Горную Дигорию
Начало: У вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Фантастическая Северная Осетия
«Город мертвых» Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью за 1 день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Секреты Алагирского ущелья: тур из Владикавказа
Отыскать монумент в скале, побывать в шахтёрских посёлках и попробовать воду из источника
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
3 июля в 09:30
14 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Остаться в живых: поход с обучением основам выживания в горах (в группе)
Пройти через испытания разного уровня сложности, получить новые навыки и знания о своих возможностях
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:00
Завтра в 09:00
4 июля в 09:00
4 100₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Северная Осетия в душевной компании
Посетить топовые места республики, узнать о них интересные факты и проникнуться местной жизнью
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладислава28 июня 2024Очень понравилась экскурсия! Была на Кавказе первый раз, выбрала индивидуальную и не прогадала! Гид Давид потрясающий человек, очень интересно рассказывает, очень тактичный и вежливый! Все с комфортом, буду вас рекомендовать друзьям! Благодарю ❤️
- ААлександр28 июня 2024Всё отлично. Спасибо за экскурсию.
- ММарина27 июня 2024Нашим гидом был Руслан. Мы благодарны ему за комфортное путешествие по горным долинам Осетии, за интересный маршрут и рассказ, а
- ССергей25 июня 2024Понравилось все: отличная организация, несложный маршрут (подойдет для любого человека), гид Георгий рассказал много интересных исторических фактов о Северной Осетии,
- ВВладислав24 июня 2024Хотели сказать огромное спасибо гиду Артуру за такую прекрасную экскурсию. Ездили еще в апреле вместе с женихом. Мне очень хотелось
- ЕЕвгений20 июня 2024Прекрасный экскурсовод Магомед. Вежливый, грамотно структурированный маршрут. Видно, что самому близка и интересна история края. Реагировал на наши пожелания. Останавливался для фотографии. Если мы его просили. Спасибо организатору Лиане! Всегда на связи и готова ответить на любой запрос
- ЕЕкатерина17 июня 2024Все понравилось, гид Давид много рассказывал об Осетии, было интересно
- ААнжелика16 июня 2024Огромное спасибо Саибу за прекрасную экскурсию!!! Отношение к работе выше всяких похвал. Внимателен к мелочам, например, бинокль помог нам рассмотреть все детали природы Осетии. Как истинный осетин, влюблённый в свой край, смог вызвать интерес к своей родине. Спасибо за эмоции)))
- ИИрина14 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Мы были с двумя детьми 2 и 3 лет. Они даже не успели устать за 7,5 часов.
- ММария13 июня 2024Тимур, спасибо за поездку! Было интересно и комфортно. Кавказ - великий, павлины -огонь:), граффити неожиданные, ослики - милейшие, парк Альпина
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «От вашего отеля»
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