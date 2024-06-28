Экскурсии от вашего отеля во Владикавказе

Найдено 27 экскурсий в категории «От вашего отеля» во Владикавказе, цены от 4 100 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
209 отзывов
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
Проведите день в горах Северной Осетии, исследуя Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
Начало: У вашего отеля. С собой возьмите паспорт гражданин...
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
11 900 за всё до 4 чел.
Лучшее в Северной Осетии: ущелья, горы, зиплайн
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
91 отзыв
Путешествие по Владикавказу: сокровища Северной Осетии
Погрузитесь в удивительный мир Владикавказа, где каждый шаг открывает страницы истории и красоты природы Северной Осетии
Начало: У вашего отеля по городу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 800 за всё до 4 чел.
По древней земле Ингушетии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
75 отзывов
По древней земле Ингушетии: башни, храмы и природа
Погрузитесь в древнюю историю Ингушетии, посетив башенные комплексы и неприступный замок Вовнушки
Начало: С вашего отеля по городу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 800 за всё до 4 чел.
Мини-тур «Знакомство с Северной Осетией»
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
63 отзыва
В тренде
Мини-тур «Знакомство с Северной Осетией»
Северная Осетия удивит вас своими горными перевалами, древними некрополями и величественными ущельями. Узнайте о жизни региона и его традициях
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 800 за всё до 4 чел.
Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
48 отзывов
Популярное предложение
Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
Индивидуальная экскурсия по горной Алании: захватывающие панорамы, уникальные природные и рукотворные памятники, древние некрополи и легенды
Начало: Ваша гостиница
9 июля в 10:00
14 июля в 10:00
1189910 710 за всё до 3 чел.
Горная Дигория: Задалеск, Камунта, Галиат
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
62 отзыва
Горная Дигория: Путешествие по Задалеску, Камунте и Галиату
Приглашаем вас в путешествие по волшебной Горной Дигории, где история и природа переплетаются в едином танце
Начало: У вашего отеля/апартаментов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 500 за всё до 4 чел.
К сказочным панорамам Цейского ущелья
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
46 отзывов
К сказочным панорамам Цейского ущелья - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу величественных гор и древних селений на индивидуальной экскурсии по Цейскому ущелью
Начало: Ваша гостиница
9 июля в 10:30
14 июля в 10:30
1190010 710 за всё до 3 чел.
Северная Осетия - рай на земле
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
33 отзыва
Северная Осетия - рай на земле: индивидуальная экскурсия по Владикавказу
Приглашаем в насыщенное путешествие по Северной Осетии! Вас ждут горные виды, древние крепости, водопады и уникальные легенды. Ощутите самобытность края
Начало: Ваша гостиница
9 июля в 09:30
14 июля в 09:30
1400012 600 за всё до 3 чел.
Цейское ущелье - путешествие в мир волшебства
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
40 отзывов
Путешествие в Цейское ущелье: экскурсия для вас
Индивидуальная экскурсия по Цейскому ущелью. Откройте для себя хвойные леса, величественные горы, ледники и святилища. Незабываемое путешествие
Начало: От вашего отеля по городу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 800 за всё до 4 чел.
Путешествие по Северной Осетии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
46 отзывов
Путешествие по Северной Осетии: от Голубого озера до вершин
Приглашаем на уникальное путешествие по Северной Осетии. Откройте для себя древние башни, арт-объекты и потрясающие природные красоты
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1900011 400 за всё до 4 чел.
В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день
🚗 На машине
скидка
35%
Индивидуальная
7.5 часов
15 отзывов
В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день
Откройте для себя красоту Северной Осетии в однодневной экскурсии с личным гидом. Путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 17:00
1620010 530 за всё до 4 чел.
Путешествие на высокогорный курорт Цей
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
Путешествие на высокогорный курорт Цей
Прокатиться по канатной дороге, оценить Сказский ледник и искупаться в горячих источниках
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
9 500 за всё до 4 чел.
Вояж в самое сердце Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
4 отзыва
Вояж в самое сердце Осетии
Посетить Даргавский некрополь и проехать по Кармадонскому ущелью и Военно-Грузинской дороге
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Осетию с первого взгляда
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Влюбиться в Осетию с первого взгляда
Проехать по незабываемому маршруту и познакомиться с наследием Куртатинского ущелья
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
Путешествие из Владикавказа в Грозный
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
8 отзывов
Путешествие из Владикавказа в Грозный
Посетить главные достопримечательности чеченской столицы и полюбоваться великолепными мечетями
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 800 за всё до 4 чел.
Чегемская сказка Кабардино-Балкарии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Чегемская сказка Кабардино-Балкарии
Поразиться красоте природного памятника, сделать яркие снимки и отведать блюда традиционной кухни
Начало: Возле вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 990 за всё до 4 чел.
Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
Полюбоваться захватывающими горными пейзажами, увидеть водопад Кольцо и искупаться в термах
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 500 за всё до 4 чел.
Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
Полюбоваться бирюзовым озером и подняться по канатной дороге на «вершину мира»
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
24 900 за всё до 4 чел.
Северная Осетия: мини-тур с местным жителем
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Северная Осетия: мини-тур с местным жителем
Побывать в аутентичном горном селе, увидеть ледник и заглянуть в старинную церковь
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
70005 600 за всё до 4 чел.
Горная Ингушетия по максимуму
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Горная Ингушетия по максимуму
Увидеть не только главные достопримечательности, но и посетить труднодоступные
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 700 за всё до 4 чел.
Мини-тур «Знаковые места Алании»
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Мини-тур «Знаковые места Алании»
Начало: Владикавказ, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
7 000 за всё до 4 чел.
Топ-места Осетии за один день
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Топ-места Осетии за один день
Начало: Мы встретим вас у вашего отеля/апартаментов
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Задалеск, Камунта, Галиат: путешествие в Горную Дигорию
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Задалеск, Камунта, Галиат: путешествие в Горную Дигорию
Начало: У вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
13 500 за всё до 4 чел.
Фантастическая Северная Осетия
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Фантастическая Северная Осетия
«Город мертвых» Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью за 1 день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 3 чел.
Секреты Алагирского ущелья: тур из Владикавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Секреты Алагирского ущелья: тур из Владикавказа
Отыскать монумент в скале, побывать в шахтёрских посёлках и попробовать воду из источника
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
3 июля в 09:30
14 000 за всё до 4 чел.
Остаться в живых: поход с обучением основам выживания в горах (в группе)
🚶 Пешая
Групповая
7 часов
Остаться в живых: поход с обучением основам выживания в горах (в группе)
Пройти через испытания разного уровня сложности, получить новые навыки и знания о своих возможностях
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:00
Завтра в 09:00
4 июля в 09:00
4 100 за человека
Северная Осетия в душевной компании
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Северная Осетия в душевной компании
Посетить топовые места республики, узнать о них интересные факты и проникнуться местной жизнью
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владислава
    28 июня 2024
    Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
    Очень понравилась экскурсия! Была на Кавказе первый раз, выбрала индивидуальную и не прогадала! Гид Давид потрясающий человек, очень интересно рассказывает, очень тактичный и вежливый! Все с комфортом, буду вас рекомендовать друзьям! Благодарю ❤️
    Очень понравилась экскурсия!Очень понравилась экскурсия!Очень понравилась экскурсия!Очень понравилась экскурсия!Очень понравилась экскурсия!Очень понравилась экскурсия!
  • А
    Александр
    28 июня 2024
    Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
    Всё отлично. Спасибо за экскурсию.
    Всё отлично. Спасибо за экскурсию
  • М
    Марина
    27 июня 2024
    Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
    Нашим гидом был Руслан. Мы благодарны ему за комфортное путешествие по горным долинам Осетии, за интересный маршрут и рассказ, а
    читать дальше

    также тактичность и отзывчивость. Он знает свой край и его историю, хороший рассказчик и собеседник, живо откликается на интерес своих спутников. Рекомендуем всем, кто желает погрузиться в историю и красоту Осетии и ценит общение.

    Нашим гидом был Руслан. Мы благодарны ему за комфортное путешествие по горным долинам Осетии, за интересныйНашим гидом был Руслан. Мы благодарны ему за комфортное путешествие по горным долинам Осетии, за интересныйНашим гидом был Руслан. Мы благодарны ему за комфортное путешествие по горным долинам Осетии, за интересныйНашим гидом был Руслан. Мы благодарны ему за комфортное путешествие по горным долинам Осетии, за интересныйНашим гидом был Руслан. Мы благодарны ему за комфортное путешествие по горным долинам Осетии, за интересныйНашим гидом был Руслан. Мы благодарны ему за комфортное путешествие по горным долинам Осетии, за интересныйНашим гидом был Руслан. Мы благодарны ему за комфортное путешествие по горным долинам Осетии, за интересныйНашим гидом был Руслан. Мы благодарны ему за комфортное путешествие по горным долинам Осетии, за интересный
  • С
    Сергей
    25 июня 2024
    Цейское ущелье - путешествие в мир волшебства
    Понравилось все: отличная организация, несложный маршрут (подойдет для любого человека), гид Георгий рассказал много интересных исторических фактов о Северной Осетии,
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    её жителях, природе, делал остановки для красивых фото, для перекусов, рекомендовал недорогие кафе с хорошим сервисом и вкусной едой. Вся наша компания осталась довольна, экскурсия 10 из 10!

  • В
    Владислав
    24 июня 2024
    В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день
    Хотели сказать огромное спасибо гиду Артуру за такую прекрасную экскурсию. Ездили еще в апреле вместе с женихом. Мне очень хотелось
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    лучше разобраться в культуре, традициях, истории и увидеть красивые места, т к жених осетин. Лучшей экскурсии в жизни не видела, Артур очень много всего рассказывал(самое главное интересно!), отвечал на все вопросы, и мы проехались по таким превосходным местам! Также мы пообедали во вкусном месте по рекомендации гида (потрясающе) Даже моему жениху, который был в этих местах множество раз, оказалось безумно интересно и познавательно (многое он и сам не знал) Еще наш гид Артур нам сделал великолепные фотографии, которые останутся с нами на всю жизнь! Хочу отметить, что все происходило не в спешке, у нас было время погулять по горам, полюбоваться видами, пофотографироваться, никто нас никуда не гнал) В общем, одни эмоции, места завораживающие, такой красоты нигде больше не увидишь Очень рекомендуем гида Артура!!!! Такой вежливый, интересно рассказывает, подсказывает где надо обязательно сфотографироваться, куда потом сходить, что попробовать, везде поможет пройти/забраться) Когда приедем в следующий раз обязательно сходим к нему на еще какую нибудь экскурсию!!!

    Хотели сказать огромное спасибо гиду Артуру за такую прекрасную экскурсию. Ездили еще в апреле вместе сХотели сказать огромное спасибо гиду Артуру за такую прекрасную экскурсию. Ездили еще в апреле вместе сХотели сказать огромное спасибо гиду Артуру за такую прекрасную экскурсию. Ездили еще в апреле вместе сХотели сказать огромное спасибо гиду Артуру за такую прекрасную экскурсию. Ездили еще в апреле вместе сХотели сказать огромное спасибо гиду Артуру за такую прекрасную экскурсию. Ездили еще в апреле вместе сХотели сказать огромное спасибо гиду Артуру за такую прекрасную экскурсию. Ездили еще в апреле вместе сХотели сказать огромное спасибо гиду Артуру за такую прекрасную экскурсию. Ездили еще в апреле вместе сХотели сказать огромное спасибо гиду Артуру за такую прекрасную экскурсию. Ездили еще в апреле вместе сХотели сказать огромное спасибо гиду Артуру за такую прекрасную экскурсию. Ездили еще в апреле вместе сХотели сказать огромное спасибо гиду Артуру за такую прекрасную экскурсию. Ездили еще в апреле вместе с
  • Е
    Евгений
    20 июня 2024
    Лучшее в Северной Осетии: ущелья, горы, зиплайн
    Прекрасный экскурсовод Магомед. Вежливый, грамотно структурированный маршрут. Видно, что самому близка и интересна история края. Реагировал на наши пожелания. Останавливался для фотографии. Если мы его просили. Спасибо организатору Лиане! Всегда на связи и готова ответить на любой запрос
  • Е
    Екатерина
    17 июня 2024
    Путешествие на высокогорный курорт Цей
    Все понравилось, гид Давид много рассказывал об Осетии, было интересно
  • А
    Анжелика
    16 июня 2024
    Мини-тур «Знакомство с Северной Осетией»
    Огромное спасибо Саибу за прекрасную экскурсию!!! Отношение к работе выше всяких похвал. Внимателен к мелочам, например, бинокль помог нам рассмотреть все детали природы Осетии. Как истинный осетин, влюблённый в свой край, смог вызвать интерес к своей родине. Спасибо за эмоции)))
  • И
    Ирина
    14 июня 2024
    В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день
    Экскурсия очень понравилась. Мы были с двумя детьми 2 и 3 лет. Они даже не успели устать за 7,5 часов.
    читать дальше

    Даже таким маленьким детям было интересно и комфортно в этой поездке. Много интересных остановок, красивые горы, хороший гид, который комфортно водит машину.

  • М
    Мария
    13 июня 2024
    Северная Осетия: мини-тур с местным жителем
    Тимур, спасибо за поездку! Было интересно и комфортно. Кавказ - великий, павлины -огонь:), граффити неожиданные, ослики - милейшие, парк Альпина
    читать дальше

    -великолепный. Мы отлично и с пользой провели время, отзыв пишу уже из дома) желаю всего самого наилучшего и, прежде всего, здоровья и счастья

    Тимур, спасибо за поездку! Было интересно и комфортно. Кавказ - великий, павлины -огонь:), граффити неожиданные, осликиТимур, спасибо за поездку! Было интересно и комфортно. Кавказ - великий, павлины -огонь:), граффити неожиданные, осликиТимур, спасибо за поездку! Было интересно и комфортно. Кавказ - великий, павлины -огонь:), граффити неожиданные, ослики

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 27
  1. Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
  2. Лучшее в Северной Осетии: ущелья, горы, зиплайн
  3. По древней земле Ингушетии
  4. Мини-тур «Знакомство с Северной Осетией»
  5. Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июле 2024
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