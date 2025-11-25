5 день

Чечня. Грозный, Шали

08:00-09:00 Завтрак в отеле.

09:00 Выезд с вещами в г. Грозный.

10:30 Экскурсия по городу:

Храм Михаила Архангела . Памятник архитектуры 19 века, одно из самых старых зданий в Грозном. Основан терскими казаками в 1868 году, строился из природного камня почти 30 лет на пожертвования и был посвящен покровителю воинов-Архангелу Михаилу;

Мечеть "Сердце Чечни" —одна из самых больших мечетей мира. Это не только место поклонения всех исповедующих ислам, но и одна из главных достопримечательностей чеченской столицы;

Грозный Сити —комплекс высотных зданий в Грозном, расположенный в центре города. Общая площадь комплекса — 4,5 га. Здесь построено семь высотных зданий;

Цветочный парк, известный в народе как «Парк чудес» и «Парк влюблённых», является одним из наиболее популярных мест в Грозном. Здесь очень много мест для классных фотографий.

14:00 Обед в кафе за доплату (заказ в начале экскурсии; сет-меню: жижиг галнаш, хингал с тыквой, чай).

Заселение в отель “Нохчо Стар” (альтернатива “Эдельвейс”, “Беркат”).

"Английский замок”, построенный в 1920-х годах в Заводском районе города Грозного по заказу английской нефтяной компании «Shell», уже за короткий срок стал истинной архитектурной жемчужиной города.

Изначально возведённое как здание нефтяного научно-исследовательского института, оно теперь известно как «Английский замок в Грозном».

Внушительные стены и башни, изысканный декор и множество исторических предметов внутри замка создают атмосферу приключений и загадочности.

Каждый гость сможет пройти по коридорам и залам, которые оживают воображение и переносят в эпоху рыцарей и принцесс.

Шали. Мечеть “Гордость мусульман” считается самым крупным мусульманским молитвенным сооружением в европейской части Евразии. В здании одновременно молиться могут 30 тысяч человек, а на прилегающей территории к мечети — еще до 70 тысяч.

Возвращение в отель.

