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Авторский тур
6 дней
В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
Подняться на внедорожнике к горному храму и исследовать грузинскую столицу
Начало: Аэропорт Владикавказа, 14:00
8 июля в 14:00
12 авг в 14:00
59 900₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
6 дней
Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
Увидеть рассвет над Казбеком, испечь традиционный пури в тандыре и пообедать на берегу Севана
Начало: Аэропорт Владикавказа до 14:30 или на ж. - д. вокз...
24 июня в 14:30
1 июля в 14:30
8690073 865₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Кавказский дуэт: ущелья Северной Осетии и колорит Грузии
Проехаться по аланским ущельям, побывать в столице грузинского виноделия и попробовать Киндзмараули
Начало: Владикавказ, 13:00
22 июня в 08:00
57 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Грузинские покатушки: Гудаури, Тбилиси и Северная Осетия
Покорить снежные склоны, увидеть «город мёртвых» и расслабиться в серных банях
Начало: Владикавказ, 10:00
2 дек в 08:00
16 дек в 08:00
60 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море
Увидеть места из древнегреческих мифов, отдохнуть на побережье и посетить частную винодельню
Начало: Владикавказ, 05:00, точное место встречи вы узнает...
21 июня в 05:00
2 июля в 05:00
6100054 900₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Грузия с открыток: нынешняя и бывшая столицы и колыбель виноделия
Выпить вина в Кахетии, испечь пури и посетить грузинский Сан-Марино
Начало: Владикавказ, 05:00, точное место встречи вы узнает...
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
2950026 550₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛюдмила26 апреля 2024Профессионально организованный и проведенный тур по Грузии командой Фест тур. Все продуманно до мелочей. К каждому участнику тура индивидуальный подход.
- ССветлана9 января 2024Наталия и Никита, огромное вам спасибо за насыщенное, интересное, разнообразное погружение в две такие разные, но одинаково прекрасные страны! Вроде
- ООльга26 ноября 2023Прекрасные виды, сказочная природа и волшебный гид - Карина сделали наш тур незабываемым
- ННаталья19 сентября 2023Очень крутой тур! Грузия прекрасна! Локации очень хорошие (кроме национального обеда. Слишком далеко сидели и нечего не увидели) Организация: Великолепный гид-Ирина! Она
- ЕЕвгения19 сентября 2023Прошла неделя с окончания нашего замечательного тура, структурировались все полученные впечатления и захотелось ими поделиться. Первое, что хочется сказать –
- NNataliia18 сентября 2023Ребята молодцы!!!
- ММарина1 сентября 2023Это определенно один из моих лучших путешествий! Все было организовано максимально комфортно 😌 Спасибо за это Александру🙌🏻 Буду вспоминать эти теплые замечательные дни еще долго 😊
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Тбилиси»
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