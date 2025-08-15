Мы будем купаться в горячих источниках, изучать аулы Северной Осетии, любоваться ущельями, горами и удивляться масштабами
Не забудьте взять тёплые вещи — мы будем много времени проводить в горах, температура там обычно на несколько градусов ниже, чем в городе. Также пригодятся купальники, полотенца и шлёпки: в 3-й день программы у нас будут горячие источники. Чтобы ваше путешествие прошло идеально, мы можем немного скорректировать маршрут, особенно из‑за погоды: поменять порядок экскурсий или предложить альтернативные локации.
Обязательно возьмите с собой полис ОМС и немного наличных, чтобы можно было купить что-то в горах. Особого шоппинга там нет, но вдруг вам приглянется баночка с местным вареньем или горный чай.
Тур состоится от 3 участников. В разные дни могут быть разные гиды.
Знакомство с Владикавказом и местной кухней
Мастер-класс по осетинским пирогам. Встретимся в аэропорту Владикавказа и сразу отправимся пробовать местную кухню: на обед отведаем знаменитые осетинские пироги. Чтобы лучше понять все особенности этого национального блюда, повара проведут специально для нас мастер-класс — будем готовить выпечку, а потом вместе её есть. Может пройти в другой день.
Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу. Затем отправимся изучать культуру и историю региона. Посмотрим главные достопримечательности Владикавказа и узнаем, как в пределах одного города уживаются и образуют удивительный культурно-религиозный симбиоз христианские и мусульманские святыни: Осетинская церковь Рождества Пресвятой Богородицы, Армянская церковь Григория Просветителя и Суннитская мечеть.
Вечерняя программа на выбор. У вас будет свободное время, чтобы отдохнуть или самостоятельно погулять. Можно взять дополнительную программу (за отдельную плату), есть несколько вариантов на выбор: сходить на шоу «Аланский вечер» или заглянуть на осетинскую пивоварню. Просьба сообщить о своём выборе нам заранее, чтобы мы зарезервировали для вас места.
Аланский вечер. Это шоу-программа, где вы попадаете на традиционное осетинское застолье. Перед вами — стол с кавказскими вкусностями, вокруг — танцы, кавказская музыка, песни, пляски.
Дегустация осетинского пива. Любителям пробовать местные лакомства стоит выбрать ужин на пивоварне. Здесь каждый участник продегустирует пять сортов осетинского пива, а на закуску сможет попробовать фыджжин (мясной пирог), цахтон, колбасу из рубленного мяса, нартский хлеб.
Современный Грозный
Город будущего. Сегодня отправляемся в Чечню и ее столицу — Грозный. Это современный город, который практически полностью отстроили заново в начале нулевых. Попадая сюда, невольно удивляешься — неужели это Кавказ? Новые модные здания, лавочки с USB-розетками на солнечных батареях, остановки с подогревом и огромное количество спортивных площадок — да это же город будущего!
С высоты птичьего полета. Прогуляемся по главной площади, сделаем фото на установленную там громадную селфи-палку, увидим восстановленный храм Архангела Михаила, а напротив него — высотки «Грозный-Сити». Поднимемся на смотровую площадку в одну из башен комплекса и полюбуемся новым городом с высоты.
Сердце Чечни. Конечно, не обойдём стороной главный символ города — великолепную мечеть «Сердце Чечни» — одну из самых больших мечетей мира. Строительство завершилось в 2008 году. Это современное здание, сделанное по последним технологиям с невероятной ночной подсветкой. Кому-то она может напомнить Голубую мечеть в Стамбуле — за основу был взят этот образ.
Национальная кухня. У нас будет обед с элементами вайнахской кухни (так называется традиционная кухня чеченцев и ингушей). Пример меню: хингал (это мучные галушки с куриным отварным мясом и добавлением особого соуса), чепалг (десерт с творогом и зелёным луком).
Роскошь новой мечети. После обеда поедем в новую мечеть «Гордость мусульман», открывшуюся в 2019 году. Над зданием возвышается огромный купол высотой 43 метра, стены покрыты белоснежным мрамором с греческого острова Тасос — даже в сильную жару в мечети прохладно и свежо. Внутри висит люстра высотой 8 метров, которая весит больше 2,5 тонн, светильники украшены золотом и камнями Swarovski. Рядом есть роскошный парк с фонтанами, голландскими деревьями и разными видами роз — территория впечатляет ухоженностью, роскошью и продуманностью деталей.
После такого насыщенного дня мы вернёмся в наш отель во Владикавказе и сможем отдохнуть перед завтрашней поездкой.
Цейское ущелье и купание в источниках
Горные пейзажи. Позавтракаем в отеле и поедем в горы — в знаменитое Цейское ущелье. Ущелье привлекало путешественников ещё с 19 века: оно имеет необычную форму подковы — это большая редкость. Сейчас сюда любят приезжать горнолыжники и сноубордисты — на одном из склонов обустроили горнолыжный курорт. Мы тоже прокатимся по канатке, посмотрим на всё с высоты и увидим Сказский ледник, а затем прогуляемся по Цейскому сосновому бору, вдыхая аромат хвои. По дороге сделаем фотостоп у памятника Уастырджи: всадник словно парит над дорогой, благословляя путников.
Пообедаем в одном из местных кафе и отправимся дальше. Наш путь будет проходить по живописной Военно-Осетинской дороге, которая сейчас называется Транскавказской автомагистралью. Не убирайте далеко фотоаппараты и садитесь поближе к окошку: такая дорога — настоящее приключение. Сегодня мы предложим вам дополнительные опции для отдыха (запрашивайте стоимость и условия проведения):
1. Посещение курорта Мамисон. За 15 минут канатная дорога поднимет вас на высоту 2950 метров. А рядом вы увидите следы древней истории: святилища, храмы и родовые башни.
2. Рафтинг на реке Ардон (в составе сборной группы). Захватывающее приключение для любителей активного отдыха. Лучший сезон: с июня по август — тепло, вода стабильная.
Купание в горячих источниках. Нагулявшись по горам, мы поедем купаться в горячих источниках Бирагзанг. Это обустроенные бассейны с душем и тёплыми раздевалками. Источник бьёт с глубины 2000 метров — это целебная вода, которая будет особенно полезна тем, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, гинекологические заболевания или неврологические болезни. Но даже если у вас никаких проблем нет, окунуться в такой бассейн просто приятно — вода даже зимой не опускается ниже 40 градусов, тепло обволакивает всё тело и очень хорошо расслабляет. С собой необходимо взять купальные принадлежности, шлёпанцы, полотенце.
Кармадонское ущелье, Даргавс, Мидаграбинские водопады и Куртатинское ущелье
Заброшенный курорт. После вкусного завтрака в гостинице мы поедем в Кармадонское ущелье. В советские времена здесь был популярный курорт, но в 2002 году случилась трагедия — со скалы сорвался огромный ледник Колка и унёс жизни 125 человек, в том числе съёмочной группы актёра Сергея Бодрова младшего. Сейчас рядом с этим местом остался заброшенный санаторий, который мрачным пятном возвышается среди живописных гор.
Город мёртвых. Далее отправимся в мистическое место — Даргавский некрополь. В древности это было крупное поселение осетин, в сезон местных жителей здесь гораздо меньше, чем туристов. Всё дело в необычных каменных склепах, раскиданных по всей горе. Всего их 95 — это целый древний город 14-18 веков, который до сих пор привлекает исследователей и учёных и до конца пока не изучен. Попробуем разгадать тайны Даргавса, а ещё пообщаемся с местными осликами — их в посёлке много, можно захватить для них что-нибудь вкусное и покормить.
Водопады. В период полноводности водопадов (ориентировочно июнь-сентябрь) посещаем Мидаграбинские водопады — настоящие жемчужины Северной Осетии! Высота самого большого водопада — 750 метров! Никто не остаётся равнодушным, побывав в этом месте. Внимание: к водопадам ведёт дорога по камням, возможен переход небольших речек вброд. Часть дороги можно преодолеть на транспорте повышенной проходимости за доплату.
Куртатинское ущелье. По пути остановимся на перевале, где сможем покачаться на высокогорных качелях с панорамным видом. «Краем седой старины» называют это ущелье. До наших дней здесь сохранились старинные осетинские сёла с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления, культовые сооружения: дзуары, построенные в средние века на месте древних языческих святилищ, христианские святыни, среди которых Свято-Успенский мужской монастырь.
Возвращение домой. Теперь можно с полной уверенностью сказать, что мы познакомились с Северной Осетией — с её живописной природой, древней историей, вкусными осетинскими пирогами. Выходные подходят к концу, пора возвращаться домой. Мы едем в аэропорт Беслана или на ж/д вокзал Владикавказа.
Что включено
- Проживание (стоимость указана за 1 человека при 2-местном размещении)
- 3 завтрака, 4 обеда
- Трансфер от аэропорта или ж/д вокзала и обратно
- Транспортное сопровождение на маршруте
- Услуги гида-экскурсовода, возможен формат гид-водитель
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до Владикавказа и обратно
- Остальное питание
- Входные билеты в объекты по маршруту - около 2500 ₽
- Вечерняя программа в 1-й день, на выбор: аланский вечер (2400-2600 ₽, по набору группы и графику шоу) или дегустация на пивоварне с трансфером 4000 ₽)
- Доплата за 1-местное размещение - от 6000-8000 ₽ (зависит от отеля и сезона, подселения нет)
- Доплата за посещение курорта «Мамисон», рафтинг по реке Ардон, заброска до Мидаграбинских водопадов - стоимость по запросу
- Доплата за повышение класса отеля - по запросу