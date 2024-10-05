За 6 дней вы познакомитесь с культурой и традициями сразу четырех республик, посетите лучшие места, природные и исторические памятники.
Программа тура по дням
Встреча, экскурсия по равнинной части Ингушетии
Встреча группы в аэропорту Владикавказ.
Групповой трансфер с 12:00-13:00.
14:00Обед.
15:30 Экскурсия по равниной части Ингушетии.
Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы», посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.
Посещение этнографического музея в «Башне Согласия», самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.
Заселение в гостинице «Армхи» или корпус «Чайка» (альтернатива гостиница «Артис Плаза», гостиница «Планета Люкс», “Империал”, в апартаментах в Армхи)
Ужин (за доп. плату).
Экскурсия по горной Ингушетии
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
09:00 Экскурсия по горной Ингушетии:
- Джейрахо-Ассинский заповедник, башни и крепости средневековой Горной Ингушетии.
- Башенный комплекс «Эрзи» – один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии.
- Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.
13:00-14:00Обед.
Продолжение экскурсии:
- Заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии – Сунженском и Джейрахском.
- Эгикал – один из крупнейших средневековых башенных комплексов.
- Таргим – относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV—XVII веках.
Таргим не только старинный башенный комплекс, но и покинутый аул, находящийся в относительной близости от архитектурной достопримечательности.
- Хамхи – башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.
- Храм Тхаба-Ерды – это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии, скорее всего, возведённый в восьмом веке нашей эры.
Вовнушки – победитель конкурса «7 чудес России».
Ужин (за доп. плату).
Обзорная экскурсия по Осетии
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
09:00Выезд в Осетию.
Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии:
- Даргавс или как по-другому его называют – «Город мёртвых», многие годы является одной из главных достопримечательностей республики, привлекающих внимание туристов.
- Место гибели Сергея Бодрова – Кармадонское ущелье. Где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон.
- Фиагдонское ущелье. Здесь прорываясь сквозь дикие скалы поросшие соснами ревет Фиагдон.
Здесь туристы любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке прямо на краю ущелья.
А немного отдохнув, отправитесь к месту, окутанному мифами и легендами – старинной башне Курта и Тага.
15:00 Обед.
16:00 Экскурсия по городу Владикавказ.
18:30Заселение в отель «Планета Люкс» (альтернатива гостиница "Империал" или равноценная замена).
Ужин (за доп. плату).
Экскурсия по Верхней Балкарии
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
09:00 Выезд в Верхнюю Балкарию, где вы посетите:
- Шато-Эркен. Это удивительный замок, построенный в стиле Средневековья, который красуется посреди искусственного водоема. Шато-Эркен прекрасно выписывается в местные пейзажи с видом на величественный Эльбрус и окружен живописным садово-парковым комплексом.
13:30 Обед.
- Голубые озера –одно из самых таинственных мест на земле.
- Черекское ущелье. Это гордость и жемчужина Кабардино-Балкарской республики. Из семи вершин с высотой более пяти тысяч метров, находящихся на Кавказе, пять расположены в Черекском районе.
- Аушигерский термальный источник с уникальным составом воды и температурой около 50С. (за дополнительную плату).
18:00 Возвращение в отель.
Ужин (за дополнительную плату).
Экскурсия по г. Грозный
8:00-9:00 Завтрак в отеле.
9:00 Выезд в г. Грозный.
10:30 Экскурсия по городу Грозный: Храм Михаила Архангела.
- Мечеть «Сердце Чечни» – одна из самых больших мечетей мира. Это не только место поклонения всех исповедующих ислам, но и одна из главных достопримечательностей чеченской столицы.
- Грозный Сити - комплекс высотных зданий в Грозном, расположенный в центре города.
- Цветочный парк, известный в народе как «Парк чудес» и «Парк влюблённых», является одним из наиболее популярных мест в Грозном. Здесь очень много мест для классных фотографий, очень приятно провести время и всегда чисто.
14:30 Обед.
Заселение в отель «Нохчо Стар» (альтернатива “Эдельвейс”, “Беркат”).
Посещение уникальной мечети построенной в стиле хай-тека – «Сердце Матери».
Шали. Мечеть «Гордрость мусульман». Мечеть в городе Шали считается самым крупным мусульманским молитвенным сооружением в европейской части Евразии.
Возвращение в отель.
Ужин (за доп. плату).
Трансфер до аэропорта г. Грозный
08:00-09:00Завтрак в отеле.
Прощание с группой (фото на память, обмен контактами).
12:00-13:00 Трансфер до аэропорта г. Грозный.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты, руб:
|Даты
|Стоимость тура при двухместном размещении (dbl, twin)
|Стоимость тура при одноместном размещении (single)
|Стоимость тура детям до 10 лет при дополнительном и основном размещении
|Даты до 28.02.2025
|49900
|59900
|45000
|Даты с 01.03.2025
|56000
|67100
|50400
В случаи отсутствия пары на подселение, турист совершает доплату за одноместное размещение.
Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Планета Люкс
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Армхи
К услугам гостей ресторан, общий лаундж и сад. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гости могут посетить открытый бассейн. На территории отеля работает круглосуточная стойка регистрации и пункт обмена валют. Гости могут готовить на общей кухне.
Каждый номер выходит на балкон с видом на город. Во всех номерах отеля «Армхи Ингушетия - Все» в распоряжении гостей собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. В некоторых номерах обустроен гостиный уголок. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
Ежедневно в отеле сервируют континентальный завтрак.
В этом 3-звездочном отеле можно посетить сауну. На территории отеля обустроена детская игровая площадка. Гости отеля могут сыграть партию в бильярд. Этот район пользуется популярностью среди любителей пеших прогулок и лыжного спорта.
Чайка
Отель «Чайка Ингушетия» расположен в поселке Армхи, в 34 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, сезонный открытый бассейн и бар. В числе удобств прямой доступ к лыжным склонам, пункт продажи ски-пассов, а также общий лаундж и сад. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут воспользоваться общей кухней и пунктом обмена валюты.
В каждом номере установлен письменный стол. обустроена собственная ванная комната с душем и тапочками, а в некоторых номерах отеля «Чайка Ингушетия» — и гостиная зона. Во всех номерах гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
В отеле «Чайка Ингушетия» сервируется континентальный завтрак.
Апартаменты в Армхи
Апартаменты в горной Ингушетии в 5 минутах от ЛОК «Армхи».
Нохчо Стар
Гостиница «Nohcho-Star» расположен в центре города Грозный, в его историческом, культурном и деловом центре, который прекрасно сочетает в себе деловую активность, сферу развлечений и спокойную размеренную жизнь.
Гостиница располагает богатым номерным фондом и готова удовлетворить пожелания любого клиента, в Гостинице Nohcho-Star Вы можете забронировать как стандартные номера так и номера повышенного комфорта.
Эдельвейс
«EDELWEISS Grozny Hotel» находится в Ахматовском районе Грозного, рядом со «Стадионом им. С. Г. Билимханова».
К размещению представлены одноместные и двухместные номера категории «Стандарт» и «Делюкс». Среди удобств кабельное телевидение, скоростной Wi-Fi, сейф, кондиционер и ванная комната с душем, мягкими полотенцами и косметическими средствами.
В номерах установлен холодильник и чайный набор. В кафетерии «Shpinat» гостей кормят вкусными завтраками, обедами и ужинами из блюд европейской кухни.
На втором этаже расположен конференц-зал с современным оснащением, он вмещает до 15 человек.
В распоряжении постояльцев тренажерный зал, игровой центр и массажный кабинет. Рядом располагается «Театр им. Ханпаши Нурадилова» - 1 км, торговый центр «Беркат» - 970 м и «Комсомольский сквер» - 850 м. До железнодорожного вокзала 2,6 км, до аэропорта 7 км.
Беркат
Гостиница «Беркат» находится в центральной части города Грозный. Вокруг гостиницы разбит живописный парк с фонтаном.
Гости могут расположиться в комфортабельных и уютных номерах различной ценовой категории. Во всех номерах есть ванная комната, телевизор и кондиционер.
Каждое утро в ресторане гостиницы сервируется завтрак в формате «шведский стол». В шаговой доступности также находятся кафе и магазины.
Для делового общения в гостинице предусмотрен просторный конференц-зал, оснащенный всей необходимой современной аппаратурой.
Рядом расположен спортхолл «Колизей», в 15 минутах ходьбы расположена мечеть «Сердце Чечни». До железнодорожного вокзала 8 минут езды на автомобиле, до аэропорта Грозный - 14 минут езды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание (полупансион): завтраки, обеды
- Экскурсионный трансфер
- Групповой трансфер от аэропорта до отеля и обратно в аэропорт
- Экскурсии с гидом
- Проживание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно из Грозного
- Медицинская страховка
- Питание, не указанное в программе тура: ужины
- Бассейн и спортзал на территории комплекса «Архми» - 250 руб. /час 400 руб. /неограниченное время
- Аушигерский термальный источник - 300 руб
- Конная прогулка (1 час) - 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.