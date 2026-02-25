Новинка! Северная Осетия 2026. Топ-локации за 5 дней

Это новая обновлённая программа 2026 года
Описание тура

Это Новая обновленная программа 2026 года! Топ-локации, мини-группы, профессиональные гиды, продуманный маршрут, полная организация - вам ни о чем не нужно думать, только отдыхать! Более 500+ отзывов, рейтинг тура 9,8 из 10!

Вас ждет атмосфера горного края, где за каждым поворотом открываются потрясающие виды, а в горных селениях оживают древние традиции.

В этом туре вы исследуете ущелья и каньоны, увидите средневековые башни и древние некрополи, подниметесь к ледникам и прогуляетесь по старинным улицам Владикавказа. Вы пройдете тропами, где оживают легенды, заглянете в таинственный город мертвых Даргавс, увидите скальную крепость Дзивгис, насладитесь панорамами Цейского ущелья и подниметесь по канатной дороге к Сказскому леднику.

Кроме природных красот, вы погрузитесь в культуру Осетии: прогуляетесь по Владикавказу, примете участие в мастер-классе по осетинским пирогам, попробуете настоящую кавказскую кухню и почувствуете легендарное осетинское гостеприимство.

Комфортные переезды, уютное проживание и продуманная программа без утомительных нагрузок сделают ваше путешествие легким, насыщенным и запоминающимся

9 причин поехать с нами в Северную Осетию

  • Мы имеет статус туроператора - это значит, что тур гарантирован, безопасен и ничего не случится во время путешествия. Более 3000+ туристов, опыт организации 10+ лет

  • Истории от местных гидов - гиды не просто рассказывают факты, они делятся легендами, семейными историями и личным отношением к местам

  • Еда, ради которой хочется вернуться -осетинские пироги и десяток национальных блюд - это не просто кухня, а культурный код

  • Контраст дикости и комфорта -днём - горные дороги и заброшенные сёла, вечером - уютные дома или современные отели и кафе

  • Перезагрузка головы - места силы,горные святилища, древние храмы, уединённые плато. Мы покажем вам места, где нет суеты, ощущение глубины и красивые пейзажи

  • Топ-локации и уникальный маршрут - мы покажем вам все самые основные локации, а так же отвезем туда, куда не ездит массовый турист

  • Комфортный и надежный транспорт - наши водители имею огромный опыт поездок по горным дорогам, путешествие проходит на комфортных больших внедорожниках

  • Дружеская атмосфера и уют - мы специализируемся на небольших группах и стараемся создать дружескую атмосферу с первой встречи, обрести новых друзей

  • Высокий сервис организации - мы полностью позаботились о вашем отдыхе - от начала тура, до отправления домой. Чаты предварительного знакомства и поддержка от момента бронирования до окончания тура

Программа тура по дням

1 день

Встреча и знакомство. Ужин с мастер-классом

Вы можете прилететь любым удобным рейсом — мы встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале. Рекомендуем планировать прибытие днем с 11:00 до 15:00, чтобы успеть заселиться в отель, перекусить и прочувствовать первый день без спешки.

Как только все прилетят, мы начнем наше знакомство с Осетией с прогулки по атмосферным улочкам Владикавказа - города, где кавказские традиции переплетаются с русской архитектурой. Мы прогуляемся по проспекту Мира, полюбуетесь набережной Терека и поймаете особое настроение этого места с богатой историей. В Владикавказе был запущен один из первых трамваев, поэтому если его застанем во время прогулки, то обязательно прокатимся.

Вечером вас ждёт тёплый ужин с национальной кухней и мастер-класс по приготовлению настоящих осетинских пирогов - тех самых, которые становятся отдельной причиной вернуться. После ужина свободное время для отдыха или прогулки

План на день:

  • Встреча и заселение в отель

  • Сити-тур по Владикавказу

  • Кулинарный мастер-класс и ужин

  • Отдых

2 день

По золотому кольцу к городу мертвых

Завтракаем и отправляемся в горы: сегодня начинаем путешествие по Золотому кольцу Осетии - вы увидите узкие скальные проходы Кадаргаванского каньона, древнюю наскальную крепость Дзивгис. Доберемся до смотровых и арт-объектов, почувствуете умиротворение в стенах высокогорного Аланского монастыря. Если сезон позволит, заглянем в долину Мидаграбинских водопадов, а затем отправимся в одно из самых мистических мест Северного Кавказа - некрополь Даргавс, известном как Город мертвых. Возвращение в Владикавказ, по пути остановимся в Кармадонском ущелье увидите ледник и место, где велись поиски группы Сергея Бодрова.

План на день:

  • Завтрак в отеле и выезд в горы

  • Кадаргаванский каньон и Дзивгис

  • Смотровые и арт-объект

  • Обед

  • Даргавс и Кармадонском ущелье

  • Возвращение в Владикавказ, отдых

3 день

Два ущелья и подъем к Леднику

Завтракаем, выселяемся из гостиницы и с вещами уезжаем в горы.

Этот день пройдет среди величественных гор: вы отправитесь в Алагирское и Цейское ущелья, где увидите грандиозный монумент Уастырджи, символ покровительства путников. По пути остановимся у арт-объектов статуя Афсати и Рог изобилия.

Затем по канатной дороге подниметесь к Сказскому леднику, откуда откроются захватывающие дух панорамы и посетим природные горячие термальные источники Бирагзанг. Вечером заселение в гостиницу в высокогорном районе Дигория

План на день:

  • Завтрак в отеле и выезд с вещами в горы

  • Алагирское и Цейское ущелья

  • Монумент Уастырджи

  • Арт-объекты Афсати и Рог изобилия

  • Обед

  • Сказскому леднику

  • Термальные источники

  • Заселение в гостиницу, ужин, отдых

4 день

Национальный парк Алания, Камунта и арт-объекты

После завтрака отправляемся исследовать древние уголки Осетии - в национальный парк Алания. Мы прогуляемся по древним улицам селения Камунта до смотровой площадки на Дигорское ущелье, познакомитесь с историческим наследием Галиата и увидите необычные арт-объекты, такие как Осетинская лира и старинная бельгийская фабрика 19-го века. Возвращение в гостиницу, ужин и отдых под звездным небом

План на день:

  • Завтрак в отеле и выезд в горы

  • Селение Камунта и смотровые площадки

  • комплекс Галиат

    и арт-объекты

  • Бельгийская фабрика

  • Ужин, отдых

5 день

Водпады и каньоны Дигории. Возвращение домой

Завтракаем и выселение с вещами из гостиницы. Завершение путешествия будет живописным: нас ждут величественные водопады Три сестры и замок Фрегат, словно застывший среди скал. Перед отъездом мы посетим дом-музей Задалески Нана, где познакомитесь с древними осетинскими легендами и историей этой семьи. Следующей точкой маршрута станет каньон Ахсинта - где шумит и бурлит река Урух. Над ущельем перекинут мост с загадочным названием Чёртов - легенду которого расскажем при встрече. После обеда отвезем вас в аэропорт или на вокзал, но впечатления от Осетии останутся с вами надолго!

План на день:

  • Завтракаем и выселение с вещами из гостиницы

  • Водопады Три сестры и замок Фрегат

  • Дом-музей Задалески Нана

  • Каньон Ахсинта

  • Прощальный обед

  • Трансфер в ажропорт/жд-вокзал

Регион Дигория по праву считается одним из самых живописных в Осетии - виды здесь цепляют с первого взгляда и надолго остаются в памяти!

Рекомендуем брать авиа или жд-билеты с отправлением после 17:30, если нет подходящих билетов, то можем организовать отдельный трансфер за дополнительную плату

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (2 ночи в отеле, 2 ночи в горах на базе отдыха)
  • Трансфер из/в аэропорт или вокзал
  • Все транспортные расходы во время поездки по локациям на комфортных внедорожниках Toyota Land Cruiser / Lexus Gx
  • Приветственный ужин и национальное застолье
  • Кулинарный мастер-класс
  • Завтраки
  • Обеды/пикники в горах
  • Работа сертифитированного гида
  • Полное сопровождение
  • Фотографии и видео на память
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Ужины не заявленные в программе
  • Входные билеты (1600 рублей)
О чём нужно знать до поездки

Программа поездки легка и не требует специальной физической подготовки. Мы все продумали до мелочей, приезжайте в гости и отдыхайте. Будет вкусно, красиво и уютно

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Евгений
Евгений — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет, друзья! Меня зовут Евгений и я организатор вашего отдыха! Мы с командой подготовили для вас уникальные авторские маршруты с комфортным размещением и транспортом, наши гиды и тур-лидеры живут в тех
регионах, куда вы отправляетесь, поэтому будет возможность узнать о людях, традициях и истории из первых уст. Много путешествую и веду блог, посетил 34 страны и за 8 лет организовал поездки для 3000 гостей. Некоторое время проживаю в регионах, куда мы организовываем туры, поэтому лично посещаю локации и места проживания, знакомлюсь и выбираю ваших проводников. Считаю, что эта самая важная составляющая хорошего тура, а не просто формировать набор экскурсий от местных турфирм:) Мне нравится объединять единомышленников и близких по духу людей во время путешествий, знакомить с красивыми местами и историей. Не редко во время тура гости обретают новых друзей и приятные знакомства. Если для вас это важно и близко, присоединяйтесь!:) Буду рад знакомству и подробнее расскажу о наших поездках по Дагестану, Алтаю, Грузии, Армении и странам Юго-Восточной Азии."

