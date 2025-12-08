Программа тура по дням
Экскурсия по Владикавказу
Трансфер с аэропорта и/или ЖД заказывается отдельно при бронировании тура.
Заселение в отель до 14:00.
После заселения, совместно с нашим координатором, вы отправитесь в центр города в ресторан «Премьер», где в 15:00, состоится обед (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).
Сразу после обеда запланирована автобусно-пешая экскурсионная прогулка по Владикавказу, с посещением достопримечательностей исторической части города.
Знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом.
Прогулка по центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах, услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили, познакомиться с местным менталитетом и узнать городские легенды.
В программе: Осетинская церковь, Аллея славы, площадь В. И. Ленина, парк им К. Л. Хетагурова, армянская апостольская церковь, суннитская мечеть.
В стоимость экскурсии включено: трансфер, гид-экскурсовод, обед в ресторане «Премьер».
19:00 Возвращение в отель.
Ужин (опция).
Экскурсия по г. Грозный и г. Шали
В 09:00 с нашим гидом вы отправитель в Чеченскую Республику, в г. Грозный, где состоится обзорная пешеходная экскурсия.
Вы увидите все «визитные карточки» города и узнаете историю самых значимых зданий.
Храм Архангела Михаила — вас впечатлит этот красивейший архитектурный ансамбль в традиционном русском стиле с тремя куполами и колокольней. Я расскажу его временами трагическую историю и поясню, почему с момента освящения храм ни разу не закрывался, даже в Советские времена.
Цветочный парк — вы увидите более 500 разновидностей деревьев, среди которых клены, березы и даже пальмы. А еще сможете сделать забавные селфи на фоне топиарных фигур.
Грозный-Сити — семь устремившихся в небо высотных зданий, амбициозно и дерзко заявляющих о больших перспективах Чечни. В многоэтажках расположены жилые квартиры, бассейны, магазины, рестораны, гостиница и деловой центр с вертолетной площадкой на крыше. Вы подниметесь на смотровую одной из башен комплекса и посмотрите на город с высоты птичьего полета.
Мечеть «Сердце Чечни» — главная достопримечательность Грозного. Издали она напомнит вам роскошный цветок, а вблизи восхитит величием архитектуры. Я расскажу, в каком стиле построена мечеть и какие материалы использовались для отделки внутренних и внешних помещений.
Центральная площадь — прекрасное место, чтобы ощутить дух города и сфотографироваться на фоне архитектурного тандема мечети и исполинского комплекса «Грозный Сити». Излюбленное место туристов. Музей А. Кадырова в Грозном — это Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Кадырова.
14:00 обед в ресторане «Шейх Палас» г. Грозный.
Далее переезд в г. Шали, посещение самой большой в Европе мечети «Гордость Мусульман». Мечеть выглядит ослепительно белой, потому что покрыта особым греческим мрамором, привезённым с острова Тасос.
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в Ресторане «Шейх Палас», входные билеты в «Грозный Сити», входные билеты в музей имени А. Кадырова.
Ужин самостоятельный.
Горная Ингушетия
В 09:00 после завтрака, Вы отправитесь с нашим гидом в Республику Ингушетия, Джейрахский район.
Наша экскурсия начнется с Дарьяльского ущелья, мы будем ехать по знаменитой Военно-Грузинской дороге.
Дарьяльское ущелье — это грандиозный природный разлом Бокового хребта горной системы Большой Кавказ, по дну которого протекает р. Терек. Его протяженность составляет 12 км.
Далее мы с Вами переместимся в Джейрахском ущелье — исторический центр и самой древней части республики Ингушетия, где сохранились главные исторические памятники. По ущелью проложены многочисленные альпинистские маршруты и тропы для туристов.
Вы увидите натуральное хозяйство местных жителей, которые, как и сто лет назад заготавливают сено на зиму, варят сыр и чтут вековые традиции. Мы с вами посетим главные памятники Джейрахского ущелья.
Вы увидите древнюю родовую башню Цуровых, которые по сей день живут рядом с ней, а также древний город Таргим, селение Эгикал и башенный комплекс Вовнушки на отвесных скалах. Гид расскажет вам, для чего возводились такие башни и что символизировали.
Вы также посетите храм Тхаба-ерды, сооруженный в VIII веке. Кроме того, вас ждут природные достопримечательности — живописный Ляжгинский водопад (пройдемся по экотропе к водопаду, экотропа 3 км, по желанию) и захватывающий дух Цей-Лоамский перевал.
Обед состоится в прекрасном месте на высоте 2 100 м. н. у. м. в ресторане «Цей-Лоам».
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, въезд на территории экозоны, обед в ресторане «Цей-Лоам».
Вечером вы вернетесь в отель.
Ужин самостоятельный.
Экскурсия "Три Ущелья Осетии", "Аланский вечер"
В 09:00, после завтрака, вы отправитесь с нашим гидом в увлекательную экскурсию по Куртатинскому ущелью.
Ущелье расположено в самом центре горной Осетии.
До наших дней здесь сохранились старинные Осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления и древние культовые сооружения.
Мы посетим Кадаргаванский каньон —уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, и упавший с вершины горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон.
Средневековая скальная крепость Дзивгис — крепость известна со времен нашествия Тамерлана в XV веке - и это удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов, узнаете о тайных ходах, которые пронизывали всю средневековую крепость.
«Духовное сердце Осетии» —мы посетим Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — это самая высокогорная православная обитель на территории России, расположенная на высоте 1300 метров.
Здесь можно подняться по «лестнице отпущения грехов», насладиться тишиной и уединением обители, а также увидеть точную копию древних Аланских храмов.
13:30 Национальный обед в ресторане «Долина солнца».
Далее переезд в Даргавскую котловину.
«Осетинская Долина Фараонов» — Даргавский некрополь в народе сравнивают с египетской "Долиной Фараонов".
По живописным горным склонам рассыпался целый город из, более чем, 90 склеповых сооружений оригинальной формы в виде белых каменных башенок-домиков с необычными крышами.
Покой «Осетинской долины Фараонов» охраняют величественные Сторожевые башни XVI-XVII веков.
По дороге увидим знаменитый Арт объект Осетинская буква «А», башни Курта и Тага, другие фамильные башни, древние террасы, отвоеванные у гор для посадок земледельческих культур.
Далее переезд в Геналдонское ущелье — это одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии.
Печальная слава ущелья связана со сходом ледника Колка в 2002 году и тайной исчезновения съемочной группы Сергея Бодрова младшего (посещение мемориального комплекса погибшей съемочной группе).
17:30 Прибытие в г. Владикавказ, трансфер по отелям (время для переодевания).
18:40 Трансфер по отелям в Ресторан «Кавказ Hall».
19:00 Вы пребудете в ресторан «Кавказ Hall» в г. Владикавказ, где состоится «Аланский вечер» (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств), этно-гастрономическое шоу, уютное национальное застолье (алкоголь включен), национальная кухня Северной Осетии, знаменитые Осетинские пироги, выступление народных вокально-инструментальных коллективов Республики Северная Осетия — Алания, выступление национального Ансамбля «Мамисон», национальный Ведущий (тамада), мастер-класс по национальному Осетинскому танцу «Симд».
В стоимость экскурсии включено: Гид-экскурсовод, обед в ресторане «Долина Солнца» (ресторан может быть заменен на равнозначный в зависимости от непредвиденных обстоятельств), посещение музея под открытым небом «Даргавский некрополь», «Аланский вечер».
Прибытие в отель около 23:00.
Отъезд
В 12:00 выезд из отеля.
Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города, заказать Осетинские пироги и т. д.
Трансфер в аэропорт или ж/д оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостиницах, если выбран тариф с размещением.
Стоимость тура за номер в зависимости от отеля, руб:
|Размещение
|Категория
|Twin*
|Double*
|Singl**
|Triple***
|DBL+CH***
|Quad
|Breakfast/Завтрак
|Гостиница Владикавказ 4*
|Стандарт
|122 220
|122 220
|83 800
|167 000
|162 000
|по запросу
|Меню
|Гостиница Кадгарон 3*
|Стандарт
|99 280
|101 840
|54 520
|141 600
|138 000
|по запросу
|Шведский стол
|Гостиница Планета Люкс 3*
|Стандарт
|100 760
|100 760
|60 880
|144 040
|141 000
|по запросу
|Шведский стол
|Парк отель Владикавказ 5*
|Стандарт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|Шведский стол
|Гостиница Камелия 3*
|Стандарт
|91 960
|91 960
|52 580
|131 840
|128 000
|по запросу
|Меню
Стоимость тура (без проживания) в зависимости от количества человек в заявке при бронировании:
|Размещение
|2 человека
|2 взрослых + ребенок
|3 человека
|4 человека
|1 человек
|Без проживания (без завтраков)
|70 000
|100 000
|105 000
|140 000
|35 000
*Цена указана за двоих человек при двухместном размещении.
**Цена указана за одного человека при одноместном размещении.
***Цена указана за троих человек при трехместном размещении.
Варианты проживания
Гостиница Владикавказ 4
Расположенный близко к одним из самых популярных достопримечательностей Владикавказа, таким как Памятник В. И. Ленину (0,5 км) и Ильинская церковь (0,8 км), Отель Владикавказ превосходно подходит для туристов.
Номера оборудованы кондиционером, а гости могут в любой момент быть онлайн благодаря бесплатному Wi-Fi, который предлагает отель.
Отель Кадгарон 3
Номера в Гостиница Кадгарон оборудованы кондиционером, что обеспечивает исключительный комфорт и удобство. Гости могут всегда оставаться на связи благодаря бесплатному Wi-Fi.
Круглосуточная стойка регистрации и хранение багажа — это лишь некоторые из услуг, предлагаемых в этом небольшом отеле. Лобби сделает пребывание в отеле еще более приятным.
Отель Планета Люкс 3
Отель "Планета Люкс" — это отличный выбор для гостей Владикавказа, множество полезных услуг сделают пребывание здесь очень приятным.
Расположенные поблизости достопримечательности, такие как Республиканский стадион "Спартак" (0,6 км) и Церковь Святого Григория Просветителя (0,7 км), превращают Отель "Планета Люкс" в отличное место пребывания для гостей Владикавказа.
Номера в Отель "Планета Люкс" оборудованы холодильником, кондиционером и москитной сеткой, что обеспечивает исключительный комфорт и удобство. Гости могут всегда оставаться на связи благодаря бесплатному Wi-Fi.
«Парк Отель Владикавказ» 5
Отель расположен в самом центре города Владикавказ с панорамным видом на горы и набережную реки Терек.
Современный эргономичный дизайн номеров, сервис высокого уровня, гостеприимный персонал.
Отель идеально подходит для туризма, делового визита и романтического отдыха.
Все номера оборудованы двухместными кроватями King или Super King size, сейфом, банными и гладильными принадлежностями, а также косметикой Crabtree & Evelyn.
Также гости отеля могут бесплатно посещать фитнес-зал и банный комплекс. Бесплатный завтрак предоставляется по системе "Шведский стол".
Камелия Отель 3
Концепция отеля - домашний уют и индивидуальный подход к каждому гостю.
Поэтому на сколько бы Вы не остановились погостить, на день или месяц, у нас в гостях Вы почувствуете себя так же комфортно, как у себя дома!
Доброжелательный персонал, качественное обслуживание, атмосфера комфорта и хорошего настроения - все это Вы найдете в отеле "Камелия-В".
Все номера оснащены телефонной связью, телевизорами и холодильниками.
В отеле предоставлен спектр дополнительных и сопутствующих услуг, таких как кафе, салон красоты, автостоянка.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, если выбран тариф с размещением
- Питание: завтраки в отеле (если выбран тур с проживанием) и обеды по программе тура
- Услуги гида экскурсовода
- Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий, экологические сборы на маршрутах
- Аланский вечер - этногастрономический вечер в ресторане (алкоголь включен)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты к началу маршрута и обратно
- Трансфер (индивидуальный) из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы и обратно заказывается отдельно
- Проживание и завтраки - если выбран тариф без размещения
- Питание (ужины)
- Другие расходы, не входящие в программу тура (сувениры, экскурсии, объекты не включенные в программу тура, дополнительные услуги в отеле)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы;
- флисовая куртка (или любая другая);
- фотоаппарат;
- кросовки/удобная обувь;
- зонтик.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Нужно ли брать с собой деньги?
Вы можете взять с собой деньги на дополнительные расходы в отеле или городе — по желанию.
Информация для иностранных граждан
Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные спец. документы для посещения Ингушетии (въезда в погран. зону). Более подробную информацию уточняйте при бронировании.
Как узнать заранее важную информацию для участников группы?
Накануне дня заезда, формируется группа WhatsApp, куда добавляются все участники программы (если у туриста нет доступа к WhatsApp, то с ним индивидуально связывается сотрудник компании и информирует по всей информационно-координационной деятельности). В группе ежедневно вывешивается информация о месте и времени сбора группы, времени выезда группы от каждого отеля, информация о программе, гидах, координаторах, автобусах и водителях.
Туристам, которые приобрели тур «без проживания», следует ориентироваться в места и время отправки автобуса на ту и/или иную экскурсию и добираться самостоятельно до этих мест.