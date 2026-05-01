1 день

Дигорское ущелье

Утро начнётся с уютного завтрака в отеле, а затем нас ждёт настоящее приключение — поездка в Дигорское ущелье.

Представьте: мы подъезжаем к Чёртову мосту и замираем у края — внизу, в глубине ущелья, несётся бурная река. Воздух звенит от её шума, а взгляд невольно тянется вниз, в эту завораживающую бездну.

Следующая остановка — селение Задалеск и музей Задалески Нана: здесь оживает старый быт осетин, и каждый предмет рассказывает свою историю.

Дальше путь ведёт в Мацуту: мы увидим склеп нарта Сослана и необычный арт‑объект «Стрелы Сослана», который словно отсылает к древним сказаниям.

Увидим Бельгийскую горно-обогатительную фабрику, построенную бельгийцами в 1893 году. Трудно представить, что в то далекое время вдали от больших городов уже строили такие серьезные промышленные здания!

Насладимся Галиатским водопадом, а также арт-объектом в виде хъисын фандыра (высота музыкального инструмента составляет около 5 метров).

Обедаем в красивом месте, возможен формат ланч-боксов.

Напоследок — прогулка по селу Галиат, самому отдалённому селению Северной Осетии. Вы увидите многоэтажные укрепления в горах — зрелище, от которого дух захватывает.

И вот, насыщенные впечатлениями, отправляемся обратно во Владикавказ. Ужин – самостоятельно.

