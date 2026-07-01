Программа тура по дням
Встреча. Экскурсия по равнинной части Ингушетии
Встреча группы в аэропорту «Владикавказ» (г. Беслан) или «Магас» (г. Назрань).
12:00-13:00 Групповой трансфер в г. Магас.
При раннем или позднем заезде можно запросить индивидуальный трансфер (2000 рублей) или воспользоваться такси (500-700 рублей) до места сбора группы. Адрес: г. Магас, проспект Идриса Зязикова, 10А.
14:00 Приветственный обед.
15:30 Экскурсия по равнинной части Ингушетии.
Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы», посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.
Посещение этнографического музея в «Башне Согласия», самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.
Заселение в отеле «Смарт Отель» в г. Магас (альтернатива гостиница «Артис Плаза»).
Экскурсия по горной Ингушетии
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
Выезд с вещами в горную Ингушетию.
09:00 Экскурсия по горной Ингушетии:
- Ассинское ущелье — это не просто каньон, а один из самых живописных маршрутов Северного Кавказа. Здесь река Асса, рождаясь в горах Грузии, мощно прорывается сквозь каменные стены, рассекая скалы, как лезвие;
- заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии – Сунженском и Джейрахском;
- Таргим — относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV—XVII веках. Таргим не только старинный башенный комплекс, но и покинутый аул, находящийся в относительной близости от архитектурной достопримечательности;
- Хамхи, башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе;
- Храм Тхаба-Ерды — это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии, предположительно, возведённый в восьмом веке нашей эры. Когда построен храм Тхаба-Ерды, точно неизвестно. Также споры ходят и о его названии – одни ученые считают, что оно переводится как «наша вера», другие – «наша святыня», а третьи уверены, что наименование означает: «2 000 святых». К общему знаменателю лингвисты пока не пришли;
- Вовнушки — победитель конкурса «7 чудес России». Признанный шедевр средневековой башенной архитектуры, и предмет особой гордости ингушей. Место выбрано не случайно, это точка стыка горных ущелий, в древности здесь проходил один из участков Великого Шелкового пути;
- Эгикал — один из крупнейших средневековых башенных комплексов. Давным-давно башенный город Эгикал был довольно людным местом и считался центром административной и торговой жизни Средневековья. Люди здесь жили много веков.
14:00 Обед.
Далее нас ждут:
- Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину;
- башенный комплекс «Эрзи» — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. Именно здесь в XIX веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком.
Заселение в основном корпусе ЛОК «Армхи», при отсутствии мест — в корпусах «Чайка», «Терк» или апартаменты в Армхи.
Экскурсии по Осетии и по Владикавказу
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
09:00 Выезд с вещами в Осетию.
Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии:
- Даргавс или как по-другому его называют — «Город мёртвых», многие годы является одной из главных достопримечательностей республики, привлекающих внимание туристов. Столь мрачное название Даргавс получил из-за древнего некрополя 14-18 вв., находящегося в километре от заброшенного селения;
- место гибели Сергея Бодрова — Кармадонское ущелье. Где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон;
- Фиагдонское ущелье. Здесь, прорываясь сквозь дикие скалы поросшие соснами, ревет Фиагдон. Этот участок ущелья носит название «Кадаргаван» (перевал леса). Здесь туристы любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке, прямо на краю ущелья.
- немного отдохнув, отправимся к месту, окутанному мифами и легендами — старинной башне Курта и Тага.
Мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов (по желанию, доплата 1500 рублей на 1 человека при группе от 6 человек).
15:00 Обед.
16:00 Экскурсия по Владикавказу.
18:30 Заселение в отель «Планета Люкс» (альтернатива — гостиница «Империал» или равноценная замена).
Экскурсия по Грозному
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
09:00 Выезд с вещами в г. Грозный.
10:30 Экскурсия по городу:
- Храм Михаила Архангела. Памятник архитектуры 19 века, одно из самых старых зданий в Грозном. Основан терскими казаками в 1868 году, строился из природного камня почти 30 лет на пожертвования и был посвящен покровителю воинов-Архангелу Михаилу;
- Мечеть «Сердце Чечни» —одна из самых больших мечетей мира. Это не только место поклонения всех исповедующих ислам, но и одна из главных достопримечательностей чеченской столицы;
- Грозный Сити —комплекс высотных зданий в Грозном, расположенный в центре города. Общая площадь комплекса — 4,5 га. Здесь построено семь высотных зданий;
- Цветочный парк, известный в народе как «Парк чудес» и «Парк влюблённых», является одним из наиболее популярных мест в Грозном. Здесь очень много мест для классных фотографий.
14:00 Обед.
Заселение в отель «Нохчо Стар» (альтернатива «Эдельвейс», «Беркат»).
«Английский замок», построенный в 1920-х годах в Заводском районе города Грозного по заказу английской нефтяной компании «Shell», уже за короткий срок стал истинной архитектурной жемчужиной города.
Изначально возведённое как здание нефтяного научно-исследовательского института, оно теперь известно как «Английский замок в Грозном».
Внушительные стены и башни, изысканный декор и множество исторических предметов внутри замка создают атмосферу приключений и загадочности.
Каждый гость сможет пройти по коридорам и залам, которые оживают воображение и переносят в эпоху рыцарей и принцесс.
Шали. Мечеть «Гордость мусульман» считается самым крупным мусульманским молитвенным сооружением в европейской части Евразии. В здании одновременно молиться могут 30 тысяч человек, а на прилегающей территории к мечети — еще до 70 тысяч.
Возвращение в отель.
Дагестан. Чиркейское водохранилище, Сулакский каньон
08:00-09:00 Завтрак.
09:00 Выезд в Дагестан.
Чиркейское водохранилище. Крупнейший на Северном Кавказе водоем был образован для возведения Чиркейской ГЭС. На его берегах раскинулось село Чиркей и поселок Дубки. Резервуар используется для водоснабжения региона и рыболовства.
13:00 Обед.
Сулакский каньон – один из самых красивых в мире и самый глубокий каньон в Европе. По глубине превосходит даже Гранд-Каньон в Аризоне. Со смотровой площадки в п. Дубки полюбуемся на бирюзовые воды Сулака, насладимся красотой и силой Сулакского каньона.
Далее наш путь лежит в село Зубутли.
Спуск в с. Зубутли и катание на катере за доплату (стоимость зависит от количества человек).
17:00 Возвращение в Грозный.
Трансфер в аэропорт г. Грозного
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
Трансфер до аэропорта (за доп. плату).
Проживание
Тур предполагает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:
|Стоимость тура при двухместном размещении (двухместный номер с двуспальной кроватью, двухместный номер с раздельными кроватями)
|Стоимость тура при одноместном размещении (одноместный номер)
|Стоимость тура детям до 10 лет при дополнительном и основном размещении
|64000
|75900
|57500
При отсутствии пары для двухместного размещения объединяем одиночных участников и участниц (одиночных мужчин только с мужчинами, женщин с женщинами). Если в туре только один одиночный участник, нужно доплатить за одноместное размещение.
Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Бутик-отель «Смарт Отель Магас»
«Смарт Отель Магас» — современный отель, открытый в декабре 2024 года в центре Магаса, столицы Ингушетии. Он расположен в деловой и образовательной части города, рядом с ИТ-кластером, спортивными объектами и основными достопримечательностями.
Гостям предлагаются 40 просторных номеров разных категорий, включая стандартные номера, студию «Кампус» и люкс. Все номера оснащены Wi-Fi, мини-баром, набором для чая и кофе, телевизором, сейфом, халатами, тапочками и ванной комнатой с душевой кабиной и косметическими принадлежностями. Для семей с маленькими детьми по запросу может быть предоставлена детская кроватка, а для гостей студии «Кампус» предусмотрена кухня-гостиная на пятом этаже.
Отель располагает инфраструктурой для отдыха и работы: рестораном «Grand Cafe», лобби-баром, обслуживанием в номерах, хаммамом, лаунж-зоной и двумя многофункциональными залами для встреч и мероприятий.
Гостиница «Артис Плаза»
Располагается в Ингушетии городе Магас. Здесь работает вежливый и обучены персонал, который сможет помочь при заселении.
Уютные и светлые номера подготовлены для проживания постояльцев. В каждом установлена качественная мебель и современная техника для комфортного отдыха. Для постояльцев работает ресторан, в котором подают различные блюда кавказской и европейской кухни.
Расстояние до ближайшего аэропорта и железнодорожного вокзала составляет около 17 км. Основные объекты инфраструктуры находятся в непосредственной близости.
Гостиница «Армхи»
Курорт «Армхи» расположился в живописной горной Ингушетии, среди заповедной природы и исторических архитектурных памятников — это создаёт особую атмосферу погружения в прошлое. Сюда приезжают укреплять здоровье ещё с 1920‑х годов: гостям помогают восстановиться прогулки по сосновой роще, разнообразные лечебные процедуры и спа‑услуги.
Гостиница «Армхи» стоит в сосновом бору над Джейрахским ущельем. В ней найдутся варианты размещения на любой вкус и бюджет: в основном корпусе предлагают номера категории «комфорт» — с видом на горы или без него, в корпусе «Терк» — номера стандарт, а в отеле «Чайка» — эконом‑ и стандартные номера.
При гостинице работает кафе «Армхи»: если вы выбрали тариф с завтраком, полный пансион или оздоровительный тариф, вас ждёт утренний шведский стол.
Территория курорта оснащена всем необходимым для полноценного отдыха: здесь есть оздоровительный центр, финская сауна, открытый и закрытый бассейны с родниковой водой, конференц‑зал и экскурсионное бюро. К услугам гостей — Wi‑Fi на всей территории и разнообразные развлечения.
Двухместный стандартный номер оборудован двумя односпальными кроватями, письменным столом, стулом и прикроватной тумбой. В просторной ванной комнате есть всё для комфортного отдыха: умывальник, косметика для душа и ванной. Кроме того, в номере предусмотрены телевизор, посуда и тапочки.
Особая гордость курорта — чистая родниковая вода из лечебного источника, которая течёт прямо из‑под крана в каждом номере. А чтобы гости не упустили ни одной возможности для отдыха и развлечений, в каждом номере лежит информационная папка с описанием услуг курорта и доступных экскурсий.
Гостиница «Планета Люкс»
Отель расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка.
Светлые номера оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате туалетно-косметические принадлежности. На территории отеля работает бесплатный Wi-Fi.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы. Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Гостиница «Империал»
Отель находится в центре Владикавказа, в здании, являющимся памятником зодчества. В отеле 33 просторных номера, оснащенных всей современной техникой. Дизайн выполнен в классическом стиле. Из окон открывается вид на архитектуру города. Отдельные ванные комнаты оснащены ванной или душем.
Завтрак подают в ресторане «Бавария». В «Империи пива» представлен широкий выбор блюд.
В шаговой доступности магазины, кафе, достопримечательности и прочие интересные места, где должен побывать каждый турист.
Гостиница «Нохчо Стар»
Гостиница расположена в центре Грозного. Гостям предоставляются Wi-Fi и услуги автомобильной парковки. Номера включают эргономичную мебель, место для хранения вещей, рабочий стол, кондиционер, электрический чайник и телевизор.
Собственная ванная комната с халатом, феном и тапочками. Благодаря удобному расположению поблизости есть огромное множество кафе, ресторанов быстрого питания, столовых, а также баров и пабов.
Расстояние до аэропорта — 7,4 км. Доехать до ж/д вокзала Грозного можно всего за 6 минут на авто. Национальный музей, площадь Ахмата Кадырова и мечеть «Сердце Чечни» находятся в пешей доступности.
Отель «Edelweiss Grozny»
Отель «Эдельвейс Грозный» — четырёхзвёздочная гостиница в центре города, которая привлекает гостей удачным расположением и развитой инфраструктурой. Рядом знаковые места Грозного: мечеть «Сердце Чечни», проспект Путина и бульвар имени М. Эсамбаева.
Номерной фонд отеля насчитывает 47 комфортабельных номеров — от «Стандарта» повышенной комфортности до «Люкса».
Гости могут воспользоваться услугами химчистки и прачечной, а также бесплатно посещать фитнес‑залы и бассейн. На первом этаже работает стильный кафетерий с оригинальным оформлением: здесь подают блюда европейской кухни, десерты собственного приготовления, ароматный кофе и домашние чаи.
Номера оснащены всем необходимым для комфортного проживания: в них есть кондиционер, холодильник, сейф, телевизор со спутниковыми каналами, мини‑бар, фен, чайник с чайным набором, а также полотенца, тапочки и другие удобства.
Гостиница «Беркат»
Находится в центральной части города Грозный. Вокруг гостиницы разбит живописный парк с фонтаном. Во всех номерах есть ванная комната, телевизор и кондиционер.
Сервируется завтрак в формате «шведский стол». В шаговой доступности также находятся кафе и магазины.
Рядом расположен спортхолл «Колизей», в 15 минутах ходьбы мечеть «Сердце Чечни». До ж/д вокзала 8 минут езды на автомобиле, до аэропорта Грозный — 14 минут езды.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер с аэропорта
- Экскурсионный трансфер
- Экскурсии с гидом
- Проживание
- Питание (полупансион): завтраки и обеды
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Владикавказа или г. Назрань и обратно из г. Грозного
- Дополнительные расходы
- Питание - ужины
- Экологический сбор в заповедник «Эрзи» - 200 руб
- Входные билеты в некрополь в Даргавсе - 150 руб
- Входные билеты в Грозный Сити - 200 руб
- Спуск в с. Зубутли и катание на катере - по желанию
- Такси до аэропорта - примерно 300 руб. за машину
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли информация для иностранных граждан?
Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные спец. документы для посещения Ингушетии (въезда в погран. зону). Более подробную информацию уточняйте при бронировании.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Организатор оставляет за собой право изменить программу экскурсии или полностью отменить ее в случае неблагоприятных погодных условий, таких как снегопады, ливни, наводнения, экстремальные температуры и другие форс-мажорные обстоятельства, а также при отмене экскурсионной программы по инициативе экскурсионного объекта.
В случае отмены экскурсии будет предложена альтернативная экскурсия или маршрут.