Путешествие по Осетии с поездкой в Грозный и к Эльбрусу
Посетить Город мёртвых, знаменитые ущелья и горы, вдохновиться Приэльбрусьем и побывать на застолье
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Владикавказа, время зависи...
«Путешествие начнётся в Северной Осетии: вы познакомитесь с достопримечательностями Владикавказа и поучаствуете в застолье с кулинарным мастер-классом, а затем исследуете красивейшие ущелья, высокогорные поселения и многовековые древности»
Завтра в 14:30
22 дек в 14:30
75 000 ₽ за человека
Осетинские выходные: уютный Владикавказ и впечатляющие ущелья
Поучаствовать в национальном застолье, увидеть «Рог изобилия» и взлететь над пропастью на качелях
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Владикавказа, время зависи...
«В этом насыщенном путешествии мы собрали самые живописные природные уголки республики: горы, ущелья, водопады»
Завтра в 14:30
19 дек в 14:30
29 000 ₽ за человека
Лучшее в Северной Осетии: ущелья, древности и высокогорные селения
Приготовить осетинский пирог, полюбоваться пейзажами Дигории и пройтись по хвойному лесу к водопаду
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Владикавказа, время зависи...
«Начнём путешествие с Куртатинского ущелья»
Завтра в 14:30
22 дек в 14:30
55 000 ₽ за человека
К седому великану Эльбрусу: тур выходного дня из Владикавказа
Погулять по Чегемскому и Баксанскому ущельям и подняться на склон высочайшего пика Европы
Начало: Владикавказ, отель «Владикавказ», ул. Коцоева, 75,...
«За время этого мини-путешествия вы вдоволь нагуляетесь по Приэльбрусью: спуститесь в живописные Чегемское и Баксанское ущелья, при желании выпьете воды прямо из источника на Поляне нарзанов и надышитесь ароматами хвойного леса у поляны Азау»
22 дек в 08:30
10 янв в 08:30
11 175 ₽ за человека
Кавказ зовёт: путешествие по Северной Осетии и Чечне в мини-группе
Исследовать ущелья Северной Осетии и увидеть самую большую в Европе мечеть
Начало: Аэропорт Беслана либо ж/д вокзал Владикавказа, до ...
«Мы будем купаться в горячих источниках, изучать аулы Северной Осетии, любоваться ущельями, горами и удивляться масштабами и роскошью Чечни»
18 дек в 08:00
20 дек в 08:00
44 900 ₽ за человека
Осетинское приключение на джипах с проживанием в оздоровительном центре
Покататься по ущельям и древностям, отдохнуть душой и телом и насладиться свежестью горного воздуха
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал, до 12:00
«Начнём с Куртатинского ущелья в самом центре горной Осетии»
16 дек в 08:00
18 дек в 08:00
23 900 ₽ за человека
Активный отдых в Осетии: Дигория и Цейское ущелье мини-тур с размещением
Начало: Улица Коцоева, 75, гостиница «Владикавказ»
«В заключительный день восхитимся красотой Цейского ущелья и или поднимемся по канатке к одному из самых больших ледников на Кавказе, или отправимся в поход к леднику и посетим горячие источники»
Расписание: По воскресеньям в 08:30
Сегодня в 08:30
28 дек в 08:30
21 000 ₽ за человека
По ущельям выше облаков в Осетии и Ингушетии
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
«Программа дня: Джейрахское ущелье — Эрзи — Цейлоамский перевал — древний Эгикал — башенный комплекс Таргим — Вовнушки — храм Тхаба-Ерды»
1 мая в 10:00
8 мая в 10:00
от 43 540 ₽ за человека
Активный тур в ущелья Центрального Кавказа
Начало: Чеченская Республика, Грозный
«Отправляемся в путешествие к ущельям Центрального Кавказа»
2 мая в 10:00
9 мая в 10:00
от 37 425 ₽ за человека
Осень в Осетии: вершины, ущелья и затерянные в горах селения
Осмотреть древние башни и Город мёртвых, взлететь над пропастью на качелях и посетить Беслан
Начало: Аэропорт Владикавказа, время зависит от вашего рей...
«Вы полюбуетесь захватывающими видами горных вершин, ледников и водопадов в национальном парке «Алания», Цейском, Дигорском, Кармадонском и Фиагдонском ущельях»
20 июн в 08:00
27 июн в 18:30
58 500 ₽ за человека
Три дня в Северной Осетии: горные ущелья, горячие источники и осетинские пироги
Побывать в Цейском и Кармадонском ущельях, увидеть Сказский ледник и Даргавский некрополь
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, до...
«За три дня в туре по Северной Осетии вы откроете для себя Владикавказ, насладитесь видами Цейского ущелья и узнаете, какие пугающие тайны прошлого и настоящего таятся в Кармадонском ущелье»
19 дек в 08:00
20 дек в 08:00
32 900 ₽ за человека
Прогулки по ущельям Северной Осетии и Владикавказу
Познакомиться со столицей республики, исследовать древние крепости и полюбоваться горами
Начало: Беслан, аэропорт «Владикавказ», 14:00
«Вы побываете в Фиагдонском и Кассарском ущельях, заглянете в святилище героя осетинской мифологии и, конечно, попробуете знаменитые пироги»
30 апр в 08:00
8 мая в 08:00
45 000 ₽ за человека
