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Авторский тур
1 день 9 часов
Мини-тур «Путешествие по Транскаму: Северная и Южная Осетия»
Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75
Расписание: По вторникам в 08:30
11 июня в 08:30
18 июня в 08:30
10 295₽ за человека
Авторский тур
3 дня
«Та самая Северная Осетия»: джип-тур
Начало: Владикавказ или аэропорт в Беслане
11 июня в 19:00
12 июня в 09:00
16 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам
Начало: г. Махачкала
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 65 950₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 9 дней
Начало: г. Махачкала
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 58 290₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
Начало: Владикавказ
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 32 100₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Зимняя красота гор и сила традиций Кавказа
Начало: г. Махачкала
15 дек в 10:00
24 дек в 10:00
от 53 400₽ за человека
Авторский тур
2.5 дня
Трёхдневный тур по Осетии и Ингушетии
Начало: Улица Коцоева, 75, Владикавказ
Расписание: По пятницам в 14:00
14 июня в 14:00
21 июня в 14:00
16 900₽ за человека
Авторский тур
1 день 8 часов
Кемпинг в горах Алании
Начало: Улица Барбашова 46
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
1.5 день
Авторский тур - Осетия, Ингушетия, Чечня
Начало: Владикавказ, Магас, Грозный - по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
52 000₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
2 дня
Горячие ванны и Верхний Кармадон: путешествие с ночевкой
Начало: Проспект Коста, 174, Владикавказ
Расписание: См. календарь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
35 000₽ за всё до 5 чел.
Авторский тур
3 дня
Тур-знакомство: Привет, Алания
Начало: Владикавказ, я заберу вас из отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
42 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВера29 апреля 2024Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур. Прекрасный тур. Рекомендую. Благодарю замечательных гидов Беллу, Рустама,Магомеда которые с такой любовью и гордостью рассказывали
- ММаргарита11 апреля 2024Очень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательно.
- ССветлана9 января 2024Всё понравилось!
- ССергей9 октября 2023Тур в целом насыщенный и информативный. Красивые локации. Интересная информация от гидов. Разочаровал сервис в дагестане. Гостиница заявлена на три
- AAnastasia29 сентября 2023интересная поездка выдалась! по факту индивидуальный выезд по цене группового. нас было всего трое - два индивидуальных туриста и гид Давид. жаль
- ГГалина20 сентября 2023Добрый день, Поездка незабываемая. Полна ВОСТОРГА. Рада, что воспользовалась Вашими услугам. Понравилась организация тура, все экскурсии строго по график и
- ГГалина3 сентября 2023Ожидания полностью оправдались!)) Чудесные гид и водитель. Потрясные локации (но хотелось бы их чуть больше). Хорошие номера, отличная еда. Все было супер от начала и до конца.
- ГГульназ11 августа 2023Поездка нам очень понравилась, не ожидали, что она будет суперактивной:)) гиды не давали время на отдых:) вставали иногда в 4 утра, чтобы встретить рассвет в море на сапах. На след год рассматриваем ваши предложения в Мурманск, Арктику
- ИИрина29 июля 2023Не хочу писать много, скажу кратко ВСЕ было круто 🙌. Красивые места и новые знакомство.
- ООльга29 июля 2023Тур "Это Кавказ" прошел очень замечательно. Организация тура на высшем уровне и если были какие то накладки, то всё решалось
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Северная Осетия»
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