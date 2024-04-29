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оперативно. Но и группа собралась со всей страны дружная. Тур очень динамичный, много локаций, длительные переезды, но благодаря гидам всё проходило интересно и быстро. Ну, а теперь хочу немного о гидах. В Чечне гидом была Фатима, поразила своей интеллигентностью, выдержкой и прекрасным знанием своей республики, которыми она с нами охотно делилась. Гиды во Владикавказе просто незабываемые, очень много и увлекательно рассказывали. Большое спасибо Дэвиду, Магомеду и Завену. Вы для нас открыли Кавказ.