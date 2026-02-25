Описание тура
Это Новая обновленная программа 2026 года! Топ-локации, мини-группы, профессиональные гиды, продуманный маршрут, полная организация - вам ни о чем не нужно думать, только отдыхать! Более 500+ отзывов, рейтинг тура 9,8 из 10!
Вас ждет атмосфера горного края, где за каждым поворотом открываются потрясающие виды, а в горных селениях оживают древние традиции.
В этом туре вы исследуете ущелья и каньоны, увидите средневековые башни и древние некрополи, подниметесь к ледникам и прогуляетесь по старинным улицам Владикавказа. Вы пройдете тропами, где оживают легенды, заглянете в таинственный город мертвых Даргавс, увидите скальную крепость Дзивгис, насладитесь панорамами Цейского ущелья и подниметесь по канатной дороге к Сказскому леднику.
Кроме природных красот, вы погрузитесь в культуру Осетии: прогуляетесь по Владикавказу, примете участие в мастер-классе по осетинским пирогам, попробуете настоящую кавказскую кухню и почувствуете легендарное осетинское гостеприимство.
Комфортные переезды, уютное проживание и продуманная программа без утомительных нагрузок сделают ваше путешествие легким, насыщенным и запоминающимся
9 причин поехать с нами в Северную Осетию
Мы имеет статус туроператора - это значит, что тур гарантирован, безопасен и ничего не случится во время путешествия. Более 3000+ туристов, опыт организации 10+ лет
Истории от местных гидов - гиды не просто рассказывают факты, они делятся легендами, семейными историями и личным отношением к местам
Еда, ради которой хочется вернуться -осетинские пироги и десяток национальных блюд - это не просто кухня, а культурный код
Контраст дикости и комфорта -днём - горные дороги и заброшенные сёла, вечером - уютные дома или современные отели и кафе
Перезагрузка головы - места силы,горные святилища, древние храмы, уединённые плато. Мы покажем вам места, где нет суеты, ощущение глубины и красивые пейзажи
Топ-локации и уникальный маршрут - мы покажем вам все самые основные локации, а так же отвезем туда, куда не ездит массовый турист
Комфортный и надежный транспорт - наши водители имею огромный опыт поездок по горным дорогам, путешествие проходит на комфортных больших внедорожниках
Дружеская атмосфера и уют - мы специализируемся на небольших группах и стараемся создать дружескую атмосферу с первой встречи, обрести новых друзей
Высокий сервис организации - мы полностью позаботились о вашем отдыхе - от начала тура, до отправления домой. Чаты предварительного знакомства и поддержка от момента бронирования до окончания тура
Программа тура по дням
Встреча и знакомство. Ужин с мастер-классом
Вы можете прилететь любым удобным рейсом — мы встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале. Рекомендуем планировать прибытие днем с 11:00 до 15:00, чтобы успеть заселиться в отель, перекусить и прочувствовать первый день без спешки.
Как только все прилетят, мы начнем наше знакомство с Осетией с прогулки по атмосферным улочкам Владикавказа - города, где кавказские традиции переплетаются с русской архитектурой. Мы прогуляемся по проспекту Мира, полюбуетесь набережной Терека и поймаете особое настроение этого места с богатой историей. В Владикавказе был запущен один из первых трамваев, поэтому если его застанем во время прогулки, то обязательно прокатимся.
Вечером вас ждёт тёплый ужин с национальной кухней и мастер-класс по приготовлению настоящих осетинских пирогов - тех самых, которые становятся отдельной причиной вернуться. После ужина свободное время для отдыха или прогулки
План на день:
Встреча и заселение в отель
Сити-тур по Владикавказу
Кулинарный мастер-класс и ужин
Отдых
По золотому кольцу к городу мертвых
Завтракаем и отправляемся в горы: сегодня начинаем путешествие по Золотому кольцу Осетии - вы увидите узкие скальные проходы Кадаргаванского каньона, древнюю наскальную крепость Дзивгис. Доберемся до смотровых и арт-объектов, почувствуете умиротворение в стенах высокогорного Аланского монастыря. Если сезон позволит, заглянем в долину Мидаграбинских водопадов, а затем отправимся в одно из самых мистических мест Северного Кавказа - некрополь Даргавс, известном как Город мертвых. Возвращение в Владикавказ, по пути остановимся в Кармадонском ущелье увидите ледник и место, где велись поиски группы Сергея Бодрова.
План на день:
Завтрак в отеле и выезд в горы
Кадаргаванский каньон и Дзивгис
Смотровые и арт-объект
Обед
Даргавс и Кармадонском ущелье
Возвращение в Владикавказ, отдых
Два ущелья и подъем к Леднику
Завтракаем, выселяемся из гостиницы и с вещами уезжаем в горы.
Этот день пройдет среди величественных гор: вы отправитесь в Алагирское и Цейское ущелья, где увидите грандиозный монумент Уастырджи, символ покровительства путников. По пути остановимся у арт-объектов статуя Афсати и Рог изобилия.
Затем по канатной дороге подниметесь к Сказскому леднику, откуда откроются захватывающие дух панорамы и посетим природные горячие термальные источники Бирагзанг. Вечером заселение в гостиницу в высокогорном районе Дигория
План на день:
Завтрак в отеле и выезд с вещами в горы
Алагирское и Цейское ущелья
Монумент Уастырджи
Арт-объекты Афсати и Рог изобилия
Обед
Сказскому леднику
Термальные источники
Заселение в гостиницу, ужин, отдых
Национальный парк Алания, Камунта и арт-объекты
После завтрака отправляемся исследовать древние уголки Осетии - в национальный парк Алания. Мы прогуляемся по древним улицам селения Камунта до смотровой площадки на Дигорское ущелье, познакомитесь с историческим наследием Галиата и увидите необычные арт-объекты, такие как Осетинская лира и старинная бельгийская фабрика 19-го века. Возвращение в гостиницу, ужин и отдых под звездным небом
План на день:
Завтрак в отеле и выезд в горы
Селение Камунта и смотровые площадки
комплекс Галиат
и арт-объекты
Бельгийская фабрика
Ужин, отдых
Водпады и каньоны Дигории. Возвращение домой
Завтракаем и выселение с вещами из гостиницы. Завершение путешествия будет живописным: нас ждут величественные водопады Три сестры и замок Фрегат, словно застывший среди скал. Перед отъездом мы посетим дом-музей Задалески Нана, где познакомитесь с древними осетинскими легендами и историей этой семьи. Следующей точкой маршрута станет каньон Ахсинта - где шумит и бурлит река Урух. Над ущельем перекинут мост с загадочным названием Чёртов - легенду которого расскажем при встрече. После обеда отвезем вас в аэропорт или на вокзал, но впечатления от Осетии останутся с вами надолго!
План на день:
Завтракаем и выселение с вещами из гостиницы
Водопады Три сестры и замок Фрегат
Дом-музей Задалески Нана
Каньон Ахсинта
Прощальный обед
Трансфер в ажропорт/жд-вокзал
Регион Дигория по праву считается одним из самых живописных в Осетии - виды здесь цепляют с первого взгляда и надолго остаются в памяти!
Рекомендуем брать авиа или жд-билеты с отправлением после 17:30, если нет подходящих билетов, то можем организовать отдельный трансфер за дополнительную плату
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (2 ночи в отеле, 2 ночи в горах на базе отдыха)
- Трансфер из/в аэропорт или вокзал
- Все транспортные расходы во время поездки по локациям на комфортных внедорожниках Toyota Land Cruiser / Lexus Gx
- Приветственный ужин и национальное застолье
- Кулинарный мастер-класс
- Завтраки
- Обеды/пикники в горах
- Работа сертифитированного гида
- Полное сопровождение
- Фотографии и видео на память
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Ужины не заявленные в программе
- Входные билеты (1600 рублей)
О чём нужно знать до поездки
Программа поездки легка и не требует специальной физической подготовки. Мы все продумали до мелочей, приезжайте в гости и отдыхайте. Будет вкусно, красиво и уютно