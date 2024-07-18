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1 день 8 часов
Кемпинг в горах Алании
Начало: Улица Барбашова 46
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
25 000₽ за человека
1.5 день
Авторский тур - Осетия, Ингушетия, Чечня
Начало: Владикавказ, Магас, Грозный - по запросу
Завтра в 09:00
20 июля в 09:00
52 000₽ за всё до 4 чел.
4 дня
Четырёхдневный тур "Ме’ аввахс Адам" ("Родные люди")
Начало: Аэропорт Владикавказа
Сегодня в 14:00
20 июля в 09:00
40 000₽ за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Необычные»
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