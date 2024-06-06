Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Что вас ожидает:
- Кармадонское ущелье
- Куртатинское ущелье
- Даргавс-город мертвых
Описание тура
За два дня в горах Осетии вы увидите самые известные ущелья,попробуете вкуснейшие осетинские пироги на дровах и настоящее домашнее вино. Насладитесь невероятными закатами на высоте 2500 метров и запечатлеете это профессиональной фотосессией. Ужин у костра и встреча рассвета в горах запомнится вам на всю жизнь,обещаем!!! Мы начнем экскурсию с самого трагического ущелья Осетии -Кармадонского,где в 2002 году погибла группа Сергея Бодрова. Почтим память на месте гибели сьемочной группы и я расскажу Вам все трагические события того злополучного дня. Далее посетим не менее грустное место Некрополь Даргавс и я расскажу вам легенду о причине гибели жителей Алании и почему их тут похоронили. Далее мы посетим долину водопадов и совершим восхождение к самому высокому водопаду в Европе Зейгалан. Высота водопада 600 метров и это поистине сказочное зрелище. После спуска обед. Далее мы начнем двигаться к месту кемпинга. Высоко в горах мы разобьем палатки и гид приготовит вам ужин на костре. На закате вы можете сделать профессиональную фотоссесию на фоне гор. Утром мы встретим восход с пением птиц,вы отведаете домашний осетинский сыр и кофе на костре. Далее посещение высокогорного монастыря Аланский мужской монастырь-инстаграмные качели над пропастью. Далее мы посетим Куртатинское ущелье-Кадаргаванский каньон где я расскажу вам красивую историю любви -тропу чудес вы увидите там Меч кровника а я расскажу вам легенду о кавказской чести и дружбе которой посвяшен этот памятник. Пообедаем на берегу реки в кафе национальной кухни.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кармадонское ущелье
- Куртатинское ущелье
- Даргавс-город мертвых
Что включено
- В стоимость входит:
- Трансфер на новых внедорожниках
- Сопровождение гида
- Палатки и спальные мешки
- Ужин и завтрак
Что не входит в цену
- Обед
- Входные билеты Тропа Чудес 100 руб с человека
- Сопровождение фотографа за 2 дня 10 000 руб (по желанию). Также возможно снять видеоролик с дроном.
Место начала и завершения?
Улица Барбашова 46
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Владикавказа
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