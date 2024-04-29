Туры в Северную Осетию из Владикавказа

Найдено 11 туров в категории «Северная Осетия» во Владикавказе, цены от 10 295 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мини-тур «Путешествие по Транскаму: Северная и Южная Осетия»
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 9 часов
4 отзыва
Мини-тур «Путешествие по Транскаму: Северная и Южная Осетия»
Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75
Расписание: По вторникам в 08:30
11 июня в 08:30
18 июня в 08:30
10 295 за человека
«Та самая Северная Осетия»: джип-тур
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
«Та самая Северная Осетия»: джип-тур
Начало: Владикавказ или аэропорт в Беслане
11 июня в 19:00
12 июня в 09:00
16 000 за человека
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам
Начало: г. Махачкала
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 65 950 за человека
Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 9 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 9 дней
Начало: г. Махачкала
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 58 290 за человека
Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
Начало: Владикавказ
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 32 100 за человека
Зимняя красота гор и сила традиций Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Зимняя красота гор и сила традиций Кавказа
Начало: г. Махачкала
15 дек в 10:00
24 дек в 10:00
от 53 400 за человека
Трёхдневный тур по Осетии и Ингушетии
🚌 На автобусе
Авторский тур
2.5 дня
Трёхдневный тур по Осетии и Ингушетии
Начало: Улица Коцоева, 75, Владикавказ
Расписание: По пятницам в 14:00
14 июня в 14:00
21 июня в 14:00
16 900 за человека
Кемпинг в горах Алании
Авторский тур
1 день 8 часов
Кемпинг в горах Алании
Начало: Улица Барбашова 46
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
25 000 за человека
Авторский тур - Осетия, Ингушетия, Чечня
Авторский тур
1.5 день
Авторский тур - Осетия, Ингушетия, Чечня
Начало: Владикавказ, Магас, Грозный - по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
52 000 за всё до 4 чел.
Горячие ванны и Верхний Кармадон: путешествие с ночевкой
🚶 Пешая
Авторский тур
2 дня
Горячие ванны и Верхний Кармадон: путешествие с ночевкой
Начало: Проспект Коста, 174, Владикавказ
Расписание: См. календарь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
35 000 за всё до 5 чел.
Тур-знакомство: Привет, Алания
Авторский тур
3 дня
Тур-знакомство: Привет, Алания
Начало: Владикавказ, я заберу вас из отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
42 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Вера
    29 апреля 2024
    Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
    Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур. Прекрасный тур. Рекомендую. Благодарю замечательных гидов Беллу, Рустама,Магомеда которые с такой любовью и гордостью рассказывали
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    нам о своём крае. Рустам показал локацию, где чувствуешь себя полностью свободной от всего наедине с природой. Успехов тебе Рустам. Благодарю водителей Сергея и Валеру. Благодарю местных жителей за прекрасные и душевные обеды. У нас собралась замечательная группа. Благодарю всех с кем мы наслаждались красотой Северной Осетии и Горной Ингушетии. Аланский вечер прошёл замечательно. Всём огромная, благодарность.

  • М
    Маргарита
    11 апреля 2024
    Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
    Очень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательно.
    Очень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательноОчень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательноОчень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательноОчень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательноОчень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательноОчень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательноОчень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательноОчень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательноОчень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательноОчень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательно
  • С
    Светлана
    9 января 2024
    Зимняя красота гор и сила традиций Кавказа
    Всё понравилось!
  • С
    Сергей
    9 октября 2023
    Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 9 дней
    Тур в целом насыщенный и информативный. Красивые локации. Интересная информация от гидов. Разочаровал сервис в дагестане. Гостиница заявлена на три
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    звезды. В реальности можно оценить только на одну с трудом. Вид вместо побережья на неубранный мусор. Vi-Fi отсутствовал, завтраки слабые. В сравнении с гостиницами в Грозном и Владикавказе гостиница "Океан" значительно проигрывает. Необходимо откорректировать информацию о локациях в рекламном проспекте в связи с прекращением услуг по катерам на водохранилище Сулакского каньона.

  • A
    Anastasia
    29 сентября 2023
    Мини-тур «Путешествие по Транскаму: Северная и Южная Осетия»
    интересная поездка выдалась! по факту индивидуальный выезд по цене группового. нас было всего трое - два индивидуальных туриста и гид Давид. жаль
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    в Цее почти ничего не увидели - канатка не работала. первая часть была скучновата. но Давид своей эрудицией и легкостью приятностью общения сгладил и скрасил все углы. вкусные обеды включены в турпутевку. отель в Цхинвале рекомендую бронировать самим. очень достойное место по очень доступной цене - отель Корона. спасибо! довольна

  • Г
    Галина
    20 сентября 2023
    Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 9 дней
    Добрый день, Поездка незабываемая. Полна ВОСТОРГА. Рада, что воспользовалась Вашими услугам. Понравилась организация тура, все экскурсии строго по график и
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    времени. Все локации отмеченные в туре. посетили. Гиды доброжелательны, помогают советами и рекомендациями, какую одежду подготовит на следующий день. были нашими няньками на протяжении всего тура. Проживание в гостиницах соответствует. Чисто, опрятно. смена белья регулярная. Питание тоже в духе национальных традиций. Продукты свежие. без нитратов и добавок, натуральные. Красота гор Кавказа, ущелий Дагестана, уют города Грозного и радушие жителе ВОСХИЩАЕТ Спасибо. Молодцы. В этой поездке я поняла. что мы все жители БОЛЬШОЙ СТРАНЫ!!!!

  • Г
    Галина
    3 сентября 2023
    Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 9 дней
    Ожидания полностью оправдались!)) Чудесные гид и водитель. Потрясные локации (но хотелось бы их чуть больше). Хорошие номера, отличная еда. Все было супер от начала и до конца.
  • Г
    Гульназ
    11 августа 2023
    Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам
    Поездка нам очень понравилась, не ожидали, что она будет суперактивной:)) гиды не давали время на отдых:) вставали иногда в 4 утра, чтобы встретить рассвет в море на сапах. На след год рассматриваем ваши предложения в Мурманск, Арктику
    Поездка нам очень понравилась, не ожидали, что она будет суперактивной:)) гиды не давали время на отдых:)Поездка нам очень понравилась, не ожидали, что она будет суперактивной:)) гиды не давали время на отдых:)Поездка нам очень понравилась, не ожидали, что она будет суперактивной:)) гиды не давали время на отдых:)Поездка нам очень понравилась, не ожидали, что она будет суперактивной:)) гиды не давали время на отдых:)Поездка нам очень понравилась, не ожидали, что она будет суперактивной:)) гиды не давали время на отдых:)Поездка нам очень понравилась, не ожидали, что она будет суперактивной:)) гиды не давали время на отдых:)Поездка нам очень понравилась, не ожидали, что она будет суперактивной:)) гиды не давали время на отдых:)
  • И
    Ирина
    29 июля 2023
    Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам
    Не хочу писать много, скажу кратко ВСЕ было круто 🙌. Красивые места и новые знакомство.
    Не хочу писать много, скажу кратко ВСЕ было круто 🙌. Красивые места и новые знакомствоНе хочу писать много, скажу кратко ВСЕ было круто 🙌. Красивые места и новые знакомствоНе хочу писать много, скажу кратко ВСЕ было круто 🙌. Красивые места и новые знакомствоНе хочу писать много, скажу кратко ВСЕ было круто 🙌. Красивые места и новые знакомствоНе хочу писать много, скажу кратко ВСЕ было круто 🙌. Красивые места и новые знакомствоНе хочу писать много, скажу кратко ВСЕ было круто 🙌. Красивые места и новые знакомствоНе хочу писать много, скажу кратко ВСЕ было круто 🙌. Красивые места и новые знакомствоНе хочу писать много, скажу кратко ВСЕ было круто 🙌. Красивые места и новые знакомствоНе хочу писать много, скажу кратко ВСЕ было круто 🙌. Красивые места и новые знакомствоНе хочу писать много, скажу кратко ВСЕ было круто 🙌. Красивые места и новые знакомство
  • О
    Ольга
    29 июля 2023
    Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам
    Тур "Это Кавказ" прошел очень замечательно. Организация тура на высшем уровне и если были какие то накладки, то всё решалось
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    оперативно. Но и группа собралась со всей страны дружная. Тур очень динамичный, много локаций, длительные переезды, но благодаря гидам всё проходило интересно и быстро. Ну, а теперь хочу немного о гидах. В Чечне гидом была Фатима, поразила своей интеллигентностью, выдержкой и прекрасным знанием своей республики, которыми она с нами охотно делилась. Гиды во Владикавказе просто незабываемые, очень много и увлекательно рассказывали. Большое спасибо Дэвиду, Магомеду и Завену. Вы для нас открыли Кавказ.

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Северная Осетия»

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  1. Мини-тур «Путешествие по Транскаму: Северная и Южная Осетия»
  2. «Та самая Северная Осетия»: джип-тур
  3. Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам
  4. Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 9 дней
  5. Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
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  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Эгикал
  5. Вовнушки
  6. Город мертвых
  7. Эльбрус
  8. Сказский ледник
  9. Башня Согласия
  10. Аланский монастырь
Сколько стоит тур во Владикавказе в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Северная Осетия" можно забронировать 11 авторских туров от 10 295 до 65 950. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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