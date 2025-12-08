Мои заказы

Кавказ стал ближе

За 5 дней мы успеем всё — насладиться вкусами национальной кухни, посетить средневековые достопримечательности Ингушетии, визитные карточки Чечни и окунуться в очарование Северной Осетии.
Кавказ стал ближе
Кавказ стал ближе
Кавказ стал ближе

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Владикавказу

Трансфер с аэропорта и/или ЖД заказывается отдельно при бронировании тура.

Заселение в отель до 14:00.

После заселения, совместно с нашим координатором, вы отправитесь в центр города в ресторан «Премьер», где в 15:00, состоится обед (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).

Сразу после обеда запланирована автобусно-пешая экскурсионная прогулка по Владикавказу, с посещением достопримечательностей исторической части города.

Знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом.

Прогулка по центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах, услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили, познакомиться с местным менталитетом и узнать городские легенды.

В программе: Осетинская церковь, Аллея славы, площадь В. И. Ленина, парк им К. Л. Хетагурова, армянская апостольская церковь, суннитская мечеть.

В стоимость экскурсии включено: трансфер, гид-экскурсовод, обед в ресторане «Премьер».

19:00 Возвращение в отель.

Ужин (опция).

Экскурсия по ВладикавказуЭкскурсия по ВладикавказуЭкскурсия по Владикавказу
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Экскурсия по г. Грозный и г. Шали

В 09:00 с нашим гидом вы отправитель в Чеченскую Республику, в г. Грозный, где состоится обзорная пешеходная экскурсия.

Вы увидите все «визитные карточки» города и узнаете историю самых значимых зданий.

Храм Архангела Михаила — вас впечатлит этот красивейший архитектурный ансамбль в традиционном русском стиле с тремя куполами и колокольней. Я расскажу его временами трагическую историю и поясню, почему с момента освящения храм ни разу не закрывался, даже в Советские времена.

Цветочный парк — вы увидите более 500 разновидностей деревьев, среди которых клены, березы и даже пальмы. А еще сможете сделать забавные селфи на фоне топиарных фигур.

Грозный-Сити — семь устремившихся в небо высотных зданий, амбициозно и дерзко заявляющих о больших перспективах Чечни. В многоэтажках расположены жилые квартиры, бассейны, магазины, рестораны, гостиница и деловой центр с вертолетной площадкой на крыше. Вы подниметесь на смотровую одной из башен комплекса и посмотрите на город с высоты птичьего полета.

Мечеть «Сердце Чечни» — главная достопримечательность Грозного. Издали она напомнит вам роскошный цветок, а вблизи восхитит величием архитектуры. Я расскажу, в каком стиле построена мечеть и какие материалы использовались для отделки внутренних и внешних помещений.

Центральная площадь — прекрасное место, чтобы ощутить дух города и сфотографироваться на фоне архитектурного тандема мечети и исполинского комплекса «Грозный Сити». Излюбленное место туристов. Музей А. Кадырова в Грозном — это Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Кадырова.

14:00 обед в ресторане «Шейх Палас» г. Грозный.

Далее переезд в г. Шали, посещение самой большой в Европе мечети «Гордость Мусульман». Мечеть выглядит ослепительно белой, потому что покрыта особым греческим мрамором, привезённым с острова Тасос.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в Ресторане «Шейх Палас», входные билеты в «Грозный Сити», входные билеты в музей имени А. Кадырова.

Ужин самостоятельный.

Экскурсия по г. Грозный и г. ШалиЭкскурсия по г. Грозный и г. ШалиЭкскурсия по г. Грозный и г. Шали
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Горная Ингушетия

В 09:00 после завтрака, Вы отправитесь с нашим гидом в Республику Ингушетия, Джейрахский район.

Наша экскурсия начнется с Дарьяльского ущелья, мы будем ехать по знаменитой Военно-Грузинской дороге.

Дарьяльское ущелье — это грандиозный природный разлом Бокового хребта горной системы Большой Кавказ, по дну которого протекает р. Терек. Его протяженность составляет 12 км.

Далее мы с Вами переместимся в Джейрахском ущелье — исторический центр и самой древней части республики Ингушетия, где сохранились главные исторические памятники. По ущелью проложены многочисленные альпинистские маршруты и тропы для туристов.

Вы увидите натуральное хозяйство местных жителей, которые, как и сто лет назад заготавливают сено на зиму, варят сыр и чтут вековые традиции. Мы с вами посетим главные памятники Джейрахского ущелья.

Вы увидите древнюю родовую башню Цуровых, которые по сей день живут рядом с ней, а также древний город Таргим, селение Эгикал и башенный комплекс Вовнушки на отвесных скалах. Гид расскажет вам, для чего возводились такие башни и что символизировали.

Вы также посетите храм Тхаба-ерды, сооруженный в VIII веке. Кроме того, вас ждут природные достопримечательности — живописный Ляжгинский водопад (пройдемся по экотропе к водопаду, экотропа 3 км, по желанию) и захватывающий дух Цей-Лоамский перевал.

Обед состоится в прекрасном месте на высоте 2 100 м. н. у. м. в ресторане «Цей-Лоам».

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, въезд на территории экозоны, обед в ресторане «Цей-Лоам».

Вечером вы вернетесь в отель.

Ужин самостоятельный.

Горная ИнгушетияГорная ИнгушетияГорная ИнгушетияГорная Ингушетия
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Экскурсия "Три Ущелья Осетии", "Аланский вечер"

В 09:00, после завтрака, вы отправитесь с нашим гидом в увлекательную экскурсию по Куртатинскому ущелью.

Ущелье расположено в самом центре горной Осетии.

До наших дней здесь сохранились старинные Осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления и древние культовые сооружения.

Мы посетим Кадаргаванский каньон —уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, и упавший с вершины горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон.

Средневековая скальная крепость Дзивгис — крепость известна со времен нашествия Тамерлана в XV веке - и это удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов, узнаете о тайных ходах, которые пронизывали всю средневековую крепость.

«Духовное сердце Осетии» —мы посетим Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — это самая высокогорная православная обитель на территории России, расположенная на высоте 1300 метров.

Здесь можно подняться по «лестнице отпущения грехов», насладиться тишиной и уединением обители, а также увидеть точную копию древних Аланских храмов.

13:30 Национальный обед в ресторане «Долина солнца».

Далее переезд в Даргавскую котловину.

«Осетинская Долина Фараонов» — Даргавский некрополь в народе сравнивают с египетской "Долиной Фараонов".

По живописным горным склонам рассыпался целый город из, более чем, 90 склеповых сооружений оригинальной формы в виде белых каменных башенок-домиков с необычными крышами.

Покой «Осетинской долины Фараонов» охраняют величественные Сторожевые башни XVI-XVII веков.

По дороге увидим знаменитый Арт объект Осетинская буква «А», башни Курта и Тага, другие фамильные башни, древние террасы, отвоеванные у гор для посадок земледельческих культур.

Далее переезд в Геналдонское ущелье — это одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии.

Печальная слава ущелья связана со сходом ледника Колка в 2002 году и тайной исчезновения съемочной группы Сергея Бодрова младшего (посещение мемориального комплекса погибшей съемочной группе).

17:30 Прибытие в г. Владикавказ, трансфер по отелям (время для переодевания).

18:40 Трансфер по отелям в Ресторан «Кавказ Hall».

19:00 Вы пребудете в ресторан «Кавказ Hall» в г. Владикавказ, где состоится «Аланский вечер» (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств), этно-гастрономическое шоу, уютное национальное застолье (алкоголь включен), национальная кухня Северной Осетии, знаменитые Осетинские пироги, выступление народных вокально-инструментальных коллективов Республики Северная Осетия — Алания, выступление национального Ансамбля «Мамисон», национальный Ведущий (тамада), мастер-класс по национальному Осетинскому танцу «Симд».

В стоимость экскурсии включено: Гид-экскурсовод, обед в ресторане «Долина Солнца» (ресторан может быть заменен на равнозначный в зависимости от непредвиденных обстоятельств), посещение музея под открытым небом «Даргавский некрополь», «Аланский вечер».

Прибытие в отель около 23:00.

Экскурсия "Три Ущелья Осетии", "Аланский вечер"Экскурсия "Три Ущелья Осетии", "Аланский вечер"Экскурсия "Три Ущелья Осетии", "Аланский вечер"Экскурсия "Три Ущелья Осетии", "Аланский вечер"Экскурсия "Три Ущелья Осетии", "Аланский вечер"
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Отъезд

В 12:00 выезд из отеля.

Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города, заказать Осетинские пироги и т. д.

Трансфер в аэропорт или ж/д оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.

ОтъездОтъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предполагает проживание в гостиницах, если выбран тариф с размещением.

Стоимость тура за номер в зависимости от отеля, руб:

РазмещениеКатегорияTwin*Double*Singl**Triple***DBL+CH***QuadBreakfast/Завтрак
Гостиница Владикавказ 4*Стандарт122 220122 22083 800167 000162 000по запросуМеню
Гостиница Кадгарон 3*Стандарт99 280101 84054 520141 600138 000по запросуШведский стол
Гостиница Планета Люкс 3*Стандарт100 760100 76060 880144 040141 000по запросуШведский стол
Парк отель Владикавказ 5*Стандартпо запросупо запросупо запросупо запросупо запросупо запросуШведский стол
Гостиница Камелия 3*Стандарт91 96091 96052 580131 840128 000по запросуМеню

Стоимость тура (без проживания) в зависимости от количества человек в заявке при бронировании:

Размещение2 человека2 взрослых + ребенок3 человека4 человека1 человек
Без проживания (без завтраков)70 000100 000105 000140 00035 000

*Цена указана за двоих человек при двухместном размещении.
**Цена указана за одного человека при одноместном размещении.
***Цена указана за троих человек при трехместном размещении.

Варианты проживания

Гостиница Владикавказ 4

4 ночи

Расположенный близко к одним из самых популярных достопримечательностей Владикавказа, таким как Памятник В. И. Ленину (0,5 км) и Ильинская церковь (0,8 км), Отель Владикавказ превосходно подходит для туристов.

Номера оборудованы кондиционером, а гости могут в любой момент быть онлайн благодаря бесплатному Wi-Fi, который предлагает отель.

Гостиница Владикавказ 4Гостиница Владикавказ 4Гостиница Владикавказ 4Гостиница Владикавказ 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель Кадгарон 3

4 ночи

Номера в Гостиница Кадгарон оборудованы кондиционером, что обеспечивает исключительный комфорт и удобство. Гости могут всегда оставаться на связи благодаря бесплатному Wi-Fi.

Круглосуточная стойка регистрации и хранение багажа — это лишь некоторые из услуг, предлагаемых в этом небольшом отеле. Лобби сделает пребывание в отеле еще более приятным.

Отель Кадгарон 3Отель Кадгарон 3Отель Кадгарон 3Отель Кадгарон 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель Планета Люкс 3

4 ночи

Отель "Планета Люкс" — это отличный выбор для гостей Владикавказа, множество полезных услуг сделают пребывание здесь очень приятным.

Расположенные поблизости достопримечательности, такие как Республиканский стадион "Спартак" (0,6 км) и Церковь Святого Григория Просветителя (0,7 км), превращают Отель "Планета Люкс" в отличное место пребывания для гостей Владикавказа.

Номера в Отель "Планета Люкс" оборудованы холодильником, кондиционером и москитной сеткой, что обеспечивает исключительный комфорт и удобство. Гости могут всегда оставаться на связи благодаря бесплатному Wi-Fi.

Отель Планета Люкс 3Отель Планета Люкс 3Отель Планета Люкс 3Отель Планета Люкс 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

«Парк Отель Владикавказ» 5

4 ночи

Отель расположен в самом центре города Владикавказ с панорамным видом на горы и набережную реки Терек.

Современный эргономичный дизайн номеров, сервис высокого уровня, гостеприимный персонал.

Отель идеально подходит для туризма, делового визита и романтического отдыха.

Все номера оборудованы двухместными кроватями King или Super King size, сейфом, банными и гладильными принадлежностями, а также косметикой Crabtree & Evelyn.

Также гости отеля могут бесплатно посещать фитнес-зал и банный комплекс. Бесплатный завтрак предоставляется по системе "Шведский стол".

«Парк Отель Владикавказ» 5«Парк Отель Владикавказ» 5«Парк Отель Владикавказ» 5«Парк Отель Владикавказ» 5
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Камелия Отель 3

4 ночи

Концепция отеля - домашний уют и индивидуальный подход к каждому гостю.

Поэтому на сколько бы Вы не остановились погостить, на день или месяц, у нас в гостях Вы почувствуете себя так же комфортно, как у себя дома!

Доброжелательный персонал, качественное обслуживание, атмосфера комфорта и хорошего настроения - все это Вы найдете в отеле "Камелия-В".

Все номера оснащены телефонной связью, телевизорами и холодильниками.

В отеле предоставлен спектр дополнительных и сопутствующих услуг, таких как кафе, салон красоты, автостоянка.

Камелия Отель 3Камелия Отель 3Камелия Отель 3Камелия Отель 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, если выбран тариф с размещением
  • Питание: завтраки в отеле (если выбран тур с проживанием) и обеды по программе тура
  • Услуги гида экскурсовода
  • Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий, экологические сборы на маршрутах
  • Аланский вечер - этногастрономический вечер в ресторане (алкоголь включен)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты к началу маршрута и обратно
  • Трансфер (индивидуальный) из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы и обратно заказывается отдельно
  • Проживание и завтраки - если выбран тариф без размещения
  • Питание (ужины)
  • Другие расходы, не входящие в программу тура (сувениры, экскурсии, объекты не включенные в программу тура, дополнительные услуги в отеле)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы;
  • флисовая куртка (или любая другая);
  • фотоаппарат;
  • кросовки/удобная обувь;
  • зонтик.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Нужно ли брать с собой деньги?

Вы можете взять с собой деньги на дополнительные расходы в отеле или городе — по желанию.

Информация для иностранных граждан

Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные спец. документы для посещения Ингушетии (въезда в погран. зону). Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Как узнать заранее важную информацию для участников группы?

Накануне дня заезда, формируется группа WhatsApp, куда добавляются все участники программы (если у туриста нет доступа к WhatsApp, то с ним индивидуально связывается сотрудник компании и информирует по всей информационно-координационной деятельности). В группе ежедневно вывешивается информация о месте и времени сбора группы, времени выезда группы от каждого отеля, информация о программе, гидах, координаторах, автобусах и водителях.

Туристам, которые приобрели тур «без проживания», следует ориентироваться в места и время отправки автобуса на ту и/или иную экскурсию и добираться самостоятельно до этих мест.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

