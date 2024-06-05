Ущелья

Найдено 93 экскурсии в категории «Ущелья» во Владикавказе, цены от 2 200 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древняя и прекрасная Осетия на групповой экскурсии
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
152 отзыва
Популярное предложение
Древняя и прекрасная Осетия на групповой экскурсии
Открыть предания гордой земли и заворожиться горными пейзажами
Начало: В центре Владикавказа
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
2 300 за человека
Поездка в группе «Осетия - любовь с первого взгляда!»
🚌 На автобусе
скидка
15%
Групповая
7 часов
288 отзывов
В тренде
Поездка в группе «Осетия - любовь с первого взгляда!»
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Осетии! В группе до 13 человек вы посетите уникальные природные и исторические достопримечательности
Начало: Парк культуры и отдыха «Олимпийский парк»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
34002 890 за человека
Мини-тур «Знакомство с Северной Осетией»
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
61 отзыв
В тренде
Мини-тур «Знакомство с Северной Осетией»
Северная Осетия удивит вас своими горными перевалами, древними некрополями и величественными ущельями. Узнайте о жизни региона и его традициях
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 800 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия в Горную Ингушетию
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
159 отзывов
Исследование Горной Ингушетии: Групповая экскурсия из Владикавказа
Путешествие по Горной Ингушетии в группе до 20 человек. В программе: башни Эрзи, Таргимская котловина, Тхаба-Ерды и многое другое
Начало: В центре города
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 300 за человека
Северная Осетия по максимуму
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
351 отзыв
Северная Осетия: от Дзивгиса до города мертвых, культура и природа
Путешествие по Северной Осетии: от древних крепостей до величественных водопадов. Незабываемые впечатления и знакомство с уникальной культурой
Начало: У места вашего проживания во Владикавказе
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
1450011 600 за всё до 4 чел.
Горная Ингушетия - страна башен и легенд
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
125 отзывов
Горная Ингушетия: путешествие к стране башен и древних легенд
Погрузитесь в мир древних башен и легенд Горной Ингушетии. Путешествие по Военно-Грузинской дороге, узкие ущелья и перевалы ждут вас
Начало: У отеля Владикавказ
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
10 670 за всё до 3 чел.
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
205 отзывов
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
Проведите день в горах Северной Осетии, исследуя Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
Начало: У вашего отеля. С собой возьмите паспорт гражданин...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 900 за всё до 4 чел.
Путешествие в сказку Осетии: Тамиск, Цей, Зарамаг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
109 отзывов
Путешествие в сказку Осетии: от Алагирского ущелья до Зарамага
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей Осетии. Откройте для себя уникальные традиции и вкусы национальной кухни
Начало: по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
10 700 за всё до 4 чел.
Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
26 отзывов
Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
Погрузитесь в атмосферу Горной Дигории: водопады, каньоны, древние святилища и башни. Узнайте о культуре и истории Осетии
Начало: В центре города
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
2 700 за человека
Из Владикавказа - в Южную Осетию
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
40 отзывов
Из Владикавказа - в Южную Осетию: Цхинвал, Алагирское ущелье, Зарамагская ГЭС
Путешествие из Владикавказа в Южную Осетию: древние монастыри, целебные источники и захватывающие пейзажи. Уникальная экскурсия для ценителей истории и природы
Начало: Гостиница Владикавказ
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
10 000 за всё до 4 чел.
1 день, 3 ущелья, 1001 эмоция
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
178 отзывов
Владикавказ: путешествие по трём ущельям с экскурсоводом
Завораживающее путешествие по ущельям Северной Осетии, полное открытий и неповторимых впечатлений
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 500 за всё до 3 чел.
Понять загадочный мир Ингушетии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
113 отзывов
Популярное предложение
Экскурсия «Понять загадочный мир Ингушетии» - путешествие в глубину веков
Загадочная Ингушетия ждет вас: исследуйте уникальные башни и древние храмы, погрузитесь в историю и культуру народа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
28 отзывов
В тренде
Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия
Отправиться за новыми впечатлениями в столицу Чечни и горную долину реки Аргун
Начало: В центре Владикавказа
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
2 700 за человека
Цейское ущелье - путешествие в мир волшебства
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
38 отзывов
Путешествие в Цейское ущелье: экскурсия для вас
Индивидуальная экскурсия по Цейскому ущелью. Откройте для себя хвойные леса, величественные горы, ледники и святилища. Незабываемое путешествие
Начало: От вашего отеля по городу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 800 за всё до 4 чел.
Душевное путешествие в Северную Осетию
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
56 отзывов
Душевное путешествие в Северную Осетию: от ущелий до древних башен
Погрузитесь в мир древних традиций и неповторимых пейзажей Северной Осетии с индивидуальной экскурсией
Начало: В г. Владикавказе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 700 за всё до 4 чел.
Лучшее в Северной Осетии: ущелья, горы, зиплайн
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
89 отзывов
Путешествие по Владикавказу: сокровища Северной Осетии
Погрузитесь в удивительный мир Владикавказа, где каждый шаг открывает страницы истории и красоты природы Северной Осетии
Начало: У вашего отеля по городу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 800 за всё до 4 чел.
Большое путешествие по Северной Осетии
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
21 отзыв
Путешествие по Северной Осетии: культура и природа
Исследуйте уникальные красоты и древние традиции Северной Осетии в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: По месту проживания
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
99009 405 за всё до 4 чел.
На внедорожнике в загадочную Северную Осетию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
29 отзывов
На внедорожнике в загадочную Северную Осетию: уникальные места и истории
Погрузитесь в атмосферу Северной Осетии: от древних крепостей до высокогорных монастырей и уникальных природных памятников
Начало: Владикавказ
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Поездка из Владикавказа - в горы Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
86 отзывов
Популярное предложение
Поездка из Владикавказа в горы Осетии: культура, природа и история
Вас ждет путешествие по горам Осетии: от древних склепов до вкуса осетинских пирогов. Насладитесь красотой и гостеприимством этих мест
Начало: Мы забираем вас от места вашего проживания во Влад...
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
14 500 за всё до 4 чел.
По Северной Осетии с гидом-фотографом в мини-группе
🚗 На машине
Фотопрогулка
7 часов
55 отзывов
В тренде
Эксклюзивная фото-прогулка по Владикавказу с гидом-фотографом
Откройте для себя красоту Северной Осетии и запечатлейте её на профессиональные фотографии во время экскурсии
Начало: Олимпийский парк
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
7 500 за человека
К сказочным панорамам Цейского ущелья
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
46 отзывов
К сказочным панорамам Цейского ущелья - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу величественных гор и древних селений на индивидуальной экскурсии по Цейскому ущелью
Начало: Ваша гостиница
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1190010 710 за всё до 3 чел.
Мини-тур по Северной Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
26 отзывов
Мини-тур по Северной Осетии: от ущелий до города мертвых
Погрузитесь в мир древних традиций и непокоренной природы Северной Осетии. Вас ждут уникальные пейзажи и знакомство с историей края
Начало: По договоренности
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 000 за всё до 4 чел.
Все великолепие Горной Осетии за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
30 отзывов
Великолепие Горной Осетии: экскурсия за день
Откройте для себя уникальные красоты Горной Осетии, исследуя её сокровища в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: Мы забираем вас от вашего места проживания в черте...
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
16 400 за всё до 4 чел.
В горы Северной Осетии - к самым облакам
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
23 отзыва
В горы Северной Осетии - к самым облакам
Путешествие в горы Северной Осетии - это незабываемые эмоции и захватывающие виды. Окунитесь в атмосферу величия и красоты природы
Начало: Забираем от места Вашего размещения
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1340012 060 за всё до 3 чел.
Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
48 отзывов
Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
Индивидуальная экскурсия по горной Алании: захватывающие панорамы, уникальные природные и рукотворные памятники, древние некрополи и легенды
Начало: Ваша гостиница
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
1189910 710 за всё до 3 чел.
Затерянный мир Дигорского ущелья (с пикником в горах!)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
25 отзывов
Затерянный мир Дигорского ущелья: средневековье и пикник в горах
Погрузитесь в атмосферу средневековья с экскурсией в Дигорское ущелье. Старинные села и пикник в горах ждут вас
Начало: у места вашего проживания
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
19 850 за всё до 4 чел.
Северная Осетия - рай на земле
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
33 отзыва
Северная Осетия - рай на земле: индивидуальная экскурсия по Владикавказу
Приглашаем в насыщенное путешествие по Северной Осетии! Вас ждут горные виды, древние крепости, водопады и уникальные легенды. Ощутите самобытность края
Начало: Ваша гостиница
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
1400012 600 за всё до 3 чел.
Из Владикавказа - в Цейское ущелье
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
88 отзывов
Из Владикавказа в Цейское ущелье: культура и природа
Откройте тайны Цейского ущелья, насладитесь красотой гор, святилищ и термальных источников в уникальной экскурсии
Начало: По договоренности
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
99009 405 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа - в Горную Ингушетию
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
30 отзывов
Из Владикавказа - в Горную Ингушетию
Индивидуальная экскурсия в Ингушетию из Владикавказа: башенные комплексы, храм Тхаба-Ерды, замок-крепость Гагиевых, реки, ущелья, скалы, Цейламский перевал
12 июня в 09:00
17 июня в 09:00
10 670 за всё до 4 чел.
Авторский джип-тур «Наедине с горами Осетии»
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
28 отзывов
Джип-тур по горам Осетии: от памятников до средневековых поселений
Путешествие по знаковым местам Владикавказа и Осетии, где каждый камень хранит истории древних времен
Начало: На проспекте Коста
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.
Осетия - любовь с первого взгляда
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
31 отзыв
Осетия: от Кармадона до Аланского монастыря
Откройте для себя дух Осетии, исследуя её природные чудеса и древние памятники в увлекательной экскурсии
Начало: Г. Владикавказ
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1580013 430 за всё до 3 чел.
Путешествие по Восточной Осетии - древней Тагаурии
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
29 отзывов
Путешествие по Восточной Осетии: от древней Тагаурии до гастрономии
Вас ждет захватывающее путешествие по трём ущельям, визит к водопаду и мастер-класс по приготовлению традиционных блюд
Начало: Г. Владикавказ или по договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.
Джип-тур в Дигорию «Неспящие водопады»
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Джип-тур в Дигорию «Неспящие водопады»
Душевное путешествие по одному из живописных маршрутов национального парка Алания
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 990 за всё до 4 чел.
Путешествие по Северной Осетии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
46 отзывов
Путешествие по Северной Осетии: от Голубого озера до вершин
Приглашаем на уникальное путешествие по Северной Осетии. Откройте для себя древние башни, арт-объекты и потрясающие природные красоты
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1900013 300 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия к сердцу Цейского ущелья
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
80 отзывов
В тренде
Групповая экскурсия к сердцу Цейского ущелья
Открыть один из красивейших горных районов Осетии и познакомиться с аланской культурой
Начало: У гостиницы «Владикавказ»
Сегодня в 08:30
11 июня в 08:30
2 200 за человека
Экспресс-поездка к двум ущельям Северной Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
Уникальное путешествие по двум ущельям Северной Осетии с гидом
Откройте для себя дух Северной Осетии в коротком путешествии по Кармадонскому и Тагаурскому ущельям с опытным гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 500 за всё до 4 чел.
Путешествие на высокогорный курорт Цей
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Путешествие на высокогорный курорт Цей
Прокатиться по канатной дороге, оценить Сказский ледник и искупаться в горячих источниках
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 500 за всё до 4 чел.
Известная и нетуристическая Северная Осетия
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Секреты Северной Осетии: от Дарьяльского ущелья до Города мёртвых
Погрузитесь в удивительный мир Северной Осетии с эксклюзивной экскурсией, полной истории и неповторимых пейзажей
Начало: Владикавказ
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Ингушетию за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Влюбиться в Ингушетию за один день
Открыть потрясающие пейзажи заповедного Кавказа и ощутить дух Средневековья в гордой Стране башен
Начало: От места вашего проживания в городе Владикавказ
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Все краски Северной Осетии
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
7.5 часов
26 отзывов
Все краски Северной Осетии
«Город мертвых», древние башни, ущелья, каньоны и монастыри на насыщенной автомобильной экскурсии
Начало: По желанию гостей (в пределах Владикавказа бесплат...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 7 чел.
Из Владикавказа - в волшебную Северную Осетию
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Из Владикавказа - в волшебную Северную Осетию
Наскальная крепость, горный монастырь, каньоны, ущелья и тропа над пропастью за один день
Начало: В любом районе Владикавказа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Национальный парк Алания: джип-тур в сердце Дигории
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Национальный парк Алания: джип-тур в сердце Дигории, Владикавказ
Откройте для себя уникальные высокогорные селения и памятники Средневековья в сердце Дигории с нашими гостеприимными гидами
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 990 за всё до 6 чел.
Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звёздами
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звёздами
Объехать самые потрясающие места края и переночевать в палатках среди величественных гор Кавказа
Начало: В городе Владикавказ
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
от 59 000 за всё до 12 чел.
Его Величество Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Его Величество Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
Побывать в Приэльбрусье, подняться по канатной дороге и увидеть могучего исполина Кавказа
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 900 за всё до 4 чел.
Северная Осетия: «заоблачный» Цей и неизведанный Мамисон
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Популярное предложение
Северная Осетия: «заоблачный» Цей и неизведанный Мамисон - Путешествие по ущельям
Приглашаем на уникальное путешествие по Северной Осетии, где вас ждут захватывающие пейзажи и богатая история
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия
    Интересно составлен маршрут, сначала по красивейшему ущелью. Ближе к вечеру в город, жаль что ещё не стемнело, когда нам надо было уезжать домой. Не увидели город в сиянии огней.
  • И
    Инна
    5 июня 2024
    Поездка в группе «Осетия - любовь с первого взгляда!»
    Одна из самых лучших экскурсий! Маршрут продуман, все самые топовые локации и не утомительно! Интересно, познавательно, захватывающе, весело, легко! Роберт
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    - профессионал, добродушный человек и аккуратный водитель! Наши ожидания от поездки не только оправдались, но и превзошли! Рекомендуем Роберта, если хотите увидеть Осетию, и влюбиться в нее❤️

  • С
    Сергей
    5 июня 2024
    Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
    Все очень понравилось. Интересные места, поражающие виды
  • А
    Айгуль
    4 июня 2024
    Путешествие по Северной Осетии
    Это было великолепное путешествие по Северной Осетии, где мы были впервые!!! Спасибо нашему гиду Тимуру за прекрасно проведённый совместный день. Всё
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    показывал, рассказывал, вином угощал, вкусной едой накормил. Просто от души в душу! И самое главное для меня была безопасность в дороге, и с Тимуром мы были спокойны на горных дорогах Кавказа. Программа насыщенная и мы получили огромное удовольствие! Благодарим от всей нашей татарской души! Ждём в гости!!!

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Древняя и прекрасная Осетия на групповой экскурсии
    Отличная организация, прекрасный гид, узнали много нового, и плюсом вкусный осетинский обед
  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
    Красивейшие виды шелковистых зелёных гор и величественных скал. Водопады, горные ручьи, старинные горные поселения, просторы и супер рассказчик Давид, который ненавязчиво поведал историю края.
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Древняя и прекрасная Осетия на групповой экскурсии
    Экскурсия отличная, захватывает все ущелья,город мертвых, монастырь. Гид просто мастер своего дела. Ненавязчиво рассказывал нам мифы в веселой форме. Очень понравилось. Красота неимоверная.
  • К
    Ксения
    4 июня 2024
    Его Величество Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
    Ездили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 г. Получили одни из самых ярких эмоций за всю жизнь😊😜😎 очень приятный,
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    вежливый и веселый гид, чистая машина и комфортное вождение. Поездка в одну сторону занимает около 3,5 часов, но с Тимуром они пролетели незаметно: интересные рассказы про достопримечательности в ненавязчивом стиле (как мы и хотели), юмористические истории, домашнее вино - ощущение будто ехали с хорошим другом. Тимур подсказывал, где самые красивые виды и где вкусно пообедать или перекусить. По пути мы заехали на красивое голубое озеро Гижгит, затем отправились покорять самую высокую горную вершину России - Эльбрус! Самая яркая эмоция от вершины - катание на снегоходах😍 Это место навсегда покорило наши души и сердца, что-то невероятное - смотрите фотографии - сами всё увидите! 😁 А лучше приезжайте и бронируйте экскурсию - не пожалеете!

    Ездили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 гЕздили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 гЕздили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 гЕздили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 гЕздили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 гЕздили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 гЕздили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 гЕздили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 г
  • Д
    Дарья
    3 июня 2024
    Лучшее в Северной Осетии: ущелья, горы, зиплайн
    Экскурсия действительно очень хорошая, прекрасные виды, пешая прогулка к водопадам. Осетия прекрасна! Отдельное спасибо Магомеду, все было очень содержательно, и спасибо за хорошие фотографии)))
  • А
    Александр
    3 июня 2024
    Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
    Шикарная получилась экскурсия - гид молодец, много интересного рассказал про посещаемые места, их историю, традиции жителей. Вкусный обед, естественно с тостами;) Но главное - это природа Дигории и ее нереальная красота, которую не увидишь в других местах Осетии.

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Ущелья»

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Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
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