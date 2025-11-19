Выступления артистов в народных образах по-настоящему впечатлят, а сердечная музыка наполнит вечер душевным теплом.
Вас ждут
Программа тура по дням
Прибытие. Автобусно-пешая экскурсия по Владикавказу
Заселение в отели до 14:00.
14:00–14:50 Трансфер по отелям города Владикавказа.
15:00–15:50 Обед в ресторане «Медичи».
16:00 Автобусно-пешая экскурсионная программа по Владикавказу:
- Осетинская церковь;
- Аллея славы;
- парк «Нартон»;
- площадь В. И. Ленина;
- парк им К. Л. Хетагурова;
- Армянская апостольская церковь;
- Суннитская мечеть;
- исторический центр Владикавказа.
19:00 Возвращение в отель. Ужин самостоятельный.
К жемчужинам Кабардино-Балкарии
Экскурсионная программа в Кабардино-Балкарскую Республику «К жемчужинам Кабардино — Балкарии».
08:00–08:50 Трансфер по отелям города Владикавказ и отправление на маршрут.
13:30–14:30 Обед в ресторане «Верхние Голубые Озера» — национальная кухня.
- Черекская теснина;
- Чегемское ущелье;
- с. Бабу Гент — Верхние Голубые озера, Нижнее Голубое озеро/Памятник природы,
- Черекский каньон;
- пешая часть маршрута по грунтовой дороге вдоль примерно 300 метров;
- с. Верхняя Балкария;
- Кюннюм-Эль и сторожевая башня Абаевых;
- аул Шканты и башня Амирхановых.
19:00 Возвращение в отель. Ужин самостоятельный.
Три ущелья Осетии и Аланский вечер
Экскурсионная программа в Северной Осетии «Три ущелья Осетии + Аланский вечер».
08:00–08:50 Трансфер по отелям города Владикавказ и отправление на маршрут.
13:00–14:00 Обед в ресторане «Долина Солнца» — национальная кухня.
17:00–17:30 Прибытие в отели (время для переодевания).
18:20–18:50 Трансфер от отелей в ресторан «Кавказ Hall» на этно-гастрономическую программу «Аланский вечер» (алкоголь включен в стоимость).
23:30 Трансфер по отелям Владикавказа.
В программе:
- Куртатинское ущелье;
- Дзивгиская наскальная крепость и некрополь;
- Кадаргаванский каньон;
- с. Верхний Фиагдон — целебный источник «Хилак»;
- с. Цмити — средневековое поселение;
- переезд в Гизельдонское ущелье по Какадурскому перевалу;
- башня Курта и Тага — смотровая площадка;
- арт объект осетинская буква «ӕ»;
- мега качель;
- Даргавская котловина — посещение музея под открытым небом «Даргавский некрополь»;
- арт объект «Колесо Балсага»;
- переезд в Геналдонское ущелье;
- с. Кармадон — смотровая площадка на северный склон Главного Кавказского хребта и ледник Колка;
- мемориал памяти погибшей съемочной группе Сергея Бодрова младшего.
23:30 Трансфер. Возвращение в отель.
Экскурсия в Ингушетию: загадки Джейрахского ущелья
Экскурсионная программа в Республику Ингушетия «Загадки Джейрахского ущелья».
08:00–08:50 Трансфер по отелям города Владикавказ и отправление на маршрут.
14:00–15:00 Обед в горном ресторане «Цей-Лоам» — национальная кухня.
- Дарьяльское ущелье;
- переезд в Джейрахское ущелье;
- башня Цуровых;
- с. Эрзи — башенный комплекс;
- пешая экотропа к Ляжгинскому водопаду (легкий треккинг, спортивная обувь);
- смотровая площадка Цей-Лоамский перевал — вид на г. Казбек и Главный Кавказский хребет;
- с. Эгикал — комплекс башенных/фортификационных сооружений средневековья;
- Ассинское ущелье;
- Таргим;
- переезд в экозону к башенному комплексу «Вовнушки».
18:00 Возвращение в отель. Ужин самостоятельный.
Экскурсия в Осетию: Дигория
Экскурсионная программа в Северной Осетии «Горная Дигория».
08:00–08:50 Трансфер по отелям города Владикавказ и отправление на маршрут.
14:00–15:00 Обед в горном этнодоме — национальная кухня.
- Ирафский район — Дигорское ущелье;
- каньон Ахсинта — Чертов мост;
- наскальная конная статуя;
- с. Мацута — склеп Нарта Сослана;
- арт объект «Стрелы Нарта Сослана»;
- переезд в высокогорную часть ущелья;
- арт объект «Хишн Фандыр»;
- башня Абисаловых;
- бельгийские постройки горно-обогатительной фабрики;
- с. Фаснал — смотровая площадка;
- с. Галиат — высокогорный комплекс боевых и сторожевых башен / пешая экскурсия.
18:00 Возвращение в отель. Ужин самостоятельный.
Экскурсия в Осетию: Мамисон, Цей и Бирагзанг
Экскурсионная программа в Северной Осетии «Мамисон/Цей/Бирагзанг».
08:00–08:50 Трансфер по отелям города Владикавказ и отправление на маршрут.
14:00–15:00 Обед в горном кафе «Барс» — национальная кухня.
- Алагирское ущелье;
- знаменитая наскальная конная статуя;
- сероводородные источники;
- Унальская котловина;
- Нузальская часовня;
- Зарамагское водохранилище — смотровая площадка;
- переезд в Мамисонское ущелье;
- с. Тиб — минеральные источники;
- боевая башня Боциевых;
- с. Лисри — город красноречивых камней/комплекс боевых и сторожевых башен;
- полуразрушенный храм Успения Богородицы;
- с. Згил — нарзанный источник;
- переезд в Цейское ущелье;
- подъем на канатной дороге к Сказскому леднику/смотровая площадка;
- пешая экотропа к древним святилищам Северной Осетии;
- переезд в с. Бирагзанг — купание в термальном источнике.
18:30 Возвращение в отель. Ужин самостоятельный.
Выезд
В 12:00 выезд из отеля. Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести сувенирную продукцию в лавках города, заказать осетинские пироги и т. д.
Трансфер в аэропорт или ж/д оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.
Проживание
Стоимость тура с проживанием за номер в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Категория
|Twin*
|Double*
|Singl**
|Triple***
|DBL+CH***
|Завтрак
|Владикавказ 4*
|Комфорт
|152 005
|152 005
|110 038
|203 513
|201 513
|Шведский стол
|Кадгарон 3*
|Стандарт
|117 595
|121 435
|66 118
|165 413
|163 413
|Шведский стол
|Планета Люкс 3*
|Стандарт
|119 815
|119 815
|75 658
|169 073
|167 633
|Шведский стол
|Камелия 3*
|Стандарт
|106 615
|106 615
|63 208
|150 773
|148 053
|Шведский стол
*Цена указана за двух человек при двухместном размещении
**Цена за человека при одноместном размещении
***Цена за троих человек при трехместном размещении
Стоимость проживания в Парк Отель Владикавказ 5* по запросу. Quad по запросу.
Стоимость тура без проживания в зависимости от количества человек в заявке при бронировании, руб:
|1 ВЗР
|2 ВЗР
|3 ВЗР
|2 ВЗР+CH
|4 ВЗР
|36 838
|73 676
|110 514
|108 514
|147 352
Варианты проживания
Кадгарон
Камелия
Парк Отель Владикавказ
Планета Люкс
Владикавказ
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостиницах Владикавказа по программе
- Экскурсии по программе с высококвалифицированными гидами
- Питание: завтраки в отеле + обеды, указанные в программе
- Входные билеты на объекты по программе тура
- Экологические сборы на маршрутах
- Входные билеты: в термальный комплекс Бирагзанг - купание 1 час на канатную дорогу Цей (разовый подъем и спуск)
- В термальный комплекс Бирагзанг - купание 1 час
- На канатную дорогу Цей (разовый подъем и спуск)
- Гастрономический этновечер в ресторане (алкоголь включен) - Аланский вечер
Что не входит в цену
- Индивидуальный трансфер из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы и обратно заказывается отдельно
- Экскурсии, входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- Питание: ужины, завтрак в 1 день
Место начала и завершения?
Как узнать точное время сбора группы?
Накануне дня заезда формируется группа WhatsApp, куда добавляются все участники программы.
Если у туриста нет доступа к WhatsApp, то с ним индивидуально связывается сотрудник компании и информирует по всей деятельности.
В группу ежедневно направляется информация о месте и времени сбора группы, времени выезда группы от каждого отеля, информация о программе, гидах, координаторах.
Страховка входит в стоимость?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.