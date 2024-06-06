Описание тура

За два дня в горах Осетии вы увидите самые известные ущелья,попробуете вкуснейшие осетинские пироги на дровах и настоящее домашнее вино. Насладитесь невероятными закатами на высоте 2500 метров и запечатлеете это профессиональной фотосессией. Ужин у костра и встреча рассвета в горах запомнится вам на всю жизнь,обещаем!!! Мы начнем экскурсию с самого трагического ущелья Осетии -Кармадонского,где в 2002 году погибла группа Сергея Бодрова. Почтим память на месте гибели сьемочной группы и я расскажу Вам все трагические события того злополучного дня. Далее посетим не менее грустное место Некрополь Даргавс и я расскажу вам легенду о причине гибели жителей Алании и почему их тут похоронили. Далее мы посетим долину водопадов и совершим восхождение к самому высокому водопаду в Европе Зейгалан. Высота водопада 600 метров и это поистине сказочное зрелище. После спуска обед. Далее мы начнем двигаться к месту кемпинга. Высоко в горах мы разобьем палатки и гид приготовит вам ужин на костре. На закате вы можете сделать профессиональную фотоссесию на фоне гор. Утром мы встретим восход с пением птиц,вы отведаете домашний осетинский сыр и кофе на костре. Далее посещение высокогорного монастыря Аланский мужской монастырь-инстаграмные качели над пропастью. Далее мы посетим Куртатинское ущелье-Кадаргаванский каньон где я расскажу вам красивую историю любви -тропу чудес вы увидите там Меч кровника а я расскажу вам легенду о кавказской чести и дружбе которой посвяшен этот памятник. Пообедаем на берегу реки в кафе национальной кухни.