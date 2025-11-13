Мои заказы

Новый год с видом на Казбек

Тур-погружение в атмосферу первозданной природы и глубокой истории регионов Кавказа на Новый год.

Здесь, у подножия величественного Казбека, раскрываются древние тайны: замковые комплексы возрастом в сотни лет, таинственные некрополи и башни,
а также древнейшие церкви, наполненные светом и тишиной.

Мы совершим обзорные прогулки по Владикавказу и Грозному — столице, которая рассказывает свою историю через камни, парки и современные пространства, и отправимся в увлекательное и трогательное путешествие по одному из самых знаменитых уголков Северного Кавказа — Кармадонскому ущелью, месту, где природа говорит на языке величия и трагедии.

Ближайшие даты:
30
дек

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия по Владикавказу

Прибытие в аэропорт Владикавказа до 13:00 или на железнодорожный вокзал.

13:30 Групповой трансфер в город.

Обед.

Прогулка по Владикавказу — как шаг сквозь время.

Сегодня вы не просто погуляете по городу — вы пройдётесь по страницам истории, архитектурным шедеврам и культурным переплетениям разных эпох и верований.

Ваш путь лежит по проспекту Мира — одной из самых атмосферных улиц города.

Он был заложен ещё в XIX веке, но сохранил свою живую душу: здесь можно услышать музыку местного радио, заметить знаменитый Владикавказский трамвай, ставший символом города, выпить кофе в уютной кофейне или просто остановиться и вдохнуть воздух, наполненный духом старины.

А если день выдался ясным — вам откроются потрясающие виды на Главный Кавказский хребет и величественную гору Казбек, парящую над горизонтом.

Вы пройдётесь по легендарному проспекту, заглянете к Булгакову и его коту Бегемоту, вспомните Пушкина, прогуляетесь мимо особняков XIX века и узнаете, как формировались традиции и взаимопонимание в столице Северной Осетии, где рядом находят друг друга армянская церковь, лютеранская кирха, суннитская мечеть и православные храмы.

Не забудем и про культурные жемчужины: здание бывшей гостиницы «Париж», академический русский театр им. Вахтангова, филиал Мариинского театра — всё это часть большого и многогранного лица Владикавказа.

После насыщенного дня — трансфер в отель, где вас ждёт комфортное размещение на ваш выбор.

Ужин — самостоятельный.

2 день

Грозный

Завтрак в отелях.

09:00 Отправление в Чеченскую республику, в пути 2-2,5 часа часа.

День, наполненный вдохновением и красотой, начнётся день с остановки в городе Шали, где вас ждёт встреча с одним из архитектурных чудес региона — мечетью «Гордость мусульман».

Это не просто религиозный храм, а настоящее произведение искусства: четыре минарета высотой 63 метра, центральный купол, возвышающийся более чем на 40 метров, мраморные беседки и уютные фонтаны вокруг — всё здесь дышит величием и гармонией.

После этого — обед с блюдами чеченской кухни, чтобы прочувствовать вкус региона и отдохнуть перед новыми впечатлениями.

Далее вы отправляетесь на обзорную экскурсию по Грозному — столице, которая рассказывает свою историю через камни, парки и современные пространства.

Первым пунктом станет мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Кадырова — место силы и памяти, посвящённое подвигу чеченского народа в Великой Отечественной войне.

Вы пройдётесь по живописному бульвару Махмуда Эсамбаева, увидите площадь Дружбы народов — символ единства и культурного разнообразия.

Узнаете историю одного из старейших зданий города — барского дома, который сохранил дух первых страниц истории Грозного.

Прогуляетесь по уютному цветочному парку, словно созданному для спокойных вечерних встреч.

Главным моментом дня станет посещение мечети «Сердце Чечни» — одной из крупнейших мечетей Европы.

Завершится день подъемом на панорамную площадку комплекса «Грозный-Сити».

С высоты 33 этажа откроется вид на весь город и окрестности — яркий финал, который останется с вами надолго.

20:00 Ориентировочное время возвращения во Владикавказ.

23:00 Празднование Нового года 2025 в ресторане Cuprum (новогодняя программа за доп. плату, от 6 000 руб.).

Ресторан Cuprum с особой камерной атмосферой, мягким приглушённым светом, в чёрно-золотом дизайне, находится на набережной реки Терек, рядом с Суннитской мечетью, в историческом центре Владикавказа: изысканные блюда европейской кухни от именитого шеф-повара, насыщенный кофе или ароматный кальян.

3 день

Владикавказ. Термальные источники

1 января — день, когда время замедляется, а природа будто улыбается вам навстречу.

Просыпайтесь не спеша — завтрак в отеле доступен с 7:00 до 11:00, так что вы можете выбрать свой идеальный ритм утра: кто-то любит начать день ранним светом и чашкой горячего чая, а кому-то ближе тишина позднего утра и медленное пробуждение под звуки города.

А вечером вас ждёт настоящее оздоровительное приключение — поездка на термальные источники «Бирагзанг», спрятанные в живописных горах.

Путь туда займёт около 1,5-2 часов.

На территории комплекса вас встретят три бассейна разной температуры:

  • основной (35-38°C) — идеален для расслабления и лёгкого старта;
  • горячий (40-43°C) — бальзам для мышц и суставов;
  • холодный (5-15°C) — для тех, кто привык закаляться и чувствовать каждый миг жизни.

Вода здесь поднимается из глубин более 2000 метров, наполненная минералами и силой земли.

Это не просто купание — это лечебная процедура, которая помогает при кожных, суставных, неврологических и других заболеваниях.

Купание длится около часа — достаточно, чтобы прочувствовать, как тело становится легче, а мысли упорядочиваются.

Примерно к 19:30–20:00 вы вернётесь во Владикавказ, где город уже будет светиться мягкими огнями зимней ночи.

Ужин — самостоятельный.

4 день

Горная Осетия: Кармадонское ущелье, Даргавс

После завтрака в отеле вы выселяетесь из отеля и отправитесь в увлекательное и трогательное путешествие по одному из самых знаменитых уголков Северного Кавказа — Кармадонскому (Геналдонскому) ущелью, месту, где природа говорит на языке величия и трагедии.

По пути вас встретят дикие красоты гор, звенящий воздух и величественная река Геналдон, текущая по дну ущелья.

Здесь находится знаменитый ледник Колка, чьё имя навсегда связано с событием 2002 года — мощным сходом ледника, оставившим глубокий след в памяти региона.

Это место заставляет задуматься о силе стихии и хрупкости человеческой жизни.

Следующая остановка — некрополь Даргавс, одно из самых загадочных и впечатляющих мест на Кавказе.

Этот древний архитектурный комплекс, насчитывающий около сотни погребальных сооружений, относится к XVI–XVIII векам.

Но он жив до сих пор: склепы продолжают выполнять своё предназначение, храня в себе память о поколениях.

Обед пройдёт с мастер-классом по осетинским пирогам — возможность не только попробовать, но и научиться лепить один из символов кавказской кухни.

Аромат свежего теста, домашние начинки и тепло местных рук подарят вам вкус настоящего гостеприимства.

Продолжение маршрута — в селение Верхний Фиагдон, где вас ждёт встреча с Свято-Успенским мужским монастырём — самым высокогорным храмом России.

Он стоит высоко над землёй, словно связующее звено между небом и горами.

Вы также посетите Дзивгисскую скальную крепость, почти слившуюся с камнем, и теснину Кадаргаван, где река прорезала в скалах стометровую щель.

В этом месте природа будто раскрыла свои тайны перед вами.

Все эти места — не просто достопримечательности. Это истории, сложенные в камень, лед и время.

Вечером вас ждёт трансфер в аэропорт к рейсам, отправляющимся после 19:30.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Владикавказа.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение2-местное 1-местное Доп. ночь (2-местный номер)

Бутик-отель «Бристоль» 3*

Стандарт, dbl

45 00058 000от 6 000

Отель «Владикавказ» 4*

Стандарт dbl/twin

56 00086 000от 12 000

Варианты проживания

Бутик-отель «Бристоль»

3 ночи

Бутик-отель «Бристоль» находится во Владикавказе. Этот бутик-отель расположен 1 км от центра города. Рядом с бутик-отелем — Театр имени Евгения Вахтангова, Национальный музей Северной Осетии и Парк культуры и отдыха имени К. Л. Хетагурова.

Кафе бутик-отеля — удобное место для перекуса. Хотите оставаться на связи? В бутик-отеле есть бесплатный Wi-Fi. В бутик-отеле есть игровые детские комнаты. Будьте готовы к тому, что детям будет весело, а вам придется коротать вечер со взрослыми. Гостям доступны и другие услуги. Например, индивидуальная регистрация заезда и отъезда, гладильные услуги и консьерж.

Персонал бутик-отеля говорит на английском и русском.

В номере вас будут ждать телевизор и халат. Оснащение зависит от выбранной категории номера.

Отель «Владикавказ»

3 ночи

Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.

К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха;телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами. Также, для плодотворного времяпровождения на территории есть большой бассейн, современный фитнес-центр, и салон красоты.

В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками. Есть несколько банкетных залов раной вместимости.

Предоставляются услуги по аренде комфортного конференц-зала оснащенного современной техникой.

Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортные услуги по программе, включая групповые трансферы: аэропорт Владикавказ (Беслан) или ж/д Владикавказ - гостиница - аэропорт Владикавказ (Беслан) или ж/д Владикавказ
  • Размещение в отеле по выбору (3 ночи)
  • Питание по программе: завтраки в отеле, 3 обеда, мастер-класс по приготовлению пирогов
  • Услуги гида
  • Входные билеты в Даргавс
  • Входные билеты в Грозном
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги на местах размещения
  • Дополнительные экскурсии
  • Новогодний банкет в ресторане отеля - от 6 000 руб. /чел. (стоимость 2025 года)
  • Входные билеты в термальный источник - от 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объема предоставляемых услуг.

Время групповых трансферов основывается на времени рейсов участников группы. Время, указанное в программе — ориентировочное, точное время будет указано в памятке перед началом тура.
Рекомендованное время рейсов прилета/вылета указано в программе тура.
Обратите внимание, что время группового трансфера подбирается с учетом полетных данных ВСЕХ участников тура на основании времени прилета\вылета, указанного в билете, который гости предоставляют не позднее чем за 5 дней до начала тура. При отсутствии билета, время отправления трансфера подбирается туроператором самостоятельно.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

