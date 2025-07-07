стала создавать свои авторские туры по моему любимому Кавказу. Когда я вижу и чувствую восторг и неподдельный интерес к истории, культуре и национальной самобытности республик и стран, которые я предлагаю узнать, я понимаю, что на правильном пути. Мои туры наполнены не только красотой Кавказских гор, вкусной экологичной, национальной кухней, но и разными смыслами, что считаю своим достоянием как автора! Я приглашаю художников для экскурсий и плэнеров, где они могут продолжать творчество, йогов - новичков и заядлых профи. Ретриты в местах силы имеют огромный отклик в сердцах моих туристов. Гастрономические и экскурсионные туры заряжают моих гостей энергией и знаниями о своей стране, о кавказских народах, ломая навязанные стереотипы. Мои группы небольшие 5-7 человек. Мы проходим наши маршруты дружной, увлечённой семьёй, а расставаясь остаёмся всегда на связи! Когда счастлив мой гость, счастлива и я! В моих турах включено проживание, питание, трансферы, экскурсии, мастер классы по национальной кухне, фотосессии, много подарочков и сюрпризов! Хочу предупредить! Для туристов из других стран нужно за месяц готовить разрешение на въезд, т к у нас пограничная зона с Грузией. Но это решаемо! Кавказское гостеприимство, заботливое отношение к гостям, нереальной красоты локации и пейзажи, уникальная история- никого из моих гостей не оставила равнодушным. Поэтому я говорю и Вам: приезжайте и почувствуйте всё это сами!