Здесь, у подножия величественного Казбека, раскрываются древние тайны: замковые комплексы возрастом в сотни лет, таинственные некрополи и башни,
дек
Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсия по Владикавказу
Прибытие в аэропорт Владикавказа до 13:00 или на железнодорожный вокзал.
13:30 Групповой трансфер в город.
Обед.
Прогулка по Владикавказу — как шаг сквозь время.
Сегодня вы не просто погуляете по городу — вы пройдётесь по страницам истории, архитектурным шедеврам и культурным переплетениям разных эпох и верований.
Ваш путь лежит по проспекту Мира — одной из самых атмосферных улиц города.
Он был заложен ещё в XIX веке, но сохранил свою живую душу: здесь можно услышать музыку местного радио, заметить знаменитый Владикавказский трамвай, ставший символом города, выпить кофе в уютной кофейне или просто остановиться и вдохнуть воздух, наполненный духом старины.
А если день выдался ясным — вам откроются потрясающие виды на Главный Кавказский хребет и величественную гору Казбек, парящую над горизонтом.
Вы пройдётесь по легендарному проспекту, заглянете к Булгакову и его коту Бегемоту, вспомните Пушкина, прогуляетесь мимо особняков XIX века и узнаете, как формировались традиции и взаимопонимание в столице Северной Осетии, где рядом находят друг друга армянская церковь, лютеранская кирха, суннитская мечеть и православные храмы.
Не забудем и про культурные жемчужины: здание бывшей гостиницы «Париж», академический русский театр им. Вахтангова, филиал Мариинского театра — всё это часть большого и многогранного лица Владикавказа.
После насыщенного дня — трансфер в отель, где вас ждёт комфортное размещение на ваш выбор.
Ужин — самостоятельный.
Грозный
Завтрак в отелях.
09:00 Отправление в Чеченскую республику, в пути 2-2,5 часа часа.
День, наполненный вдохновением и красотой, начнётся день с остановки в городе Шали, где вас ждёт встреча с одним из архитектурных чудес региона — мечетью «Гордость мусульман».
Это не просто религиозный храм, а настоящее произведение искусства: четыре минарета высотой 63 метра, центральный купол, возвышающийся более чем на 40 метров, мраморные беседки и уютные фонтаны вокруг — всё здесь дышит величием и гармонией.
После этого — обед с блюдами чеченской кухни, чтобы прочувствовать вкус региона и отдохнуть перед новыми впечатлениями.
Далее вы отправляетесь на обзорную экскурсию по Грозному — столице, которая рассказывает свою историю через камни, парки и современные пространства.
Первым пунктом станет мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Кадырова — место силы и памяти, посвящённое подвигу чеченского народа в Великой Отечественной войне.
Вы пройдётесь по живописному бульвару Махмуда Эсамбаева, увидите площадь Дружбы народов — символ единства и культурного разнообразия.
Узнаете историю одного из старейших зданий города — барского дома, который сохранил дух первых страниц истории Грозного.
Прогуляетесь по уютному цветочному парку, словно созданному для спокойных вечерних встреч.
Главным моментом дня станет посещение мечети «Сердце Чечни» — одной из крупнейших мечетей Европы.
Завершится день подъемом на панорамную площадку комплекса «Грозный-Сити».
С высоты 33 этажа откроется вид на весь город и окрестности — яркий финал, который останется с вами надолго.
20:00 Ориентировочное время возвращения во Владикавказ.
23:00 Празднование Нового года 2025 в ресторане Cuprum (новогодняя программа за доп. плату, от 6 000 руб.).
Ресторан Cuprum с особой камерной атмосферой, мягким приглушённым светом, в чёрно-золотом дизайне, находится на набережной реки Терек, рядом с Суннитской мечетью, в историческом центре Владикавказа: изысканные блюда европейской кухни от именитого шеф-повара, насыщенный кофе или ароматный кальян.
Владикавказ. Термальные источники
1 января — день, когда время замедляется, а природа будто улыбается вам навстречу.
Просыпайтесь не спеша — завтрак в отеле доступен с 7:00 до 11:00, так что вы можете выбрать свой идеальный ритм утра: кто-то любит начать день ранним светом и чашкой горячего чая, а кому-то ближе тишина позднего утра и медленное пробуждение под звуки города.
А вечером вас ждёт настоящее оздоровительное приключение — поездка на термальные источники «Бирагзанг», спрятанные в живописных горах.
Путь туда займёт около 1,5-2 часов.
На территории комплекса вас встретят три бассейна разной температуры:
- основной (35-38°C) — идеален для расслабления и лёгкого старта;
- горячий (40-43°C) — бальзам для мышц и суставов;
- холодный (5-15°C) — для тех, кто привык закаляться и чувствовать каждый миг жизни.
Вода здесь поднимается из глубин более 2000 метров, наполненная минералами и силой земли.
Это не просто купание — это лечебная процедура, которая помогает при кожных, суставных, неврологических и других заболеваниях.
Купание длится около часа — достаточно, чтобы прочувствовать, как тело становится легче, а мысли упорядочиваются.
Примерно к 19:30–20:00 вы вернётесь во Владикавказ, где город уже будет светиться мягкими огнями зимней ночи.
Ужин — самостоятельный.
Горная Осетия: Кармадонское ущелье, Даргавс
После завтрака в отеле вы выселяетесь из отеля и отправитесь в увлекательное и трогательное путешествие по одному из самых знаменитых уголков Северного Кавказа — Кармадонскому (Геналдонскому) ущелью, месту, где природа говорит на языке величия и трагедии.
По пути вас встретят дикие красоты гор, звенящий воздух и величественная река Геналдон, текущая по дну ущелья.
Здесь находится знаменитый ледник Колка, чьё имя навсегда связано с событием 2002 года — мощным сходом ледника, оставившим глубокий след в памяти региона.
Это место заставляет задуматься о силе стихии и хрупкости человеческой жизни.
Следующая остановка — некрополь Даргавс, одно из самых загадочных и впечатляющих мест на Кавказе.
Этот древний архитектурный комплекс, насчитывающий около сотни погребальных сооружений, относится к XVI–XVIII векам.
Но он жив до сих пор: склепы продолжают выполнять своё предназначение, храня в себе память о поколениях.
Обед пройдёт с мастер-классом по осетинским пирогам — возможность не только попробовать, но и научиться лепить один из символов кавказской кухни.
Аромат свежего теста, домашние начинки и тепло местных рук подарят вам вкус настоящего гостеприимства.
Продолжение маршрута — в селение Верхний Фиагдон, где вас ждёт встреча с Свято-Успенским мужским монастырём — самым высокогорным храмом России.
Он стоит высоко над землёй, словно связующее звено между небом и горами.
Вы также посетите Дзивгисскую скальную крепость, почти слившуюся с камнем, и теснину Кадаргаван, где река прорезала в скалах стометровую щель.
В этом месте природа будто раскрыла свои тайны перед вами.
Все эти места — не просто достопримечательности. Это истории, сложенные в камень, лед и время.
Вечером вас ждёт трансфер в аэропорт к рейсам, отправляющимся после 19:30.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Владикавказа.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|2-местное
|1-местное
|Доп. ночь (2-местный номер)
Бутик-отель «Бристоль» 3*
Стандарт, dbl
|45 000
|58 000
|от 6 000
Отель «Владикавказ» 4*
Стандарт dbl/twin
|56 000
|86 000
|от 12 000
Варианты проживания
Бутик-отель «Бристоль»
Бутик-отель «Бристоль» находится во Владикавказе. Этот бутик-отель расположен 1 км от центра города. Рядом с бутик-отелем — Театр имени Евгения Вахтангова, Национальный музей Северной Осетии и Парк культуры и отдыха имени К. Л. Хетагурова.
Кафе бутик-отеля — удобное место для перекуса. Хотите оставаться на связи? В бутик-отеле есть бесплатный Wi-Fi. В бутик-отеле есть игровые детские комнаты. Будьте готовы к тому, что детям будет весело, а вам придется коротать вечер со взрослыми. Гостям доступны и другие услуги. Например, индивидуальная регистрация заезда и отъезда, гладильные услуги и консьерж.
Персонал бутик-отеля говорит на английском и русском.
В номере вас будут ждать телевизор и халат. Оснащение зависит от выбранной категории номера.
Отель «Владикавказ»
Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.
К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха;телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами. Также, для плодотворного времяпровождения на территории есть большой бассейн, современный фитнес-центр, и салон красоты.
В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками. Есть несколько банкетных залов раной вместимости.
Предоставляются услуги по аренде комфортного конференц-зала оснащенного современной техникой.
Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортные услуги по программе, включая групповые трансферы: аэропорт Владикавказ (Беслан) или ж/д Владикавказ - гостиница - аэропорт Владикавказ (Беслан) или ж/д Владикавказ
- Размещение в отеле по выбору (3 ночи)
- Питание по программе: завтраки в отеле, 3 обеда, мастер-класс по приготовлению пирогов
- Услуги гида
- Входные билеты в Даргавс
- Входные билеты в Грозном
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные услуги на местах размещения
- Дополнительные экскурсии
- Новогодний банкет в ресторане отеля - от 6 000 руб. /чел. (стоимость 2025 года)
- Входные билеты в термальный источник - от 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объема предоставляемых услуг.