3 день

Обзорная экскурсия по Осетии

08:00-09:00 Завтрак в отеле.

09:00Выезд в Осетию.

Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии:

Даргавс или как по-другому его называют – «Город мёртвых» , многие годы является одной из главных достопримечательностей республики, привлекающих внимание туристов.

или как по-другому его называют , многие годы является одной из главных достопримечательностей республики, привлекающих внимание туристов. Место гибели Сергея Бодрова – Кармадонское ущелье . Где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон .

. Где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок . Фиагдонское ущелье. Здесь прорываясь сквозь дикие скалы поросшие соснами ревет Фиагдон.

Здесь туристы любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке прямо на краю ущелья.

А немного отдохнув, отправитесь к месту, окутанному мифами и легендами – старинной башне Курта и Тага.

15:00 Обед.

16:00 Экскурсия по городу Владикавказ.

18:30Заселение в отель «Планета Люкс» (альтернатива гостиница "Империал" или равноценная замена).

Ужин (за доп. плату).