1 день

Прибытие. Экскурсия по Владикавказу

Прибытие в аэропорт Владикавказа до 13:00 или на железнодорожный вокзал.

13:30 Групповой трансфер в город.

Обед.

Прогулка по Владикавказу — как шаг сквозь время.

Сегодня вы не просто погуляете по городу — вы пройдётесь по страницам истории, архитектурным шедеврам и культурным переплетениям разных эпох и верований.

Ваш путь лежит по проспекту Мира — одной из самых атмосферных улиц города.

Он был заложен ещё в XIX веке, но сохранил свою живую душу: здесь можно услышать музыку местного радио, заметить знаменитый Владикавказский трамвай, ставший символом города, выпить кофе в уютной кофейне или просто остановиться и вдохнуть воздух, наполненный духом старины.

А если день выдался ясным — вам откроются потрясающие виды на Главный Кавказский хребет и величественную гору Казбек, парящую над горизонтом.

Вы пройдётесь по легендарному проспекту, заглянете к Булгакову и его коту Бегемоту, вспомните Пушкина, прогуляетесь мимо особняков XIX века и узнаете, как формировались традиции и взаимопонимание в столице Северной Осетии, где рядом находят друг друга армянская церковь, лютеранская кирха, суннитская мечеть и православные храмы.

Не забудем и про культурные жемчужины: здание бывшей гостиницы «Париж», академический русский театр им. Вахтангова, филиал Мариинского театра — всё это часть большого и многогранного лица Владикавказа.

После насыщенного дня — трансфер в отель, где вас ждёт комфортное размещение на ваш выбор.

Ужин — самостоятельный.

