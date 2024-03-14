4 день

Экскурсия по г. Грозный

8:00 Завтрак в отеле.

9:00 Выезд в г. Грозный.

10:30 Экскурсия по городу Грозный: Храм Михаила Архангела.

Памятник архитектуры 19 века, одно из самых старых зданий в Грозном.

Основан терскими казаками в 1868 году, строился из природного камня почти 30 лет на пожертвования и был посвящен покровителю воинов-Архангелу Михаилу.

Мечеть «Сердце Чечни» – одна из самых больших мечетей мира.

Это не только место поклонения всех исповедующих ислам, но и одна из главных достопримечательностей чеченской столицы.

Грозный Сити - комплекс высотных зданий в Грозном, расположенный в центре города.

Общая площадь комплекса – 4,5 га. Здесь построено семь высотных зданий.

Цветочный парк, известный в народе как «Парк чудес» и «Парк влюблённых», является одним из наиболее популярных мест в Грозном.

Парк расположен прямо в центре Грозного, и занимает площадь 45 000 кв. метров.

В парке есть фонтан с башнями высотой 18 метров в национальном стиле, украшающих около 150 тысяч разных цветов, посаженных пальм, более пятисот деревьев и 18 тысяч кустов.

В парке также есть зеленые скульптуры животных: слоны, медведи, олени и другие.

Парк был открыт 17 сентября в 2017 году, в День чеченской женщины.

Здесь очень много мест для классных фотографий, очень приятно провести время и всегда чисто.

14:30 Обед в кафе "Театро".

Заселение в отель «Нохчо Стар» (альтернатива “Эдельвейс”, “Беркат”).

Посещение уникальной мечети построенной в стиле хай-тека – «Сердце Матери».

Является первой мечетью на территории России, выполненной в ультрасовременном виде.

Днём, в зависимости от погоды, своды мечети меняют оттенки цветов – от светло-серого до бирюзово-синего. Ночью мечеть и прилегающие территории освещаются разноцветными светодиодными лампами и прожекторами.

Шали.

Мечеть «Гордость мусульман».

Мечеть в городе Шали считается самым крупным мусульманским молитвенным сооружением в европейской части Евразии.

В здании одновременно молиться могут 30 тысяч человек, а на прилегающей территории к мечети – еще до 70 тысяч.

Возвращение в отель.

19:00 Ужин