Описание тура
Групповые заезды: по вторникам, четвергам и субботам
Пять ущелий Северной Осетии откроются вам в одном незабываемом туре — словно пять глав удивительной горной сказки.
Начнём с Владикавказа, столицы республики: прогуляемся по его улицам, полюбуемся знаковыми местами и впитаем дух этого самобытного города.
Затем дорога поведет нас в сердце гор — к величественным ущельям: Дигорскому, Цейскому, Мамисонскому, Кармадонскому и Куртатинскому. Каждое из них по‑своему прекрасно и хранит множество тайн. Здесь, среди горных вершин, время будто замедляется: можно остановиться, вдохнуть аромат хвои, полюбоваться панорамами и почувствовать, как сердце наполняется спокойствием.
Северная Осетия — словно отдельный мир, где каждый миг становится особенным!
Тур состоится от 3 участников. В разные дни могут быть разные гиды. Чтобы ваше путешествие прошло идеально, мы можем немного скорректировать маршрут, особенно из‑за погоды: поменять порядок экскурсий или предложить альтернативные локации. Заранее спасибо за понимание!
Программа тура по дням
Дигорское ущелье
Утро начнётся с уютного завтрака в отеле, а затем нас ждёт настоящее приключение — поездка в Дигорское ущелье.
Представьте: мы подъезжаем к Чёртову мосту и замираем у края — внизу, в глубине ущелья, несётся бурная река. Воздух звенит от её шума, а взгляд невольно тянется вниз, в эту завораживающую бездну.
Следующая остановка — селение Задалеск и музей Задалески Нана: здесь оживает старый быт осетин, и каждый предмет рассказывает свою историю.
Дальше путь ведёт в Мацуту: мы увидим склеп нарта Сослана и необычный арт‑объект «Стрелы Сослана», который словно отсылает к древним сказаниям.
Увидим Бельгийскую горно-обогатительную фабрику, построенную бельгийцами в 1893 году. Трудно представить, что в то далекое время вдали от больших городов уже строили такие серьезные промышленные здания!
Насладимся Галиатским водопадом, а также арт-объектом в виде хъисын фандыра (высота музыкального инструмента составляет около 5 метров).
Обедаем в красивом месте, возможен формат ланч-боксов.
Напоследок — прогулка по селу Галиат, самому отдалённому селению Северной Осетии. Вы увидите многоэтажные укрепления в горах — зрелище, от которого дух захватывает.
И вот, насыщенные впечатлениями, отправляемся обратно во Владикавказ. Ужин – самостоятельно.
Кармадонское ущелье, Даргавс, Куртатинское ущелье
Начнём день с завтрака в отеле, после чего выселимся из номера.
Сегодня мы отправимся в Кармадон — узкий горный каньон с печальной историей. Когда‑то здесь был курорт «Кармадон», но в сентябре 2002 года всё изменилось: со склонов Казбекского массива сорвался ледник «Колка». Под ним погибли 125 человек, в том числе съёмочная группа Сергея Бодрова-младшего. Сегодня ущелье хранит следы того дня: камни лежат так, будто время здесь остановилось. Памятники, установленные в память о погибших, стоят среди гор — немые свидетели, напоминающие о хрупкости жизни перед лицом стихии.
Следующая остановка — Даргавский некрополь, или «город мёртвых». Раньше это было большое осетинское поселение, а сейчас остались только более девяноста старинных склепов. По форме они напоминают башни храма Ангкор‑Ват в Камбодже — пирамидальные и ступенчатые.
Если вы путешествуете с июня по сентябрь, заглянем к Мидаграбинским водопадам — настоящей гордости Северной Осетии. В этот период водопады наиболее полноводны. Один из них возвышается на целых 750 метров — зрелище, от которого захватывает дух! Часть дороги до водопадов возможно преодолеть на транспорте повышенной проходимости за доплату, по желанию. Также имейте в виду: дорога туда каменистая, а кое‑где, возможно, придётся переходить небольшие речки вброд.
Дальше нас ждёт подъём на Какадурский перевал. Здесь установлен современный арт‑объект, посвященный осетинскому языку. Покачаемся на качелях с видом на горы: вдохнём полной грудью чистый горный воздух и насладимся моментом.
После такой красоты — вкусный обед с традиционными осетинскими блюдами.
Финальная часть маршрута сегодня — Куртатинское ущелье в самом сердце Осетии, промытое рекой Фиагдон. Его называют «краем седой старины», ведь здесь в Средние века жило целое осетинское общество. Вы увидите древние сёла с боевыми и жилыми башнями, пещерные укрепления и святилища, а ещё — Свято‑Успенский монастырь и церковь Святых жён‑мироносиц. Это невероятно живописное и солнечное место, где оживает история осетинского народа.
Закончим день трансфером в аэропорт или на ж/д вокзал — выбирайте рейсы после 19:00, чтобы точно успеть. До новых встреч, Северная Осетия — пусть путь каждого, кто побывал здесь, будет лёгким, а возвращение — неизбежным!
Встреча, мастер-класс по осетинским пирогам, обзор
Мы встретим вас в аэропорту или на железнодорожном вокзале Владикавказа — постарайтесь прилететь или приехать до 13:00.
Сразу после встречи отправимся в уютный ресторан национальной кухни: там попробуем настоящие осетинские пироги и даже научимся их готовить на специальном мастер‑классе (*мастер-класс может пройти и в другой день).
А потом нас ждёт увлекательная пешеходная обзорная экскурсия по Владикавказу — столице Северной Осетии — Алании. Прогуляемся по историческому центру: заглянем в Пушкинский сквер, на площадь Свободы и Штыба, увидим Осетинскую церковь Рождества Пресвятой Богородицы, Армянскую церковь Григория Просветителя и Суннитскую мечеть. Пройдём по живописному проспекту Мира, насладимся видами аллей и парков центральной части города.
После экскурсии заселимся в отель — и у вас появится свободное время для отдыха или самостоятельных прогулок.
Дополнительно мы можем вам заказать (бронируйте заранее, чтобы точно были места!):
Аланский вечер. Стоимость – 2400-2600 руб. /чел., включает: ужин и шоу-программу в традиционном этно-национальном стиле. График проведения запрашивайте у туроператора заранее.
Шоу-программа представит захватывающий и динамичный вечер традиционного осетинского застолья с песнями и танцами, большим выбором качественных кавказских блюд и дегустацией национальной кухни. Аланский вечер откроет для вас разнообразие замечательной культуры, национальной кухни, вековых традиций и истории Осетии-Алании.
Посещение осетинской пивоварни с дегустацией. Стоимость с трансфером – 4000 руб. /чел.
Вас будут ждать дегустация 5 видов пива, национальных блюд, таких как фыджжин (традиционный мясной пирог), цахтон (говяжий язык, сметана, чеснок, специи), колбаса из рубленного мяса (обжарена на гриле), нартский хлеб.
Цейское и Мамисонское ущелья, горячие источники
Завтракаем в отеле.
Вас ждут потрясающие виды: здесь и величественный Сказский ледник, и загадочная гора Монах, и впечатляющий пик Антоновича. Это место обожают горнолыжники и альпинисты, но и просто полюбоваться природой тут одно удовольствие — воздух чистый, пейзажи захватывают дух. Вы сможете подняться на канатной дороге на высоту от 2000 до 2500 метров и в полной мере насладиться панорамой гор, окружающих ущелье. Кстати, дорога в Цей — это знаменитая Транскавказская автомагистраль, которая раньше называлась Военно‑Осетинской дорогой.
По дороге в Цей, на въезде в Алагирское ущелье, сделаем фотостоп. Здесь на скале возвышается могучий памятник Уастырджи — всадник словно парит над дорогой, благословляя всех путников. Это визитная карточка Северной Осетии и одна из её главных достопримечательностей.
Вкусно пообедаем в горах.
После чего посетим Мамисонское ущелье: здесь открыт новый курорт в Северной Осетии, где функционирует канатная дорога: за 15 минут она поднимет вас на высоту 2950 метров. А рядом вы увидите следы древней истории: святилища, храмы и родовые башни, которые напоминают о веках, прожитых этой землёй.
После чего нас будет ждать ещё одно удовольствие — посещение горячих источников Бирагзанг. Вода здесь бьёт с глубины более 2 километров и всегда тёплая — не ниже 40 градусов. На месте есть раздевалки, так что не забудьте купальные принадлежности и полотенце!
Завершим насыщенный день возвращением в отель. Ужин – самостоятельно.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из аэропорта Владикавказ и в аэропорт, или трансфер с ж/д вокзала Владикавказа
- Питание: 3 завтрака, 4 обеда (возможны ланч-боксы)
- Транспортное сопровождение на маршруте
- Услуги гида-экскурсовода, возможно в формате гида-водителя
- Проживание в 2-х местных стандартных номерах (цена указана за одного человека при двухместном размещении) в отелях Кадрагон, Планета Люкс, гостевом доме Фазенда. С доплатой возможно размещение в отелях: Владикавказ 4*, Олимп Плаза, Империал, Отель на Горького, Парк-отель Владикавказ 5*, других отелях по согласованию
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до Владикавказа и обратно
- Одноместное размещение - плюс 6000-12000 руб., зависит от отеля, по запросу, подселения нет
- Входные билеты в объекты посещения - около 2500 руб. /чел
- Индивидуальный трансфер
- Доплата за размещение в отелях Владикавказ 4*, Отель на Горького, Олимп Плаза, Империал, Парк-отель Владикавказ 5*, в других отелях - стоимость по запросу
- Аланский вечер - 2400-2600 руб/чел, по графику шоу
- Дегустация на пивоварне с трансфером - 4000 руб/чел
- Заброска на транспорте повышенной проходимости до Мидаграбинских водопадов - по стоимости сориентирует гид
О чём нужно знать до поездки
Что важно знать о туре?
Можно ли одному человеку присоединиться к туру?
Да, с доплатой за одноместное размещение, при наборе группы. Стоимость указана за 1 человека при ДВУХМЕСТНОМ размещении. Если вы путешествуете одна/один, обязательна доплата за одноместное размещение (стоимость – по запросу). Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.
Когда я узнаю имя гида и подробную информацию?
Имя и контакты гида сообщим ближе к заезду. Программа высылается за сутки, после окончательного формирования трансферов.
Можно ли запросить этот тур в индивидуальном формате?
Да, можно.
Входят ли авиабилеты в стоимость тура?
Нет. До места начала тура вы добираетесь самостоятельно.
Можно ли купить этот тур в подарок?
Можно! После оплаты, мы вышлем вам сертификат, и вы сможете порадовать своих близких красивым сюрпризом. Купить тур с открытой датой невозможно.
Состав группы
Точное количество участников группы будет известно накануне, после формирования логистики прибытия участников и распределения по группам. Мы не можем гарантировать определенный поло-возрастной состав группы, а также компанейность участников. Вечерних групповых мероприятий в программе не предусмотрено.
Рассадка в транспорте
Просим обратить внимание, что конкретное место в салоне транспорта не фиксируется. Просьба с пониманием относиться к возможной ротации мест в течение тура.
Проведение и отмена тура со стороны организатора
Если ваш тур подтвержден и предоплачен, то он проводится. Тур может быть отменен только по форс-мажорным обстоятельствам: стихийные бедствия, режим ЧС, ограничения государственных органов.
Ограничения полетов и прибытие, отмена тура со стороны туриста
На обстоятельства, связанные с ограничением полетов, мы влиять не можем, это вне нашей зоны ответственности. Советуем прибывать к месту старта тура заранее. В случае неприбытия к времени старта, вы можете самостоятельно догнать группу на маршруте.
При отмене поездки или неприбытии (по любым причинам) со стороны туриста, закон о туризме обязывает возместить организатору подтверждённые фактические расходы на организацию тура. Для уточнения деталей и согласования условий возмещения вы можете обратиться к нам — мы поможем разобраться в ситуации.