Кавказ: катаемся, впечатляемся, объедаемся! Всё включено

Пять дней гастрономических впечатлений и путешествий по Ингушетии
Описание тура

5 дней гастрономических впечатлений и путешествий по Ингушетии, Осетии и Чечне. В каждом регионе вы попробуете особенное блюдо и побываете в потрясающих местах. Нежнейшие лепешки с картошкой, творогом и тыквой, которые просто тают во рту, восхитительной чурек из кукурузной муки, осетинские пироги, шашлыки, галушки и все это под аккомпанемент чистейшего горного воздуха, кристальной питьевой воды и незабываемых видов! Надежное, чуткое и внимательное сопровождение наших сотрудников, как всегда, прилагается

Программа тура по дням

1 день

Приезд / Равнинная Ингушетия

  • Встреча группы в аэропорту Владикавказ (г. Беслан) или Магас (г. Назрань).

  • Групповой трансфер в г. Магас с 12:00ч. -13:00ч.

  • При раннем или позднем заезде можно запросить индивидуальный трансфер (2000 рублей) или воспользоваться такси (500-700 рублей) до место сбора группы. Адрес: г. Магас, проспект Идриса Зязикова, 10А.

  • 14:00 Обед.

  • 15:30 Экскурсия по равнинной части Ингушетии.

  • Посещение комплекса Мемориал памяти и славы, посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.

  • Посещение этнографического музея в Башне Согласия, самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.

  • Выезд во Владикавказ.

  • Дегустация вина (за доплату 2000 рублей на 1 человека, при группе от 10 человек).

  • Заселение в отеле Планета Люкс в г. Владикавказ.

  • 19:00-20:00 Ужин.

2 день

Горная Ингушетия

  • 08:00-09:00 Завтрак в отеле.

  • Выезд с вещами в горную Ингушетию.

  • 09:00 Экскурсия по горной Ингушетии:

  • Ассинское ущелье — это не просто каньон, а один из самых живописных маршрутов Северного Кавказа. Здесь река Асса, рождаясь в горах Грузии, мощно прорывается сквозь каменные стены, рассекая скалы, как лезвие. Каждый поворот дороги здесь — открытие: петляющая река то исчезает в глубине, то снова появляется, то справа, то слева, как будто ведёт за собой.

  • Заповедник Эрзи, название которого переводится как орёл, расположен в двух районах Ингушетии Сунженском и Джейрахском.

  • Таргим - относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в Xv—Xvii веках. Таргим не только старинный башенный комплекс, но и покинутый аул, находящийся в относительной близости от архитектурной достопримечательности.

  • Хамхи - башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.

  • Храм Тхаба-Ерды - это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии, скорее всего, возведённый в восьмом веке нашей эры. Когда построен храм Тхаба-Ерды, точно неизвестно. Также споры ходят и о его названии одни ученые считают, что оно переводится как наша вера, другие наша святыня, а третьи уверены, что наименование означает: 2 000 святых. К общему знаменателю лингвисты пока не пришли.

  • Вовнушки - победитель конкурса 7 чудес России. Признанный шедевр средневековой башенной архитектуры, и предмет особой гордости ингушей. Сейчас тяжело представить, сколько усилий пришлось приложить строителям Вовнушек пять веков назад, чтобы создать четырехэтажный комплекс в столь сложном для возведения месте. Место выбрано не случайно, это точка стыка горных ущелий, в древности здесь проходил один из участков Великого Шелкового пути.

  • Эгикал - один из крупнейших средневековых башенных комплексов. Давным-давно башенный город Эгикал был довольно людным местом и считался центром административной и торговой жизни Средневековья. Люди здесь жили много веков, здесь же хоронили мертвых не только под землей, но и в наземных склепах. Некоторых из склепов достигают 3 этажей в высоту и содержат останки более 200 человек.

  • 13:00-14:00 Обед.

  • Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.

  • Башенный комплекс Эрзи- один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. Именно здесь в Xix веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый Viii веком.

  • Заселение в основном корпусе Лок Армхи, при отсутствии мест - в корпусах Чайка, Терк или апартаменты в Армхи.

  • 19:00-20:00 Ужин.

3 день

Горная Осетия и Владикавказ

  • 08:00-09:00 Завтрак в отеле.

  • 09:00 Выезд с вещами в Осетию.

  • Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии:

  • Даргавс или как по-другому его называют - Город мёртвых, многие годы является одной из главных достопримечательностей республики, привлекающих внимание туристов. Столь мрачное название Даргавс получил из-за древнего некрополя 14-18 вв., находящегося в километре от заброшенного селения. Одно из удивительных, до сих пор не разгаданных открытий найденные в некоторых старых гробницах мумии в гробах-лодках, сделанных из цельных кусков ствола. Учёные до сих пор ломают голову над столь необычной находкой.

  • Место гибели Сергея Бодрова - Кармадонское ущелье. Где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон.

  • Фиагдонское ущелье. Здесь, прорываясь сквозь дикие скалы поросшие соснами, ревет Фиагдон. Этот участок ущелья носит название Кадаргаван (перевал леса). Здесь туристы любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке, прямо на краю ущелья. А немного отдохнув, отправитесь к месту, окутанному мифами и легендами — старинной башне Курта и Тага.

  • Мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов (по желанию, доплата 1500 рублей на 1 человека при группе от 6 человек).

  • 15:00 Обед.

  • 16:00 Экскурсия по городу Владикавказ.

  • 18:30 Заселение в отель Планета Люкс (альтернатива гостиница Империал или равноценная замена).

  • 19:00-20:00 Ужин.

4 день

Грозный

  • 09:00 Выезд с вещами в г. Грозный.

  • 10:30 Экскурсия по городу Грозный:

  • Храм Михаила Архангела. Памятник архитектуры 19 века, одно из самых старых зданий в Грозном. Основан терскими казаками в 1868 году, строился из природного камня почти 30 лет на пожертвования и был посвящен покровителю воинов-Архангелу Михаилу.

  • Мечеть Сердце Чечни- одна из самых больших мечетей мира. Это не только место поклонения всех исповедующих ислам, но и одна из главных достопримечательностей чеченской столицы.

  • Грозный Сити- комплекс высотных зданий в Грозном, расположенный в центре города. Общая площадь комплекса — 4,5 га. Здесь построено семь высотных зданий.

  • Цветочный парк, известный в народе как Парк чудес и Парк влюблённых, является одним из наиболее популярных мест в Грозном. Парк расположен прямо в центре Грозного, и занимает площадь 45 000 кв. метров. В парке есть фонтан с башнями высотой 18 метров в национальном стиле, украшающих около 150 тысяч разных цветов, посаженных пальм, более пятисот деревьев и 18 тысяч кустов. В парке также есть зеленые скульптуры животных: слоны, медведи, олени и другие. Парк был открыт 17 сентября в 2017 году, в День чеченской женщины. Здесь очень много мест для классных фотографий, очень приятно провести время и всегда чисто.

  • 14:30 Обед.

  • Заселение в отель Нохчо Стар, Эдельвейс, Беркат.

  • Английский замок, построенный в 1920-х годах в Заводском районе города Грозный по заказу английской нефтяной компании Shell, уже за короткий срок стал истинной архитектурной жемчужиной города. Изначально возведённое как здание нефтяного научно-исследовательского института, оно теперь известно как Английский замок в Грозном. Внушительные стены и башни, изысканный декор и множество исторических предметов внутри замка создают атмосферу приключений и загадочности. Каждый гость сможет пройти по коридорам и залам, которые оживают воображение и переносят в эпоху рыцарей и принцесс.

  • Шали. Мечеть Гордость мусульман Мечеть в городе Шали считается самым крупным мусульманским молитвенным сооружением в европейской части Евразии. В здании одновременно молиться могут 30 тысяч человек, а на прилегающей территории к мечети — еще до 70 тысяч.

  • Возвращение в отель.

  • 19:00-20:00 Ужин.

5 день

День отъезда

  • 08:00-09:00 Завтрак.

  • Выселение из отеля.

  • Трансфер до аэропорта (за доп. плату) Яндекс Такси (Отель аэропорт Грозный 300 рублей за машину).

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание (полный пансион)
  • Экскурсионный трансфер
  • Групповой трансфер с аэропорта
  • Экскурсии с гидом
  • Проживание
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Дополнительные расходы
  • Экологический сбор в заповедник Эрзи (200 рублей)
  • Входные билеты в некрополь в Даргавсе (150 рублей)
  • Входные билеты в Грозный Сити (200 рублей)
  • Трансфер до аэропорта (примерно 300 рублей за машину)
О чём нужно знать до поездки

  • Возьмите с собой спортивную одежду и удобную обувь для ходьбы по горной местности. Также рекомендую взять с собой теплые вещи исходя из времени года.

Примерная температура в горах Кавказа:

Лето (+25 - +35);

Осень/Весна (+18 - +25);

Зима (+10 - -2).

  • Не приветствуются шорты у мужчин, открытые колени, декольте у женщин, обтягивающие и короткие вещи. Приветствуется скромность в одежде.

В нашем автопарке имеются следующие машины:

Mercedes-Benz Sprinter (18 мест);

Hyundai Starex (11 мест) 2 автомобиля;

Toyota corolla (5 мест).

  • Ждем тебя, наш гость!

Пожелания к путешественнику

  • Внимание! Обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Если Вы иностранный гражданин, требуется специальное разрешение на въезд в горы Ингушетии.

  • В случае опоздания на начало тура, запланированная программа экскурсий будет сокращена.

Стоимость поездки указана за человека при размещении в двухместном номере с другим участником/участницей тура. Для проживания объединяем одиночных участников и участниц (одиночных мужчин только с мужчинами, женщин с женщинами).

Если в туре только один одиночный участник, то надо доплатить за одноместное размещение.

Стоимость тура при одноместном размещении составит 65000 рублей.

  • На праздничные даты количество туристов в группе может составлять 18 человек.

  • Организатор оставляет за собой право изменить программу экскурсии или полностью отменить ее в случае неблагоприятных погодных условий, таких как снегопады, ливни, наводнения, экстремальные температуры и другие форс-мажорные обстоятельства, а также при отмене экскурсионной программы по инициативе экскурсионного объекта. В случае отмены экскурсии, будет предложена альтернативная экскурсия или маршрут.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Зара
Зара — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я Зара, уже 17 лет в туризме, побывала в 35 странах мира, показывала и влюбляла туристов в разные континенты и города. Но пришла пандемия и всё, что с ней связано!) И я
стала создавать свои авторские туры по моему любимому Кавказу. Когда я вижу и чувствую восторг и неподдельный интерес к истории, культуре и национальной самобытности республик и стран, которые я предлагаю узнать, я понимаю, что на правильном пути. Мои туры наполнены не только красотой Кавказских гор, вкусной экологичной, национальной кухней, но и разными смыслами, что считаю своим достоянием как автора! Я приглашаю художников для экскурсий и плэнеров, где они могут продолжать творчество, йогов - новичков и заядлых профи. Ретриты в местах силы имеют огромный отклик в сердцах моих туристов. Гастрономические и экскурсионные туры заряжают моих гостей энергией и знаниями о своей стране, о кавказских народах, ломая навязанные стереотипы. Мои группы небольшие 5-7 человек. Мы проходим наши маршруты дружной, увлечённой семьёй, а расставаясь остаёмся всегда на связи! Когда счастлив мой гость, счастлива и я! В моих турах включено проживание, питание, трансферы, экскурсии, мастер классы по национальной кухне, фотосессии, много подарочков и сюрпризов! Хочу предупредить! Для туристов из других стран нужно за месяц готовить разрешение на въезд, т к у нас пограничная зона с Грузией. Но это решаемо! Кавказское гостеприимство, заботливое отношение к гостям, нереальной красоты локации и пейзажи, уникальная история- никого из моих гостей не оставила равнодушным. Поэтому я говорю и Вам: приезжайте и почувствуйте всё это сами!

