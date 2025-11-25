Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсия по равнинной части Ингушетии
Встреча группы в аэропорту "Владикавказ" (г. Беслан) или "Магас" (г. Назрань).
12:00-13:00 Групповой трансфер в г. Магас.
При раннем или позднем заезде можно запросить индивидуальный трансфер (2000 рублей) или воспользоваться такси (500-700 рублей) до место сбора группы. Адрес: г. Магас, проспект Идриса Зязикова, 10А.
14:00 Приветственный обед.
15:30 Экскурсия по равнинной части Ингушетии.
Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы», посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.
Посещение этнографического музея в «Башне Согласия», самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.
Заселение в отеле «Смарт Отель» в г. Магас (альтернатива гостиница «Артис Плаза»).
Экскурсия по горной Ингушетии
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
Выезд с вещами в горную Ингушетию.
09:00 Экскурсия по горной Ингушетии:
- Ассинское ущелье — это не просто каньон, а один из самых живописных маршрутов Северного Кавказа. Здесь река Асса, рождаясь в горах Грузии, мощно прорывается сквозь каменные стены, рассекая скалы, как лезвие;
- заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии – Сунженском и Джейрахском;
- Таргим — относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV—XVII веках. Таргим не только старинный башенный комплекс, но и покинутый аул, находящийся в относительной близости от архитектурной достопримечательности;
- Хамхи, башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе;
- Храм Тхаба-Ерды — это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии, предположительно, возведённый в восьмом веке нашей эры. Когда построен храм Тхаба-Ерды, точно неизвестно. Также споры ходят и о его названии – одни ученые считают, что оно переводится как «наша вера», другие – «наша святыня», а третьи уверены, что наименование означает: «2 000 святых». К общему знаменателю лингвисты пока не пришли;
- Вовнушки — победитель конкурса «7 чудес России». Признанный шедевр средневековой башенной архитектуры, и предмет особой гордости ингушей. Место выбрано не случайно, это точка стыка горных ущелий, в древности здесь проходил один из участков Великого Шелкового пути;
- Эгикал — один из крупнейших средневековых башенных комплексов. Давным-давно башенный город Эгикал был довольно людным местом и считался центром административной и торговой жизни Средневековья. Люди здесь жили много веков.
14:00 Обед в гостевом доме в горах за доплату (заказ в начале экскурсии; сет-меню: манты, салат, чапильгаш, чай).
Далее нас ждут:
- Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину;
- башенный комплекс "Эрзи" — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. Именно здесь в XIX веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком.
Заселение в основном корпусе ЛОК «Армхи», при отсутствии мест — в корпусах «Чайка», «Терк» или апартаменты в Армхи.
Экскурсии по Осетии и по Владикавказу
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
09:00 Выезд с вещами в Осетию.
Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии:
- Даргавс или как по-другому его называют — «Город мёртвых», многие годы является одной из главных достопримечательностей республики, привлекающих внимание туристов. Столь мрачное название Даргавс получил из-за древнего некрополя 14-18 вв., находящегося в километре от заброшенного селения;
- место гибели Сергея Бодрова — Кармадонское ущелье. Где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон;
- Фиагдонское ущелье. Здесь, прорываясь сквозь дикие скалы поросшие соснами, ревет Фиагдон. Этот участок ущелья носит название «Кадаргаван» (перевал леса). Здесь туристы любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке, прямо на краю ущелья.
- немного отдохнув, отправимся к месту, окутанному мифами и легендами — старинной башне Курта и Тага.
14:00 Обед в кафе за доплату (заказ в начале экскурсии; сет-меню: лывжа, салат, осетинские пироги, чай).
16:00 Экскурсия по Владикавказу.
18:30 Заселение в отель "Планета Люкс" (альтернатива — гостиница "Империал" или равноценная замена).
Кабардино-Балкария. Верхняя Балкария, Голубые озера, Черекское ущелье, термальный источник
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
09:00 Выезд в Верхнюю Балкарию.
Шато-Эркен. Это удивительный замок, построенный в стиле Средневековья, который красуется посреди искусственного водоема.
Шато-Эркен прекрасно выписывается в местные пейзажи с видом на величественный Эльбрус и окружен живописным садово-парковым комплексом.
14:00 Обед в кафе за доплату (заказ в начале экскурсии; сет-меню: форель, салат, хичины, чай).
Голубые озера – одно из самых таинственных мест на земле.
Черекское ущелье. Это гордость и жемчужина Кабардино-Балкарской республики.
Из семи вершин с высотой более пяти тысяч метров, находящихся на Кавказе, пять расположены в Черекском районе.
Аушигерский термальный источник с уникальным составом воды и температурой около 50С. (за доп. плату).
18:00 Возвращение в отель.
Чечня. Грозный, Шали
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
09:00 Выезд с вещами в г. Грозный.
10:30 Экскурсия по городу:
- Храм Михаила Архангела. Памятник архитектуры 19 века, одно из самых старых зданий в Грозном. Основан терскими казаками в 1868 году, строился из природного камня почти 30 лет на пожертвования и был посвящен покровителю воинов-Архангелу Михаилу;
- Мечеть “Сердце Чечни” —одна из самых больших мечетей мира. Это не только место поклонения всех исповедующих ислам, но и одна из главных достопримечательностей чеченской столицы;
- Грозный Сити —комплекс высотных зданий в Грозном, расположенный в центре города. Общая площадь комплекса — 4,5 га. Здесь построено семь высотных зданий;
- Цветочный парк, известный в народе как «Парк чудес» и «Парк влюблённых», является одним из наиболее популярных мест в Грозном. Здесь очень много мест для классных фотографий.
14:00 Обед в кафе за доплату (заказ в начале экскурсии; сет-меню: жижиг галнаш, хингал с тыквой, чай).
Заселение в отель “Нохчо Стар” (альтернатива “Эдельвейс”, “Беркат”).
"Английский замок”, построенный в 1920-х годах в Заводском районе города Грозного по заказу английской нефтяной компании «Shell», уже за короткий срок стал истинной архитектурной жемчужиной города.
Изначально возведённое как здание нефтяного научно-исследовательского института, оно теперь известно как «Английский замок в Грозном».
Внушительные стены и башни, изысканный декор и множество исторических предметов внутри замка создают атмосферу приключений и загадочности.
Каждый гость сможет пройти по коридорам и залам, которые оживают воображение и переносят в эпоху рыцарей и принцесс.
Шали. Мечеть “Гордость мусульман” считается самым крупным мусульманским молитвенным сооружением в европейской части Евразии. В здании одновременно молиться могут 30 тысяч человек, а на прилегающей территории к мечети — еще до 70 тысяч.
Возвращение в отель.
Чечня. Озеро Казеной-Ам
08:00-09:00 Завтрак.
09:00 Выезд на экскурсию на озеро Кезеной Ам – одно из самых известных озер Чечни. Его по праву можно назвать жемчужиной республики. Цвет местной воды может меняться в зависимости от года, времени и погодных условий.
Это озеро является одним из самых больших высокогорных водоемов Европы. Путь к нему пройдёт по живописному горному серпантину, так что фотоаппарат будет как нельзя кстати.
Остановка в Харачое (родник «девичья коса» и памятник абреку Зелимхану).
Остановка на смотровой близ озера.
Хой – город стражников.
Комплекс «Кезеной».
14:00 Обед в кафе за доплату (заказ в начале экскурсии; сет-меню: шурпа, плов куриный, салат, чай).
Переезд в г. Грозный.
Возвращение в отель.
Свободное время.
19:00 Ужин (за доп. плату).
Дагестан. Чиркейское водохранилище, Сулакский каньон
08:00-09:00 Завтрак.
09:00 Выезд в Дагестан.
Чиркейское водохранилище. Крупнейший на Северном Кавказе водоем был образован для возведения Чиркейской ГЭС. На его берегах раскинулось село Чиркей и поселок Дубки. Резервуар используется для водоснабжения региона и рыболовства.
13:00 Обед в гостевом доме в горах за доплату (заказ в начале экскурсии; сет-меню: форель, салат, чуду, чай).
Сулакский каньон – один из самых красивых в мире и самый глубокий каньон в Европе. По глубине превосходит даже Гранд-Каньон в Аризоне. Со смотровой площадки в п. Дубки полюбуемся на бирюзовые воды Сулака, насладимся красотой и силой Сулакского каньона.
Далее наш путь лежит в село Зубутли.
Спуск в с. Зубутли и катание на катере за доплату (стоимость зависит от количества человек).
Выезд в аэропорт г. Махачкалы (рекомендованный рейс после 21:00).
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты, руб:
|Стоимость тура при двухместном размещении (dbl, twin)
|Стоимость тура при одноместном размещении (single)
|Стоимость тура детям до 10 лет при дополнительном и основном размещении
|79500
|93800
|71900
При отсутствии пары для двухместного размещения объединяем одиночных участников и участниц (одиночных мужчин только с мужчинами, женщин с женщинами). Если в туре только один одиночный участник, нужно доплатить за одноместное размещение.
Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Бутик-отель «Смарт Отель»
Расположился в столице Ингушетии, рядом с парком «Шёлковый путь». Кровать с мягким изголовьем, различные источники освещения, плотные шторы для крепкого сна, удобное кресло, телевизор, а также собственный санузел с набором полотенец и туалетно-косметических средств.
В номерах предусмотрена чайная станция и бутилированная вода. В ресторане при бутик-отеле вы сможете насладиться питательными и вкусными завтраками, а в лобби-баре предлагаются блюда международной кухни.
В шаговой доступности бильярдный клуб, живописная река Сунжа, разнообразные аллеи. До аэропорта — 23,5 км, а до ближайшего железнодорожного вокзала в городе Назрань — 7,4 км.
Гостиница «Артис Плаза»
Располагается в Ингушетии городе Магас. Здесь работает вежливый и обучены персонал, который сможет помочь при заселении.
Уютные и светлые номера подготовлены для проживания постояльцев. В каждом установлена качественная мебель и современная техника для комфортного отдыха. Для постояльцев работает ресторан, в котором подают различные блюда кавказской и европейской кухни.
Расстояние до ближайшего аэропорта и железнодорожного вокзала составляет около 17 км. Основные объекты инфраструктуры находятся в непосредственной близости.
Гостиница «Армхи»
К услугам гостей ресторан, общий лаундж и сад. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гости могут посетить открытый бассейн. На территории отеля работает круглосуточная стойка регистрации и пункт обмена валют. Гости могут готовить на общей кухне.
Каждый номер выходит на балкон с видом на город. Во всех номерах отеля в распоряжении гостей собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. В некоторых номерах обустроен гостиный уголок. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
Ежедневно в отеле сервируют континентальный завтрак.
Можно посетить сауну. На территории отеля обустроена детская игровая площадка. Гости отеля могут сыграть партию в бильярд. Этот район пользуется популярностью среди любителей пеших прогулок и лыжного спорта.
Апартаменты в «Армхи»
Гостиница «Планета Люкс»
Отель расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка.
Светлые номера оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате туалетно-косметические принадлежности. На территории отеля работает бесплатный Wi-Fi.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы. Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Гостиница «Империал»
Отель находится в центре Владикавказа, в здании, являющимся памятником зодчества. В отеле 33 просторных номера, оснащенных всей современной техникой. Дизайн выполнен в классическом стиле. Из окон открывается вид на архитектуру города. Отдельные ванные комнаты оснащены ванной или душем.
Завтрак подают в ресторане «Бавария». В «Империи пива» представлен широкий выбор блюд.
В шаговой доступности магазины, кафе, достопримечательности и прочие интересные места, где должен побывать каждый турист.
Гостиница «Нохчо Стар»
Гостиница расположена в центре Грозного. Гостям предоставляются Wi-Fi и услуги автомобильной парковки. Номера включают эргономичную мебель, место для хранения вещей, рабочий стол, кондиционер, электрический чайник и телевизор.
Собственная ванная комната с халатом, феном и тапочками. Благодаря удобному расположению поблизости есть огромное множество кафе, ресторанов быстрого питания, столовых, а также баров и пабов.
Расстояние до аэропорта — 7,4 км. Доехать до ж/д вокзала Грозного можно всего за 6 минут на авто. Национальный музей, площадь Ахмата Кадырова и мечеть «Сердце Чечни» находятся в пешей доступности.
Гостиница EDELWEISS Grozny Hotel
Гостиница находится в Ахматовском районе Грозного. В номерах есть кондиционер, телевизор и ванная комната. В меню кафе — блюда европейской кухни, десерты, кофе и чаи. Есть возможность заказать еду в номер.
На территории — спортивный и тренажёрный залы, бассейн, спортивная площадка. Предоставляются услуги прачечной, химчистки, гладильные услуги.
Есть банкомат, комната для багажа, конференц-зал, бизнес-центр. Для любителей травяных напитков работает фито-бар. Можно воспользоваться парковкой.
Гостиница «Беркат»
Находится в центральной части города Грозный. Вокруг гостиницы разбит живописный парк с фонтаном. Во всех номерах есть ванная комната, телевизор и кондиционер.
Сервируется завтрак в формате «шведский стол». В шаговой доступности также находятся кафе и магазины.
Рядом расположен спортхолл «Колизей», в 15 минутах ходьбы мечеть «Сердце Чечни». До ж/д вокзала 8 минут езды на автомобиле, до аэропорта Грозный — 14 минут езды.
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер от аэропорта до отеля и обратно в аэропорт
- Питание: завтраки, приветственный обед
- Экскурсионный трансфер
- Экскурсии с гидом
- Проживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Владикавказа или г. Назрань и обратно из Махачкалы
- Индивидуальный трансфер или такси при раннем или позднем заезде
- Дополнительные расходы
- Питание: обеды по маршруту экскурсий оплачиваются на месте (стоимость 800-1200 рублей) ужины
- Обеды по маршруту экскурсий оплачиваются на месте (стоимость 800-1200 рублей)
- Ужины
- Экологический сбор в заповедник «Эрзи» (200 рублей)
- Входные билеты в некрополь в Даргавсе (150 рублей)
- Входные билеты в Шато-Эркен (100 рублей)
- Вход в Аушигерские термальные источники (400 рублей)
- Входные билеты в Грозный Сити (200 рублей)
- Входные билеты Хой (250 рублей)
- Спуск в с. Зубутли и катание на катере (по желанию)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Организатор оставляет за собой право изменить программу экскурсии или полностью отменить ее в случае неблагоприятных погодных условий, таких как снегопады, ливни, наводнения, экстремальные температуры и другие форс-мажорные обстоятельства, а также при отмене экскурсионной программы по инициативе экскурсионного объекта.
В случае отмены экскурсии будет предложена альтернативная экскурсия или маршрут.
