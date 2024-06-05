1 чел.
По популярности
Групповая
8 часов
Популярное предложение
Древняя и прекрасная Осетия на групповой экскурсии
Открыть предания гордой земли и заворожиться горными пейзажами
Начало: В центре Владикавказа
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
2 300₽ за человека
скидка
15%
Групповая
7 часов
В тренде
Поездка в группе «Осетия - любовь с первого взгляда!»
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Осетии! В группе до 13 человек вы посетите уникальные природные и исторические достопримечательности
Начало: Парк культуры и отдыха «Олимпийский парк»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
34002 890₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
В тренде
Мини-тур «Знакомство с Северной Осетией»
Северная Осетия удивит вас своими горными перевалами, древними некрополями и величественными ущельями. Узнайте о жизни региона и его традициях
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Исследование Горной Ингушетии: Групповая экскурсия из Владикавказа
Путешествие по Горной Ингушетии в группе до 20 человек. В программе: башни Эрзи, Таргимская котловина, Тхаба-Ерды и многое другое
Начало: В центре города
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 300₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Северная Осетия: от Дзивгиса до города мертвых, культура и природа
Путешествие по Северной Осетии: от древних крепостей до величественных водопадов. Незабываемые впечатления и знакомство с уникальной культурой
Начало: У места вашего проживания во Владикавказе
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
1450011 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Горная Ингушетия: путешествие к стране башен и древних легенд
Погрузитесь в мир древних башен и легенд Горной Ингушетии. Путешествие по Военно-Грузинской дороге, узкие ущелья и перевалы ждут вас
Начало: У отеля Владикавказ
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
10 670₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
Проведите день в горах Северной Осетии, исследуя Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
Начало: У вашего отеля. С собой возьмите паспорт гражданин...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в сказку Осетии: от Алагирского ущелья до Зарамага
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей Осетии. Откройте для себя уникальные традиции и вкусы национальной кухни
Начало: по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
10 700₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
Погрузитесь в атмосферу Горной Дигории: водопады, каньоны, древние святилища и башни. Узнайте о культуре и истории Осетии
Начало: В центре города
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
2 700₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Владикавказа - в Южную Осетию: Цхинвал, Алагирское ущелье, Зарамагская ГЭС
Путешествие из Владикавказа в Южную Осетию: древние монастыри, целебные источники и захватывающие пейзажи. Уникальная экскурсия для ценителей истории и природы
Начало: Гостиница Владикавказ
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Владикавказ: путешествие по трём ущельям с экскурсоводом
Завораживающее путешествие по ущельям Северной Осетии, полное открытий и неповторимых впечатлений
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Экскурсия «Понять загадочный мир Ингушетии» - путешествие в глубину веков
Загадочная Ингушетия ждет вас: исследуйте уникальные башни и древние храмы, погрузитесь в историю и культуру народа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
В тренде
Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия
Отправиться за новыми впечатлениями в столицу Чечни и горную долину реки Аргун
Начало: В центре Владикавказа
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
2 700₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в Цейское ущелье: экскурсия для вас
Индивидуальная экскурсия по Цейскому ущелью. Откройте для себя хвойные леса, величественные горы, ледники и святилища. Незабываемое путешествие
Начало: От вашего отеля по городу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Душевное путешествие в Северную Осетию: от ущелий до древних башен
Погрузитесь в мир древних традиций и неповторимых пейзажей Северной Осетии с индивидуальной экскурсией
Начало: В г. Владикавказе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Владикавказу: сокровища Северной Осетии
Погрузитесь в удивительный мир Владикавказа, где каждый шаг открывает страницы истории и красоты природы Северной Осетии
Начало: У вашего отеля по городу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 800₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
Путешествие по Северной Осетии: культура и природа
Исследуйте уникальные красоты и древние традиции Северной Осетии в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: По месту проживания
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
99009 405₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
На внедорожнике в загадочную Северную Осетию: уникальные места и истории
Погрузитесь в атмосферу Северной Осетии: от древних крепостей до высокогорных монастырей и уникальных природных памятников
Начало: Владикавказ
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Поездка из Владикавказа в горы Осетии: культура, природа и история
Вас ждет путешествие по горам Осетии: от древних склепов до вкуса осетинских пирогов. Насладитесь красотой и гостеприимством этих мест
Начало: Мы забираем вас от места вашего проживания во Влад...
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
14 500₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
7 часов
В тренде
Эксклюзивная фото-прогулка по Владикавказу с гидом-фотографом
Откройте для себя красоту Северной Осетии и запечатлейте её на профессиональные фотографии во время экскурсии
Начало: Олимпийский парк
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
7 500₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
К сказочным панорамам Цейского ущелья - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу величественных гор и древних селений на индивидуальной экскурсии по Цейскому ущелью
Начало: Ваша гостиница
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1190010 710₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Мини-тур по Северной Осетии: от ущелий до города мертвых
Погрузитесь в мир древних традиций и непокоренной природы Северной Осетии. Вас ждут уникальные пейзажи и знакомство с историей края
Начало: По договоренности
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Великолепие Горной Осетии: экскурсия за день
Откройте для себя уникальные красоты Горной Осетии, исследуя её сокровища в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: Мы забираем вас от вашего места проживания в черте...
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
16 400₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
В горы Северной Осетии - к самым облакам
Путешествие в горы Северной Осетии - это незабываемые эмоции и захватывающие виды. Окунитесь в атмосферу величия и красоты природы
Начало: Забираем от места Вашего размещения
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1340012 060₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
Индивидуальная экскурсия по горной Алании: захватывающие панорамы, уникальные природные и рукотворные памятники, древние некрополи и легенды
Начало: Ваша гостиница
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
1189910 710₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Затерянный мир Дигорского ущелья: средневековье и пикник в горах
Погрузитесь в атмосферу средневековья с экскурсией в Дигорское ущелье. Старинные села и пикник в горах ждут вас
Начало: у места вашего проживания
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
19 850₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Северная Осетия - рай на земле: индивидуальная экскурсия по Владикавказу
Приглашаем в насыщенное путешествие по Северной Осетии! Вас ждут горные виды, древние крепости, водопады и уникальные легенды. Ощутите самобытность края
Начало: Ваша гостиница
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
1400012 600₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
Из Владикавказа в Цейское ущелье: культура и природа
Откройте тайны Цейского ущелья, насладитесь красотой гор, святилищ и термальных источников в уникальной экскурсии
Начало: По договоренности
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
99009 405₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Владикавказа - в Горную Ингушетию
Индивидуальная экскурсия в Ингушетию из Владикавказа: башенные комплексы, храм Тхаба-Ерды, замок-крепость Гагиевых, реки, ущелья, скалы, Цейламский перевал
12 июня в 09:00
17 июня в 09:00
10 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Джип-тур по горам Осетии: от памятников до средневековых поселений
Путешествие по знаковым местам Владикавказа и Осетии, где каждый камень хранит истории древних времен
Начало: На проспекте Коста
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Осетия: от Кармадона до Аланского монастыря
Откройте для себя дух Осетии, исследуя её природные чудеса и древние памятники в увлекательной экскурсии
Начало: Г. Владикавказ
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1580013 430₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Путешествие по Восточной Осетии: от древней Тагаурии до гастрономии
Вас ждет захватывающее путешествие по трём ущельям, визит к водопаду и мастер-класс по приготовлению традиционных блюд
Начало: Г. Владикавказ или по договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур в Дигорию «Неспящие водопады»
Душевное путешествие по одному из живописных маршрутов национального парка Алания
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 990₽ за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Северной Осетии: от Голубого озера до вершин
Приглашаем на уникальное путешествие по Северной Осетии. Откройте для себя древние башни, арт-объекты и потрясающие природные красоты
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1900013 300₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
В тренде
Групповая экскурсия к сердцу Цейского ущелья
Открыть один из красивейших горных районов Осетии и познакомиться с аланской культурой
Начало: У гостиницы «Владикавказ»
Сегодня в 08:30
11 июня в 08:30
2 200₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Уникальное путешествие по двум ущельям Северной Осетии с гидом
Откройте для себя дух Северной Осетии в коротком путешествии по Кармадонскому и Тагаурскому ущельям с опытным гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие на высокогорный курорт Цей
Прокатиться по канатной дороге, оценить Сказский ледник и искупаться в горячих источниках
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Секреты Северной Осетии: от Дарьяльского ущелья до Города мёртвых
Погрузитесь в удивительный мир Северной Осетии с эксклюзивной экскурсией, полной истории и неповторимых пейзажей
Начало: Владикавказ
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Влюбиться в Ингушетию за один день
Открыть потрясающие пейзажи заповедного Кавказа и ощутить дух Средневековья в гордой Стране башен
Начало: От места вашего проживания в городе Владикавказ
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Все краски Северной Осетии
«Город мертвых», древние башни, ущелья, каньоны и монастыри на насыщенной автомобильной экскурсии
Начало: По желанию гостей (в пределах Владикавказа бесплат...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Владикавказа - в волшебную Северную Осетию
Наскальная крепость, горный монастырь, каньоны, ущелья и тропа над пропастью за один день
Начало: В любом районе Владикавказа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Национальный парк Алания: джип-тур в сердце Дигории, Владикавказ
Откройте для себя уникальные высокогорные селения и памятники Средневековья в сердце Дигории с нашими гостеприимными гидами
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 990₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звёздами
Объехать самые потрясающие места края и переночевать в палатках среди величественных гор Кавказа
Начало: В городе Владикавказ
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
от 59 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
11 часов
Его Величество Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
Побывать в Приэльбрусье, подняться по канатной дороге и увидеть могучего исполина Кавказа
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Северная Осетия: «заоблачный» Цей и неизведанный Мамисон - Путешествие по ущельям
Приглашаем на уникальное путешествие по Северной Осетии, где вас ждут захватывающие пейзажи и богатая история
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 200₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия5 июня 2024Интересно составлен маршрут, сначала по красивейшему ущелью. Ближе к вечеру в город, жаль что ещё не стемнело, когда нам надо было уезжать домой. Не увидели город в сиянии огней.
- ИИнна5 июня 2024Одна из самых лучших экскурсий! Маршрут продуман, все самые топовые локации и не утомительно! Интересно, познавательно, захватывающе, весело, легко! Роберт
- ССергей5 июня 2024Все очень понравилось. Интересные места, поражающие виды
- ААйгуль4 июня 2024Это было великолепное путешествие по Северной Осетии, где мы были впервые!!! Спасибо нашему гиду Тимуру за прекрасно проведённый совместный день. Всё
- ЕЕлена4 июня 2024Отличная организация, прекрасный гид, узнали много нового, и плюсом вкусный осетинский обед
- ААлександра4 июня 2024Красивейшие виды шелковистых зелёных гор и величественных скал. Водопады, горные ручьи, старинные горные поселения, просторы и супер рассказчик Давид, который ненавязчиво поведал историю края.
- ЮЮлия4 июня 2024Экскурсия отличная, захватывает все ущелья,город мертвых, монастырь. Гид просто мастер своего дела. Ненавязчиво рассказывал нам мифы в веселой форме. Очень понравилось. Красота неимоверная.
- ККсения4 июня 2024Ездили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 г. Получили одни из самых ярких эмоций за всю жизнь😊😜😎 очень приятный,
- ДДарья3 июня 2024Экскурсия действительно очень хорошая, прекрасные виды, пешая прогулка к водопадам. Осетия прекрасна! Отдельное спасибо Магомеду, все было очень содержательно, и спасибо за хорошие фотографии)))
- ААлександр3 июня 2024Шикарная получилась экскурсия - гид молодец, много интересного рассказал про посещаемые места, их историю, традиции жителей. Вкусный обед, естественно с тостами;) Но главное - это природа Дигории и ее нереальная красота, которую не увидишь в других местах Осетии.
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Ущелья»
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