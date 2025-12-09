Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсия по Владикавказу. Аланский вечер
Заселение в отели до 14:00.
14:00–14:50 Трансфер по отелям города Владикавказ.
15:00–15:50Обед в ресторане «Премьер».
16:00 Автобусно-пешая экскурсионная программа по Владикавказу:
- осетинская церковь;
- Аллея славы;
- парк «Нартон»;
- площадь В. И. Ленина;
- парк им. К. Л. Хетагурова;
- армянская апостольская церковь;
- Суннитская мечеть;
- Центр развития народных художественных промыслов;
- исторический центр Владикавказа.
19:00 Вы пребудете в ресторан «Кавказ Hall» во Владикавказе, где состоится «Аланский вечер» (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).
Этно-гастрономическое шоу, уютное национальное застолье (алкоголь включен), национальная кухня Северной Осетии, знаменитые осетинские пироги, выступление народных вокально-инструментальных коллективов республики и национального ансамбля «Мамисон», ведущий (тамада).
Мастер-класс по национальному осетинскому танцу симд.
22:30 Трансфер в отель.
Горная Ингушетия: Джейрахское ущелье
В 09:00 после завтрака Вы отправитесь с нашим гидом в Республику Ингушетию, Джейрахский район.
Наша экскурсия начнется с Дарьяльского ущелья, мы будем ехать по знаменитой Военно-Грузинской дороге.
Дарьяльское ущелье — это грандиозный природный разлом Бокового хребта горной системы Большой Кавказ, по дну которого протекает р. Терек. Его протяженность составляет 12 км.
Джейрахское ущелье — исторический центр самой древней части республики Ингушетия, где сохранились главные исторические памятники. По ущелью проложены многочисленные альпинистские маршруты и тропы для туристов.
Вы увидите натуральное хозяйство местных жителей, которые, как и сто лет назад заготавливают сено на зиму, варят сыр и чтут вековые традиции.
Вы увидите древнюю родовую башню Цуровых, которые по сей день живут рядом с ней, а также древний город Таргим, селение Эгикал и башенный комплекс Вовнушки на отвесных скалах. Гид расскажет вам, для чего возводились такие башни и что символизировали.
Вы также посетите храм Тхаба-Ерды, сооруженный в VIII веке.
Кроме того, вас ждут природные достопримечательности — живописный Ляжгинский водопад (пройдемся по экотропе к водопаду, 3 км, по желанию) и захватывающий дух Цей-Лоамский перевал.
Обед состоится в прекрасном месте на высоте 2 100 м. н.у. м. в ресторане «Цей-Лоам».
Вечером вы вернетесь в отель. Ужин самостоятельный.
Три ущелья Осетии
В 09.00, после завтрака, вы отправитесь с нашим гидом в увлекательную экскурсию по Куртатинскому ущелью.
Ущелье расположено в самом центре горной Осетии. До наших дней здесь сохранились старинные осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления и древние культовые сооружения.
Мы посетим Кадаргаванский каньон — место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, и упавший с вершины горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон.
Средневековая скальная крепость Дзивгис известна со времен нашествия Тамерлана в XV веке — и это удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов. Узнаете о тайных ходах, которые пронизывали всю средневековую крепость.
Мы посетим Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — это самая высокогорная православная обитель на территории России, расположенная на высоте 1300 метров.
Здесь можно подняться по лестнице отпущения грехов, насладиться тишиной и уединением обители, а также увидеть точную копию древних Аланских храмов.
13:30 Национальный обед в ресторане «Долина Солнца» (ресторан может быть заменен на равнозначный в зависимости от непредвиденных обстоятельств).
Далее переезд в Даргавскую котловину. Даргавский некрополь в народе сравнивают с египетской «Долиной Фараонов». По живописным горным склонам рассыпался целый «город» из более чем 90 склеповых сооружений оригинальной формы в виде белых каменных башенок-домиков с необычными крышами.
Покой осетинской Долины Фараонов охраняют величественные сторожевые башни XVI-XVII веков.
По дороге увидим знаменитый арт-объект осетинскую букву «А», башни Курта и Тага, другие фамильные башни, древние террасы, отвоеванные у гор для посадок земледельческих культур.
Далее переезд в Геналдонское ущелье — это одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии. Печальная слава ущелья связана со сходом ледника Колка в 2002 году и тайной исчезновения съемочной группы Сергея Бодрова младшего (посещение мемориального комплекса погибшей съемочной группе).
17:00 Прибытие во Владикавказ, трансфер по отелям.
Отъезд
В 12:00 выезд из отеля.
Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести сувенирную продукцию, заказать осетинские пироги и т. д.
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.
Проживание
Стоимость тура с проживанием за номер в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Категория
|Twin*
|Double*
|Singl**
|Triple***
|DBL+CH***
|Завтрак
|Владикавказ 4*
|Стандарт
|90165
|90 165
|62 100
|123 000
|121 000
|Меню
|Кадгарон 3*
|Стандарт
|72960
|74 880
|40 140
|103 950
|102 950
|Меню
|Планета Люкс 3*
|Стандарт
|74070
|74 070
|44 910
|105 060
|103 060
|Шведский стол
|Камелия 3*
|Стандарт
|67470
|67 470
|38 685
|96 270
|94 270
|Меню / Шведский стол
*Цена указана за двух человек при двухместном размещении
**Цена за человека при одноместном размещении
***Цена за троих человек при трехместном размещении
Стоимость проживания в Парк Отель Владикавказ 5* по запросу. Quad по запросу.
Стоимость тура без проживания в зависимости от количества человек в заявке при бронировании, руб:
|1 ВЗР
|2 ВЗР
|3 ВЗР
|2 ВЗР+CH
|4 ВЗР
|25 500
|51 000
|76 500
|74 500
|102 000
Варианты проживания
Отель «Кадгарон»
Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В отеле в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.
В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар.
Гостиница «Камелия-в»
Современный отель находится в городе Владикавказ. К услугам постояльцев бесплатный интернет на всей площади здания, круглосуточная стойка приема и охраняемая автостоянка. Просторные номера оснащены кроватью и ортопедическим матрасом, мягкой мебелью, телевизором, сплит-системой.
В числе удобств номеров шкаф, телевизор с плоским экраном, холодильник, чайник. Санузел с душем и туалетом, феном и банными принадлежностями. Из некоторых номеров отеля открывается вид на горы. Каждое утро для гостей сервируют сытный континентальный завтрак.
Парк Отель Владикавказ
Отель расположен в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. Можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса.
Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол». В оздоровительном центре отеля есть хаммам и сауна. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором, чайником и сейфом, а также ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля предоставляются полотенца и постельное белье.
Гостиница «Владикавказ»
Гостиница расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. Рядом парк и национальный музей.
К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха;телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами. Также, для плодотворного времяпровождения на территории есть большой бассейн, современный фитнес-центр, и салон красоты.
В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками.
Расстояние между гостиницей и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.
Гостиница «Планета Люкс»
Отель расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка.
Светлые номера оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате туалетно-косметические принадлежности. На территории отеля работает бесплатный Wi-Fi.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы. Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Что включено
- Размещение в гостиницах Владикавказа по программе
- Экскурсии по программе тура с высококвалифицированными гидами
- Питание: завтраки в отеле + обеды, указанные в программе
- Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий
- Экологические сборы на маршрутах
- Гастрономический этновечер в ресторане (алкоголь включен) - Аланский вечер
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
- Индивидуальный трансфер из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы заказывается отдельно
- Экскурсии, входные билеты на объекты, не включенные в программу
- Питание: ужины
Место начала и завершения?
Как узнать точное время сбора группы?
Накануне дня заезда формируется группа WhatsApp, куда добавляются все участники программы.
Если у туриста нет доступа к WhatsApp, то с ним индивидуально связывается сотрудник компании и информирует по всей деятельности.
В группу ежедневно направляется информация о месте и времени сбора группы, времени выезда группы от каждого отеля, информация о программе, гидах, координаторах.
Страховка входит в стоимость?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Где можно поужинать недалеко от отеля?
Рекомендуемые рестораны:
- «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня);
- ресторан-кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня);
- «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (европейская кухня), средний чек 900 руб.