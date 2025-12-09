2 день

Горная Ингушетия: Джейрахское ущелье

В 09:00 после завтрака Вы отправитесь с нашим гидом в Республику Ингушетию, Джейрахский район.

Наша экскурсия начнется с Дарьяльского ущелья, мы будем ехать по знаменитой Военно-Грузинской дороге.

Дарьяльское ущелье — это грандиозный природный разлом Бокового хребта горной системы Большой Кавказ, по дну которого протекает р. Терек. Его протяженность составляет 12 км.

Джейрахское ущелье — исторический центр самой древней части республики Ингушетия, где сохранились главные исторические памятники. По ущелью проложены многочисленные альпинистские маршруты и тропы для туристов.

Вы увидите натуральное хозяйство местных жителей, которые, как и сто лет назад заготавливают сено на зиму, варят сыр и чтут вековые традиции.

Вы увидите древнюю родовую башню Цуровых, которые по сей день живут рядом с ней, а также древний город Таргим, селение Эгикал и башенный комплекс Вовнушки на отвесных скалах. Гид расскажет вам, для чего возводились такие башни и что символизировали.

Вы также посетите храм Тхаба-Ерды, сооруженный в VIII веке.

Кроме того, вас ждут природные достопримечательности — живописный Ляжгинский водопад (пройдемся по экотропе к водопаду, 3 км, по желанию) и захватывающий дух Цей-Лоамский перевал.

Обед состоится в прекрасном месте на высоте 2 100 м. н.у. м. в ресторане «Цей-Лоам».

Вечером вы вернетесь в отель. Ужин самостоятельный.

