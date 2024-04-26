Тбилиси – туры во Владикавказе

Найдено 6 туров в категории «Тбилиси» во Владикавказе, цены от 26 550 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
Подняться на внедорожнике к горному храму и исследовать грузинскую столицу
Начало: Аэропорт Владикавказа, 14:00
8 июля в 14:00
12 авг в 14:00
59 900 за человека
Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
Увидеть рассвет над Казбеком, испечь традиционный пури в тандыре и пообедать на берегу Севана
Начало: Аэропорт Владикавказа до 14:30 или на ж. - д. вокз...
24 июня в 14:30
1 июля в 14:30
8690073 865 за человека
Кавказский дуэт: ущелья Северной Осетии и колорит Грузии
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
4 отзыва
Кавказский дуэт: ущелья Северной Осетии и колорит Грузии
Проехаться по аланским ущельям, побывать в столице грузинского виноделия и попробовать Киндзмараули
Начало: Владикавказ, 13:00
22 июня в 08:00
57 000 за человека
Грузинские покатушки: Гудаури, Тбилиси и Северная Осетия
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Грузинские покатушки: Гудаури, Тбилиси и Северная Осетия
Покорить снежные склоны, увидеть «город мёртвых» и расслабиться в серных банях
Начало: Владикавказ, 10:00
2 дек в 08:00
16 дек в 08:00
60 000 за человека
По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море
Увидеть места из древнегреческих мифов, отдохнуть на побережье и посетить частную винодельню
Начало: Владикавказ, 05:00, точное место встречи вы узнает...
21 июня в 05:00
2 июля в 05:00
6100054 900 за человека
Грузия с открыток: нынешняя и бывшая столицы и колыбель виноделия
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Грузия с открыток: нынешняя и бывшая столицы и колыбель виноделия
Выпить вина в Кахетии, испечь пури и посетить грузинский Сан-Марино
Начало: Владикавказ, 05:00, точное место встречи вы узнает...
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
2950026 550 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Людмила
    26 апреля 2024
    В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
    Профессионально организованный и проведенный тур по Грузии командой Фест тур. Все продуманно до мелочей. К каждому участнику тура индивидуальный подход.
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    На протяжении всего тура группу сопровождал сотрудник Фест тура. Высокопрофессиональный гид по всему маршруту. Транспортное обслуживание было организовано без единой задержки. Рекомендую Фест тур как надежную и профессиональную компанию.

  • С
    Светлана
    9 января 2024
    Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
    Наталия и Никита, огромное вам спасибо за насыщенное, интересное, разнообразное погружение в две такие разные, но одинаково прекрасные страны! Вроде
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    программа была всего 6 дней, но по ощущениям не меньше двух недель отдыхали! Вернулись на работу наполненные и вдохновленные! Однозначно сошлись во мнении, что совмещенная программа Грузия+Армения выигрывает! Из столиц голосуем за Тбилиси, а вот природа, горные древние храмы, и что вообще удивительно, еда - это Армения! Ну а солнце, которое нам светило оба дня, и Арарат, который радовал своими очертаниями, это вообще нет слов! Спасибо за ваш труд, за ваше внимание и заботу к каждому участнику! Желаем процветания и новых, интересных маршрутов!!!!

  • О
    Ольга
    26 ноября 2023
    Кавказский дуэт: ущелья Северной Осетии и колорит Грузии
    Прекрасные виды, сказочная природа и волшебный гид - Карина сделали наш тур незабываемым
  • Н
    Наталья
    19 сентября 2023
    В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
    Очень крутой тур! Грузия прекрасна! Локации очень хорошие (кроме национального обеда. Слишком далеко сидели и нечего не увидели) Организация: Великолепный гид-Ирина! Она
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    безумно добрый и открытый человек. А рассказывает то как! Многие мимо шли и останавливались ее послушать. Отвела на лютые вопросы и подсказывала что где можно купить дешевле. Динар-тоже молодец! Всем помогал и старался что бы всем было комфортно. Так же хочу сказать отдельное спасибо: за то что не бросили в трудную минуту! Локации: очень много мест мы посетили, расслабляется было некогда. Конечно местами хотелось просто сесть и любоваться на эту красоту! Но нужно было ехать на другое еще более красивое место. Проживание: очень хорошие отели. Все для удобство и комфорта было. Питание: не то что бы +, но и не -. Было не удобны общие счета, все замучились сочетать за себя. Лучше организовывать общие столы и кто что хочет поесть. Из того что хотелось бы предложить: сделать один свободный день, что бы каждый его себе сам спланировал. Так как это был первый их тур в Грузию: Я верю что ребята все подправят и след тур будет безупречный!)

    Очень крутой тур!Очень крутой тур!Очень крутой тур!Очень крутой тур!Очень крутой тур!Очень крутой тур!Очень крутой тур!Очень крутой тур!
  • Е
    Евгения
    19 сентября 2023
    Кавказский дуэт: ущелья Северной Осетии и колорит Грузии
    Прошла неделя с окончания нашего замечательного тура, структурировались все полученные впечатления и захотелось ими поделиться. Первое, что хочется сказать –
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    это поблагодарить нашего гида – Карину на незабываемое путешествие и организатора Александра за прекрасно спланированный тур. Так как таким видом туризма, как многодневный тур с гидом, мы воспользовались первый раз, то были некие опасения, как все сложится, но все прошло как нельзя лучше. За неделю до тура Александр создал группу в Ватсап с участниками и гидом, где в полной мере были описаны все этапы путешествия, так же можно было задать любой вопрос. Кстати, так как мы прилетели на день раньше, Александр заранее забронировал нам хорошую и адекватную по цене гостиницу. Наш тур начался строго в указанные сроки и время, что особо хочется отметить, четкая пунктуальность гида Карины соблюдалась на протяжении всего тура. Так как группа наша была совсем небольшая, мы поместились в комфортабельном личном авто Карины. В первый день была экскурсия в Цейское ущелье, горы, конечно, очень впечатлили. Действительно, ощущаешь себя просто букашкой на фоне огромных скал и хребтов гор. А еще очень повезло с погодой, было безоблачно и красоту гор мы смогли оценить в полной мере. Побывали в высокогорном действующем поселении и пообщались с пасущимися там осликами, пофотались на фоне монумента Уастырджи, горного водопада, а потом, спустившись вниз, попробовали вкусные осетинские пироги. Второй день начался гораздо раньше, потому что успеть нужно было больше: Кармадонское ущелье, город мертвых, мужской монастырь, башня основателей Осетии, буква осетинского алфавита на фоне горных красот. А ближе к вечеру, переезд в Грузию. Границу, кстати, прошли быстро. А так как успевали по времени, посетили вечернюю службу в монастыре Гергети, а потом даже пофотались на фоне звездного неба. Заселились в грузинский гостевой дом. Утром позавтракали и поехали изучать Грузию: арка дружбы, крепость Ананури. В Мцхета посетили церковь и было интересно посмотреть, как проходит местная свадьба, а также, на обеде попробовали очень вкусное вино из сорта винограда – киси. К вечеру заехали в Тбилиси. Ужинали в интересном авторском ресторанчике. Весь следующий день был свободный, гуляли в Тбилиси: парк Рике, мост дружбы, крепость, блошиный рынок, кому что больше по душе. С утра поехали изучать уже другую Грузию, провинциальную и, какую то, более ожидаемую. Тихие небольшие городки в зарослях виноградников, древние церкви и крепости, отары овец и живописные поля, улыбчивые люди. Заехали на завод Киндзмараули, напробовались вина, а вечером остановились в гостевом доме у настоящего грузина Вано в Телави. Очень было интересно поговорить о местных обычаях. Вано нам рассказывал, как живет обычный народ в Грузии. На следующий день наша экскурсия потихоньку подходила к концу, собственно, уже и подустали от многочисленных впечатлений и стало хотеться домой. Упросили нашего гида Карину вернуться в Россию в этот день, без планируемой ночевки в Грузии. Заехали по пути в древний храм, остановились на красивом поле, пообедали в местном кафе на фоне величественного Кавказа. К границе подъехали уже к вечеру. Тут, конечно, было не все так быстро, но, в целом, часа за 3 границу пересекли и в 22 часа вернулись во Владикавказ. Так же хочется добавить, что все локации, где мы останавливались, были комфортны, все необходимые составляющие, как-то полотенца, душевые принадлежности и т. д. были в наличие. В дороге мы были обеспечены питьевой водой, питались в лучших, рекомендованных гидом, местах. Конечно, все эмоции и впечатления не передать словами. Считаю, что стоит выбирать такой тип путешествий, потому что самостоятельно, не зная местного менталитета, а за границей – законов, непросто будет самостоятельно организовать такой насыщенный и безопасный тур. Стоит доверять профессионалам своего дела. Особо хотелось бы отметить работу нашего замечательного гида Карины. Это то случай, когда через час общения кажется, что знаешь человека всю жизнь. Карина легкий, терпеливый, интересный и тактичный собеседник, мы узнали очень много из истории региона, о жизни людей, интересных легендах и событиях. Улетали мы из Владикавказа с грустью расставания. Надеемся, что удастся встретиться еще.

  • N
    Nataliia
    18 сентября 2023
    В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
    Ребята молодцы!!!
  • М
    Марина
    1 сентября 2023
    Кавказский дуэт: ущелья Северной Осетии и колорит Грузии
    Это определенно один из моих лучших путешествий! Все было организовано максимально комфортно 😌 Спасибо за это Александру🙌🏻 Буду вспоминать эти теплые замечательные дни еще долго 😊
    Это определенно один из моих лучших путешествий! Все было организовано максимально комфортно 😌 Спасибо за это

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Тбилиси»

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Сколько стоит тур во Владикавказе в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Тбилиси" можно забронировать 6 авторских туров от 26 550 до 73 865 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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