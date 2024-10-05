4 ярких зимних впечатления от Северного Кавказа

В туре вас ждет горный колорит Кавказа, гостеприимные люди и вкусная национальная еда! Увидите Голубые озёра, европейский средневековый замок Шато Эркен, термальные источники Аушигера и познаете историю кавказских народов через архитектуру замковых комплексов.

За 6 дней вы познакомитесь с культурой и традициями сразу четырех республик, посетите лучшие места, природные и исторические памятники.
5
3 отзыва
4 ярких зимних впечатления от Северного Кавказа
4 ярких зимних впечатления от Северного Кавказа
4 ярких зимних впечатления от Северного Кавказа
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча, экскурсия по равнинной части Ингушетии

Встреча группы в аэропорту Владикавказ.

Групповой трансфер с 12:00-13:00.

14:00Обед.

15:30 Экскурсия по равниной части Ингушетии.

Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы», посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.

Посещение этнографического музея в «Башне Согласия», самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.

Заселение в гостинице «Армхи» или корпус «Чайка» (альтернатива гостиница «Артис Плаза», гостиница «Планета Люкс», “Империал”, в апартаментах в Армхи)

Ужин (за доп. плату).

Встреча, экскурсия по равнинной части ИнгушетииВстреча, экскурсия по равнинной части ИнгушетииВстреча, экскурсия по равнинной части ИнгушетииВстреча, экскурсия по равнинной части Ингушетии
2 день

Экскурсия по горной Ингушетии

08:00-09:00 Завтрак в отеле.

09:00 Экскурсия по горной Ингушетии:

  • Джейрахо-Ассинский заповедник, башни и крепости средневековой Горной Ингушетии.
  • Башенный комплекс «Эрзи» – один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии.
  • Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.

13:00-14:00Обед.

Продолжение экскурсии:

  • Заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии – Сунженском и Джейрахском.
  • Эгикал – один из крупнейших средневековых башенных комплексов.
  • Таргим – относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV—XVII веках.

Таргим не только старинный башенный комплекс, но и покинутый аул, находящийся в относительной близости от архитектурной достопримечательности.

  • Хамхи – башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.
  • Храм Тхаба-Ерды – это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии, скорее всего, возведённый в восьмом веке нашей эры.

Вовнушки – победитель конкурса «7 чудес России».

Ужин (за доп. плату).

Экскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной Ингушетии
3 день

Обзорная экскурсия по Осетии

08:00-09:00 Завтрак в отеле.

09:00Выезд в Осетию.

Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии:

  • Даргавс или как по-другому его называют «Город мёртвых», многие годы является одной из главных достопримечательностей республики, привлекающих внимание туристов.
  • Место гибели Сергея Бодрова Кармадонское ущелье. Где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон.
  • Фиагдонское ущелье. Здесь прорываясь сквозь дикие скалы поросшие соснами ревет Фиагдон.

Здесь туристы любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке прямо на краю ущелья.

А немного отдохнув, отправитесь к месту, окутанному мифами и легендами старинной башне Курта и Тага.

15:00 Обед.

16:00 Экскурсия по городу Владикавказ.

18:30Заселение в отель «Планета Люкс» (альтернатива гостиница "Империал" или равноценная замена).

Ужин (за доп. плату).

Обзорная экскурсия по ОсетииОбзорная экскурсия по ОсетииОбзорная экскурсия по ОсетииОбзорная экскурсия по Осетии
4 день

Экскурсия по Верхней Балкарии

08:00-09:00 Завтрак в отеле.

09:00 Выезд в Верхнюю Балкарию, где вы посетите:

  • Шато-Эркен. Это удивительный замок, построенный в стиле Средневековья, который красуется посреди искусственного водоема. Шато-Эркен прекрасно выписывается в местные пейзажи с видом на величественный Эльбрус и окружен живописным садово-парковым комплексом.

13:30 Обед.

  • Голубые озера –одно из самых таинственных мест на земле.
  • Черекское ущелье. Это гордость и жемчужина Кабардино-Балкарской республики. Из семи вершин с высотой более пяти тысяч метров, находящихся на Кавказе, пять расположены в Черекском районе.
  • Аушигерский термальный источник с уникальным составом воды и температурой около 50С. (за дополнительную плату).

18:00 Возвращение в отель.

Ужин (за дополнительную плату).

Экскурсия по Верхней БалкарииЭкскурсия по Верхней БалкарииЭкскурсия по Верхней БалкарииЭкскурсия по Верхней Балкарии
5 день

Экскурсия по г. Грозный

8:00-9:00 Завтрак в отеле.

9:00 Выезд в г. Грозный.

10:30 Экскурсия по городу Грозный: Храм Михаила Архангела.

  • Мечеть «Сердце Чечни» одна из самых больших мечетей мира. Это не только место поклонения всех исповедующих ислам, но и одна из главных достопримечательностей чеченской столицы.
  • Грозный Сити - комплекс высотных зданий в Грозном, расположенный в центре города.
  • Цветочный парк, известный в народе как «Парк чудес» и «Парк влюблённых», является одним из наиболее популярных мест в Грозном. Здесь очень много мест для классных фотографий, очень приятно провести время и всегда чисто.

14:30 Обед.

Заселение в отель «Нохчо Стар» (альтернатива “Эдельвейс”, “Беркат”).

Посещение уникальной мечети построенной в стиле хай-тека «Сердце Матери».

Шали. Мечеть «Гордрость мусульман». Мечеть в городе Шали считается самым крупным мусульманским молитвенным сооружением в европейской части Евразии.

Возвращение в отель.

Ужин (за доп. плату).

Экскурсия по г. ГрозныйЭкскурсия по г. ГрозныйЭкскурсия по г. ГрозныйЭкскурсия по г. Грозный
6 день

Трансфер до аэропорта г. Грозный

08:00-09:00Завтрак в отеле.

Прощание с группой (фото на память, обмен контактами).

12:00-13:00 Трансфер до аэропорта г. Грозный.

Проживание

Тур предполагает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты, руб:

ДатыСтоимость тура при двухместном размещении (dbl, twin)Стоимость тура при одноместном размещении (single)Стоимость тура детям до 10 лет при дополнительном и основном размещении
Даты до 28.02.2025499005990045000
Даты с 01.03.2025560006710050400

В случаи отсутствия пары на подселение, турист совершает доплату за одноместное размещение.

Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.

Варианты проживания

Планета Люкс

3 ночи

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан.

Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Планета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета Люкс

Армхи

3 ночи

К услугам гостей ресторан, общий лаундж и сад. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гости могут посетить открытый бассейн. На территории отеля работает круглосуточная стойка регистрации и пункт обмена валют. Гости могут готовить на общей кухне.

Каждый номер выходит на балкон с видом на город. Во всех номерах отеля «Армхи Ингушетия - Все» в распоряжении гостей собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. В некоторых номерах обустроен гостиный уголок. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

Ежедневно в отеле сервируют континентальный завтрак.

В этом 3-звездочном отеле можно посетить сауну. На территории отеля обустроена детская игровая площадка. Гости отеля могут сыграть партию в бильярд. Этот район пользуется популярностью среди любителей пеших прогулок и лыжного спорта.

АрмхиАрмхиАрмхиАрмхиАрмхиАрмхи

Чайка

3 ночи

Отель «Чайка Ингушетия» расположен в поселке Армхи, в 34 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, сезонный открытый бассейн и бар. В числе удобств прямой доступ к лыжным склонам, пункт продажи ски-пассов, а также общий лаундж и сад. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут воспользоваться общей кухней и пунктом обмена валюты.

В каждом номере установлен письменный стол. обустроена собственная ванная комната с душем и тапочками, а в некоторых номерах отеля «Чайка Ингушетия» — и гостиная зона. Во всех номерах гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

В отеле «Чайка Ингушетия» сервируется континентальный завтрак.

ЧайкаЧайкаЧайкаЧайкаЧайкаЧайка

Апартаменты в Армхи

3 ночи

Апартаменты в горной Ингушетии в 5 минутах от ЛОК «Армхи».

Апартаменты в АрмхиАпартаменты в АрмхиАпартаменты в АрмхиАпартаменты в АрмхиАпартаменты в АрмхиАпартаменты в Армхи

Нохчо Стар

1 ночь

Гостиница «Nohcho-Star» расположен в центре города Грозный, в его историческом, культурном и деловом центре, который прекрасно сочетает в себе деловую активность, сферу развлечений и спокойную размеренную жизнь.

Гостиница располагает богатым номерным фондом и готова удовлетворить пожелания любого клиента, в Гостинице Nohcho-Star Вы можете забронировать как стандартные номера так и номера повышенного комфорта.

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Эдельвейс

1 ночь

«EDELWEISS Grozny Hotel» находится в Ахматовском районе Грозного, рядом со «Стадионом им. С. Г. Билимханова».

К размещению представлены одноместные и двухместные номера категории «Стандарт» и «Делюкс». Среди удобств кабельное телевидение, скоростной Wi-Fi, сейф, кондиционер и ванная комната с душем, мягкими полотенцами и косметическими средствами.

В номерах установлен холодильник и чайный набор. В кафетерии «Shpinat» гостей кормят вкусными завтраками, обедами и ужинами из блюд европейской кухни.

На втором этаже расположен конференц-зал с современным оснащением, он вмещает до 15 человек.

В распоряжении постояльцев тренажерный зал, игровой центр и массажный кабинет. Рядом располагается «Театр им. Ханпаши Нурадилова» - 1 км, торговый центр «Беркат» - 970 м и «Комсомольский сквер» - 850 м. До железнодорожного вокзала 2,6 км, до аэропорта 7 км.

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Беркат

1 ночь

Гостиница «Беркат» находится в центральной части города Грозный. Вокруг гостиницы разбит живописный парк с фонтаном.

Гости могут расположиться в комфортабельных и уютных номерах различной ценовой категории. Во всех номерах есть ванная комната, телевизор и кондиционер.

Каждое утро в ресторане гостиницы сервируется завтрак в формате «шведский стол». В шаговой доступности также находятся кафе и магазины.

Для делового общения в гостинице предусмотрен просторный конференц-зал, оснащенный всей необходимой современной аппаратурой.

Рядом расположен спортхолл «Колизей», в 15 минутах ходьбы расположена мечеть «Сердце Чечни». До железнодорожного вокзала 8 минут езды на автомобиле, до аэропорта Грозный - 14 минут езды.

БеркатБеркатБеркатБеркатБеркатБеркат

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание (полупансион): завтраки, обеды
  • Экскурсионный трансфер
  • Групповой трансфер от аэропорта до отеля и обратно в аэропорт
  • Экскурсии с гидом
  • Проживание по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно из Грозного
  • Медицинская страховка
  • Питание, не указанное в программе тура: ужины
  • Бассейн и спортзал на территории комплекса «Архми» - 250 руб. /час 400 руб. /неограниченное время
  • Аушигерский термальный источник - 300 руб
  • Конная прогулка (1 час) - 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
5 окт 2024
Спасибо большое организаторам! Сопровождающая Рема замечательная, добрая девушка встретила как родных). Спасибо Аде за решение всех вопросов и неожиданное поздравление с днём рождения! Очень понравились гиды Ингушетии, в башне Согласия и Рамзан, отдельное спасибо водителю. Девочки вам процветания!
У
2 окт 2024
Компания Большая Страна (bolshayastrana.com) - удобный сайт с путешествиями по России. Мы уже путешествовали с компанией в 2022 году по Сахалину. Компания вложила душу в каждую деталь нашего путешествия, чтобы память о Кавказских республиках: Ингушетии, Северной Осетии, Чечне и Дагестане - навсегда осталась в наших сердцах! Огромное вам спасибо и дальнейшего вам процветания в работе с путешественникам!
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С
27 сен 2024
Очень плотный график, но для первого раза нормально.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

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