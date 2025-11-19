Мои заказы

Легенды гор. Экскурсионный тур на Северный Кавказ осенью

Аланские танцы, изысканные блюда и вкусные вина ждут вас на этно-гастрономической программе, которая включена в тур.

Выступления артистов в народных образах по-настоящему впечатлят, а сердечная музыка наполнит вечер душевным теплом.

Вас ждут
читать дальше

потрясающие виды: ущелья и озера, средневековые башни и древние склепы, а также неожиданные арт-объекты и скульптуры.

Экскурсия по Владикавказу станет отличным началом путешествия, а купание в термальных источниках подарит ощущение обновления.

Легенды гор. Экскурсионный тур на Северный Кавказ осеньюФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Легенды гор. Экскурсионный тур на Северный Кавказ осеньюФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Легенды гор. Экскурсионный тур на Северный Кавказ осеньюФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Автобусно-пешая экскурсия по Владикавказу

Заселение в отели до 14:00.

14:00–14:50 Трансфер по отелям города Владикавказа.

15:00–15:50 Обед в ресторане «Медичи».

16:00 Автобусно-пешая экскурсионная программа по Владикавказу:

  • Осетинская церковь;
  • Аллея славы;
  • парк «Нартон»;
  • площадь В. И. Ленина;
  • парк им К. Л. Хетагурова;
  • Армянская апостольская церковь;
  • Суннитская мечеть;
  • исторический центр Владикавказа.

19:00 Возвращение в отель. Ужин самостоятельный.

Прибытие. Автобусно-пешая экскурсия по ВладикавказуПрибытие. Автобусно-пешая экскурсия по ВладикавказуПрибытие. Автобусно-пешая экскурсия по ВладикавказуПрибытие. Автобусно-пешая экскурсия по Владикавказу
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

К жемчужинам Кабардино-Балкарии

Экскурсионная программа в Кабардино-Балкарскую Республику «К жемчужинам Кабардино — Балкарии».

08:00–08:50 Трансфер по отелям города Владикавказ и отправление на маршрут.

13:30–14:30 Обед в ресторане «Верхние Голубые Озера» — национальная кухня.

  • Черекская теснина;
  • Чегемское ущелье;
  • с. Бабу Гент — Верхние Голубые озера, Нижнее Голубое озеро/Памятник природы,
  • Черекский каньон;
  • пешая часть маршрута по грунтовой дороге вдоль примерно 300 метров;
  • с. Верхняя Балкария;
  • Кюннюм-Эль и сторожевая башня Абаевых;
  • аул Шканты и башня Амирхановых.

19:00 Возвращение в отель. Ужин самостоятельный.

К жемчужинам Кабардино-БалкарииК жемчужинам Кабардино-БалкарииК жемчужинам Кабардино-БалкарииК жемчужинам Кабардино-Балкарии
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Три ущелья Осетии и Аланский вечер

Экскурсионная программа в Северной Осетии «Три ущелья Осетии + Аланский вечер».

08:00–08:50 Трансфер по отелям города Владикавказ и отправление на маршрут.

13:00–14:00 Обед в ресторане «Долина Солнца» — национальная кухня.

17:00–17:30 Прибытие в отели (время для переодевания).

18:20–18:50 Трансфер от отелей в ресторан «Кавказ Hall» на этно-гастрономическую программу «Аланский вечер» (алкоголь включен в стоимость).

23:30 Трансфер по отелям Владикавказа.

В программе:

  • Куртатинское ущелье;
  • Дзивгиская наскальная крепость и некрополь;
  • Кадаргаванский каньон;
  • с. Верхний Фиагдон — целебный источник «Хилак»;
  • с. Цмити — средневековое поселение;
  • переезд в Гизельдонское ущелье по Какадурскому перевалу;
  • башня Курта и Тага — смотровая площадка;
  • арт объект осетинская буква «ӕ»;
  • мега качель;
  • Даргавская котловина — посещение музея под открытым небом «Даргавский некрополь»;
  • арт объект «Колесо Балсага»;
  • переезд в Геналдонское ущелье;
  • с. Кармадон — смотровая площадка на северный склон Главного Кавказского хребта и ледник Колка;
  • мемориал памяти погибшей съемочной группе Сергея Бодрова младшего.

23:30 Трансфер. Возвращение в отель.

Три ущелья Осетии и Аланский вечерТри ущелья Осетии и Аланский вечерТри ущелья Осетии и Аланский вечерТри ущелья Осетии и Аланский вечерТри ущелья Осетии и Аланский вечерТри ущелья Осетии и Аланский вечер
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Экскурсия в Ингушетию: загадки Джейрахского ущелья

Экскурсионная программа в Республику Ингушетия «Загадки Джейрахского ущелья».

08:00–08:50 Трансфер по отелям города Владикавказ и отправление на маршрут.

14:00–15:00 Обед в горном ресторане «Цей-Лоам» — национальная кухня.

  • Дарьяльское ущелье;
  • переезд в Джейрахское ущелье;
  • башня Цуровых;
  • с. Эрзи — башенный комплекс;
  • пешая экотропа к Ляжгинскому водопаду (легкий треккинг, спортивная обувь);
  • смотровая площадка Цей-Лоамский перевал — вид на г. Казбек и Главный Кавказский хребет;
  • с. Эгикал — комплекс башенных/фортификационных сооружений средневековья;
  • Ассинское ущелье;
  • Таргим;
  • переезд в экозону к башенному комплексу «Вовнушки».

18:00 Возвращение в отель. Ужин самостоятельный.

Экскурсия в Ингушетию: загадки Джейрахского ущельяЭкскурсия в Ингушетию: загадки Джейрахского ущельяЭкскурсия в Ингушетию: загадки Джейрахского ущельяЭкскурсия в Ингушетию: загадки Джейрахского ущелья
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Экскурсия в Осетию: Дигория

Экскурсионная программа в Северной Осетии «Горная Дигория».

08:00–08:50 Трансфер по отелям города Владикавказ и отправление на маршрут.

14:00–15:00 Обед в горном этнодоме — национальная кухня.

  • Ирафский район — Дигорское ущелье;
  • каньон Ахсинта — Чертов мост;
  • наскальная конная статуя;
  • с. Мацута — склеп Нарта Сослана;
  • арт объект «Стрелы Нарта Сослана»;
  • переезд в высокогорную часть ущелья;
  • арт объект «Хишн Фандыр»;
  • башня Абисаловых;
  • бельгийские постройки горно-обогатительной фабрики;
  • с. Фаснал — смотровая площадка;
  • с. Галиат — высокогорный комплекс боевых и сторожевых башен / пешая экскурсия.

18:00 Возвращение в отель. Ужин самостоятельный.

Экскурсия в Осетию: ДигорияЭкскурсия в Осетию: ДигорияЭкскурсия в Осетию: ДигорияЭкскурсия в Осетию: Дигория
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Экскурсия в Осетию: Мамисон, Цей и Бирагзанг

Экскурсионная программа в Северной Осетии «Мамисон/Цей/Бирагзанг».

08:00–08:50 Трансфер по отелям города Владикавказ и отправление на маршрут.

14:00–15:00 Обед в горном кафе «Барс» — национальная кухня.

  • Алагирское ущелье;
  • знаменитая наскальная конная статуя;
  • сероводородные источники;
  • Унальская котловина;
  • Нузальская часовня;
  • Зарамагское водохранилище — смотровая площадка;
  • переезд в Мамисонское ущелье;
  • с. Тиб — минеральные источники;
  • боевая башня Боциевых;
  • с. Лисри — город красноречивых камней/комплекс боевых и сторожевых башен;
  • полуразрушенный храм Успения Богородицы;
  • с. Згил — нарзанный источник;
  • переезд в Цейское ущелье;
  • подъем на канатной дороге к Сказскому леднику/смотровая площадка;
  • пешая экотропа к древним святилищам Северной Осетии;
  • переезд в с. Бирагзанг — купание в термальном источнике.

18:30 Возвращение в отель. Ужин самостоятельный.

Экскурсия в Осетию: Мамисон, Цей и БирагзангЭкскурсия в Осетию: Мамисон, Цей и БирагзангЭкскурсия в Осетию: Мамисон, Цей и БирагзангЭкскурсия в Осетию: Мамисон, Цей и Бирагзанг
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Выезд

В 12:00 выезд из отеля. Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести сувенирную продукцию в лавках города, заказать осетинские пироги и т. д.

Трансфер в аэропорт или ж/д оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.

Проживание

Стоимость тура с проживанием за номер в зависимости от размещения, руб:

Размещение КатегорияTwin*Double*Singl**Triple***DBL+CH***Завтрак
Владикавказ 4*Комфорт152 005152 005110 038203 513201 513Шведский стол
Кадгарон 3*Стандарт117 595121 43566 118165 413163 413Шведский стол
Планета Люкс 3*Стандарт119 815119 81575 658169 073167 633Шведский стол
Камелия 3*Стандарт106 615106 61563 208150 773148 053Шведский стол

*Цена указана за двух человек при двухместном размещении

**Цена за человека при одноместном размещении

***Цена за троих человек при трехместном размещении

Стоимость проживания в Парк Отель Владикавказ 5* по запросу. Quad по запросу.

Стоимость тура без проживания в зависимости от количества человек в заявке при бронировании, руб:

1 ВЗР2 ВЗР3 ВЗР2 ВЗР+CH4 ВЗР
36 83873 676110 514108 514147 352

Варианты проживания

Кадгарон

6 ночей
Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы. В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах гостиная зона с диваном, телевизор и мини-бар. Из номеров открывается вид на горы.
КадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгарон
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Камелия

6 ночей
В числе удобств номеров шкаф, телевизор, чайник, холодильник и ванная комната. Из некоторых номеров открывается вид на горы. Номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и доставка еды и напитков в номер. В отеле работают бар и ресторан европейской кухни. По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.
КамелияКамелияКамелияКамелия
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Парк Отель Владикавказ

6 ночей
Отель расположен в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. Можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi. Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором, чайником и сейфом, а также ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля предоставляются полотенца и постельное белье. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол». В оздоровительном центре отеля есть хаммам и сауна.
Парк Отель ВладикавказПарк Отель ВладикавказПарк Отель ВладикавказПарк Отель Владикавказ
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Планета Люкс

6 ночей
Отель расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Светлые номера оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате туалетно-косметические принадлежности. На территории отеля работает бесплатный Wi-Fi. Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы. Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Планета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета Люкс
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Владикавказ

6 ночей
Гостиница расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей. К услугам гостей номера со всем необходимым для полноценного отдыха: телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами. На территории есть большой бассейн, современный фитнес-центр, и салон красоты. Работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак. Есть лобби-бар. Расстояние между гостиницей и аэропортом составляет 27 км, ж/д вокзалом — 3 км.
ВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказ
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостиницах Владикавказа по программе
  • Экскурсии по программе с высококвалифицированными гидами
  • Питание: завтраки в отеле + обеды, указанные в программе
  • Входные билеты на объекты по программе тура
  • Экологические сборы на маршрутах
  • Входные билеты: в термальный комплекс Бирагзанг - купание 1 час на канатную дорогу Цей (разовый подъем и спуск)
  • В термальный комплекс Бирагзанг - купание 1 час
  • На канатную дорогу Цей (разовый подъем и спуск)
  • Гастрономический этновечер в ресторане (алкоголь включен) - Аланский вечер
Что не входит в цену
  • Индивидуальный трансфер из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы и обратно заказывается отдельно
  • Экскурсии, входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Питание: ужины, завтрак в 1 день
Место начала и завершения?
Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Как узнать точное время сбора группы?

Накануне дня заезда формируется группа WhatsApp, куда добавляются все участники программы.

Если у туриста нет доступа к WhatsApp, то с ним индивидуально связывается сотрудник компании и информирует по всей деятельности.

В группу ежедневно направляется информация о месте и времени сбора группы, времени выезда группы от каждого отеля, информация о программе, гидах, координаторах.

Страховка входит в стоимость?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

Похожие туры из Владикавказа

Осенний Кавказ! Жили-были
На автобусе
9 дней
2 отзыва
Осенний Кавказ! Жили-были
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 73 271 ₽ за человека
Пять колец Кавказа. Экскурсионный тур осенью
На автобусе
7 дней
4 отзыва
Пять колец Кавказа. Экскурсионный тур осенью
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 60 200 ₽ за человека
Другая Осетия. Джип-тур в Северную Осетию осенью
Джиппинг
4 дня
3 отзыва
Другая Осетия. Джип-тур в Северную Осетию осенью
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
24 ноя в 10:00
8 фев в 10:00
от 50 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры во Владикавказе
Все туры из Владикавказа